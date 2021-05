–

De parte de La Haine May 16, 2021 34 puntos de vista

Aisha no sabe nadar y a pesar de ser flaca y fr谩gil, explica que conf铆a en el mar que la vio nacer en el exilio. Ser铆a capaz de lanzarse al Oc茅ano para anudar entre ellas todas las redes de los barcos de arrastre que faenan y esquilman el fondo marino. A esta ni帽a refugiada saharaui de 13 a帽os que vive en Sevilla le encantar铆a un boicot de corte po茅tico. Una acci贸n cocinada a fuego lento para cambiar el mundo a dentelladas. 鈥淎lg煤n d铆a ser茅 yo quien pesque desde la playa de Bojador y vender茅 mi pescado en Rabat鈥.

El agua del Atl谩ntico es inabarcable, sin embargo, el pueblo saharaui tiene la delicadeza de poder abrazarlo en sus mentes. Tanto los que viven en los territorios ocupados como los que habitan en la sequedad inh贸spita de los campamentos de refugiados a cientos de kil贸metros de distancia. Y s铆, en el S谩hara Occidental han ocupado las casas, las pertenec铆as, pero no los sue帽os. Ni el mar. Porque ambos son indomables.

El 23 de diciembre de 2020, en plena campa帽a navide帽a, colmada de encuestas, reportajes y especiales sobre la prudencia de no hacer cenas familiares de m谩s de seis personas, todos ten铆an la sabrosa man铆a de coincidir en algo: hab铆a que cercar al virus en el ocaso de un a帽o que pas贸 a la historia como el intento m谩s sonado de decrecimiento a escala mundial. La noticia la hab铆an matado hac铆a rato.

En 2019 las capturas en aguas del Sahara Occidental ascendieron a las 1.067.000 toneladas con un valor total de 496.408 millones de euros. Y las exportaciones hacia la UE, en el mismo a帽o, ascendieron a 124.900 toneladas, que suponen 434.437 millones de euros

Ese mismo d铆a, la Comisi贸n Europea publicaba un informe que no ten铆a tanto dulce para abrir los informativos de la noche. De hecho, era excesivamente salado. Seg煤n los datos de 2019, las capturas en aguas del Sahara Occidental ascendieron a las 1.067.000 toneladas con un valor total de 496.408 millones de euros. Y las exportaciones hacia la UE, en el mismo a帽o, ascendieron a 124.900 toneladas, que traducido en valor econ贸mico supone 434.437 millones de euros. La lectura en voz alta de estas cifras no deja duda del valor econ贸mico de la riqueza de las costas saharauis 鈥攕in contabilizar la pesca furtiva que esquiva cualquier encuesta y las artima帽as utilizadas por armadores y gobiernos para hacerse invisibles frente a la ley鈥, pero las principales ganancias son para empresas marroqu铆es y europeas.

El documental de reciente creaci贸n Ocupaci贸n S.A. (2020) explora con m谩s detalle el ecosistema de la pesca en el Sahara Occidental; unas aguas en disputa de las que Marruecos se aprovecha para escupir titulares como el de que es el mayor productor de pescado en 脕frica y el pa铆s 17 en el mundo. Y lo cierto es que el sector de la pesca aporta entre un 2% y un 3% del PIB marroqu铆 representando m谩s de la mitad de las exportaciones totales alimenticias. Adem谩s, la iron铆a es que es uno de los primeros productores de pulpo del mundo a pesar de que sus caladeros se han reducido dr谩sticamente. Quiz谩s sea normal que la espera saharaui haya pasado de mirar siempre desde el mismo porche a vislumbrar el futuro desde una trinchera abierta desde noviembre de 2020 cuando Marruecos rompi贸 el alto el fuego con el Frente Polisario despu茅s de 30 a帽os. El mecanismo de relojer铆a llevaba tiempo esperando dar las 12 campanadas.

Los acuerdos de pesca o la ocupaci贸n financiada por la UE

Es la Cosa Nostra. Un banquete a cargo de Bruselas. La teor铆a legal es esta: El 12 de febrero de 2019, el Parlamento Europeo aprob贸 el nuevo acuerdo de colaboraci贸n sobre pesca sostenible entre la Uni贸n Europea y el Reino de Marruecos con unas contrapartidas econ贸micas de 153,6 millones de euros para cuatro a帽os (48,1 millones para el primer a帽o; 50,4 millones para el segundo; y 55,1 millones para los dos 煤ltimos). La duraci贸n del protocolo que lo acompa帽ar谩 se prev茅 de cuatro a帽os, con un total de 128 barcos comunitarios, de los cuales 92 son espa帽oles.

La UE se apresur贸 a destacar que con este acuerdo 鈥済arantizan normas, gesti贸n cient铆fica y empoderamiento social uniforme, centr谩ndose en la sostenibilidad medioambiental, el crecimiento local, los derechos humanos y la responsabilidad compartida鈥. No obstante, la imaginada sostenibilidad consiste en que Marruecos cede a los nav铆os europeos el derecho de explotaci贸n de sus zonas econ贸micas exclusivas, incluidas las del Sahara Occidental, donde se encuentran los principales bancos de sardinas, pulpos y otras especies demandadas en el mercado.

Marruecos cede a los nav铆os europeos el derecho de explotaci贸n de sus zonas econ贸micas exclusivas, incluidas las del Sahara Occidental, donde se encuentran los principales bancos de sardinas, pulpos y otras especies demandadas en el mercado

Como se帽ala Felipe Daza, coordinador de investigaci贸n del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterr谩neo, 鈥渓a Comisi贸n Europea ha negociado y cerrado acuerdos entre la UE y Marruecos que incluyen los recursos naturales del S谩hara Occidental sin contar con el consentimiento y aprobaci贸n de la poblaci贸n saharaui. La explotaci贸n en un Territorio no Aut贸nomo por una potencia administradora solo ser铆a l铆cita si se llevara a cabo en beneficio de la poblaci贸n de dicho territorio, en su nombre, o con el consentimiento de sus representantes. Pero ninguno de estos supuestos se garantiza en el caso del S谩hara Occidental鈥. En corto. Ser铆a algo as铆 como arrojarse de bruces en la certidumbre del negocio que tiene montado Bruselas a costa de la vida y el futuro del pueblo saharaui.

La pregunta entonces es 驴qu茅 gana Marruecos con este acuerdo? Una cuantiosa contribuci贸n econ贸mica compuesta de dos partes.

La primera es la consolidaci贸n de sus propias empresas pesqueras que lideran el sector ya que buena parte de lo que se comercializa en Espa帽a llega a trav茅s de empresas marroqu铆es que operan en Dajla, pero con socios e incluso capital extranjero, europeo, franc茅s o espa帽ol, entre otros.

En el informe Los tent谩culos de la ocupaci贸n publicado en septiembre de 2019, se detallan nombres de armadores (PULMAR), empresas importadoras-exportadoras (Canosa de Frigor铆ficos Camari帽as y Congelados del Estrecho), empresas de la industria transformadora (Grupo Conservas Garavilla) o de la industria auxiliar (Mivisa) implicadas en una pr谩ctica que violar铆a el derecho internacional.

Entre las empresas de 谩mbito espa帽ol que importan materia prima del S谩hara Occidental para su comercializaci贸n y distribuci贸n se localizan mayoritariamente en Galicia como Salgado Congelado SL, Discefa, Canosa o Profand. Pero existen otras como Krustagroup o Uni贸n Mart铆n. Todas estas empresas se encargan de abastecer a mayoristas (Makro), grandes superficies (el Corte Ingl茅s), supermercados (Carrefour, Mercadona o Lidl) hoteles, restaurantes y colegios.

La segunda parte ir铆a enfocada en un apoyo sectorial para promover el desarrollo y reforzar su capacidad administrativa y cient铆fica. Como se explica en el Los tent谩culos de la ocupaci贸n, 鈥渄esde el 2002 y a instancias del Rey Mohammed VI, Marruecos ha desarrollado un programa de acondicionamiento y creaci贸n de pueblos de pescadores que se enmarca dentro de la pol铆tica demogr谩fica que ha convertido a la poblaci贸n saharaui en una minor铆a dentro del Sahara ocupado, estrategia esencial para la anexi贸n del S谩hara Occidental en Marruecos鈥. Una buena parte de estos pueblos han sido desarrollados dentro del Plan Halieutis, una estrategia que incluye al Sahara Occidental como territorio marroqu铆 y que recibe financiaci贸n procedente de la UE, como contrapartida a los acuerdos de pesca.

El investigador Daza sentencia de este modo: 鈥淟a UE con la financiaci贸n del Plan Halieutis estar铆a contribuyendo a perpetuar y profundizar la ocupaci贸n, obstaculizando una posible soluci贸n pol铆tica para el S谩hara Occidental basada en el derecho de autodeterminaci贸n y la legalidad internacional鈥. En febrero de 2019, en plena fanfarria por los acuerdos UE-Marruecos, El Sal贸n Internacional del Sector Pesquero 鈥淗alieutis鈥 financiado por el gobierno marroqu铆 recib铆a la visita del ministro espa帽ol de Agricultura, Pesca y Alimentaci贸n, Luis Planas, quien adem谩s fue antiguo embajador en el pa铆s. Y bebieron t茅. Todo en casa.

Palencia: L铆der del pulpo en Europa

En el barrio de la Pescader铆a, en A Coru帽a, o en el rom谩ntico y melanc贸lico puerto de Muros, el tema del pulpo es una cerilla del mejor f贸sforo. Que si el punto perfecto de cocci贸n, que si la mejor taberna del territorio, que si la mejor feria de calle para testar el cefal贸podo, o el tema que revienta manteles y subraya aquello de que las ideolog铆as se marcan a fuego en la barra de un bar: que el pulpo que se come en Galicia y en el Estado espa帽ol no sabe pr谩cticamente nada de meigas y del arte rom谩nico. No es de aqu铆. Viene de fuera. Un saber popular que nadie del sector trata de ocultar y que un equipo de investigaci贸n de La Sexta pudo documentar en un reportaje.

鈥淢arruecos ha desarrollado un programa de acondicionamiento y creaci贸n de pueblos de pescadores que se enmarca dentro de la pol铆tica demogr谩fica que ha convertido a la poblaci贸n saharaui en una minor铆a dentro del Sahara ocupado, estrategia esencial para la anexi贸n del S谩hara Occidental鈥

Aitor, cocinero avezado y continuador de la saga familiar, regenta una de tantas cocinas especializadas en pulpo en la capital gallega. Responde al tel茅fono con ruido met谩lico al fondo: 鈥淓n las lonjas gallegas el pulpo es cada vez m谩s un animal que escasea鈥 y si te preguntas de d贸nde viene el pulpo que ofrecen el 85% de los restaurantes tur铆sticos la cosa est谩 clara: del S谩hara鈥, explica este gallego que ha preferido no mojarse el delantal y mantener el anonimato de su negocio.

Una de las extra帽as an茅cdotas geogr谩ficas relacionadas con el comentario del chef tiene lugar en Castilla Le贸n, concretamente en Palencia. Una ciudad que lo m谩s parecido al mar que tiene son las agua del Rio Carri贸n que serpentea los l铆mites de la urbe. Pues en el Pol铆gono Industrial San Antol铆n, en la avenida de la Comunidad Europea, se encuentra la sede de Viveros Merimar, la empresa l铆der en Europa en comercializaci贸n del pulpo cocido, seg煤n explican en su p谩gina web.

Triple mortal con doble tirabuz贸n. Un ejemplo de impunidad que alarma al leer la descripci贸n sobre la procedencia de su materia prima. 鈥淓l pulpo con el que trabajamos en Viveros Merimar y que lleva la firma de la marca Meripul es de la variedad Octopus Vulgaris y procede de Dakhla, en Marruecos, una zona considerada tradicionalmente por los expertos del sector del pescado y marisco, como el lugar donde se obtiene el pulpo con la m谩s alta calidad del mercado鈥. Al igual que la descripci贸n de esta empresa, hay decenas que no ocultan de d贸nde obtienen su beneficio. 鈥淯na nueva estrategia deber铆a apostar por lo imprevisible y el asombro鈥 hacerle el boicot a estas empresas, 驴no?鈥, se pregunta la joven Aisha鈥 Al menos queda aquello tan humano de abrazar la fe en esos otros mundos posibles.

El Salto