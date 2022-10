–

Hoy en el programa radial Pasaron Cosas conducido por Alejandro Bercovich entrevistaron a Sabina Frederic que fue ministra de Seguridad y actualmente preside la Agencia argentina de Cooperaci贸n Internacional Cascos Blancos, que son parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Canciller铆a. Durante la entrevista Frederick primero record贸 los pasos que dio como ministra en Lago Mascardi. Luego opin贸 sobre la represi贸n contra la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu concretada por el Comando Unificado resuelto por An铆bal Fern谩ndez, actual ministro de Seguridad nacional.

鈥Nosotros desde el inicio de la gesti贸n por indicaci贸n de Alberto Fern谩ndez iniciamos una instancia que llamamos mesa alternativa de resoluci贸n de conflictos que se lanz贸 en febrero del 2020 y estaba integrada por varios ministerios: Justicia, ambiente adem谩s de seguridad, el INAI y la provincia de R铆o Negro que estuvo de acuerdo. Ese trabajo fue muy intenso y silencioso, porque hubo muchas acciones que se hicieron en colaboraci贸n con la justicia en articulaci贸n con ellos buscando sobre todo tambi茅n referentes dentro de la comunidad mapuche y que los hay reconocidos institucionalmente por la propia provincia de R铆o Negro y la iglesia para poder llegar a brindar una contenci贸n al problema. Junto con la gobernadora que en ese momento tom贸 la decisi贸n de cambiar a la Polic铆a de R铆o Negro que estaba en esa zona, sumado a instalar c谩maras de seguridad, etc茅tera, calm贸 la situaci贸n. No hubo ning煤n hecho de vandalismo durante mucho tiempo, por lo menos un a帽o y medio el tiempo que nosotros estuvimos con lo cual ese mecanismo en alg煤n sentido contuvo la situaci贸n. Por supuesto que no se resolvi贸, nosotros nos fuimos y luego esa mesa de di谩logo no continu贸.

Indic贸: 芦Hay que decir una cosa que creo que es importante ya que no se est谩 recordando: cuando nosotros llegamos a la gesti贸n hab铆a 120 hechos de vandalismo y ninguna persona identificada. Los hechos de vandalismo que se fueron sucediendo en las 煤ltimas semanas que precipitaron esta decisi贸n que tom贸 la jueza de ordenar el desalojo, tampoco tienen a nadie identificado con lo cual, esta relaci贸n de causalidad entre la toma de la comunidad en Mascardi y los hechos de vandalismo es totalmente alocada, manipulada por personas racistas que tienen detr谩s intereses rentistas, inmobiliarios muy fuertes禄 explic贸.

Consultada sobre el cambio de estrategia del Gobierno Nacional sobre el abordaje del conflicto opin贸: 芦Hay un cambio en la l铆nea de intervenci贸n del gobierno que cambi贸 no solo la ministra de seguridad sino tambi茅n de justicia禄

Explic贸: 芦Evidentemente hay un entendimiento de que ese camino de di谩logo no era el camino adecuado. Nosotros creemos que s铆 lo era, por supuesto requiere much铆simo trabajo y resistir todas las presiones de los medios hegem贸nicos que te acusan de todo: de terrorista禄

芦Por otro lado, hay una decisi贸n de la Justicia Federal de la que el Ministerio de Seguridad tiene que finalmente responder, es decir, ah铆 hubo tambi茅n una confluencia. Que nosotros no tuvimos durante nuestra gesti贸n禄 se帽al贸.

Agreg贸: 芦El Ministerio de Seguridad si tiene la orden de desalojo no puede desobedecer, o sea, tiene que generar instancias que evidentemente en este caso no han tenido efecto. Yo imagino que el ministro habr谩 tenido conversaciones con funcionarios operadores del Juzgado Federal. Nosotros tuvimos siempre la espada de Damocles sobre la cabeza. Trabajamos permanentemente para que esa situaci贸n no ocurriera para que la justicia no ordenara el desalojo, hicimos millones de cosas que aburrir铆a enumer谩ndolas. Tambi茅n pensamos en que era posible que la justicia sin ning煤n aviso ordenara el desalojo porque hab铆a pedidos en ese momento que hizo la fiscal, que iban provocando ese avance. Nosotros planificamos un posible operativo pensando en el peor de los escenarios que es este, porque vos f铆jate qu茅 pas贸. Para m铆 el desalojo es un fracaso porque los supuestos autores de los hechos de vandalismo, salvo que la jueza piense que son las mujeres que est谩n amamantando, porque no hay ninguna evidencia de que sean ellos, no los encontraron y 驴qu茅 van a hacer las Fuerzas Federales se van a quedar ah铆? 驴cu谩nto tiempo? hasta que el Estado tome posesi贸n del lugar cosa que no ven铆a haciendo, porque la ocupaci贸n se hace sobre terrenos que el Estado no estaba utilizando. Recordemos que gran parte de la ocupaci贸n es sobre un predio fiscal excepto una hect谩rea que pertenece a un privado y el resto del Obispado. El resto es todo terreno fiscal de Parques Nacionales禄.

Continu贸 芦durante los dos a帽os que yo estuve al frente del ministerio tuvimos esa posibilidad di谩logo y evitamos esta situaci贸n. Yo no te puedo decir qu茅 pas贸 desde que nosotros nos fuimos hasta ahora. Lo que se sabe p煤blicamente hubo un homicidio de otro mapuche, ya hay tres en esa zona. Hay que recordar que los 煤nicos que pagan con la vida son los mapuches porque hasta ahora solamente hay tres muertos mapuches, no perd贸n, Santiago Maldonado que no era mapuche, pero que estaba defendiendo la causa mapuche, Rafael Nahuel y El铆as Garay que muri贸 asesinado por un privado el 22 de noviembre del a帽o pasado禄

En ese sentido la ex ministra Sabina se diferenci贸 de An铆bal Fern谩ndez y expuso: 芦Nosotros seguimos una v铆a, que le mostr贸 a la justicia que hab铆a un camino, que de hecho hab铆a contenido el conflicto y esto no es solamente el problema de la Justicia Federal tambi茅n de la Justicia provincial porque todos esos hechos de vandalismo, que no tienen las personas identificadas y esto hay que subrayarlo son responsabilidad de la provincia. La justicia ordinaria que no descubri贸 a nadie, o sea la polic铆a no identific贸 a nadie禄.

芦La movilizaci贸n en la que estuvo Patricia Bullrich el domingo tuvo creo que 50 veh铆culos, o sea tampoco es que tiene este gran cantidad este de seguidores, lo que quiero decir es que hay una presi贸n local muy fuerte, de alguna manera la Justicia se hace eco de esa presi贸n y termina cediendo m谩s a la presi贸n que a los derechos que tiene esa poblaci贸n que tienen que ver con su con el hecho de que ellos se identifican como poblaci贸n mapuche y con eso, alcanza, para el derecho internacional con eso alcanza.

Nosotros en el acercamiento que tuvimos a trav茅s de los referentes de la comunidad hubo lazos tendidos, con intermediarios mapuches este inclusive funcionarios nuestros que estuvieron en la comunidad al principio de nuestra gesti贸n Gabriel Fox fue uno de ellos. Con lo cual no hubieran podido estar en la comunidad si no hubieran sido reconocidos como interlocutores del Estado. Lo cual no quiere decir que no haya variaciones en la comunidad mapuche. Es cierto que hay sectores que son m谩s duro porque no se puede negar, que s铆 hubo situaciones en la ruta 40 a veces de conflicto agresivo de parte de estas comunidades. Ahora lo peor que puede hacer el Estado nacional, es convertirlos en terroristas, qu茅 es lo que hizo Chile, que parte del problema que tienen por haber convertido a la poblaci贸n mapuche en poblaci贸n terrorista y nosotros estamos yendo hacia ah铆 y va a generar m谩s violencia禄.

Frederik apunt贸: 芦El conflicto mapuche es solamente la punta del iceberg de un conflicto mucho m谩s grande que reside en el hecho de que la provincia de R铆o Negro no est谩 aplicando la Ley 26 160 que es la ley que promovi贸 N茅stor Kirchner, de emergencia de tierras para los pueblos originarios que fue prorrogada. Es la 煤nica provincia que no la aplica entonces la presi贸n por la tierra es mucho m谩s grande que la que ten茅s en otras provincias argentinas禄

Por eso se帽al贸: 芦El Gobierno de la Provincia de R铆o Negro tiene que cumplir con esa ley esto va a ser mucho peor porque usted conoce la desigualdad en Bariloche que es atroz. Y la poblaci贸n del alto que es en su mayor铆a poblaci贸n Mapuche algunos reconocidos y otros por ah铆 no, pero muchos de ellos est谩n en proceso de autodentificaci贸n, es gente que no tiene tierra. Los padres de Rafael Nahuel cuando los fuimos a visitar en diciembre el 2020 con Marcela Losardo el pap谩 no ten铆a ya d贸nde llevar a pastar a su caballo porque est谩 todo ocupado禄.

Al finalizar la entrevista le consultaron sobre la situaci贸n de las mujeres y ni帽eces que resultaron detenidas durante el operativo y de aquellas que fueron trasladadas a Buenos Aires. 芦Es un atropello llevarlas lejos de su gente, de su familia de sus otros hijos. Durante el desalojo inclusive los ni帽os quedaron en el cerro. Tuvo que moverse una abogada para poder ayudar a bajarlos. Me parece que la jueza no tiene ninguna sensibilidad. No digo que reconozca a esta poblaci贸n como mapuche porque quiz谩s es pedirle demasiado pero por lo menos una m铆nima empat铆a humana, tampoco digo de g茅nero que podr铆a ser, 驴no?. Tiene que ocuparse de encontrar un lugar para alojarlas, 驴c贸mo las va a trasladar? No se ha hecho nunca. Hoy lo recordaba Elizabet G贸mez Alcorta, el Estado argentino tiene una sentencia en contra de la Corte Interamericana derechos humanos por hacer lo mismo con mapuches de Neuqu茅n por lo cual, va a tener otro problema, adem谩s del problema que le est谩 causando a esas mujeres que est谩n incomunicadas hace 48 horas que no pueden hablar con nadie. Me parece que ya es de un nivel casi un r茅gimen colonial el que estamos asistiendo por parte de la Justicia Federal.