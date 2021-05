–

CONFLICTIVIDAD EN INDRA

Los hechos acontecidos en Indra en los 煤ltimos meses son extremadamente graves. M谩s a煤n si tenemos en cuenta que el principal accionista de la empresa es el Estado, raz贸n por la cual deber铆a ser una empresa ejemplar en todos los aspectos. Lejos de ello, se ha despedido a 580 personas en plena pandemia, con el 煤nico objetivo de maximizar beneficios. Vergonzosas medidas firmadas por la mayor铆a de un comit茅 de empresa al que, en nuestra opini贸n, la 煤nica alternativa digna que le queda es dimitir, permitiendo que las asambleas de trabajadores/as asuman la interlocuci贸n con la empresa en lo sucesivo. Sabemos que no lo har谩n鈥 tienen sobradas razones para ello.

A pesar de que ha quedado patente cu谩n f谩cil es para la empresa que la mayor铆a del comit茅 firme cualquier acuerdo, por infame que este sea, no se dan por satisfechos. A la vista de lo sucedido en los 煤ltimos meses, parece que la direcci贸n de la empresa no admite ning煤n tipo de disensi贸n o protesta ante sus pol茅micas decisiones. As铆, seg煤n han informado las secciones sindicales de CGT y COBAS en Indra, en los 煤ltimos meses se han despedido hasta a 59 representantes sindicales. Seg煤n indican estas secciones sindicales, el motivo de los despidos no ser铆a otro que no haber firmado el ERE + ERTE+ reducciones salariales planteados por la empresa. De ser ciertos, se tratar铆a de hechos de extrema gravedad, toda una involuci贸n en los derechos laborales.

Por otro lado, la secci贸n sindical del SOV de Sagunto de CNT-AIT ha presentado denuncia contra Indra en la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social por vulneraci贸n de los derechos de la secci贸n y sus afiliados. Vamos a defender nuestros derechos con todos los medios a nuestro alcance y seguiremos denunciando cualquier abuso que se produzca en Indra hasta las 煤ltima consecuencias.

A la vista de todo esto, podemos afirmar que en Indra se viven tiempos de alta conflictividad laboral y sindical. Una situaci贸n que deber铆a avergonzar tanto a la direcci贸n de la empresa como a nuestros 鈥榬esponsables pol铆ticos鈥.