Comentarios de las noticias antibelicistas m谩s calientes y subversivas en el 13潞 mes de la gran guerra en Ucrania. La foto del t铆tulo procede de la ciudad de Alexandrov, en la regi贸n de Vladimir, donde alguien hab铆a adornado la entrada de un centro de voluntarios Z con pintura ensangrentada y la palabra “Asesinos” escrita en ella.

assembly.org.ua para libcom.org

Durante mucho tiempo no hubo noticias de Melitopol, ocupada en los primeros d铆as de la agresi贸n total y anexionada en septiembre. All铆, los empleados del sector p煤blico intentaron acudir a la manifestaci贸n por los atrasos salariales de tres meses. Una protesta en la Plaza de la Victoria, en el centro administrativo de la parte de la regi贸n de Zaporozhye controlada por Rusia, se frustr贸 pagando parte de la deuda, adem谩s de rodear la plaza con fuerzas represivas vestidas de civil y propagandistas con c谩maras. En alg煤n lugar cercano, presumiblemente, estaba tambi茅n la Guardia Rusa, por si la situaci贸n empeoraba. Hubo rumores de que se orden贸 a los antidisturbios que actuaran con dureza.

A los afortunados les pagaron la paga de enero, pero no les pagaron todos sus sueldos, ni a todos. En particular, se quejaron los empleados de la administraci贸n de los recursos h铆dricos de Melitopol (no confundir con la empresa de suministro de agua). A ellos se unieron los trabajadores de la empresa de aguas de la ciudad de Dneprorudnoye. En algunas escuelas, los profesores recibieron el dinero con retraso, y en una de las escuelas primarias el dinero no est谩 disponible desde hace 2 meses.

Pero algunos empleados del presupuesto a煤n no han cobrado ni siquiera el mes de julio de 2022. Debido a esto, los activistas locales sugirieron que se reunieran para una protesta callejera el 16 de marzo. A pesar del talante totalmente pac铆fico y escasamente antirruso del acto, las autoridades militares se asustaron seriamente e inmediatamente se apresuraron a culpar a “agentes ucranianos” de esta iniciativa, la jefa rusa de la administraci贸n de la ciudad, Galina Danilchenko, amenaz贸 personalmente con ser castigada seg煤n las “leyes de la guerra”. Pidi贸 convincentemente a los jefes de empresas e instalaciones que mantuvieran a sus colectivos en el trabajo hasta las 19.00 horas, ya que la concentraci贸n estaba prevista para las 18.00 horas. “隆Queremos vivir, no sobrevivir!”.

Durante todas las semanas pasadas, desde la llamada “Rep煤blica Popular de Donetsk” se han producido numerosas declaraciones en v铆deo de soldados movilizados rusos sobre la negativa a atacar posiciones ucranianas sin suficiente equipamiento y apoyo con armamento pesado, pero nos limitaremos s贸lo a los casos m谩s llamativos. En los 煤ltimos d铆as de febrero, movilizados de Irkutsk del regimiento 1439 contaron que fueron tiroteados por negarse a asaltar cerca de Avdeevka sin apoyo de artiller铆a. Al parecer, los combatientes de la “DPR” dispararon contra la casa donde se encontraban:

Por publicar pruebas de lo que est谩 sucediendo en este regimiento, la editora del recurso opositor “Baikal People” Olga Mutovina fue visitada dos veces por polic铆as. Dijeron que el FSB est谩 interesado en lo que hab铆a escrito y que la meter铆an en la c谩rcel si la encontraban. Est谩 fuera de Rusia, pero le preguntaron d贸nde estaban su marido y sus hijos.

El 8 de marzo se difundi贸 un v铆deo de los movilizados del 1004潞 regimiento de la regi贸n de Kaliningrado, que se rebelaron en voz alta contra los comandantes de la “DPR” y se negaron a ir a una muerte segura: “Nadie ir谩 all铆, es mejor dejarnos encarcelar. 驴Cu谩nto dan, 5-7 a帽os? A la mierda. 驴Para qui茅n morir, para qu茅? Nos negamos a ir a la tormenta. Nosotros, puta, estamos tan enfadados despu茅s de la muerte de nuestros compa帽eros, que iremos andando, nos iremos en taxi. 隆Luchad vosotros, joder!” Describieron con detalle los asaltos “suicidas”, en los que una empresa perece en una semana, y exigieron la liberaci贸n de sus compa帽eros, a los que metieron en fosas por negarse a asaltar. En conclusi贸n, los hombres exigieron ser transferidos a la defensa territorial, donde deber铆an servir. Tras la publicaci贸n del v铆deo, los movilizados fueron disgregados en diferentes unidades para que no pudieran cooperar y expresar su descontento. El 21 de marzo, la Fiscal铆a General de la RF emiti贸 una decisi贸n para bloquear el post sobre este incidente.

El 30 de marzo llegaron dos noticias a la vez desde Crimea. All铆, el tribunal conden贸 a un residente local a 10 a帽os de prisi贸n por intentar quemar la oficina de alistamiento. Seg煤n los investigadores, un hombre de 40 a帽os del pueblo de Pionerskoye, “estando en contra de la realizaci贸n de una operaci贸n militar especial, prendi贸 fuego al edificio del comisariado militar en Simferopol en mayo de 2022”. Al parecer, el hombre tambi茅n intent贸 volar las v铆as del tren. No se ha hecho p煤blico el nombre del condenado. Otro hombre fue condenado por el tribunal de Crimea a 9 a帽os de r茅gimen estricto por deserci贸n. Se alega que el hombre sirvi贸 bajo contrato en Sebastopol. “Con el fin de eludir completamente el cumplimiento de sus deberes <…> no queriendo hacer el servicio militar”, abandon贸 la unidad militar sin permiso y comenz贸 a pasar el tiempo en Crimea a su propia discreci贸n. “Motiv贸 sus actos por el hecho de que no quer铆a participar en una operaci贸n militar especial y cumplir el servicio militar” , afirma el Tribunal Militar de la Guarnici贸n de Crimea.

Vladimir Kalinin fue condenado a 1,5 a帽os de libertad condicional por vandalismo motivado por hostilidad pol铆tica (Parte 2 Art. 214 del C贸digo Penal ruso). En la noche del 25 de septiembre, un vecino de Yaroslavl prendi贸 fuego a una pancarta de la Z en el edificio del Centro de Educaci贸n Patri贸tica, que antes era la Casa de Oficiales. La tela se quem贸 por debajo. Los represores estimaron los da帽os en 35.000 rublos, por lo que el tribunal le impuso una condena condicional.

Los residentes de las regiones fueron detenidos en repetidas ocasiones por da帽ar pancartas y otros objetos con s铆mbolos de la guerra de Ucrania. Anteriormente, un residente de Omsk admiti贸 a la polic铆a que hab铆a quemado tres coches Z por su actitud negativa hacia la invasi贸n. En la noche del 30 de diciembre, Anton Smolyaninov prendi贸 fuego a una caja de transformadores en Omsk, que alimentaba el dispensario antituberculoso y decenas de casas particulares. El fuego da帽贸 dos l铆neas de cable. La polic铆a le detuvo. Despu茅s, confes贸 a los investigadores que prendi贸 fuego a los coches por su actitud negativa hacia las operaciones militares en Ucrania. La polic铆a abri贸 una causa penal contra 茅l por el atentado y la destrucci贸n o da帽os deliberados a la propiedad. Los investigadores le siguieron hasta su detenci贸n.

Yegor Balazeykin, de 16 a帽os, estudiante de 10潞 curso del gimnasio n潞 166 de San Petersburgo, fue detenido por la polic铆a en la noche del 28 de febrero, a 100 metros de la comisar铆a militar. Un joven temerario de la regi贸n de Leningrado es sospechoso de haber intentado incendiar dos veces diferentes centros de alistamiento. Al parecer, lanz贸 un c贸ctel molotov hacia la oficina de alistamiento del distrito Kirovsky de esta regi贸n, pero no prendi贸 fuego. En aquel momento, los medios de comunicaci贸n escribieron sobre un caso penal contra 茅l bajo el art铆culo sobre gamberrismo. Despu茅s, el caso se reclasific贸 en un art铆culo m谩s serio sobre un intento de acto terrorista. Al mismo tiempo, las fuerzas represivas sospechan del estudiante por otro intento de incendiar el centro de alistamiento, esta vez en el distrito Krasnogvardeysky de San Petersburgo.

Amenazan a Yegor con torturas y abusos sexuales y lo mantienen en el centro de detenci贸n preventiva, a pesar de que padece una grave enfermedad. Hace un a帽o, Yegor era un escolar corriente de San Petersburgo. Estudiaba bien, iba a la secci贸n de deportes, le gustaba la historia. Cuando empez贸 la guerra, toda la familia apoy贸 al Kremlin. 12 meses despu茅s, Yegor fue detenido por la polic铆a tras un incendio provocado sin 茅xito. Dej贸 de apoyar la guerra despu茅s de ver cu谩nta gente mor铆a all铆, incluido su t铆o. Ahora se le acusa de organizar un atentado terrorista y puede pasar 16 a帽os entre rejas, tantos como consigui贸 vivir. Sin embargo, el tipo es firme: se adhiere a una postura antibelicista, a pesar de las presiones. Este es 茅l:

Otro estudiante fue detenido en la Rep煤blica de Carelia. Un activista de la Alianza C铆vica fue capturado como sospechoso de reclutar incendiarios de infraestructuras ferroviarias y edificios administrativos. “Seg煤n nuestras informaciones, las fuerzas de seguridad confirmaron la implicaci贸n de Nikita Klyunya, de 19 a帽os, en publicaciones extremistas en las redes sociales. Desde noviembre de 2022 hasta enero de este a帽o, llam贸 a los residentes de Carelia a unirse a las filas de los llamados destacamentos partisanos – para quemar y volar equipos en las v铆as, as铆 como cometer sabotajes en los edificios de los organismos gubernamentales”, afirma el canal progubernamental de basura en Telegram SHOT. La Alianza C铆vica de Rusia es una ONG que intenta resolver los problemas locales de la serie “las carreteras est谩n mal” y participa en las elecciones. Nikita fue su vicepresidente y cursa tercero de carrera. En la organizaci贸n, caracterizan a Nikita como un seguidor amable y simp谩tico de la religi贸n protestante; no creen que tuviera un alter ego revolucionario clandestino y cometiera sabotajes por la noche. Nikita fue acusado de “asistencia a actividades terroristas”. Se enfrenta a una pena de hasta 15 a帽os de prisi贸n.

En Novosibirsk, el FSB acus贸 de traici贸n a Ilya Baburin, de 23 a帽os. Seg煤n los investigadores, el hombre, “siguiendo instrucciones de clientes extranjeros”, buscaba “ejecutantes para incendiar los edificios de las comisar铆as militares”. Ya se han abierto causas penales contra Baburin por intento de “organizaci贸n de un acto terrorista” y por “participaci贸n en actividades terroristas”, que prev茅n penas de 15 a 20 a帽os, o cadena perpetua. Baburin confes贸 bajo tortura. Posteriormente, fue sometido a malos tratos en un centro de detenci贸n preventiva: lo metieron en un psicoaislador, donde lo mantuvieron desnudo en una celda, y tambi茅n lo enviaron a una celda de castigo:

El 27 de febrero se encontr贸 un fardo con p贸lvora tubular sin humo entre las v铆as del tren en la estaci贸n de Ussuriysk-2. En la misma estaci贸n hab铆a andenes y vagones con material militar. M谩s tarde, fue da帽ada la v铆a f茅rrea en la Rep煤blica de Buriatia. Seg煤n fuentes de ASTRA, el 5 de marzo se detect贸 una aver铆a t茅cnica en las v铆as del tren en el tramo Lesovoznyi-Talovka. Unos desconocidos cortocircuitaron el circuito ferroviario con un puente de alambre. Debido a ello, el tren con carb贸n se vio obligado a detenerse durante 30 minutos. No se detuvo a nadie.

En la Rep煤blica de Bashkortost谩n, el pir贸mano fue detenido un par de horas despu茅s del sabotaje en la v铆a f茅rrea. Hacia la medianoche del 10 de marzo, el capataz se dio cuenta de que un armario de rel茅s estaba ardiendo en el tramo Sibay-Almukhametovo. El fuego se extingui贸 r谩pidamente. Inmediatamente se identific贸 al sospechoso: esa misma noche, las fuerzas de seguridad fueron a buscar a un desempleado de 22 a帽os residente en Sibay. No lo neg贸 e inmediatamente lo confes贸 todo.

El mismo SHOT escribe que en el tel茅fono del saboteador se encontraron suscripciones a varias comunidades dudosas, entre ellas que era miembro en un grupo de alguna unidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Seg煤n las palabras del detenido, compr贸 una botella de queroseno en una ferreter铆a y verti贸 el l铆quido en el armario de rel茅s, luego le prendi贸 fuego. Esto no afect贸 al horario de los trenes de pasajeros y mercanc铆as. Y el pir贸mano a煤n se enfrenta a hasta un a帽o de c谩rcel por el art铆culo “Deterioro de veh铆culos o medios de comunicaci贸n”.

Anarchy Today ofrece otra cronolog铆a de la guerrilla ferroviaria. “El 12 de marzo, cerca de la estaci贸n de Karlaman, en Bashkortost谩n, un electricista fue completamente quemado en el armario de rel茅s, encargado de centralizar y bloquear los sistemas de comunicaci贸n. El 14 de marzo, otro armario de rel茅s fue destruido en Buriatia. El mismo d铆a, se quem贸 un dispositivo similar en la ruta reci茅n construida antes de entrar en la regi贸n de Smolensk. El resultado es un grave retraso del tren con productos petrol铆feros. De ambas acciones, en Buriatia y cerca de Smolensk, se responsabiliz贸 el Movimiento Revolucionario “Derecho de Fuerza”. El 16 de marzo se cometi贸 un incendio provocado en el tramo Zorinsky – Trofimovsky-2 en la regi贸n de Saratov. Se quemaron dos armarios de rel茅s. Los residentes locales fueron detenidos como sospechosos: Aleksey K., de 42 a帽os, y Samvel P., de 55. Se informa de que los detenidos confesaron haber provocado el incendio. El 28 de marzo, los partisanos prendieron fuego a un armario de relevo en la etapa Anzherskaya-Zapadnaya – st. Chaly cerca de Adzhero-Sudzhensk en la regi贸n de Kemerovo. Se informa de que en el lugar se encontraron restos de c贸cteles molotov, un mechero, caramelos y un recibo de la tienda. Adem谩s, se presentaron datos interesantes cuando el jefe del departamento de l铆nea del Ministerio del Interior inform贸 a los diputados de la ciudad de Volgogrado. En 2022, el Ministerio del Interior de Volgogrado registr贸 entre 15 y 17 casos de da帽os intencionados a la infraestructura ferroviaria. Esta cifra no incluye los da帽os al propio material rodante. Y esto es s贸lo un 谩rea y s贸lo el ferrocarril“. Adem谩s, por alguna raz贸n, el compendio no incluy贸 la destrucci贸n por incendio de un armario de rel茅s en San Petersburgo, declarada por el mismo “Derecho de Fuerza” en un post fechado el 18 de marzo. ASTRA tambi茅n a帽ade sobre el incendio provocado de otro armario de retransmisi贸n el 1 de abril en el tramo Ishanovo – Predkombinat en la regi贸n de Kemerovo. En el lugar se encontraron herramientas de robo y restos de una sustancia combustible. No se ha detenido a nadie.

Algo extra帽o ocurri贸 el 22 de marzo en la regi贸n de Amur. Aunque las autoridades no mencionan oficialmente la causa del incendio en la oficina de alistamiento de Svobodnyi, todo hace pensar que se trat贸 de un ataque incendiario. El incendio fue sofocado por dos camiones de bomberos. En septiembre de 2022, en este pueblo, ya hubo un intento de incendiar el centro de alistamiento. Entonces se quem贸 s贸lo la fachada del edificio, pero 茅ste parece que result贸 con m谩s 茅xito.

En Krasnodar, los castigadores torturaron con corriente el茅ctrica al implicado en el caso del incendio provocado de la oficina de alistamiento, Oleg Vazhdaev. As铆 lo relat贸 su abogado Alexei Avanesyan. Intentaron arrancarle un reconocimiento de financiaci贸n de Ucrania. Como resultado, tuvo que autoinculparse. Ahora Vazhdaev no est谩 acusado de da帽os a la propiedad, como antes, sino de terrorismo. El 25 de septiembre, Oleg intent贸 prender fuego a la comisar铆a militar de la calle Yan Poluyan con dos c贸cteles molotov, pero una de las botellas lanzadas prendi贸 delante del edificio, y la segunda no lleg贸 a romperse. No se produjeron da帽os en las instalaciones. El hombre explic贸 el acto por el hecho de que tras el anuncio de la movilizaci贸n tem铆a por sus amigos y familiares. Un par de d铆as despu茅s fue detenido:

Como se supo el 3 de marzo, un recluta de 21 a帽os de la regi贸n de Primorsky fue condenado a 7 a帽os de prisi贸n en una colonia por prender fuego a una oficina de alistamiento en virtud del art铆culo sobre un atentado terrorista (Parte 1 Art. 205 del C贸digo Penal). El tribunal decidi贸 que el incendio provocado de la comisar铆a militar de Vladivostok la noche del 8 de junio se hizo para “influir en la adopci贸n por las autoridades” de la decisi贸n de poner fin a la guerra en Ucrania. Al parecer, alguien prometi贸 al recluta 100 mil rublos por filmar la destrucci贸n total del edificio (los polic铆as siempre dicen esto para denigrar a los partisanos). El tipo de la Rep煤blica de Yakutia fue detenido. Los primeros 2 a帽os los cumplir谩 en prisi贸n, los 5 restantes en una colonia de r茅gimen estricto.

Un residente de Volgogrado recibi贸 4 a帽os de prisi贸n por prender fuego a la trastienda del centro de alistamiento de esta ciudad. Denis Serdyuk, de 30 a帽os, fue declarado culpable el 27 de febrero de “da帽os o destrucci贸n de bienes mediante incendio provocado” y “gamberrismo”. Tambi茅n tiene que indemnizar al Ministerio de Defensa por da帽os y perjuicios por valor de 923,2 mil rublos. Seg煤n los investigadores, la noche del 15 de mayo un hombre lanz贸 un c贸ctel molotov contra el edificio. Como resultado, el lavadero se incendi贸, sin que nadie resultara herido. Denis explic贸 su acci贸n por el deseo de “detener las hostilidades”.

Aleksey Nechushkin fue condenado a 4 a帽os de prisi贸n por estrellar un coche con lemas antibelicistas contra la valla de la plaza Pushkinskaya de Mosc煤. Durante la acci贸n, el 27 de febrero de 2022, Nechushkin tambi茅n incendi贸 el veh铆culo. En sesiones anteriores, el tipo declar贸 que el humo y el fuego son s铆mbolos de la guerra. Por supuesto, tal sabotaje no tiene mucho sentido, 隆pero parec铆a brillante!

El Tribunal Militar del 2潞 Distrito Occidental de Mosc煤 conden贸 al cerrajero Kirill Butylin, de 22 a帽os, a 13 a帽os de r茅gimen estricto en el caso del incendio provocado de la comisar铆a militar. Fue declarado culpable de cometer un acto terrorista, llamamientos p煤blicos al terrorismo y vandalismo. El 28 de febrero de 2022, Butylin prendi贸 fuego al centro de alistamiento de Lukhovitsy, en la regi贸n de Mosc煤, pint贸 la verja con los colores de la bandera ucraniana y escribi贸: “隆No ir茅 a matar a mis hermanos!”. Como escribimos entonces, se trataba de uno de los primeros ataques de la guerrilla contra la guerra durante la invasi贸n a gran escala.

Y otra sentencia por acciones en las primeras semanas de la gran guerra. El 29 de marzo, un tribunal de Tula emiti贸 un veredicto en el caso de las inscripciones contra la guerra: los anarquistas Anton Zavadsky y Faik Khanjigazov fueron condenados a penas no privativas de libertad. Con el estallido de una guerra a gran escala en Ucrania, los amigos comenzaron una campa帽a antibelicista: distribuyeron panfletos y dejaron inscripciones en lugares p煤blicos: “隆Derribad a Putler! Detened la guerra!”. Como informamos entonces, a finales de marzo de 2022, Anton y Faik fueron detenidos. Fueron acusados de “vandalismo motivado por odio pol铆tico” (parte 2 del art铆culo 214 del C贸digo Penal) y puestos bajo arresto domiciliario. M谩s tarde, los anarquistas fueron acusados de “llamamiento a la actividad extremista” (parte 1 del art铆culo 280 del C贸digo Penal). La defensa consigui贸 que se sustituyera el arresto domiciliario por la prohibici贸n de realizar determinadas acciones, lo que resulta algo m谩s sencillo. Pero los amigos segu铆an amenazados con hasta 5,5 a帽os de c谩rcel. Inesperadamente para todos, el caso se examin贸 en una sola sesi贸n. Anton y Faik fueron condenados a dos a帽os de restricci贸n de libertad y a una multa de 180.000 rublos cada uno, y la medida preventiva pas贸 de la prohibici贸n de determinadas acciones al compromiso por escrito de no abandonar el pa铆s. Como parte de la restricci贸n de libertad, se prohibi贸 a los anarquistas salir de Tula sin permiso de la autoridad supervisora.

No se trata de antimilitarismo, sino tambi茅n de un episodio de guerra social: en Anapa, en el Krai de Krasnodarsk, un maestro de Timashevsk, descontento con el salario y las condiciones de trabajo, quem贸 el coche del patr贸n. Tras el incendio, el hombre se march贸 a su ciudad natal, pero fue encontrado y llevado de vuelta a Anapa para ser juzgado. El importe total de los da帽os ascendi贸 a 150.000 rublos. El trabajador se enfrenta adem谩s a una pena de hasta 5 a帽os de prisi贸n. La visita nocturna fue grabada en v铆deo.

Por otra parte, los trabajadores destrozaron el techo y varios locales de una escuela cercana a Chita por impago de salarios durante varios meses. La innovadora escuela de Kashtak deb铆a construirse desde cero en 8 meses y estar terminada para el 31 de diciembre de 2022. El senador del Consejo de la Federaci贸n Andrey Kutepov elogi贸 la escuela el 19 de enero, habiendo examinado s贸lo la mitad del edificio que consiguieron terminar. M谩s tarde, el gobierno del Zabaikalsky Krai (Territorio Trans-Baikal) admiti贸 que el objeto no se hab铆a construido a tiempo, y enumer贸 todas las obras en curso. Alguien quiso enga帽ar a todo el mundo, 隆pero los constructores resultaron ser m谩s listos!

Los siguientes actos son m谩s susceptibles de ser calificados de actos de locura inspirados por los horrores del capitalismo que de gestos pol铆ticos racionales, y sin embargo no podemos evitar escribir sobre ellos. El soldado movilizado Iv谩n F., de 37 a帽os, el 5 de marzo, por razones desconocidas, abandon贸 la unidad militar 54096 en Mulino, regi贸n de Nizhni N贸vgorod. All铆 sirvi贸 como fusilero.

Luego el soldado lleg贸 a la regi贸n de Mosc煤. Hacia las 12.00 horas del 6 de marzo, un hombre entr贸 en la oficina de registro y alistamiento militar de Domodedovo, prometiendo hacerla estallar y mostrando, como se supo m谩s tarde, una granada F-1 falsa. A continuaci贸n, Ivan abandon贸 la oficina de registro y alistamiento militar y baj贸 a la calle, donde fue detenido por la polic铆a. Se desconoce el motivo del acto.

ASTRA acaba de informar hoy de que un soldado ruso movilizado tom贸 como rehenes a sus compa帽eros por la muerte de sus sobrinos en la guerra de Ucrania . El incidente ocurri贸 el d铆a anterior, el 1 de abril, sobre las 17.00 horas. Dmitry D., movilizado de 35 a帽os de Chapaevsk, en la regi贸n de Samara, armado, tom贸 como rehenes a tres oficiales y cinco movilizados en el pueblo de Plavna, distrito de Klimovsky, regi贸n de Bryansk. La captura tuvo lugar en el lugar de despliegue temporal de la unidad militar 44073, donde serv铆a Dmitry. El movilizado llevaba consigo una ametralladora y granadas. Uno de los rehenes pudo informar del incidente a los servicios de emergencia de la regi贸n. El lugar de la captura fue acordonado, el tr谩fico qued贸 completamente bloqueado en el distrito. Se celebraron negociaciones con el movilizado, durante las cuales result贸 que el motivo de su comportamiento era la noticia de la muerte de sus sobrinos en la guerra de Ucrania, que serv铆an en las Fuerzas Armadas de la Federaci贸n Rusa. Como resultado, el joven se rindi贸, sin que nadie resultara herido.

Al otro lado del frente, en la patria de Nestor Makhno, un civil borracho (nacido en 1969) arrebat贸 un arma a un combatiente de la Guardia Nacional de Ucrania (unidad militar 3033) y comenz贸 un ca贸tico tiroteo. Esto ocurri贸 el 17 de marzo cerca de una tienda en el frente de Huliaipole. Como resultado, un militar result贸 muerto, otro fue hospitalizado, as铆 como dos civiles. Se inici贸 una causa penal en virtud de los art铆culos sobre “intento de asesinato” y “robo, apropiaci贸n indebida, extorsi贸n de armas de fuego, munici贸n, explosivos”. El tirador fue puesto bajo custodia durante 60 d铆as.

