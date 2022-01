–

Manuel Franco se confiesa asaltado por una “sensaci贸n de flashback”. De regreso a una primavera de 2020 que ha pasado del blanco y negro al color en un pisp谩s.

Especialista en salud p煤blica, con estudios en Berl铆n y doctorado en la Johns Hopkins University de Baltimore, los medios extranjeros ve铆an en Franco al epidemi贸logo ideal para informarse sobre los secretos de la f贸rmula espa帽ola, que en noviembre a煤n parec铆a mantener la pandemia bajo control mientras la sexta ola empapaba media Europa. Hoy los d铆as felices en que su tel茅fono sonaba en busca de explicaciones sobre el milagro espa帽ol 鈥搎ue como advert铆a Franco no era tal milagro鈥 han acabado. Ahora estamos en fase d茅j脿 vu.

“Ayer no me lo pod铆a creer. De repente, me oigo diciendo las mismas palabras que hace un a帽o y medio. Que hace falta reforzar el sistema de salud p煤blica y de atenci贸n primaria. Que hace falta un sistema de rastreo que funcione. 隆Era algo que parec铆a que ten铆amos claro desde el principio! Sin embargo, aqu铆 estamos, en indefensi贸n total, con colas de tres horas y sabiendo que es dif铆cil o imposible que alguien te coja el tel茅fono, al menos en Madrid, donde la atenci贸n primaria est谩 peor que nunca”, lamenta Franco, que se pregunta d贸nde ha quedado el aprendizaje de las lecciones.

Mascarillas Vs atenci贸n primaria

A su juicio, la sexta ola ha hecho evidente la existencia de “un divorcio entre el conocimiento cient铆fico/t茅cnico y las decisiones pol铆ticas”. “La inteligencia en salud p煤blica nos ha fallado”, a帽ade. El ejemplo m谩s evidente lo ve en la atenci贸n primaria. “驴C贸mo puede ser 鈥搒e pregunta鈥 que no hayamos reforzado la atenci贸n primaria, cuando hay un consenso absoluto sobre la necesidad de hacerlo? 驴C贸mo hemos podido ser tan mezquinos, sabiendo desde el principio que era imprescindible un sistema de vigilancia y monitorizaci贸n para tener un control de la situaci贸n y poder actuar con un m铆nimo de antelaci贸n, saber a qui茅n confinar y a qui茅n no, qu茅 cerrar y qu茅 no? Hab铆a ejemplos, que pod铆amos ver. En Nueva York se gastaron una pasta en formar rastreadores”.

No s贸lo hab铆a ejemplos internacionales. Hab铆an advertido del grave debilitamiento de la atenci贸n primaria tanto sociedades m茅dicas como sindicatos y organizaciones de pacientes. Se suced铆an las protestas, comunicados y manifiestos. Hace diez meses ya era constatable que Espa帽a deso铆a las m煤ltiples advertencias de organismos internacionales. En cambio, lamenta Franco, aqu铆 estamos, hablando de nuevo de mascarillas en exteriores, una medida “barata”, “cosm茅tica”, “paternalista”, cuando “estamos viendo que donde hay brotes y m谩s brotes es precisamente en lugares cerrados”. “Los epidemi贸logos llevamos muchos meses insistiendo en todo esto. Mucha gente va a decir ahora: “Me est谩n tomando el pelo'”.

驴C贸mo hemos llegado a esto? Franco cree que el 茅xito de la vacunaci贸n ha llevado a los poderes p煤blicos 鈥揋obierno y comunidades鈥 a ignorar la evidencia acumulada, seg煤n la cual era evidente que “un fen贸meno social como una pandemia no se controla s贸lo con una herramienta“. Es m谩s, a帽ade, la menor gravedad de la enfermedad gracias a la vacunaci贸n indicaba que una ola post-vacunal iba a cebarse con la atenci贸n primaria. Franco lamenta que no se haya actuado en consecuencia. Ni siquiera de cara al futuro. Este mismo mes de diciembre el Gobierno y las comunidades aprobaron un plan de refuerzo… sin m谩s fondos ni trabajadores.

Teor铆a Vs pr谩ctica

Claro que reforzar la atenci贸n primaria es mucho m谩s f谩cil de decir que de hacer. Pero el problema no va s贸lo de tiempo y de presupuesto, ni tampoco del cortocircuito entre expertos y pol铆ticos.

Juan Manuel Zaragoza, profesor de Filosof铆a de la Universidad de Murcia, tiene entre sus 谩reas de especializaci贸n la historia de la medicina desde la perspectiva del paciente. Y desde ah铆 aporta una reflexi贸n amplia: “M谩s que eso de ‘los pol铆ticos no han hecho caso a los expertos’ 鈥搎ue tanto se oye鈥, me preocupa que no se haya escuchado a la ciudadan铆a. No ha habido participaci贸n ciudadana ni trabajo para implicar a la comunidad en la resoluci贸n de los problemas”, explica. Se trata de un factor clave para explicar lo que 茅l considera “errores en el aprendizaje”, que ahora pasan factura en la sexta ola al mismo tiempo que desvelan sesgos en la forma de comprender el fen贸meno. “Hemos aprendido la teor铆a, pero a la hora de demostrarlo en la pr谩ctica, se ven carencias. Por supuesto, sabemos mucho m谩s, por ejemplo sobre c贸mo funciona el virus, o sobre las vacunas, pero repetimos errores. Hay algunos que son comprensibles, porque se trata de un problema muy complejo, pero otros son menos entendibles”, se帽ala.

Como ejemplo de los menos comprensibles, Zaragoza apunta a algo ya comentado: que no se haya reforzado lo suficiente la atenci贸n primaria ni la salud p煤blica. “Parece que seguimos sin tener claro que la hospitalizaci贸n debe ser la 煤ltima soluci贸n”, afirma. Detecta un problema de fondo: la falta de una visi贸n global no s贸lo de la pandemia, sino de lo que la pandemia nos dice sobre el planeta. “Sabemos ya que problemas como estos van a ser m谩s frecuentes con el cambio clim谩tico, porque va a ser m谩s usual la transmisi贸n de virus de animales a humanos. En cambio, parece como que lo ignoramos, que no interesa. Y seguimos sin ver al sistema sanitario como parte de la soluci贸n a un problema que no vamos a resolver ni s贸lo con vacunas ni s贸lo con hospitales, por muy especializados en pandemias que est茅n”.

Lo superficial vs lo profundo

“Lo f谩cil” es el debate sobre la apertura de bares y el uso mascarillas, seg煤n Zaragoza. “Ojo, que lo entiendo. Era comprensible en la primera ola. Pero ahora deber铆amos mirar m谩s all谩”, se帽ala el profesor de Filosof铆a, que tambi茅n ve una falta de atenci贸n por parte de los gestores pol铆ticos a la sociolog铆a y las ciencias que del comportamiento. “Es fundamental saber qu茅 nos mueve, no s贸lo para entender qu茅 hay tras el negacionismo, sino para evitar que la gente acabe cayendo en una desconexi贸n ante las medidas. A lo mejor en la primera ola ten铆a m谩s sentido la mascarilla y ahora sirve sobre todo para incrementar la tensi贸n psicol贸gica”.

Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud P煤blica, tambi茅n pone el 茅nfasis en la falta de reforzamiento de la atenci贸n primaria, a pesar de las m煤ltiples voces de alerta. Otra vez, la teor铆a va por su lado y la pr谩ctica por el suyo. “Se ha quedado en grandes palabras. Todo el mundo piensa que hay que hacer algo con la atenci贸n primaria, pero luego la realidad… No ha habido un planteamiento serio para hacer cambios. Partimos de un problema que es conocido. Hay pocos m茅dicos. Hay que contratar m谩s y cuidar a los que hay.. Si no mejoras sus condiciones, se van a Reino Unido, Holanda, Alemania”, afirma March, que se pregunta: “驴Hay voluntad real de una apuesta fuerte a largo plazo?” A su juicio, es m谩s que dudoso. Un dato: Espa帽a es el tercer pa铆s de la UE que menos dinero dedica a la sanidad p煤blica en su plan post-covid.

D茅ficit de evaluaci贸n

March, especialista en medicina preventiva y salud p煤blica, fue uno de los veinte cient铆ficos que firmaron en el verano de 2020 un art铆culo en The Lancet reclamando al Gobierno una “evaluaci贸n independiente” sobre la gesti贸n del coronavirus, precisamente para ir aprendiendo lecciones. La iniciativa lleg贸 a propiciar dos reuniones con el anterior ministro de Sanidad, Salvador Illa, y contribuy贸 a impulsar una evaluaci贸n a煤n no terminada. infoLibre pregunt贸 a Sanidad por la fecha prevista, sin obtener concreci贸n. “Est谩 a煤n en proceso”, dice el departamento de Carolina Darias. March cree que la evaluaci贸n llega tarde. “Lo mejor ser铆a haber evaluado ya lo que se ha hecho para empezar a aplicarlo durante la gesti贸n de la pandemia”, expone el m茅dico, para quien los recelos hacia la realizaci贸n de evaluaciones independientes han provocado “fallos de aprendizaje”. “La evaluaci贸n no s贸lo hubiera ayudado a tomar decisiones que podr铆an haber minimizado algunas olas, sino que ahora nos permitir铆a estar mejor preparados para tomar decisiones”, a帽ade.

A la espera de los resultados de la auditor铆a sobre la gesti贸n del covid-19 y de la Ley Evaluaci贸n de Pol铆ticas P煤blicas, que Hacienda prev茅 llevar al Consejo de Ministros “en el primer trimestre de 2022”, Carles Rami贸, catedr谩tico de Ciencias Pol铆ticas en la Pompeu Fabra, cree que quedan muchos deberes por hacer en este terreno. “Seguimos teniendo una escasa cultura de la evaluaci贸n de pol铆ticas“, se帽ala. A su juicio, s铆 ha habido aprendizaje de las administraciones durante la pandemia, especialmente en “cogobernanza”, pero sin superar un marco de “rigidez y lentitud”. Como disculpa, Rami贸 se帽ala que “cada ola es distinta”, lo cual dificulta su gesti贸n.

Falta de intercambio de experiencias

Aqu铆 toma la palabra Santiago Lago Pe帽as, catedr谩tico de Econom铆a Aplicada de la Universidad de Vigo, con un largo historial de colaboraci贸n con las administraciones p煤blicas para la mejora de sus pol铆ticas. Su visi贸n de la evaluaci贸n en Espa帽a tiene claroscuros. “La Airef [Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal] es lo mejor que nos ha pasado en los 煤ltimos a帽os, pero necesitamos que la Administraci贸n central y las comunidades hagan an谩lisis sistem谩ticos de la rentabilidad social del gasto, eval煤en pruebas pilotos, revisen inercias鈥 Las intervenciones generales, el Tribunal de Cuentas y los organismos de control externo podr铆an aportar mucho m谩s. Pero contar con agencias independientes de evaluaci贸n y con directores nombrados por mayor铆as reforzadas en el Parlamento nos ayudar铆a mucho. Merece la pena gastarse unos millones de euros para gastar mucho mejor miles de ellos”.

Lago Pe帽as defiende que los espacios compartidos entre el Gobierno y las comunidades “deber铆an ser” el lugar para poner en com煤n “experiencias exitosas”. “La pandemia ha servido para demostrarnos la inexistencia de las instituciones de cogobernanza que necesita un pa铆s tan descentralizado como es Espa帽a. Pendientes de una (dificil铆sima) reforma constitucional que cambie instituciones como el Senado, lo inteligente ser铆a reforzar, con recursos y contenidos, las conferencias sectoriales, el Consejo de Pol铆tica Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes”. Inteligente, quiz谩s. 驴Veros铆mil en este escenario pol铆tico?

Deberes jur铆dicos pendientes

“Lo que sorprende 鈥搊, bueno, a estas alturas ya no s茅 si sorprende tanto鈥 es que en casi dos a帽os no haya habido una evaluaci贸n”. La abogada del Estado Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundaci贸n Hay Derecho, no se refiere en este caso a una evaluaci贸n de la gesti贸n sanitaria, sino jur铆dica. “Todo se politiza. El PP dice que hace falta una ley de pandemias, el PSOE dice que lo que tenemos es suficiente… Esto se deber铆a haber mirado desde el punto de vista t茅cnico. Pero hay mucha resistencia a evaluar, porque parece que es para echarse la culpa a una mismo o dar la raz贸n al adversario. Y no es eso. Es para aprender y hacer las cosas mejor la siguiente vez”, se帽ala De la Nuez.

“En esencia, seguimos con las mismas herramientas que hace dos a帽os, aunque ahora ya sabemos que, seg煤n el Constitucional, el estado de alarma no es suficiente para medidas como un confinamiento. Si fuera necesario, esperamos que no, 驴qu茅 har铆amos? Ah铆 tenemos un problema”, se帽ala De la Nuez, que defiende cambios legales para ganar en certidumbre. A su juicio, el actual esquema legal obliga a los tribunales superiores de las comunidades a meterse en un terreno impropio, como valorar la situaci贸n sanitaria para decidir sobre la proporcionalidad. “Eso es meter a los tribunales en camisa de once varas”, dice. En cuanto al Supremo, “sus plazos se compaginan mal con la urgencia de una pandemia”, a帽ade. La jurista cree que, hasta cierto punto, puede ser comprensible el retraso en extraer lecciones en el 谩mbito sanitario 鈥”un sistema de salud no se cambia de un d铆a para otro”鈥 pero no lo es en el jur铆dico. “Aprobar una ley deber铆a ser m谩s sencillo y hoy estar铆amos mejor preparados”, concluye.

