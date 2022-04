–

De parte de Avispa Midia April 19, 2022 232 puntos de vista

por Thomas Bauer

En portada: Don Antonino, ganadero de la comunidad de Fondo de Pasto de Bom Jardim, en Canudos (Bah铆a). (Thomas Bauer 鈥 CPT Bahia/ H3000)

El polvo y el ruido ensordecedor atormentan a las comunidades conocidas en Brasil como Comunidades de Fundo de Pasto en las cercan铆as de las obras de Voltalia, una multinacional francesa que opera en el sector energ茅tico. La construcci贸n de un complejo e贸lico entre los municipios de Canudos, Jeremoabo y Euclides da Cunha, en el interior de Bah铆a, tiene el potencial de causar un da帽o a煤n mayor, amenazando el modo de vida tradicional de la poblaci贸n y la preservaci贸n del ave conocida como Guacamayo de Lear, en peligro de extinci贸n.

La p谩gina web de la multinacional afirma que se fund贸 en 2005 y est谩 presente en 20 pa铆ses, con el objetivo de 鈥渕ejorar el medio ambiente global promoviendo el desarrollo local鈥. El principal accionista de Voltalia es Creadev 鈥 www.creadev.com -, una sociedad de inversi贸n fundada por una familia francesa. Los Mulliez poseen 130 marcas, entre ellas Decathlon y Leroy Merlin, y sus ingresos anuales rondan los 100 mil millones de euros.

Desde que era un ni帽o, Antonino Carvalho ha pastoreado ganado en 鈥渢erra de er茅u鈥, extensiones de tierra que nunca tuvieron due帽o:

鈥淓ste lugar nos pertenece a todos. Ahora los cabrones lo han invadido todo y hemos perdido nuestro lugar en esta 鈥榯erra de er茅u鈥. Los de fuera nos est谩n dejando sin futuro. En unos d铆as m谩s, s贸lo podremos criar gente porque se cr铆a en la casa鈥, se lamenta.

El ganadero Antonino ha participado en varios documentales y ha dado su testimonio en varios libros sobre ganaderos. Hoy, a la edad de 66 a帽os, est谩 angustiado por el impacto de las obras de Voltalia en la regi贸n:

鈥淓l ganado no aguanta el ruido. El ganado se asust贸 y huy贸. Ya hemos capturado animales que llegan a [el estado] Sergipe. Y no s贸lo una vez鈥, relata.

El drama de los pueblos tradicionales comenz贸 a finales de 2018, cuando la multinacional energ茅tica present贸 ante el Instituto de Medio Ambiente y Recursos Hidr谩ulicos (Inema) la solicitud de licencia previa de instalaci贸n. Tambi茅n solicit贸 la autorizaci贸n de gesti贸n de la fauna para el complejo, compuesto por 97 aerogeneradores (turbinas que convierten la energ铆a cin茅tica del viento en electricidad) y once parques e贸licos.

Te puede interesar 鈫 Zapotecas demandan a Sener cancelar consulta ind铆gena de la e贸lica EDF

El inicio de las obras para la instalaci贸n de las turbinas en las centrales Canudos I y II est谩 afectando directamente a las comunidades de Bom Jardim, Angico, Toca Velha, Pedra Sozinha, Toca da On莽a, Raso, Rio do Suturno, Alto Redondo, Barriguda, Ros谩rio, Aroeira (Canudos) y Angico Silva (Jeremoabo).

Maria Pereira naci贸, creci贸 y sigue viviendo en Toca da On莽a, y dice que le asust贸 el repentino inter茅s por las tierras de la regi贸n y la cantidad de gente extra帽a que deambulaba por la localidad.

Su familia sufri贸 acoso para vender la propiedad:

鈥淯n muchacho estuvo all铆. Habl贸 con mis hermanos y les pregunt贸 si no quer铆amos vender. No podemos vender porque es donde vivimos. Si vendemos, 驴a d贸nde ir铆amos?鈥, cuestiona.

Independientemente de las negativas, se est谩 produciendo un gran movimiento de apertura de caminos y carreteras, de instalaci贸n de vallas en la regi贸n y de deforestaci贸n.

Mar铆a Pereira y su familia a煤n se resisten a deshacerse de la tierra que heredaron (Thomas Bauer 鈥 CPT Bahia/ H3000)

鈥淢ucha gente ya ha vendido su ganado porque no hay otro lugar donde criarlo, 驴verdad? Si terminan de despejar el resto de la vegetaci贸n para cercar el bosque, se acab贸. No habr谩 movimiento ni siquiera para el sustento del ganado y para nosotros, que dependemos de la ganader铆a鈥, dice Mar铆a Pereira.

La expresi贸n fundo de pasto tiene un significado similar al de fondo de pateo, donde hay pastizales. Los antiguos habitantes constru铆an sus casas cerca de las fuentes de agua necesarias para la supervivencia. Y contaban con la parte trasera de sus casas que daban a grandes extensiones de terreno para los animales. Adem谩s, en estas tierras de uso com煤n, cultivaban peque帽os campos de frijoles, yuca, ma铆z y calabaza, entre otros alimentos.

La historia de los conflictos, a menudo ligados a la especulaci贸n, y la presi贸n sobre las 谩reas de uso com煤n de pastoreo consternan a los residentes que lograron unir la generaci贸n de ingresos con la preservaci贸n de la catinga (vegetaci贸n y ecorregi贸n en el noreste brasile帽o), asegurando el equilibrio del medio ambiente durante casi dos siglos.

La disputa se intensific贸 en la d茅cada de 1960, con la participaci贸n del Estado. Siempre acompa帽ados por el discurso de minimizar los efectos de la sequ铆a en la regi贸n semi谩rida y promover el crecimiento econ贸mico, se crearon diferentes programas, entre ellos el Projeto Sertanejo.

Lo explica Jos茅 Adelson, vecino de Alto Redondo:

鈥淔ue un incentivo. La asignaci贸n de pr茅stamos a los peque帽os agricultores y productores, de hecho, se qued贸 s贸lo en el papel. Quienes acced铆an a ellos eran personas que no ten铆an actividad rural y desviaban los fondos. Invirtieron en otra cosa y adquirieron tierras. Una vez que compraban una peque帽a 谩rea, rectificaban las zonas y empezaban a especular hasta encontrar un comprador鈥.

Jos茅 Adelson sacando agua con una bomba manual para su granja. (Thomas Bauer 鈥 CPT Bahia/ H3000)

La financiaci贸n iba acompa帽ada de la 鈥渓ey del pie alto鈥, tambi茅n llamada 鈥渓ey de los cuatro hilos鈥. Se trataba de normas municipales que favorec铆an la ocupaci贸n de las tierras por parte de los grandes ganaderos. La nueva normativa obligaba a criar cabras y ovejas s贸lo en zonas delimitadas, para evitar da帽os en otras propiedades. En la pr谩ctica, la exigencia de cercar la tierra con cuatro hilos de alambre tambi茅n preve铆a que los peque帽os animales que la sobrepasaran pudieran ser sacrificados. Esto hizo inviable el modo de vida de los pueblos tradicionales de Fundo de Pasto.

鈥淪abemos que en la regi贸n semi谩rida las lluvias son localizadas. Por lo tanto, si no se dispone de una zona de pastos para la producci贸n, a menudo la lluvia caer谩 donde los animales no pastan. Pero si lo tienes, se mover谩n libremente y no tendr谩s un reba帽o pasando hambre y otro con la barriga llena鈥, garantiza Adelson, que insiste en criar su reba帽o de cabras en un espacio cada vez m谩s reducido.

Son principalmente las 谩reas de pastoreo, utilizadas por los residentes de las comunidades tradicionales de forma colectiva, las que garantizan la supervivencia de todos. En contra de esta realidad y costumbre, en cuanto Voltalia lleg贸 a la regi贸n, publicit贸 una mejora de la vida con la creaci贸n de puestos de trabajo. Las cifras anunciadas estaban por debajo de la realidad y la disputa por los pocos puestos de trabajo cre贸 divisiones internas en las comunidades. Seg煤n la publicaci贸n trimestral 鈥淰oltalia Informa鈥, de diciembre de 2021, se produjo la contrataci贸n de unas 400 personas, muchas de ellas procedentes de otras ciudades y regiones. Los empleados equivalen al 16,6% de los residentes de las comunidades tradicionales.

H谩bitat de las guacamayas

Guacamayo de Lear en el criadero de Toca Velha dentro de la estaci贸n biol贸gica gestionada por la ONG Biodiversitas (Thomas Bauer 鈥 CPT Bahia/ H3000)

La iniciativa del proyecto Jardines del Guacamayo Lear es un ejemplo de generaci贸n de ingresos de forma sostenible. Junto con las comunidades, buscan alternativas viables a las acciones que degradan el medio ambiente. Seg煤n Marlene Reis, de 42 a帽os, integrante del grupo, m谩s de 120 familias participan en el proyecto. Las artesan铆as producidas se exponen y venden en dos tiendas propias y garantizan los ingresos de los participantes.

鈥淢e preocupa mucho la intenci贸n de la empresa francesa de instalar un parque e贸lico exactamente en el lugar donde se encuentra el Guacamayo de Lear. Es en la regi贸n donde m谩s vuelan las aves de un refugio a otro y a las zonas de alimentaci贸n鈥 鈥 dice Marlene, mostrando un mapa elaborado por el proyecto.

Mapa que muestra que los aerogeneradores est谩n en las rutas de los guacamayos de Lear (Proyecto Lear Macaw Gardens)

Ante esta preocupaci贸n, los miembros del grupo buscaron a los representantes de Voltalia en 2019.

鈥淨uer铆amos saber la proporci贸n del parque. Y sugerimos que no estuviera en esta ubicaci贸n porque ni siquiera hace falta ser un cient铆fico para ver que hay una amenaza para nuestros guacamayos. Pero, desgraciadamente, nuestra opini贸n no fue respetada por la empresa鈥 鈥 dice Marlene, decepcionada.

La agricultora Maria Ribeiro tiene una pasi贸n especial por el Guacamayo de Lear. Dice que no hay d铆a en que no sobrevuelen su comunidad:

鈥淎 veces pasan dos, a veces seis. Siempre las veo moverse鈥, dice.

Mar铆a comparte con ellos el ma铆z que siembra y garantiza que nunca los ha ahuyentado de sus cultivos, porque las aves forman parte de la naturaleza. Cuando se enter贸 de la posible instalaci贸n del parque e贸lico, pens贸 inmediatamente que los guacamayos ser铆an los m谩s afectados, as铆 como otras aves.

El primer dibujo de un Guacamayo de Lear fue realizado por el ilustrador Edward Lear a principios de la d茅cada de 1830, en un zool贸gico de Londres. Pronto, los delicados rasgos que representan al ave llamaron la atenci贸n de zo贸logos y bi贸logos, que desconoc铆an su origen. Veintis茅is a帽os m谩s tarde, el franc茅s Charles Lucien Bonaparte, sobrino del emperador Napole贸n, fascinado por la imagen, describi贸 con detalle la especie a partir de animales disecados. Este zo贸logo denomin贸 a la especie Anodorhycus leari. El misterio sobre el h谩bitat del guacamayo se mantuvo.

Caboclo es uno de los responsables de vigilar y proteger la estaci贸n biol贸gica. (Thomas Bauer 鈥 CPT Bahia/ H3000)

S贸lo en 1978, por tanto, unos dos siglos y medio despu茅s, el ornit贸logo alem谩n, naturalizado brasile帽o, Helmut Sick1 se adentr贸 en el sert茫o (regi贸n semi谩rida del nordeste brasile帽o), siguiendo las pistas dadas por los lugare帽os, y descubri贸 la especie amenazada en las laderas. La expedici贸n de Sick cont贸 con la ayuda de Eliseu Alves, padre de Eurivaldo Caboclo Alves, de 50 a帽os, responsable de la estaci贸n biol贸gica de la ONG Biodiversitas, en Toca Velha. Caboclo es uno de los encargados de preservar la zona y proteger la especie. Recuerda que cuando Sick lleg贸 a la Fazenda Angico Descascado, donde viv铆a Eliseu, vio por primera vez seis guacamayos.

鈥淢i padre dijo que sab铆a d贸nde estaban y lo llev贸 a Toca鈥, dice.

Recomendaciones ignoradas

Ante las violaciones practicadas por la multinacional francesa, entidades como la Articula莽茫o Estatal de Comunidades Tradicionais de Fundos e Fechos de Pasto, la Asociaci贸n de Abogados de los Trabajadores Rurales del Estado de Bah铆a, el Instituto Regional de la Peque帽a Agricultura Apropiada, el Instituto Popular Memorial de Canudos, la Fundaci贸n Biodiversitas, la Comisi贸n de Tierras Pastoriles y el Movimiento Salvemos las Monta帽as han solicitado al Ministerio P煤blico del Estado (MPE) que tome medidas.

Entre las normas violadas por Voltalia se encuentra la no realizaci贸n de la consulta previa a las comunidades como establece el Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT), la no realizaci贸n del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la no divulgaci贸n del Informe de Impacto Ambiental (Rima, por sus siglas en portugu茅s), exigido por la resoluci贸n 4.579, del Consejo Estatal del Medio Ambiente (Cepram) y requerido para el otorgamiento de una licencia en emprendimientos como 茅ste.

Siete bases de las 97 torres e贸licas de Voltalia en medio de la catinga. (Thomas Bauer 鈥 CPT Bahia/ H3000)

Las denuncias fueron aceptadas por el fiscal regional de Medio Ambiente de Euclides da Cunha, Adriano Nunes de Souza, y la fiscal Luciana Espinheira da Costa Khoury. Ante esto, el 19 de julio de 2021 se emiti贸 la recomendaci贸n 01/2021, anexa a la investigaci贸n civil ya abierta. En ella, el MPE dice que es necesario reexaminar el proceso de concesi贸n de licencias para suspender o cancelar la licencia medioambiental de Voltalia. Tambi茅n sugiere una consulta previa con las comunidades y recomienda que la empresa se abstenga de implantar el parque e贸lico.

Te puede interesar 鈫 Energ铆a 鈥渓impia鈥 en Yucat谩n: amenazas y violencia contra comunidades mayas

La multinacional francesa e Inema hicieron caso omiso de las recomendaciones y las obras se aceleraron. Recientemente, los vecinos de las comunidades fueron sorprendidos por un anuncio difundido por whatsapp, en el que la empresa informa:

鈥淗ola residentes de Canudos, Jeremoabo y Euclides da Cunha. Voltalia informa de que las obras de los parques e贸licos I y II avanzan hacia la fase final. Tras la finalizaci贸n de la fase de cimentaci贸n, estamos iniciando la fase de montaje de las 28 torres e贸licas, tambi茅n llamadas aerogeneradores. Los aerogeneradores est谩n formados por grandes componentes que pueden alcanzar los sesenta y cuatro metros de longitud. As铆 que est茅 atento a las grandes cargas que circulan por las carreteras鈥.

Indignados con la actitud y la falta de respeto de la empresa y de la agencia estatal de medio ambiente, los miembros de las comunidades tradicionales esperan que los tribunales concedan un amparo para suspender la obra, antes de definir la reubicaci贸n de la empresa en un lugar que cause menos impacto.

1 鈥 Sick es considerado el principal cient铆fico brasile帽o del siglo XX. Antes, sin embargo, fue detenido por el gobierno brasile帽o, durante la Segunda Guerra Mundial, sospechoso de espionaje s贸lo por ser alem谩n.

Edici贸n: Paulo Oliveira 鈥 Meus Sert玫es

Este reportaje forma parte de un trabajo conjunto entre CPT Bahia y Meus Sert玫es.

Publicado originalmente el 29 de marzo de 2022, en el site de la CPT Nacional. Traducido por Avispa Midia.