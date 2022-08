–

Podr铆as presentarte brevemente para empezar

Nos consideramos revolucionarios y luchadores contra el r茅gimen autoritario de Putin y todos los dem谩s opresores en Europa del Este. Luchamos por una sociedad horizontal, aut贸noma, basada en la solidaridad, la libertad, la igualdad y la ecolog铆a radical. Creemos que la organizaci贸n revolucionaria es una herramienta necesaria para lograr este objetivo, y somos participantes desde hace mucho tiempo en movimientos anarquistas. Somos miembros de la Organizaci贸n de Combate Anarco-Comunista y del colectivo de canales de informaci贸n 芦Guerrero Anarquista禄.

驴Qu茅 es la Organizaci贸n de Lucha Anarco-Comunista? 驴Qu茅 hace, qui茅n participa en 茅l y cu谩les son sus objetivos a corto y largo plazo?

BOAK (Organizaci贸n de Lucha Anarco-Comunista) es un grupo de anarquistas que abogan por m茅todos de lucha de acci贸n directa y guerrilla como la forma m谩s adecuada, aunque no la 煤nica, para lograr objetivos revolucionarios sociales, especialmente contra estados claramente autoritarios como la actual Rusia o Bielorrusia.

La lucha de guerrillas, como cualquier otro tipo de actividad revolucionaria (incluidas las m谩s 芦pac铆ficas禄 y legales), debe llevarse a cabo de manera organizada, disciplinada y radical. Los anarquistas necesitan una organizaci贸n pol铆tica de revolucionarios comprometidos con potencial de lucha. Lo mismo ocurre con el movimiento de oposici贸n m谩s amplio en Rusia y Bielorrusia. Durante nuestra actividad, tratamos de hacer realidad esta visi贸n.

Podemos hablar de nuestras metas a corto y largo plazo. Como objetivos a corto plazo, podemos nombrar el desarrollo ulterior de nuestra organizaci贸n, el desarrollo de la comunicaci贸n con otras organizaciones y grupos, para que seamos lo suficientemente fuertes como para poder marcar la diferencia en el objetivo a medio plazo: la instigaci贸n de un Revoluci贸n social anarquista en Rusia. Y nuestro objetivo a largo plazo es completar esta revoluci贸n y construir una sociedad nueva, libre y justa de acuerdo con nuestros ideales.

驴C贸mo te metiste en la pol铆tica anarquista en un lugar donde est谩 cada vez m谩s criminalizado y el movimiento de izquierda parece haber sido casi aniquilado? 驴Y c贸mo responde a los 芦antiimperialistas禄 occidentales que promueven el estado ruso como un baluarte contra el imperialismo?

Nos unimos al movimiento anarquista hace varias generaciones. Incluso antes de la dura ola de represi贸n actual, que ha alcanzado su punto m谩ximo desde finales de 2017 hasta hoy. Diferentes miembros de nuestro colectivo llegaron a las ideas anarquistas de diferentes maneras. Pero en alg煤n momento nuestra militancia nos uni贸, y desde entonces hemos seguido analizando y practicando colectivamente.

Incluso si nuestro movimiento est谩 en peligro de ser criminalizado o erradicado, a煤n puede atraer a nuevas generaciones de revolucionarios para que se unan a 茅l. Un claro ejemplo es el caso de Kansk en Siberia, donde los servicios secretos persiguieron a j贸venes que se interesaron por el anarquismo militante. Creemos que hay muchos de nuestros camaradas potenciales en todo el pa铆s, porque el anarquismo tiene el aura de un movimiento de luchadores consecuentes y decididos contra el r茅gimen gobernante.

Creemos que todas las personas con puntos de vista antiimperialistas deben entender que hay m谩s de un imperialista en el mundo. Y la Rusia de Putin es definitivamente una potencia imperialista que representa una amenaza a煤n m谩s inmediata para las naciones de la regi贸n que, digamos, el imperialismo estadounidense (mire a Kazajst谩n este enero o a Ucrania ahora).

驴Puedes hablar m谩s sobre cu谩l es tu visi贸n de la revoluci贸n social y c贸mo podr铆an involucrarse otros movimientos de oposici贸n que no se identifican como anarquistas?

Organizarse en un r茅gimen represivo que criminaliza la libertad de expresi贸n y reuni贸n parece dif铆cil. En t茅rminos muy generales, una revoluci贸n es un proceso de cambio pol铆tico fundamental que tiene lugar con la participaci贸n de amplios estratos sociales y se lleva a cabo al margen de los procedimientos legales existentes. Adem谩s, la revoluci贸n social significa cambios sociales significativos. No puede ser un mero intercambio de personas gobernantes, aunque cualquier derrocamiento de las camarillas gobernantes en Rusia y Bielorrusia por el momento promete cambios significativos en nuestras sociedades.

Por supuesto, preferir铆amos que estos cambios tuvieran una trayectoria libertaria. Una organizaci贸n revolucionaria fuerte es absolutamente necesaria

para esto. El derrocamiento de los reg铆menes autoritarios en nuestros pa铆ses ser谩 definitivamente tarea de un amplio movimiento popular, no de un partido u organizaci贸n pol铆tica. Dentro de este movimiento, existe, como era de esperar, una competencia feroz entre los diferentes grupos pol铆ticos y sus proyectos. Si los anarquistas se toman en serio una revoluci贸n libertaria, deben prepararse para participar en esta lucha.

Creemos que, al menos inicialmente, habr谩 una coordinaci贸n de iniciativas pol铆ticas muy diferentes unidas por un objetivo com煤n. Y en el proceso de lograr este objetivo, se har谩n evidentes los pros y los contras de las diferentes ideolog铆as y sus enfoques. Y esperamos que la ideolog铆a anarquista sea la que responda a los problemas mejor que otras y le d茅 a la gente la oportunidad de construir una nueva sociedad sin las enfermedades de la antigua.

驴Parece que Rusia est谩 experimentando un aumento en la teor铆a y la pol铆tica anarquistas, o m谩s bien un aumento en las t谩cticas y la organizaci贸n antiestatal no relacionada con el anarquismo?

Realmente no ser铆a correcto hablar de un surgimiento de la teor铆a anarquista en Rusia. De hecho, est谩 en crisis y busca intensamente la luz al final del t煤nel. Sin embargo, tal situaci贸n, junto con los dram谩ticos eventos hist贸ricos que estamos presenciando, puede traer nuevas perspectivas y comprensi贸n de c贸mo promover las ideas y pr谩cticas anarquistas. Quiz谩s la idea libertaria de confederaci贸n pueda ganar algo de vigencia, ya que el horror sangriento que ahora vivimos es resultado directo de los modelos sociales opresores e injustos del Imperio y el Estado Naci贸n.

驴Se form贸 con la escalada de la guerra en Ucrania en febrero, o el grupo ya exist铆a antes?

El grupo existe desde hace a帽os, al igual que la p谩gina y los canales 芦Anarchist Warrior禄. Hemos decidido que el momento de la verdad, que es esta guerra por nuestra regi贸n, es el momento propicio para anunciar p煤blicamente la existencia de la organizaci贸n y su nombre.

Debido a la forma en que funciona el ciclo de noticias corporativas aqu铆 en los EE. UU., las noticias sobre la guerra de Rusia en Ucrania ya no reciben tanta atenci贸n. 驴En qu茅 etapa se encuentra el conflicto en este momento?

Est谩 claro que la guerra est谩 en un punto muy candente, posiblemente crucial. Una gran batalla se ha estado librando en el Donbas durante varias semanas, que parece estar en su apogeo. Si bien los medios corporativos en Occidente han comenzado a 芦olvidar禄 esta guerra, no es menos intensa que en los primeros meses y no menos decisiva para nuestra regi贸n.

驴Existe un movimiento contra la guerra en las 谩reas controladas por la Federaci贸n Rusa? Escuchamos sobre censura en los medios, criminalizaci贸n por llamarlo 芦guerra禄, arrestos brutales de manifestantes en ciudades como Mosc煤 y San Petersburgo. 驴Sigue ocurriendo, o la protesta p煤blica ha sido repelida por la violencia?

S铆, la represi贸n est谩 llegando a un alto nivel. La censura, los arrestos, la tortura y el encarcelamiento son comunes. Las protestas m谩s ruidosas y masivas en los primeros d铆as de la guerra en Rusia fueron reprimidas en su mayor铆a por el gobierno. Sin embargo, hay acciones individuales de otro tipo, a menudo de valientes artistas o activistas. Estos todav铆a tienen lugar m谩s o menos regularmente.

M谩s importante, al parecer, fue que surgi贸 otra corriente de resistencia poco despu茅s del comienzo de la guerra: actos de sabotaje espont谩neos y descentralizados contra varias instituciones gubernamentales, principalmente contra los centros de reclutamiento militar. Ya se ha convertido en un fen贸meno y esperamos que pronto tome formas m谩s organizadas, masivas y radicales.

Como saben, tambi茅n estamos tratando de contribuir en esta parte de la lucha.

Supongamos que nuestros oyentes no notaron las noticias sobre las acciones contra los reg铆menes represivos en Bielorrusia y Rusia. 驴Puedes hablar sobre algunas de las acciones de artistas y activistas individuales que te inspiran? 驴Qu茅 pasa con las acciones contra los centros de reclutamiento? 驴C贸mo se ven, cu谩ntos han tenido lugar y c贸mo reaccionan los residentes ante ellos?

Las acciones directas contra un r茅gimen opresor tienen una historia muy larga en nuestros pa铆ses.

Empezando por la NRA (Nueva Alternativa Revolucionaria), que destruy贸 el edificio principal del FSB en 1999 junto con varios centros de reclutamiento militar. Luego vino el 芦Bloque Negro禄 que organiz贸 una guerrilla anarquista durante varios a帽os y nunca fue atrapado. Mikhail Zlobitsky, que atac贸 el edificio del FSB en Arkhangelsk, pag贸 con su vida. O los cuatro anarquistas que regresaron a Bielorrusia en 2020 para luchar contra la opresi贸n de Lukashenko, condenados en el caso 芦Partisanos anarquistas禄. Y as铆 sucesivamente y as铆 sucesivamente. Podemos ver claramente que la resistencia siempre ha estado ah铆.

Pero ahora que la naturaleza tir谩nica del r茅gimen de Putin es obvia para todos, la acci贸n directa se ha convertido en el m茅todo de una amplia gama de personas. En los 煤ltimos meses, ha habido 18 incendios de centros de reclutamiento militar en toda Rusia. No todos tuvieron 茅xito, a veces el fuego era demasiado peque帽o. Pero en varios casos -por ejemplo en Mordovia- se destruyeron los documentos de j贸venes que tendr铆an que ir al ej茅rcito. En Ni聻nevartovsk, Luhovice, Omsk, se incendiaron algunas salas de centros militares.

Como ya hemos mencionado, la acci贸n directa se ha convertido en el m茅todo de los no activistas. Esto condujo a algunos arrestos al principio, pero est谩n aprendiendo muy r谩pido, por lo que ahora casi no ha habido arrestos en eventos recientes. Las reacciones de la gente son diferentes, por ejemplo algunos sucumben a la propaganda militar. Pero muchos de ellos entienden que esta guerra conducir谩 a la muerte de muchas personas, incluidos sus hijos y esposos, que ser铆an enviados a Ucrania para morir en la guerra de Putin.

Adem谩s de iluminar los centros de reclutamiento, tambi茅n se est谩n llevando a cabo otros eventos. Por ejemplo, ha habido varios casos de descarrilamiento de trenes o ataques a equipos el茅ctricos ferroviarios y torres de telefon铆a m贸vil en zonas fronterizas.

驴C贸mo apoya a otros grupos o individuos con cuyas acciones est谩 afiliado?

Apoyamos a todas las personas de buena voluntad que est谩n participando en el feroz conflicto actual del lado de la lucha por la libertad. Todos los que se oponen a los reg铆menes de Putin y Lukashenko, especialmente los que lo hacen dentro de estos pa铆ses. Tambi茅n apoyamos a todos los anarquistas y otros revolucionarios antiautoritarios que luchan por la libertad y la justicia en todo el mundo.

En t茅rminos de pasos concretos, usamos nuestros canales de informaci贸n tanto para compartir habilidades 煤tiles para acciones directas como para difundir informaci贸n sobre varios grupos que nos env铆an mensajes y comunicados sobre sus acciones. Despu茅s del estallido de la guerra, tambi茅n comenzamos a recolectar donaciones para apoyar a varios revolucionarios y grupos que necesitan financiaci贸n para sus actividades. Basados en la confianza, ya hemos enviado las primeras peque帽as 芦becas禄 a pedido.

驴Podr铆as contarnos m谩s sobre estos feeds?

Las personas enfrentan multas y otras sanciones por participar en chats supuestamente privados de Telegram relacionados con protestas, acciones directas y solidaridad.

Dado que sabemos que Telegram no es una plataforma segura, 驴c贸mo evitar la vigilancia por parte del estado ruso y bielorruso? 驴C贸mo abord贸 la necesidad de una cultura de seguridad mientras promov铆a una cultura de resistencia?

Comenzamos nuestra actividad de propaganda con el sitio web bo-ak.org. Pero entendemos que hoy en d铆a las personas usan las redes sociales con m谩s frecuencia para obtener informaci贸n, por lo que para llegar a un p煤blico m谩s amplio, tambi茅n configuramos varias cuentas sociales: en vk.com (red social rusa), telegram, twitter, youtube, etc.

Algunos de nuestros canales fueron prohibidos y otros no tuvieron mucho 茅xito (y tambi茅n nos vimos obligados a mover nuestro sitio web a la darknet), as铆 que ahora escribimos en estas plataformas:

* boakor7dmr63zguccltp6nki56ou4oppirhyllfck7yd3sifywinhkyd.onion/ 鈥 nuestra p谩gina principal. All铆 encontrar谩 art铆culos en su mayor铆a te贸ricos, adem谩s de nuestras noticias y comunicados m谩s importantes sobre nuestros eventos.

* http://boakmirror.noblogs.org/: es un espejo de sitios que no est谩n en la web oscura.

* https://t.me/BO_AK_reborn: es nuestro canal principal de Telegram. Aqu铆 publicamos 煤tiles consejos sobre c贸mo organizar acciones directas, nuestros art铆culos ideol贸gicos, informes de resistencia y comunicados sobre nuestras acciones.

* https://vk.com/bo_ak y https://vk.com/zloyancom: nuestros canales en vk.com.

Acerca de la seguridad: Vk es la plataforma menos segura de todas. Es una pena porque mucha gente todav铆a lo usa, as铆 que publicamos nuestras principales noticias all铆 para no perderlos. Sin embargo, no establecemos contactos y recomendamos encarecidamente a todos que dejen de comunicarse en vk y al menos cambien a Telegram. Por supuesto, tampoco es absolutamente seguro. Entonces, nuestro m茅todo es usar tel茅fonos desechables (y preferiblemente usar n煤meros virtuales comprados con criptomonedas de forma an贸nima). Tambi茅n recomendamos usar Telegram solo a trav茅s de TOR o VPN. Nunca conf铆es en nadie en Internet, nunca le des a nadie informaci贸n sobre ti que no quieras que entre la polic铆a. Y recomendamos este enfoque a nuestros lectores siempre que podamos.

Tambi茅n usamos y sugerimos a otros que usen correo electr贸nico encriptado pgp para di谩logos importantes. Creemos que es m谩s seguro que Telegram; al menos, solo tiene que preocuparse por la persona al otro lado de la conversaci贸n y no por el canal que la transmite.

Uno de nuestros invitados anteriores de Rusia mencion贸 que muchos rusos evitan el servicio militar obligatorio, por lo que a menudo se utilizan soldados de los pa铆ses vecinos de Asia Central que dependen del comercio y los bienes rusos. 驴Qui茅n est谩 luchando generalmente en Ucrania en el ej茅rcito ruso?

Aproximadamente podemos distinguir dos grupos en las fuerzas de ocupaci贸n rusas. Los primeros son los verdaderos 芦perros de guerra禄, luchadores de Wagner, varias unidades de 茅lite y soldados contratados para quienes la guerra es una forma de vida. Est谩n en gran parte adoctrinados por la ideolog铆a reaccionaria chovinista del r茅gimen. El segundo grupo son soldados que todav铆a firmaron el contrato voluntariamente, pero fueron reclutados en regiones pobres y econ贸micamente atrasadas, donde el servicio militar es una de las pocas posibilidades de ascenso social. Estas personas tambi茅n son v铆ctimas de las ambiciones imperialistas de la camarilla de Putin. No es casualidad que estos muchachos a menudo provengan de 芦colonias internas禄 rusas o de las llamadas rep煤blicas nacionales, subdesarrolladas y saqueadas por el centro, de lugares como Buriatia, Daguest谩n y otros.

Esta es la primera vez que escuchamos sobre extranjeros de Asia Central en el ej茅rcito ruso, y parece poco probable. No debemos confundirlos con soldados de las regiones nacionales de la Federaci贸n Rusa. Tambi茅n hubo un informe hace alg煤n tiempo de que Rusia est谩 reclutando tropas en Siria, pero no hemos visto ninguna prueba de esto.

驴C贸mo afectan las sanciones a la gente com煤n? 驴Puede comentar sobre la relaci贸n entre la ret贸rica estatal sobre la autosuficiencia capitalista rusa y la realidad del cambio clim谩tico (sequ铆a que afecta la producci贸n de alimentos, etc.)?

Los efectos de las sanciones no llegan r谩pidamente a la gente com煤n. Al principio puede parecer que todo est谩 bien. Pero luego vas a la tienda y ves que algunos productos que necesitas (y no algunas cosas de lujo) cuestan tres veces lo que eran antes, y no puedes comprar otras cosas en absoluto.

Puedes ver que la gente en Rusia est谩 empezando a sufrir las sanciones, pero hasta ahora hay m谩s ira en el aire, la gente pregunta: 芦驴Por qu茅 todo es tan caro?禄 La mayor铆a de ellos todav铆a piensa que de alguna manera las cosas pueden volver a ser como antes. normal (incluso si no tienen idea de c贸mo exactamente). As铆 que el gobierno a煤n no siente ninguna resistencia.

Pero la situaci贸n est谩 cambiando todos los d铆as.

En cuanto a si Rusia podr铆a volverse autosuficiente, nuestra respuesta es: 芦De ninguna manera bajo el r茅gimen actual禄. cero. Tal vez la sociedad rusa podr铆a volverse m谩s autosuficiente si se comprometiera con enfoques econ贸micos participativos de abajo hacia arriba.

Bajo el sistema actual, Rusia puede cubrir algunas de sus necesidades de alimentos o ropa. Pero algo m谩s complejo (electr贸nica, autom贸viles, m谩quinas) probablemente no. Se podr铆a intentar comprarlos en China o a trav茅s de otros pa铆ses (las llamadas importaciones grises). Sin embargo, Rusia es muy grande y necesita muchas cosas diferentes. No creemos que las importaciones grises puedan cubrirlo todo. Y, por supuesto, el tiempo tambi茅n es esencial aqu铆: los almacenes ya no est谩n llenos y Rusia no tiene a帽os para construir cadenas comerciales.

As铆 que creemos que muy pronto la gente en Rusia volver谩 a sentir la escasez, incluso con m谩s fuerza que en los d铆as de la Uni贸n Sovi茅tica.

驴C贸mo es que la creciente evidencia de represi贸n estatal mueve a la gente de posiciones pro-guerra o neutrales a posiciones anti-guerra? 驴O eso no est谩 pasando? Si es as铆, 驴evoluciona la propaganda estatal en respuesta a estos cambios, o simplemente se basa en el miedo para mantener el control?

Nos parece que no hay mucho progreso en la propaganda en Rusia. Incluso despu茅s de que se aclararon los hechos en Bucha, Ucrania, Rusia tom贸 la posici贸n de que 芦todas estas son mentiras, nuestros soldados son santos禄. Y desafortunadamente, muchas personas prefieren creer eso. Porque si no crees eso, entonces hay que hacer algo porque 芦tu禄 estado es pura maldad. Y es algo que da mucho miedo hacer en tiempos como estos.

Es triste, pero hasta ahora la evidencia de la represi贸n estatal por s铆 sola no ha logrado mover a las masas en Rusia a una postura contra la guerra. Especialmente cuando la m谩quina de propaganda trabaja tan duro para decir 芦todo es mentira禄.

Pero funciona junto con otros hechos: que su calidad de vida es peor que antes, que su hijo regres贸 de la guerra muerto (o peor a煤n, no volvi贸 a casa en

absoluto, y las autoridades fingen que no saben nada y solo quiero que te vayas). Y todo eso junto realmente puede cambiar las actitudes de las personas.

Creo que hay suposiciones en los EE. UU. y en otros lugares de que si Putin deja el cargo o es destituido (como Joe Biden amenaz贸 en un momento), Rusia puede unirse a la feliz colecci贸n de rep煤blicas capitalistas liberales. 驴Puede hablar sobre lo que podr铆a significar un 芦intercambio de hombres fuertes禄 si no hubiera una revoluci贸n social en Rusia o Bielorrusia?

Un 芦cambio de hombre fuerte禄 en Rusia puede ocurrir en contextos muy diferentes. En el peor de los casos, solo ser谩 un intercambio interno de personas en el poder dentro de la camarilla gobernante, y el sistema dif铆cilmente cambiar谩 (lo que a su vez podr铆a desencadenar otra rebeli贸n). Otra opci贸n es derrocar a la 茅lite gobernante o al menos cambiar su rumbo de una forma u otra. En el per铆odo postsovi茅tico, vimos en el caso del presidente Yeltsin que las pol铆ticas econ贸micas liberales pueden combinarse f谩cilmente con acciones pol铆ticas bastante autocr谩ticas. Un nuevo l铆der m谩s 芦liberal禄, ya sea del establishment actual o de la oposici贸n, dif铆cilmente garantizar铆a un cambio sociopol铆tico real.

Los cambios reales no requieren un 芦cambio de hombre fuerte禄, sino la liberaci贸n de todo eso. Introducci贸n de la pr谩ctica del autogobierno. Sin embargo, no se puede descartar un cierto 芦per铆odo de transici贸n禄, cuando un cambio de gobierno puede causar un debilitamiento general del estado y dar lugar a m谩s cambios sociales. Los revolucionarios libertarios deben estar preparados para capturar la base social m谩s amplia posible en este momento.

En cualquier caso, no hay lugar para Rusia en el 芦mundo occidental禄 aunque solo sea porque las 茅lites globales y las condiciones del mercado global no permiten ning煤n bienestar masivo fuera de la zona de la metr贸poli global. Por lo tanto, la sociedad rusa se enfrenta inevitablemente al desaf铆o de encontrar caminos para su prosperidad fuera de las falsas recetas propuestas por la 芦feliz colecci贸n de rep煤blicas capitalistas liberales禄.

En cuanto a Bielorrusia, su sistema pol铆tico actual parece depender a煤n m谩s de una sola persona que el de Rusia. Si Lukashenko abandonara el pa铆s, Bielorrusia experimentar铆a un intento de absorci贸n total por parte de los imperialistas rusos o un camino de cambio intenso a lo largo de una trayectoria impredecible.

En la 煤ltima d茅cada, hemos visto desinformaci贸n que polariza a familias y comunidades en los EE. UU. 驴Est谩s presenciando efectos similares en torno a la diferencia entre 芦una operaci贸n especial para eliminar a los nazis y liberar a nuestros hermanos peque帽os en Ucrania禄 frente a 芦una invasi贸n imperialista para reconstruir el imperio perdido禄? 驴Existen estrategias para lidiar con el efecto de la propaganda estatal a nivel interpersonal (para que la disonancia no se vuelva t贸xica e insuperable)? Adem谩s, 驴es una palanca del poder estatal mantener los conflictos interpersonales mediante la participaci贸n de los servicios estatales como en la 茅poca sovi茅tica?

S铆, en Rusia y pa铆ses vecinos es similar tanto en familias como en c铆rculos de amigos. Tal vez se pueda decir que las generaciones mayores a veces est谩n m谩s dispuestas a seguir la agenda del r茅gimen (con innumerables excepciones, por supuesto). Creemos que esto debe enfrentarse a nivel humano: todos los consumidores de propaganda estatal deben ver por s铆 mismos que las personas que la rechazan son sus seres queridos, y no una representaci贸n malvada de la televisi贸n. Si defiendes tu posici贸n con calma, con buenos argumentos, una actitud amistosa y finalmente con amor, tienes muchas posibilidades de ser escuchado.

驴C贸mo pueden los oyentes fuera de Rusia, Bielorrusia y Ucrania actuar y comunicarse en solidaridad con los movimientos de resistencia contra Lukashenko, Putin y la guerra en Ucrania? 驴C贸mo podemos apoyar a quienes toman acci贸n directa ya quienes han sido criminalizados? 驴Y c贸mo podemos mantenernos informados?

La acci贸n directa contra los reg铆menes autoritarios de Europa del Este puede emprenderse en todo el mundo. Estamos muy inspirados por las ocupaciones realizadas por amigos occidentales en las casas de los oligarcas rusos. Todos sus intereses comerciales, activos y socios occidentales son objetivos leg铆timos en este contexto. Todas las acciones p煤blicas simb贸licas de solidaridad tambi茅n son muy bienvenidas. Cualquier discurso es importante, inspirador e invaluable.

Por 煤ltimo, pero no menos importante, est谩 el flujo de informaci贸n. Pedimos a los amigos que difundan nuestras palabras en su entorno. En particular, es necesario luchar contra las tonter铆as del Kremlin sobre la 芦lucha antifascista contra los nazis ucranianos y la OTAN禄. Las campa帽as de donaci贸n y las colectas de ayuda material para las estructuras libertinas en Europa del Este tambi茅n son una base muy importante para la sostenibilidad de nuestra lucha.

Recomendamos algunas fuentes de informaci贸n que tienen actualizaciones m谩s o menos regulares en ingl茅s: avtonom.org para Rusia; Comit茅 de Resistencia para Ucrania y Pramen para Bielorrusia. Nosotros, como Organizaci贸n de Lucha Anarco-Comunista, tambi茅n tratamos de traducir mensajes y textos clave al ingl茅s.

