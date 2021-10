–

La autodefensa feminista es una herramienta pol铆tica de empoderamiento feminista, no solo para aprender t茅cnicas f铆sicas o psicol贸gicas de defensa personal, si no, que necesita verse reforzada por un planteamiento pol铆tico que nos ayude a descifrar el mundo en el que vivimos, identificar el g茅nero femenino no como un elemento m谩s, sino como un constructo pol铆tico que nos desempodera. Traducir, por ejemplo, lo que significa ser mujer en un sistema patriarcal que no solo se expresa est茅ticamente sino que supone una posici贸n social de subordinaci贸n. Entender, en este sentido, el v铆nculo afectivo obligatorio, el terror sexual, la indefensi贸n aprendida, los malestares de g茅nero que nos enferman, el s铆ndrome de la impostora, la incapacidad para poner l铆mites o ser tildada de exagerada/loca cuando los pones, y as铆 un largo etc茅tera.

En esta sesi贸n abordaremos las principales estrategias, los l铆mites, herramientas y aciertos de esta propuesta.