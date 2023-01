–

De parte de CNT Madrid January 24, 2023 268 puntos de vista

Muchos comunicadores son autónomos a la fuerza, bien porque nadie les ofrece un contrato indefinido, bien porque esos contratos no respetan unas condiciones dignas mínimas. Pocos quedan ya de aquellos que trabajan por cuenta propia porque les es más rentable en su día a día. Sea como fuere, cualquier trabajador autónomo se ve abocado a una cantidad enorme de trámites burocráticos para los que, quizá, no esté preparado. En CNT creemos en el empoderamiento de la clase trabajadora para ser lo más autosuficientes posibles, porque la realidad es que muchos y muchas freelance tampoco se pueden permitir el pago de un gestor propio.

Desde la sección de Prensa y Comunicación de CNT Madrid intentaremos hacer frente a esta realidad mediante la puesta en común, de forma totalmente abierta y gratuita, de los conocimientos necesarios para plantar cara a esta realidad tan injusta como obligada en la que nos desenvolvemos.

Un asesor profesional nos visitará el próximo 4 de febrero a las 12:00 horas en la sede de la Fundación Anselmo Lorenzo (C/ Peñuelas, 41). Ahí, cualquier persona interesada podrá plantear sus dudas, conocer a otros trabajadores y trabajadoras en su misma situación y, más tarde, poder tomar algo de forma mucho más distendida para, también, empezar a echar por tierra ese mantra de que los freelance son trabajadores que no se relacionan entre ellos, que no se organizan.

Los nuevos cambios en el sistema de cotizaciones a la seguridad social que han entrado en vigor este 2023 son un nuevo obstáculo para todas las trabajadoras autónomas que intentan labrarse un futuro mejor mediante su desempeño en los medios de comunicación, ya precarios de por sí. Una vez más, los que más facturen pagarán un gran porcentaje menos de impuestos que los que menos facturen, incluso si no alcanzan el salario mínimo estipulado.

FRENTE A UN MODELO PRECARIZADOR, CONOCIMIENTO Y UNIÓN.

Te esperamos.

¿Cuándo? Sábado 4 de febrero

¿Horario? 12:00 horas

¿Dónde? Sede de la FAL en Madrid. Calle de las Peñuelas, 41. Metro Acacias o Embajadores.