–

De parte de A Las Barricadas February 25, 2022 80 puntos de vista

Crimethinc / Traducido por ALB

En esta apresurada actualizaci贸n, repasamos algunos de los esfuerzos actuales para resistir la invasi贸n rusa de Ucrania, tanto de los rusos dentro de las condiciones represivas de la sociedad rusa como de los ucranianos que experimentan toda la fuerza de los ataques militares. Hay mucho m谩s que decir sobre este tema de lo que podemos abarcar aqu铆. Volveremos al an谩lisis en breve, pero por ahora, nuestro objetivo principal es poner esta informaci贸n a su disposici贸n r谩pidamente. Aquellos que necesiten informaci贸n de fondo pueden empezar aqu铆 para ver la perspectiva rusa o aqu铆 para ver la perspectiva ucraniana.

Hoy, los rusos han participado en arriesgadas manifestaciones p煤blicas ilegales en todo el pa铆s; pueden ver im谩genes de varias de ellas en este hilo de Twitter.

Ver twitt:

Los anarquistas ucranianos han convocado manifestaciones en las embajadas y consulados rusos de todo el mundo. Hasta ahora, hemos visto informes de manifestaciones en Finlandia, Turqu铆a, Francia, Suiza y varias ciudades de Alemania, como Flensburg, Bonn, Berl铆n y Dresde. En Israel/Palestina, hubo manifestaciones en Haifa y Tel Aviv. En Estados Unidos, hubo acciones de solidaridad en los consulados de Seattle y otros lugares. En muchas de estas manifestaciones participaron cientos de personas.

Quienes deseen donar para apoyar a los anarquistas en Ucrania pueden hacerlo aqu铆 o aqu铆. Tambi茅n est谩 surgiendo una estructura de solidaridad para apoyar a los refugiados que huyen de Ucrania. Puedes apoyar a la Cruz Negra Anarquista de Mosc煤 en sus esfuerzos por apoyar a los manifestantes detenidos y encarcelados en Rusia aqu铆.

El 24 de febrero de 2022, lxs anarquistas encabezaron una manifestaci贸n por la paz en Ucrania y la libertad de Rusia, avanzando por el bulevar Tverskoy de Mosc煤 en direcci贸n a la plaza Pushkinskaya hasta Arbat. Alrededor de las 20:00 horas, la marcha se dispers贸 en el monumento a Timiryazev y la polic铆a realiz贸 detenciones.

Declaraci贸n de Food Not Boms Mosc煤

Una traducci贸n apresurada de una declaraci贸n de Food Not Bombs Moscow, que apareci贸 en su canal de Telegram hace unas horas.

Nunca nos pondremos del lado de este o aquel estado, nuestra bandera es negra, estamos en contra de las fronteras y de los presidentes oportunistas. Estamos en contra de las guerras y los asesinatos de civiles. A la banda imperial de Putin no le bastan los palacios, los yates, las penas de c谩rcel y las torturas para los rusos disidentes, sino que hay que darles la guerra y la toma de nuevos territorios. Y as铆, los “defensores de la patria” invaden Ucrania, bombardeando zonas residenciales. Se invierten enormes sumas en armas asesinas mientras el pueblo se empobrece cada vez m谩s. Hay quienes no tienen nada que comer ni d贸nde vivir, no porque no haya suficientes recursos para todos, sino porque se distribuyen de forma injusta: unos tienen muchos palacios, mientras que otros no han conseguido ni siquiera una choza. Para mantener y aumentar los beneficios en sus manos, el gobierno declara guerras. 驴Qui茅nes recoger谩n sus intestinos con las manos, a qui茅nes les arrancar谩n los brazos y las piernas con las explosiones, cuyas familias enterrar谩n a sus hijos? Por supuesto, todo esto no se aplica a la minor铆a gobernante. Debemos resistir con todas nuestras fuerzas al r茅gimen militarista y a la guerra que libra. Difundid la informaci贸n entre vuestros camaradas, luchad como pod谩is. No hay m谩s guerra que la de clases. Solidaridad en lugar de bombas.

https://twitter.com/bad_immigrant/status/1496961410261258240?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1496961410261258240%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fes.crimethinc.com%2F2022%2F02%2F24%2Frussia-and-ukraine-grassroots-resistance-to-putins-invasion

Entrevista: El Comit茅 de la Resistencia, Kiev

Hemos realizado una entrevista de audio con un portavoz del “Comit茅 de Resistencia”, el grupo de coordinaci贸n anarquista recientemente formado en Ucrania. En esta ocasi贸n, atender谩n las consultas del p煤blico sobre lo que los anarquistas est谩n haciendo y experimentando en Ucrania (aqu铆). Transcribimos la entrevista mientras hablamos.

“El Comit茅 de Resistencia” es un centro de coordinaci贸n que conecta a los anarquistas que est谩n participando en la resistencia a la invasi贸n de diversas maneras. Algunos est谩n actualmente en el frente; otros est谩n comprometidos con el trabajo de los medios de comunicaci贸n sobre las condiciones que surgen durante esta resistencia, con la esperanza de aclarar la situaci贸n en Ucrania a aquellos que nunca han estado all铆 y explicar a los anarquistas de otros lugares por qu茅 creen que resistir a Putin est谩 conectado con la liberaci贸n. El proyecto tambi茅n participar谩 en algunos proyectos de apoyo en lo que quede de la sociedad civil ucraniana mientras dure la invasi贸n -por ejemplo, en Mariupol, algunos participantes llevaron apoyo material al centro que acoge a los ni帽os hu茅rfanos por la guerra- y ayudar谩n a algunos compa帽eros a escapar de la zona de conflicto, aunque “docenas y docenas” de anarquistas y antifascistas est谩n participando en la resistencia.

De momento, los participantes est谩n pendientes de ver qu茅 proyectos de apoyo mutuo surgir谩n en Kiev a partir de los esfuerzos de la poblaci贸n en su conjunto, y en cu谩les pueden participar m谩s eficazmente como anarquistas.

La persona con la que hablamos se encuentra actualmente en Kyiv; otros ya han partido para participar en la defensa del territorio en las regiones que rodean Kyiv. En Kiev, mucha gente est谩 abandonando la ciudad, pero no ha habido bombardeos a茅reos desde la ma帽ana, cuando la fuerza a茅rea rusa atac贸 objetivos militares en los alrededores de la ciudad y tambi茅n golpe贸 algunas zonas de viviendas civiles en pueblos perif茅ricos, incluyendo Brovary, matando a docenas de personas.

En Kiev, el ambiente es tenso, pero todav铆a no hay combates en la ciudad, s贸lo los ataques de la aviaci贸n de la ma帽ana. Hasta ahora, los anarquistas no han sufrido ninguna baja conocida, pero se enfrentan a graves peligros. Es una situaci贸n dura, pero hasta ahora el 谩nimo de los participantes es alto. [nota de ALB: en los momentos en los que colgamos esta noticia ya hay combates en los barrios perif茅ricos de Kiev. La guerra avanza muy r谩pido]

La mayor铆a de los participantes en este proyecto esperaban que la invasi贸n comenzara pronto, en general, pero no lo esperaban para hoy, y no estaban totalmente preparados mentalmente para ello. De hecho, lo planearon y prepararon durante meses, pero ahora est谩n descubriendo todo lo que qued贸 sin hacer en sus preparativos. Aun as铆, en el transcurso de las reuniones apresuradas, han elaborado este proyecto de coordinaci贸n.

El portavoz describi贸 su objetivo inmediato: no se trata de proteger al Estado ucraniano, sino de proteger al pueblo ucraniano y la forma de la sociedad ucraniana, que sigue siendo pluralista, aunque el propio Estado ucraniano sea neoliberal y un Estado-naci贸n con nacionalismo y todas las dem谩s cosas terribles que conlleva. “Nuestra idea es que tenemos que defender el esp铆ritu de esta sociedad para que no sea aplastado por el r茅gimen de Putin, que amenaza toda la existencia de la sociedad”.

Partiendo de ese objetivo inmediato, el portavoz dijo que esperan enfrentarse a la agresi贸n militar rusa a la vez que promueven las perspectivas anarquistas tanto dentro de la sociedad ucraniana como en todo el mundo, para demostrar que los anarquistas est谩n implicados en esta lucha, que han tomado partido en ella, no con el Estado, sino con las personas que sufren el impacto de la invasi贸n, con la sociedad del pueblo que vive en Ucrania.

“No es exagerado decir que toda la poblaci贸n se enfrenta a la invasi贸n. Por supuesto, algunas personas est谩n huyendo, pero cualquier fuerza que tenga alg煤n inter茅s en el desarrollo pol铆tico de este lugar en el futuro tiene que estar del lado de la gente de aqu铆 ahora mismo. Queremos hacer algunos avances para estar conectados con la gente de aqu铆 a mayor escala, para organizarnos con ellos. Nuestra tarea a largo plazo, nuestro sue帽o, es convertirnos en una fuerza pol铆tica visible dentro de esta sociedad para asegurar una oportunidad real de promover un mensaje de liberaci贸n social para la gente”.

En respuesta a la afirmaci贸n de que “toda la poblaci贸n se enfrenta a la invasi贸n”, preguntamos si eso inclu铆a a los habitantes de las “rep煤blicas”, la Rep煤blica Popular de Luhansk [RPL] y la Rep煤blica Popular de Donetsk [RPD], las regiones del este de Ucrania ocupadas por fuerzas separatistas armadas y financiadas por Rusia desde 2014, que Putin acaba de reconocer como “independientes”.

“Sinceramente”, contest贸 el portavoz, “tengo poca perspectiva sobre la gente de las llamadas rep煤blicas; s贸lo he vivido aqu铆 varios a帽os” -habiendo crecido en un pa铆s vecino- “y nunca he estado en el sureste. Es cierto que ha habido algunos conflictos por la lengua, y que los ultraderechistas locales los han exacerbado innecesaria y gravemente. Por esta raz贸n, en las “rep煤blicas”, vimos a algunas personas ondeando banderas estatales rusas para dar la bienvenida a las tropas, a pesar de que esta “independencia” significar谩 lo contrario, significar谩 estar totalmente supeditado a Putin. Al mismo tiempo, al otro lado de las trincheras, al otro lado de las l铆neas de batalla, vimos a miles de personas ondeando las banderas nacionales de Ucrania. A nosotros, como anarquistas, tampoco nos gusta esto, pero significa que la gente est谩 dispuesta a luchar, que est谩 dispuesta a defender su independencia no s贸lo como Estado, sino como sociedad”.

https://twitter.com/bad_immigrant/status/1496968005212721153?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1496968005212721153%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fes.crimethinc.com%2F2022%2F02%2F24%2Frussia-and-ukraine-grassroots-resistance-to-putins-invasion

“As铆 est谩 el metro de Kyiv ahora. Gente asustada reunida bajo tierra para evitar posibles bombardeos del r茅gimen de Putin”.

Seguiremos pronto con m谩s noticias.