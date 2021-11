–

November 8, 2021

Ante la convocatoria de HUELGA de los días 09 y 10 de noviembre en el Sector de las PYMES del Metal de Cádiz y ante las denuncias que nos llegan por diversos medios a los Sindicatos de Oficios Varios de Cádiz como al SOV de Chiclana, por compañeros que forman parte de la plantilla DE GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA S. L., hacemos público este comunicado:

La CNT-AIT, ha dejado bastante claro que se suma, apoya y secunda dicha HUELGA convocada por los sindicatos UGT y CCOO. La CNT-AIT hace un llamamiento a la HUELGA a todos los trabajadores y trabajadoras del Sector de las PYMES del Metal de la provincia de Cádiz, y por mucho que le moleste a la dirección de la empresa, ahí están los trabajadores y trabajadoras de GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA,

La CNT-AIT, mediante su Sección Sindical constituida legalmente en GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA S. L., continúa en lucha contra el ambiente hóstil, de injusticia e impunidad en la cual se ve inmersa la mayoría de la plantilla, y no vamos a permitir que se coaccione, se amenace o se vulneren los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ante la convocatoria de huelga, tal como se ha denunciado ante la Anarcosindical, como tenemos constancia.

La HUELGA comienza en pocas horas, es decir, a partir de las 24,00h de esta noche, NO HABRÁ RETENES, NO HAY SERVICIOS MÍNIMOS, y durará 48 horas, es decir, durará hasta las 24,00h del miércoles, 10 de noviembre.

Compañeros y compañeras, la situación no es de broma, estamos SIN CONVENIO. La Patronal es consciente, y nos tienen donde ellos querían. A partir de este punto si no se lo impedimos y no luchamos, podrán aplicar todo aquello que a ellos les den en gana: vulneración de los derechos de los trabajadoras y trabajadores, abusos generalizados y un empeoramiento de las condiciones de trabajo, y perdida del poder adquisitivo.

Dicho esto, la CNT-AIT, ante coacciones, amenazas o vulneración del derecho de los trabajadores y trabajadoras, ante la convocatoria de huelga, tal como se ha denunciado ante la Confederación, sea esta empresa u otra, vamos a dar repuesta con contundencia y sin dilación en el tiempo, con todas las herramientas de lucha y medios del cual disponemos la clase obrera.

Desde la CNT-AIT y sus Secciones Sindicales tenemos muy claro que es necesario que la clase trabajadora nos organicemos, luchemos y no dar un paso atrás.

Compañeros y compañeras, ¡¡¡ A LA HUELGA !!!

Confederación Nacional del Trabajo

Asociación Internacional de los Trabajadores