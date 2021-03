–

tanitalga鈥檚 Blog No hay nada que a帽adir ya sobre el trabajo incesante, agotador, maravilloso del compa帽ero Ruym谩n y de les compa帽eres de la FAGC y del Sindicato de Inquilinas de GC. Sus acciones hablan por ellas mismas 驴qu茅 m谩s podr铆a decir? Escuchamos y miramos con atenci贸n qu茅 hacen y c贸mo lo hacen, tomamos notas, leemos qu茅 escriben, y hablo en plural porque a mi se me hace complicado desligar a Ruym谩n del colectivo y viceversa. Se me hace complicado no sentir todo ese apoyo mutuo con el que avanzan, afrontan y crean. Se me hace complicado no sentir su misma rabia y tambi茅n su m谩s que posible cansancio a ratos, esos d铆as que se hacen cuesta arriba pero que amanecen al d铆a siguiente con esperanzas y con lluvias de solidaridad y cari帽o.

No hay nada m谩s que a帽adir a esta maldita represi贸n que sabemos que recibe, que reciben, que recibimos, cada vez que se act煤a desde la acci贸n, lo concreto, la creaci贸n de espacios reales y aut贸nomos. Efectivamente este juicio es un juicio a Ruy, al trabajo colectivo, y a los principios e ideas que transportan a ese trabajo colectivo. No, no es exagerado decirlo. Y aun as铆, es profundamente doloroso ver como esta represi贸n se concreta en una persona y, como no, en todes les que le rodean. Ese dolor es el de saber que quieren un castigo ejemplar, o que quieren paralizar una lucha y todo lo creado, o que tal vez simplemente se est茅 dando un pu帽etazo sobre la mesa. Saber que esto funciona as铆 no nos sana, pero nos da una perspectiva: la de estar seguras que la 煤nica manera de salir de todo esto es el apoyo y el aliento, aunque estemos lejos.

Yo, que siempre estoy barriendo hacia casa, traigo este dolor y este apoyo hacia el feminismo, el anarcofeminismo m谩s concretamente, y pienso y re-pienso todos los motivos que hay para gritar #RuymanLibertad junto con la FAGC, el Sindicato de Inquilinas y quien haga falta. S铆, m谩s all谩 de la necesidad de trabajar desde el apoyo mutuo y la acci贸n directa en todos sus matices, hay algo m谩s. El derecho a un techo, el trabajo hecho por les compa帽eres, tambi茅n por Ruym谩n, tiene tanto que ver con el feminismo鈥ar salida les que est谩n en los m谩rgenes, excluidas, precarizades, construir herramientas y luchas desde, con, para elles, m谩s en concreto ser elles. Tiene todo el sentido. Pensemos cu谩ntas mujeres supervivientes est谩n y son. Entonces 驴c贸mo no gritar ante tal agresi贸n del estado, del sistema capitalista y patriarcal? Pensemos 驴cu谩ntas han sentido que pod铆an denunciar o explicar que las hab铆an agredido sin ser cuestionadas por el colectivo? Yo recuerdo ejemplos. Entonces, 驴c贸mo no gritar que #RuymanLibertad y que #LaFAGCNoSeToca, por ejemplo?

驴C贸mo no estar con quien siempre est谩 con las agredidas, las de muy abajo, las excluidas, les excluides, sin medias tintas y sin excusas? 驴C贸mo no estar con toda esta pr谩ctica cotidiana que es todo coraz贸n?

Poco tengo que decir excepto que espero haber podido transformar la lejan铆a f铆sica en un poco de cercan铆a con estas l铆neas, estar ah铆 sea como sea, sea donde sea. Espero poder contribuir a dar un poco de aliento ante el d铆a de ma帽ana y el trabajo que supone enfrentar a la represi贸n.

Hoy, ma帽ana y cuando haga falta, un enorme abrazo de apoyo anarcofeminista y peninsular

#RuymanLibertad

