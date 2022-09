La entrevista fue realizada por el peri贸dico anarcopacifista alem谩n Graswurzelrevolution , y se publica en el nuevo n煤mero del peri贸dico en alem谩n.

鈥 Durante los 煤ltimos meses ha estado muy ocupado apoyando a los activistas contra la guerra. 驴A cu谩ntos prisioneros pacifistas est谩 apoyando en este momento?

Estamos buscando presos pol铆ticos en casos contra la guerra que necesitan ayuda junto con un grupo llamado Zona de Solidaridad, que se form贸 en abril. En ese momento nos dimos cuenta que la escala de represi贸n era muy grande y que los organismos de derechos humanos no estaban ayudando a todas las personas. Se necesita mucho esfuerzo para encontrar los datos que permitan contactar a los familiares y a los propios presos. A veces se niegan a ser contactados en absoluto.

Ahora estamos apoyando a 9 personas en diversos grados, incluida la correspondencia, el env铆o de paquetes de alimentos, el pago de un abogado, el asesoramiento a familiares sobre c贸mo pasar paquetes, c贸mo recaudar fondos para pagar un abogado, etc.

Las cartas a los presos son muy importantes. El sitio web ABC-Mosc煤 tiene las direcciones de unos 35 rusos que se pronunciaron en contra de la guerra en Ucrania y que actualmente se encuentran en prisi贸n. Desafortunadamente, en la mayor铆a de los casos, la administraci贸n de SIZO solo permite cartas en ruso.

Estas personas tienen diferentes posiciones pol铆ticas, ya que algunos tienen mucho apoyo porque ya eran activistas conocidos. En cuanto a algunos otros, nadie hab铆a o铆do hablar de ellos antes. Publicamos las direcciones de correspondencia de todas las personas que conocemos, siempre que no tengan opiniones nacionalistas. Hay m谩s personas en la c谩rcel por protestas contra la guerra, pero no sabemos el nombre y la ubicaci贸n de todos, porque cuando las personas son arrestadas, la polic铆a tiende a no publicar sus nombres para aislarlos del mundo exterior.

Intentamos encontrar personas que acaban de ser detenidas y averiguar si tienen un abogado y apoyo de familiares o amigos. Si no, contratamos a un abogado y enviamos paquetes con comida y todo lo que necesitan. La comida en los centros de detenci贸n preventiva en Rusia es mala y no reparten art铆culos de higiene, ropa, vajilla o papeler铆a. Los presos comparten entre s铆, pero es por eso que tan pronto como una persona tiene la oportunidad, comienza a pedir cosas no solo para s铆 mismo.

Se necesita apoyo para los presos en todo momento. Aproximadamente la mitad de todos los presos en Rusia no reciben ayuda de familiares o amigos cuando se encuentran en un centro de detenci贸n preventiva. Sin embargo, un recluso puede ser trasladado a otro centro de detenci贸n preventiva y dejar algunas de sus pertenencias en la celda para los dem谩s. O, por ejemplo, una persona fue arrestada en la primavera, y luego lleg贸 el verano y hac铆a calor y necesitaba ropa de verano.

鈥 La mayor铆a de ellos est谩n acusados de 鈥渄ifundir informaci贸n falsa sobre el uso de las fuerzas armadas rusas鈥. 驴Qu茅 significa exactamente? 驴Cu谩ndo se introdujo la ley y cu谩l es la sentencia m谩xima posible? 驴Cu谩ntas personas han sido acusadas o arrestadas debido a esa ley en Rusia en total?

Esto no es enteramente verdad; tambi茅n hay muchos casos en otros art铆culos. Por ejemplo, hay 31 casos penales bajo el art铆culo penal 鈥渧andalismo鈥 (rociado de inscripciones, profanaci贸n de edificios, desfiguraci贸n de propiedad p煤blica), y 44 personas est谩n procesadas. Por tales acciones uno puede recibir hasta tres a帽os de prisi贸n. Hay cargos bajo el art铆culo 鈥渢errorismo鈥 por incendio de oficinas de registro y alistamiento militar y otras acciones radicales. En total, se iniciaron m谩s de 200 procesos penales por protestas contra la guerra en Rusia (creemos que al menos 250, ya que no todas las acciones son consideradas como acciones pol铆ticas por parte de las ONG de derechos humanos, que tienen sus propios criterios). Entre ellos hay 73 casos penales por 鈥渇alsificaciones鈥.

Se hacen muchas acusaciones contra los periodistas en virtud de estos art铆culos; ahora en Rusia es imposible escribir sobre la guerra si su versi贸n difiere aunque sea un poco de la del Ministerio de Defensa de la Federaci贸n Rusa y el Kremlin. Muchos medios han cerrado, otros est谩n a punto de desaparecer.

Las sanciones previstas en el art铆culo penal sobre las falsificaciones pueden ser muy amplias. Si se trata de una 鈥渇alsificaci贸n ordinaria鈥, puede ser una multa o hasta tres a帽os de prisi贸n. Pero si concurren circunstancias agravantes, la pena de prisi贸n puede ser de hasta quince a帽os. Seg煤n el art铆culo sobre 鈥渄esacreditaci贸n del ej茅rcito鈥, la pena m谩xima es de cinco a帽os de prisi贸n.

A principios de agosto se dict贸 sentencia a la profesora de ingl茅s Irina Gen de Penza, quien en marzo habl贸 muy emotiva a los ni帽os sobre las acciones del ej茅rcito ruso en Ucrania y la violencia. Los ni帽os estaban molestos porque no pod铆an participar en competencias internacionales e Irina explic贸 que las sanciones y prohibiciones eran una consecuencia inevitable de la guerra. Uno de los ni帽os grab贸 su discurso en su tel茅fono y se lo cont贸 a sus padres, quienes llevaron el asunto m谩s lejos. Irina se vio obligada a renunciar a su trabajo, la polic铆a inici贸 un proceso penal y, como resultado, fue sentenciada a 5 a帽os de libertad condicional y 3 a帽os de per铆odo de prueba. Es decir, durante los pr贸ximos 8 a帽os vivir谩 bajo el control de la polic铆a y deber谩 comportarse con mucho cuidado, para que la libertad condicional no sea sustituida por una real.

Adem谩s de los art铆culos penales, hay un art铆culo 鈥減or desacreditar al ej茅rcito鈥 en el C贸digo de Infracciones Administrativas de la Federaci贸n Rusa, que implica una multa de hasta 100 mil rublos (alrededor de 1,5 mil euros) para ciudadanos comunes y m谩s. para quienes ocupan alg煤n cargo oficial.

En los 煤ltimos seis meses se han elaborado alrededor de 3 500 protocolos en virtud de este art铆culo. No todos ellos han sido considerados en los tribunales todav铆a, pero si nos fijamos en los que ya han sido considerados, veremos que en la gran mayor铆a de los casos, el tribunal no lleva a cabo una investigaci贸n judicial, sino que dicta una sentencia (multa) 煤nicamente sobre la base de la opini贸n del oficial de polic铆a. Muy a menudo se imputan publicaciones, reenv铆os y comentarios en las redes sociales que hablan de eventos en Ucrania. De hecho, hay una gran cantidad de publicaciones de este tipo, y las multas se otorgan al azar si alguna persona o publicaci贸n atrae la atenci贸n de la polic铆a.

鈥 Muchas personas fueron detenidas por publicaciones en redes sociales, otras por declaraciones en p煤blico. Un caso especial es el de Dmitriy Kurmoyadov. 驴Puedes decir algunas palabras sobre 茅l?

Se sabe muy poco sobre este caso. En junio de 2022, el exsacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa Ioan (Dmitry) Kurmoyarov fue enviado al centro de detenci贸n preventiva por cargos de declaraciones p煤blicas falsas sobre las acciones del ej茅rcito ruso (hasta 10 a帽os de prisi贸n). En diciembre de 2021, Kurmoyarov pidi贸 al Comit茅 de Investigaci贸n que llevara ante la justicia al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, por insultar los sentimientos de los creyentes; as铆 interpret贸 el dise帽o del templo del Ministerio de Defensa ruso. Despu茅s de eso, fue despojado de su rango sacerdotal. El 24 de febrero, el sacerdote comenz贸 a expresar activamente su opini贸n contra la guerra en Ucrania y distribuy贸 un video sobre Vladimir Putin y el ej茅rcito ruso. A煤n no se sabe cu谩l de estos videos fue motivo de la causa penal.

Otro ejemplo, hay otro caso criminal: Sergei Komandirov. En 2019, Karim Yamadaev, un opositor de Tatarst谩n, public贸 un video 鈥淛uez Gramm鈥 en YouTube. Organiz贸 un juicio de personas con sacos negros en sus rostros y placas de identificaci贸n con los nombres de figuras prominentes en Rusia y empresas estatales: todos ellos fueron 鈥渃ondenados a muerte鈥. Yamadaev fue acusado de llamar p煤blicamente a actividades terroristas en Internet y de insultar a un representante de las autoridades. Pas贸 m谩s de un a帽o en prisi贸n preventiva, pero el tribunal lo conden贸 a pagar una multa.

Sergei Komandirov era voluntario en la sede de Alexei Navalny, fue arrestado y multado por repartir folletos. En mayo de 2021, Sergey volvi贸 a publicar el video 鈥淛udge Gramm鈥 en la red social 鈥淰Kontakte鈥 y ofreci贸 recaudar dinero para pagar la multa de su autor Karim Yamadaev. Seis meses despu茅s fue arrestado y recientemente un tribunal lo declar贸 culpable de justificar el terrorismo por volver a publicar este video y lo conden贸 a 6,5 a帽os de prisi贸n. Por lo tanto, en Rusia actualmente es imposible predecir cu谩les ser谩n las consecuencias de tal o cual acci贸n. El tribunal ejecuta 贸rdenes de encarcelar a tal o cual persona.

鈥 Un caso bastante conocido es el de la artista feminista Aleksandra Skochilenko. 驴De qu茅 acci贸n se le acusa y cu谩l es su situaci贸n real?

Skochilenko enfrenta hasta diez a帽os de prisi贸n por reemplazar las etiquetas de precios en el supermercado con folletos. Estos folletos conten铆an informaci贸n sobre los cr铆menes del ej茅rcito ruso en Mariupol (ciudad de Ucrania). Se abri贸 un caso penal contra Aleksandra en virtud del art铆culo sobre falsificaciones. Para ella es m谩s dif铆cil y peligroso estar en la c谩rcel que para la mayor铆a, ya que sufre celiaqu铆a y es imposible seguir una dieta espec铆fica en prisi贸n. Sin embargo, tiene un muy buen grupo de apoyo y mucha atenci贸n de los medios, y esperamos que pronto sea transferida a arresto domiciliario y no reciba una sentencia real.

鈥 Algunos activistas fueron arrestados despu茅s de asambleas contra la guerra en la primavera, o despu茅s de otras acciones contra el ataque ruso a Ucrania. Algunos de ellos est谩n acusados de 鈥減reparaci贸n de vandalismo鈥 o incluso de 鈥渢errorismo鈥. 驴Ya ha habido juicios, o todav铆a est谩n bajo custodia de investigaci贸n?

En la mayor铆a de los casos contra la guerra, la investigaci贸n y los tribunales a煤n est谩n en curso, en Rusia generalmente toma al menos 3 meses para investigar, 1 mes para que el fiscal verifique el caso y luego va a la corte. Y el juez o los abogados pueden irse de vacaciones en el verano, y luego las audiencias se alargan por varios meses. Los delitos contemplados en art铆culos del c贸digo penal como el terrorismo se investigan durante un a帽o y medio y los juicios duran medio a帽o. Entre otras cosas, el acusado es enviado a un examen psiqui谩trico y est谩 en un hospital psiqui谩trico durante un mes, lo que en cierto modo es peor que la prisi贸n preventiva. Los examinados no pueden lavarse, este procedimiento lo hacen los camilleros, es imposible enviar una carta, etc.

Hasta el momento hay unas 15 sentencias en casos contra la guerra. En algunos casos ni siquiera sabemos el resultado del juicio. Se dictaron cinco sentencias bajo el art铆culo 鈥渧iolencia contra un representante de la autoridad鈥, esto es por resistir a la polic铆a durante las protestas o estando detenido, incluidos los que pegaron folletos o pintaron grafitis en las paredes. Cuatro personas recibieron de 1 a 2 a帽os de prisi贸n y una persona recibi贸 libertad condicional. Por ejemplo, el tribunal conden贸 a Anastasia Levasheva, de 22 a帽os, por lanzar un c贸ctel Molotov a la polic铆a, a dos a帽os de prisi贸n.

Se dictaron seis sentencias por 鈥渇alsificaci贸n鈥: una multa de 1 mill贸n de rublos (14,3 mil euros), dos libertades condicionales, dos sentencias de trabajo correccional y una sentencia de prisi贸n de 7 a帽os. El 煤ltimo (7 a帽os) fue entregado a Alexei Gorinov, diputado municipal de Mosc煤, por 鈥渇alsedad sobre las fuerzas armadas usando su cargo oficial鈥. Las autoridades rusas est谩n muy nerviosas por la 鈥渜uinta columna鈥 (traidores) en sus filas. Un diputado a nivel municipal no tiene poder real en Rusia, pero su opini贸n no es solo la opini贸n de un simple trabajador. Es visto como un representante de las autoridades. Seg煤n la investigaci贸n, el delito fue cometido por concierto previo, en uso de su cargo oficial y por motivos de odio y enemistad. 驴Cu谩l fue el crimen? Durante la reuni贸n de los diputados, Gorinov llam贸 a Rusia鈥

鈥 驴C贸mo son las condiciones de prisi贸n para los activistas contra la guerra?

Las condiciones para los activistas contra la guerra en las prisiones son las mismas que para los dem谩s presos, es decir, no muy buenas. Las celdas no siempre cuentan con lugares para dormir para todos los presos, no se les saca a caminar regularmente, la comida es mala y es muy peligroso enfermarse, porque la calidad de la atenci贸n m茅dica es muy baja. Cuando hubo un aumento de la enfermedad de covid, si una persona en una celda se enfermaba, dejaban de sacar toda la celda, solo pasaban comida por la ventana y no daban ning煤n medicamento, tampoco hab铆a vacunas para los presos.

鈥 驴C贸mo los apoyas? 驴Y c贸mo es posible apoyar su trabajo?

Brindamos apoyo a presos y procesados en acciones contra la guerra, dependiendo de cu谩les sean sus necesidades y cu谩l sea su situaci贸n de apoyo por parte de familiares y amigos. Podemos pagar total o parcialmente un abogado, paquetes con comida y ropa, enviar libros, escribir cartas y asistir a audiencias judiciales para que la persona entienda que no est谩 sola.

Por ejemplo, en junio comenzamos a ayudar a Irina Bystrova, una profesora de arte de 57 a帽os de Petrozavodsk. Al comienzo de la guerra, public贸 llamadas en la red social Vkontakte para que los soldados rusos volvieran sus armas contra el Kremlin y calific贸 las acciones del ej茅rcito ruso de 鈥渃riminales鈥. En marzo, fue acusada de 鈥渏ustificar el terrorismo鈥 y difundir 鈥渇alsificaciones鈥 sobre el ej茅rcito ruso. Irina no fue arrestada, pero obtuvo una 鈥減rohibici贸n de ciertas actividades鈥 (no puede usar Internet y comunicarse con nadie excepto con familiares y un abogado) y perdi贸 la oportunidad de ense帽ar. Recolectamos dinero para ayudar a Irina a contratar una enfermera para su madre de 84 a帽os mientras ella estar谩 en un hospital psiqui谩trico para una evaluaci贸n.

Para ayudar, puede escribir cartas a los presos (las prisiones solo permiten cartas en ruso y por favor no escriba nada sobre la guerra en Ucrania o llamadas a la acci贸n radical). Tambi茅n puede enviar una carta a abc-msk AATT riseup.net, la imprimiremos y se la enviaremos.

Traducci贸n al ingl茅s por ABC Mosc煤.

https://avtonom.org/en/news/interview-anarchist-black-cross-moscow