No; no los vamos a fusilar, no. Por lo menos, tenemos la pretensi贸n de ser ecu谩nimes: organizaremos una lista con eso que se llama orden de prioridades y todos tendr谩n derecho a defenderse. Jurados populares, p煤blicos, televisados, con representaci贸n de la prensa extranjera. No nos gusta matar porque estimamos a nuestro propio cuerpo, si no ser铆amos fascistas. No se alarmen: los almirantes tendr谩n 15 minutos para defenderse, los generales un tiempo parecido, los coroneles 14 y los mayores 12. No. Todos 15 minutos. No debe haber escalaf贸n para defender la propia vida. Todos lo mismo, aunque los yugoslavos nos acusen de igualitarismo abstracto. Y los que no sepan hablar en p煤blico podr谩n presentar sus defensas por escrito. De ninguna manera: no va a ser necesario que las redacten ellos. El pared贸n va a funcionar. L贸gico. Pero sobre todo como medida ejemplarizadora: que se hable del pared贸n y se lo comente hasta que se convierta en un clich茅 filoso que penetre la jerga del a cada rato, como se hac铆a con 鈥渁 nivel鈥, pongamos por caso: para que se introduzca dura, brillante, taimadamente en la carnosidad de las frases estableciendo con precisi贸n el grado de esp铆ritu revolucionario de cada uno. Es necesario en esta etapa posterior a la toma del poder esa en茅rgica y distra铆da autoridad de las palabras m谩gicas. Se tiene que saber, susurrar, repetir que en el pared贸n que funciona en Arroyo y Suipacha, por ejemplo, las ejecuciones se llevaron a cabo sin mayores protestas. Es que la gente del Barrio Norte sabe morir como se帽ores.

En el pared贸n de Quintana y Callao un ejecutivo se abri贸 la camisa antes de que sonara la descarga; ten铆a un aire de Liniers en Cabeza de Tigre y pudo gritar 隆Viva la contrarrevoluci贸n en Am茅rica Latina! No. 隆Muero contento ya tendremos nuestra bah铆a de Samboromb贸n! Va a ser necesario, pues, blanquear nuevamente el pared贸n de Santa Fe y Riobamba porque los maricas del barrio han empezado a diagramar propuestas. Recordar: hacer planteo ante el IASCRE (Instituto Argentino de Salud Comunitaria y Recreativa). Aunque quiz谩 sea mejor un solo pared贸n. Que se aluda a 茅l como se nombraba el Obelisco o alguna esquina clave en los meses de clandestinidad. El pared贸n: y que resulte categ贸rico, edificante y sombr铆o (Laura me debe estar esperando en casa. Seguramente ya no habr谩 titubeado como antes entre quedarse con el uniforme de miliciana o ponerse ese camis贸n de n谩ilon. Yo todav铆a vacilo entre lo que me entusiasma m谩s: si sacarle el pantal贸n del uniforme o ese camis贸n transparente. Uno tironeando por los pies, el otro por sobre los hombros. No s茅. Debe ser lo que nos pasa a todos los hombres de izquierda en este momento: todav铆a oscilamos entre el libertinaje y la militancia. Vacilar, oscilar: toda vacilaci贸n encarna nuestras contradicciones. Pero ella, en cambio, ya no tiene esos viejos problemas. Es una de mis viejas tesis: a mismo nivel, siempre la mujer resulta m谩s revolucionaria. Y, en realidad, Laura no los tuvo jam谩s y muchas veces lo comentamos entre los dos: una revolucionaria actual no tiene por qu茅 disfrazarse de sufragista o tener pudor -mala conciencia, es m谩s exacto- por ponerse perfume entre los muslos o usar esa ropa interior que a uno lo enternece y lo exalta. Por favor, compa帽ero, ya no vivimos en la 茅poca de la doctora Moreau de Justo, en que las mujeres que se dec铆an revolucionarias eran una mezcla mal batida de directoras de Normal Cuatro, devotas del If de Rudyard Kipling o de los cuentos infantiles de 脕lvaro Yunque, activas militantes de Liga Antialcoh贸lica y vegetarianas. Ya, no. Despu茅s de largas discusiones que hemos tenido con Laura, de lo oportuno que nos vino la difusi贸n de Simone de Beauvoir en la etapa prerrevolucionaria -en este sentido la Editorial Siglo XX cumpli贸 una labor desinteresada y precursora-, hemos llegado a un acuerdo: rescatar para nuestro lado todo lo que antes le dej谩bamos a los otros suponiendo que les era 鈥渋nnato鈥 o signo de 鈥渄ecadencia鈥. Todo lo que sirva para desalienar debe ser rescatado por nuestra revoluci贸n: 驴Antonioni? 隆Venga Antonioni! 驴Pintura abstracta? 隆Venga la pintura abstracta! Todo lo que sea necesidad del hombre, debe ser reivindicado por nosotros 驴Laura? 隆Venga Laura con su camis贸n transparente!).

No; no los vamos a fusilar. Por lo menos a todos. Ni siquiera les vamos a dar ese placer p贸stumo y santificador de que en El Comercio de Lima o en Le F铆garo de Par铆s aparezcan sus nombres como m谩rtires. No, no. Les aseguro que no. No les vamos a dar el gusto de que se sientan muriendo insolente, tr谩gicamente. No. Morir谩n como culpables, opacos, sin ademanes, de una manera burocr谩tica. Confeccionaremos una lista por orden alfab茅tico, estatura o grupo sangu铆neo y por m茅ritos reaccionarios. S铆: l贸gico es que al comienzo vayan los almirantes, los primeros en abandonar el barco, como las ratas. La pena es que en este pa铆s ni siquiera ha habido tipos reaccionarios que realmente sean odiados por muchos. Ni siquiera un buen verdugo produjo la reacci贸n en sus 煤ltimos tiempos. Indudable s铆ntoma de su disoluci贸n como grupo.

Cada vez me convenzo m谩s de que era algo fatal nuestra revoluci贸n. Y un buen verdugo fusilado nos har铆a falta para dar un golpe de efecto y que el pueblo, es decir, los taxistas, el diariero de la vuelta y esos dos o tres obreros que siempre aparec铆an en nuestras reuniones y que iban rotando a trav茅s de todos los grupos de izquierda para ser exhibidos, verificados y envidiados, empiecen a creer en nosotros. S铆; por cierto. Lo mismo cuando nuestras columnas tomaron Posadas durante cuatro d铆as y largaron al aire una audici贸n que fue muy discutida en las bases porque de vez en cuando intercalaba Per贸n, Per贸n, qu茅 grande sos. Heterodoxias necesarias en la izquierda revolucionaria. Pero tomamos Posadas, nos quedamos m谩s de una semana ah铆, a los siete d铆as cay贸 Corrientes y despu茅s la cosa estall贸 en Tucum谩n, que ya estaba caliente, y aqu铆 empezaron a salir a la calle todos los locos sueltos de la izquierda independiente. Agitaci贸n, el secuestro de Alsogaray y Palito Ortega, bombas en Tribunales, en el Ministerio de Marina y en el Mercado del Plata, asalto a varias armer铆as, pintadas en el Barrio Norte, la estatua de Mitre decapitada. Un poco de anarqu铆a, pero ejemplos inolvidables de abnegaci贸n revolucionaria. Era una etapa. Alguien me coment贸 que fue una pena que el Lorraine tuvo que cerrar justo cuando empezaba la Semana del Cine Argentino de Vanguardia Realmente lamentable haberse perdido las pel铆culas de Ant铆n. Tiroteo en el frigor铆fico, sabotaje en la central de Segba, incendio de El 脕guila y L谩zaro Costa. Yo siempre hab铆a tenido confianza en todos esos chicos, pese a que no hac铆an otra cosa que hablar de alguna vieja pel铆cula de Bergman, de las novedades que siempre tra铆a El Escarabajo de Oro y de que nuestra generaci贸n estaba irremisiblemente condenada. (Cuando llegue a casa aunque Laura se haya puesto el camis贸n o reci茅n salga del ba帽o y se le ocurra pasearse desnuda por el dormitorio buscando el disco con las canciones de Puebla para ponerlo a todo lo que d茅 el tocadiscos y abra la ventana hasta que los del mercadito de la esquina salgan a la vereda, le tengo que pedir que me escriba esas cartas a mis amigos de all谩. No; de la Isla. No, no: de Cuba. 驴Por qu茅 vamos ahora a seguir eludiendo la forma directa de decirlo? Y en las cartas: 驴Viste, Licia, c贸mo 茅ramos capaces de hacer la revoluci贸n y tomar el poder; ustedes que se sonre铆an cuando yo se los dec铆a en La Habana? 驴Viste, Yuly que no est谩bamos tan muertos y que de un pa铆s de donde hab铆a salido el Che pod铆an salir cincuenta tipos m谩s como 茅l? 驴Viste, Bob, que desconfiabas de nosotros asegurando que la izquierda revolucionaria argentina ten铆a miedo de tomar el poder? 驴Vieron, vieron? No hay que decir s煤s hasta que no pase el 煤ltimo gato. 驴Vieron, viste? 驴Vos, Yuly, que dec铆as que a los revolucionarios argentinos no se nos paraba? 驴Y que al que no se le para es al 帽udo que rempuje? Pero va a ser mejor que yo mismo escriba esas cartas mientras Laura se frote los hombros con 555 y me esp铆e desde atr谩s tom谩ndome de los hombros mientras me tironee ronroneando 鈥淰amos, Pilo, vamos a la cama; dej谩 esas cartas para despu茅s; celebremos nuestra revoluci贸n como Dios manda鈥). Y no solamente seremos cautos con el rubro fusilamientos, sino que de inmediato tomaremos una serie de medidas progresistas -aunque 茅sa sea una palabra que nunca ha terminado de gustarme: tan tradicional, tan fofa, tan complaciente- y empezaremos ocup谩ndonos de los problemas de la cultura, que son los que uno conoce m谩s, porque para algo uno se aguant贸 en la vereda de enfrente durante a帽os, firme, sin transar y ri茅ndose de los sucesivos ministros de Educaci贸n. Los problemas de la cultura en un estado socialista. Pues bien, empezaremos publicando las obras completas de Codovila. Ser谩 un homenaje de agradecimiento popular. Y en ese orden de cosas: una serie de estampillas dedicadas a escritores que se inaugure con Arlt. Se lo merece pobre Roberto. Fue un escritor que sufri贸 mucho en vida y en un estado socialista se debe justipreciar los valores del esp铆ritu. Despu茅s de Arlt ir谩鈥 bueno, alguien que empiece el apellido con be. Y para que nadie se sienta menoscabado y la cosa se haga como en los grupos teatrales, donde no hay divos y todo se hace por riguroso orden alfab茅tico o de aparici贸n: Arlt鈥 Bunge. No est谩 mal. Carlos Octavio Bunge que en su 茅poca fue segregado de su grupo social de origen. Con escritores de ra铆z olig谩rquica debemos actuar como con los perfumes o con la ropa interior seductora: que no sea cosa que la contrarrevoluci贸n se crea que eso le pertenece por naturaleza dada. Una revoluci贸n como la nuestra se define como una forma de antifisis; frente a 鈥渓o dado鈥 tenemos que operar con 鈥渓o puesto鈥; del imperio del 鈥渆n-s铆鈥 a la instauraci贸n del 鈥減ara-todos鈥; bien est谩 que las estructuras condicionen al hombre, pero lo m谩s importante es lo que hace el hombre con lo que de 茅l han hecho las estructuras; al fin de cuentas una estructura se valida en su significaci贸n cuando se la inserta en la praxis. Por eso encuentro leg铆timo que a Carlos Octavio Bunge le dediquemos la estampilla de 25 pesos y los perfumes y la ropa interior conmovedora (que se debe estar poniendo -o sacando- Laura mientras me espera, sean rescatados y validados por una revoluci贸n socialista. Sobre todo si uno piensa que esa ropa se pega al cuerpo como la piel de los duraznos. Por lo menos en los muslos de Laura. Y si uno, es decir, yo, va sintiendo cuando se la saca que comete una deliciosa infracci贸n y todo lo que aparece debajo es el resultado de un desgarramiento. Podr铆a decir: cada vez que le quito la ropa a Laura siento que materializo una revoluci贸n. Todo el poder a los soviets; la religi贸n es el opio del pueblo; abajo y de un tajo; toda esa carnecita para m铆). Pues bien, una serie de estampillas dedicadas a los escritores nacionales inaugurada por Ascasubi.

Est谩, adem谩s, el problema fundamental de los teatros experimentales. Que en la 煤ltima etapa del dominio burgu茅s hab铆an establecido vasos comunicantes con la profesionalizaron. Era otro s铆ntoma del final de un proceso: crisis de los escritores -Stalin como Neruda y Amado, obispos y militares-ejecutivos como Podest谩 y Guglialmelli; Guevara y Cort谩zar como emergentes capitales de Argentina que necesitan realizarse fuera del pa铆s. S铆. Cien teatros funcionando en Par铆s; cincuenta apenas en la humillada Buenos Aires de la etapa capitalista. Y, la verdad, es que Buenos Aires perfectamente puede tener cien teatros puestos con todo. Hasta podr铆amos organizar un barrio bohemio para demostrar el sentido del nuevo swing socialista; chasquear los de dos, buen ritmo, agitar esas caderas rojas, 隆yeah, yeah, Marx! En fin, de las plazas ni hablar; esas carpas que se hac铆an entonces revelaban bien a las claras la precariedad del proyecto burgu茅s. Nosotros vamos a construir edificios para siempre; sin lujos, eficaces y para todo el mundo. La cortada de Rauch puede ser un buen ejemplo: como el Salvador ya est谩 expropiado, vamos a instalar los vestuarios aunque surjan problemas en un d铆a como hoy: que canten todos los Gloria que se les d茅 la gana; se han ganado cierto derecho. Al fin y al cabo no cualquiera cambia la minisotana por el uniforme guerrillero y cuatro de ellos lo hicieron cerca de Posadas y despu茅s se sumaron a la columna que avanz贸 sobre el Paran谩. Hay que dejarlos cantar, celebrar sus fiestas. Yeah, yeah, oh, mi Dios. Total, ahora, 驴qui茅nes van? Unas cuantas viejas de las que han aceptado la indemnizaci贸n por la reforma urbana. Del brazo y por la calle con los curitas, por lo tanto. Y a ese que fusilaron los reaccionarios de La Rioja le vamos a levantar una estatua o le publicaremos los discursos como al Padre Camilo. O una serie de estampillas a los sacerdotes populares empezando por el Padre Casta帽eda. Pero dec铆a del asunto del teatro en la calle Rauch: los vestuarios en el edificio del Salvador, entonces, serie de obras nacionales, S谩nchez, digamos, conferencias a cargo de especialistas. Al doctor Canal Feij贸o, por citar a alguien, que ha demostrado su radicalizaci贸n y que est谩 con nosotros y que nos conviene porque en raz贸n de qu茅 no vamos a contar con gente seria y de prestigio, aunque tengamos que pedirle que aten煤e sus comentarios sobre la importancia de la sangre en Barranca abajo. Va a ser algo ameno y les dar谩 la pauta a la reacci贸n y al imperialismo de cu谩les son nuestros objetivos revolucionarios. Series de autores argentinos, entonces, conferencias sobre los mismos, publicaciones de sus obras completas (y seguramente Laura se debe estar impacientando con mi demora, pero ella sabe muy bien que cuando camino lo largo de Jos茅 Ingenieros -ex calle Corrientes- se me ocurren tantas innovaciones: por ejemplo, decirle a C茅sar que ese poema de don Baldomero que pusieron los burgueses del Municipio en el Obelisco va a ser necesario, no digo cambiarlo, pero por lo menos subirlo un par de lozas m谩s arriba: es una tentaci贸n aun para los j贸venes pioneros completar esa rima terminada en 鈥渞ulo鈥. Y si bien es cierto que estamos empe帽ados en que no piensen que nuestra revoluci贸n es puritana, por ahora no hay otra forma de superar esas expansiones peque帽oburguesas. Bien visto, la literatura rupestre se inaugura en Altamira. Ancestrales, rezagos, interacciones, la revoluci贸n socialista no termina con la toma del poder, sino que reci茅n se abre. Laurita riquita. Es una de nuestras metas m谩s inmediatas. Y ya se sabe que toda etapa inmediatamente posterior a la toma del poder es de las m谩s arduas por todas las contradicciones que se acarrean).

Menos mal que los grupos, los infinitos grupos de izquierda se han puesto de acuerdo. No hay como el triunfo para que las diferencias se absorban. As铆 como uno tiene miedo cuando fracasa, y si durante a帽os padecimos esa especie de cariocinesis permanente en toda la izquierda, ese despanzurramiento hacia adentro, rec铆proco, glacial y despiadado, el 茅xito pudo catalizarnos: hasta se va consiguiendo un nuevo lenguaje revolucionario y se tiraron por la borda ese asunto del 鈥減ulpo鈥 imperialista, el reunionismo y las dichosas pintadas y las eternas volanteadas, que lo 煤nico que provocaron a帽ares eran chicos llevados en la camioneta policial y las consabidas llamadas a los abogados de la izquierda. Nada, el fracaso y la repetici贸n mec谩nica. Menos mal que superamos todo eso y logramos organizar un happening marxista, que fue presentado por el profesor Romero Brest. Estuvo impagable Romero esa tarde: dijo que los j贸venes revolucionarios eran sus hijos adoptivos, que para 茅l era lo mismo el pop que la revoluci贸n marxista, que en realidad el compa帽ero Fidel era el primer pop de Am茅rica Latina y que desde ya lanzaba la idea de hacer una muestra pop en la cancha de River, donde la Minuj铆n iba a repartir r茅plicas del sable del general San Mart铆n confeccionadas con lapisl谩zuli y financiadas con los fondos allegados en la venta de los panteones de la Recoleta de los oligarcas exiliados. Qu茅 Romero Brest 茅ste.

Y uno que cre铆a que era un oportunista (y Laura que insiste en usar ese corpi帽o pop que descubri贸 como saldo en las Grandes Tiendas para T茅cnicos Extranjeros de la calle Maip煤, al lado de la antigua veterinaria; seguramente se lo ha puesto y va a pretender demostrarme que el pop se valida si entra en relaci贸n dial茅ctica con las tendencias m谩s tradicionales. Yo la miro, la voy a mirar, y le descubro la piel por debajo de esas dos cabecitas sacadas de alguna revista: del lado derecho un Marrone que siempre me sonr铆e y al que termino por acostumbrarme; pero del lado izquierdo va bordada una cabeza de Sartre. Yo a Sartre lo respeto, creo que es un modelo humano y pr谩cticamente ha sido el maestro de mi generaci贸n; pero como tiene ese ojo torcido justo en el medio del corpi帽o, me siento mirado de una manera inquietante. Como Laura insiste y va a insistir en que el pop es un momento y que ese momento debe ser integrado con un sentido fluido de la praxis, he terminado por resignarme. M谩s adelante, cuando pase todo este ruido que ha provocado la entrada de las columnas revolucionarias en Buenos Aires, le voy a sugerir que por lo menos le cosa ah铆 un mo帽ito). Aunque realmente la integraci贸n de los grupos de izquierda revolucionaria ha dado resultados inesperados: los de la First Methodist Church no pusieron mayores reparos a la instalaci贸n de ese enorme afiche con la cabeza de Trotsky, aunque dejaron constancia de que el asunto de agregarle una orla de lamparitas el茅ctricas sacadas al antiguo cartel de Ferro-Quina Bisleri no les parec铆a correcto. Y la gente que proven铆a del viejo socialismo acept贸 eso a condici贸n de que sobre el frente del 脫pera colocaran un cartel igual con la cabeza del doctor Palacios. Problemas. Pero se van superando. Y a los compa帽eros que proven铆an de los viejos grupos comunistas les anunciamos que, en compensaci贸n, a Rodolfo Ghioldi lo 铆bamos a poner al frente de la Comisi贸n Redactora de la Nueva Constituci贸n Socialista. Ellos insistieron en que prefer铆an la Comisi贸n Pro Paz, pero ese lugar clave ya hab铆a sido copado por la gente de Coral.

Y como en esta etapa del proceso hay que hacer algunas concesiones, hubo que ceder. Si hasta Neustadt demostr贸 su fervor revolucionario lanzando una edici贸n de cien mil ejemplares de Extra 铆ntegramente dedicada al avance de la victoriosa columna 鈥淰icente Pe帽aloza鈥 sobre Buenos Aires (yo s茅 que Laura me va a decir mientras le saque las cabecitas de Marrone y Sartre que con los revolucionarios de 煤ltimo momento hay que tener cautela. Es lo que ha pasado siempre. Pero no hay que preocuparse demasiado: son gente de la clase media que por definici贸n oscila entre la oligarqu铆a, las tentaciones y normas de vida que 茅sta le tiende, y con el adem谩s hacia abajo m谩s o menos impregnado de cierta simpat铆a populista y el temor a la proletarizaci贸n. Dos idiomas tienen; siempre lo han tenido. O dos caras. O las que les pidan. Hipocres铆a y burocracia. Habr铆a que pensarlo. Y toda esa gente es carne de bur贸crata y ya se sabe que por definici贸n un tipo as铆 es la persona que no tiene la 煤ltima palabra y que necesita mirar hacia atr谩s para verificar si hay alg煤n superior con quien consultar, o a su derecha o a si izquierda, por si alguien les codicia el puesto o les quiere mover el piso, y necesita resucitar la 煤ltima consigna para tranquilizarse y ponerse en acci贸n. Pero Laura, Laurita, le voy a decir mientras tiro sobre el sill贸n que queda debajo de la ventana esa mirada torcida del autor del Ser y la nada ya se sabe de memoria que la burocratizaci贸n es el defecto que siempre acecha a toda revoluci贸n como la que hemos realizado y estamos festejando, pero tambi茅n ya hemos acumulado suficiente experiencia en ese sentido, Laurita: moverlos, cuestionarlos, cambiarlos de sitio. agitarlos permanentemente. Es el problema de siempre, superar esa tendencia que tiene la gente a dejarse estar, a amodorrarse sobre las cosas que ya ha conseguido, Laurita. Y me voy a poner a su lado y la voy a contemplar un rato antes de empezar a acariciarla, insisti茅ndole en que a los bur贸cratas hay que crearles necesidades, sacarlos al campo, porque todos nosotros estamos llenos de las consabidas contradicciones de los intelectuales de origen peque帽oburgu茅s. Y debemos salir al campo, Laurita, ya sea a levantar la cosecha o a la vendimia en Mendoza, que tan revolucionariamente reaccion贸 avanzando sobre Buenos Aires al comp谩s de una cueca de Tejada G贸mez. O a la zafra en Tucum谩n o al orde帽e de las vacas de esa granja colectiva que se est谩 organizando en el antiguo parque de Los Derechos de la Ancianidad. Orde帽ar; sobre todo eso, mi Laura querida, porque la leche es imprescindible y en menos de tres meses debemos demostrarle al mundo que no hay un ni帽o argentino que no cuenta con su litro diario). Y no s贸lo eso, porque tambi茅n tenemos que aprovechar varios lugares de la ciudad: en el viejo solar del Jockey Club, si mal no viene, hacer una exposici贸n de libros al alcance de todos: la experiencia que, ay, se acumul贸 en Eudeba vamos a revivirla lanzando ediciones populares de los poemas de Rodolfo Alonso, de C贸rdoba Iturburu y de todos los poetas con sentido nacional de Argentina. Pero la exposici贸n tiene que ser algo transitorio, mientras ah铆 mismo levantamos una torre de viviendas colectivas. De la misma manera con la universidad: volveremos traer Filosof铆a y Letras a su viejo barrio para demostrarle a la derecha continental y del mundo que sabemos mantener las tradiciones y la vieja aspiraci贸n de uni贸n obrera-estudiantil que dejar谩 de ser un sue帽o.

Claro, nuevamente se nos plantea el problema de la Iglesia: ah铆 est谩n esas se帽oras que salen de Las Catalinas; y ya he dicho y lo repito: hay que dejarlas. Al fin de cuentas, que se paseen por la vereda con esas palmas no molesta a nadie. No se qu茅 ocurrir谩 si suben a uno de los 贸mnibus nacionalizados que hemos largado a la calle. Pero mientras no se les d茅 por exigir que quieren hacer procesiones en la avenida no hay mayor problema. (Tambi茅n s茅, claro, que Laura me va a repetir lo mismo de siempre cuando le pida que nos ba帽emos juntos: lo que en realidad vos necesit谩s, Pilo, no es una guerrillera sino una geisha. Mis contradicciones, Laura. Yo s茅, yo lo s茅 muy bien. Pero es tan gratificante que a uno le jabonen la espalda y jabonar la espalda despu茅s. Y en seguida darse vuelta y jabonarse rec铆procamente. Espuma, piel, ba帽adera, sal, saliva. Es una coartada, pero yo siempre le sostengo a Laura que ese cuerpo a cuerpo es una de las formas m谩s concretas de la dial茅ctica. Y si ella protesta porque me cuido tanto la piel y me preocupo por la de ella, tengo que insistirle record谩ndole que un buen materialista necesita empezar por cuidarse lo m谩s concreto con que cuenta, que es su propio cuerpo. Y al final nos sentamos y terminaremos los dos juntos en el piso de la ba帽adera quit谩ndonos el jab贸n y ech谩ndonos un poco de agua como dos chicos. Porque no hay nada que hacerle: tambi茅n las pautas infantiles de las que uno est谩 impregnado no deben ser excluidas en una sociedad socialista. Para Freud el hombre siempre es un ni帽o; para Marx siempre es un obrero. Pues bien, que nuestra Nueva Argentina Socialista sea un pa铆s de ni帽os que trabajan, o de obreros que juegan. As铆 est谩 mejor y nada m谩s leg铆timo que hacerlo en la ba帽adera, Laurita. Fue uno de mis temas cuando avanzamos con la columna guerrillera 鈥淎lmafuerte鈥 y llegamos a la central ferroviaria de Villa Lynch: se lo dije a los obreros del riel, lo sostuve en la comisi贸n de asuntos pol铆ticos y cultura y se lo repito cada vez que ella quiere salir de la ba帽adera para ir a buscar la toalla y el 煤ltimo ejemplar de Part铆sans que nos ha dedicado Maspero a la Revoluci贸n Socialista Argentina). Claro: en este barrio t铆picamente corrompido por el turismo la instauraci贸n del gobierno socialista se ha hecho sentir: ni los porteros tienen ese aire altivo y obsecuente que ten铆an antes. Y las casas que vend铆an objetos tan argentinos como mandolinas construidas con caparazones de peludo y la Historia de la literatura de Rojas en textos concentrados han entrado en crisis. L贸gico: son los primeros afectados por un proceso as铆. Tampoco se consiguen buenas hojas de afeitar ni antisudoral importado, pero el O-do-ro-s铆 que estamos fabricando en el Concentrado de Villa Martelli, si bien resulta un poco 谩spero, realmente elimina esa emanaci贸n corporal. As铆 como las radios de transistores de origen checo que venimos distribuyendo a los obreros que marcan topes en la emulaci贸n no tienen nada que envidiar a esos antiguos Grundig muy estereof贸nicos y todo lo que usted quiera pero que en un departamento como el m铆o no hab铆a lugar donde ponerlo. Y cuando llego a mi departamento y salgo del ascensor y abro la puerta empiezo a llamarla 隆Laura! Seguramente est谩 escondida en alguna parte y se me va a aparecer con ese corpi帽o negro con las cabecitas de Marrone y Sartre. 隆Laura鈥 Laurita! Es el inconveniente de estos departamento con un pasillo tan largo y tan oscuro y donde uno jam谩s encuentra la llave de la luz sin rayarse las u帽as tanteando las paredes. 隆Laura鈥 Laurita! S铆; all铆 est谩: sentada delante de mi escritorio, desnuda y apoyan do la cabeza sobre mis papeles. No me ha o铆do. Yo me le acerco cautelosamente por atr谩s con la idea de taparle los ojos y preguntarle C煤-c煤 驴a qu茅 no sab茅s qui茅n soy? y enternecerme porque me ha esperado desnuda y entre mis papeles y empezar a besarla en la nuca, en los hombros. S铆; tambi茅n en la espalda. Y bajar. 驴Qui茅n soy? C煤-c煤, Laura. La tomo de los hombros. Pero ella no se mueve. La sacudo. Y tampoco. El pelo se le balancea pesadamente hacia los costados y tiene las manos flojas. Laura. Arriba de la m谩quina de escribir brilla ese frasco con pastillas. Laurita. La vuelvo a sacudir. Le oprimo las manos: Laura, mi querida Laura, 驴qui茅n?鈥 En mi agenda ha escrito: 鈥淎post茅 a vos. Fracas茅. Estoy harta. Yo necesitaba un hombre realista鈥. Y ha marcado la fecha: S谩bado, 25 de marzo de 1967 con una cruz y una raya iguales a las que usaba para indicar los d铆as en que le ven铆a la menstruaci贸n.

