Una calle de Kay茅s, una ciudad fronteriza con Senegal y Mauritania (RICARD GARC脥A VILANOVA)

鈥揝omos los malienses quienes pagamos las consecuencias de la guerra. El gobierno de Mali debe negociar con todos los grupos armados, tambi茅n con los yihadistas. Sus l铆deres son, en su mayor铆a, malienses. Hay que negociar con ellos y cortar as铆 su cord贸n con el terrorismo internacional.

Boris G. Kabre, experto en mediaci贸n de conflictos intercomunitarios, es director de la ONG Acci贸n de la Juventud para la prevenci贸n y la lucha contra el extremismo violento en el norte y centro de Mali (JANC-PLEV). Como la mayor铆a de las personas especializadas en el extremismo armado que afecta al Sahel, denuncia los obst谩culos que la comunidad internacional, especialmente Francia, ha puesto hasta ahora a los gobiernos de la regi贸n para iniciar negociaciones de paz con los grupos vinculados con Al Qaeda y el Estado Isl谩mico.

芦Necesitamos bajar las cifras de muertos y de desplazamientos. Claro que no debemos dejar en la impunidad las miles de muertes que han ocasionado, pero lo urgente es salvar primero a quienes siguen vivos. Y para ello, ninguna negociaci贸n es excesiva禄, contin煤a explicando, con un tono suave y pedag贸gico, en la habitaci贸n del hotel de Bamako en el que nos encontramos. La luz va perdiendo el tono dorado seg煤n avanza la ma帽ana, mientras el r铆o N铆ger, el tercero m谩s largo de 脕frica, se refleja en la cristalera del balc贸n. A apenas unos metros, el Hotel Libia, una de las numerosas infraestructuras construidas por Gaddafi en la regi贸n.

La ca铆da del r茅gimen de Muanmar Gaddafi en octubre de 2011 desemboc贸 en el retorno de los tuaregs, en los que se hab铆a apoyado militarmente, a la regi贸n de Azawad para iniciar una guerra por su independencia de Mali. Comenzaba as铆 la cuarta revuelta tuareg desde que este pa铆s se independizara de Francia en 1960. Los sendos acuerdos de paz alcanzados hasta entonces hab铆an fracasado, entre otras razones, porque la discriminaci贸n del gobierno estatal hacia los pueblos del norte 鈥揵ereberes y 谩rabes鈥 continu贸 desde tiempos coloniales hasta la actualidad. Pero esta vez, al alzamiento del Movimiento Nacional para la Liberaci贸n de Azawad se sum贸 el de otros grupos de corte yihadista como Ansar Dine, apoyada por Al-Qaeda en el Magreb Isl谩mico (AQMI), o el Movimiento para la Unidad y Yihad en 脕frica Occidental (MUJAO). Su objetivo, seg煤n anunciaron, es implementar la sharia e imponer el gobierno de los ulemas en Mali.

El norte de Mali hab铆a sido tradicionalmente la zona a la que Argelia expulsaba a quienes consideraba que pon铆an en riesgo su seguridad por su ideolog铆a yihadista. Tambi茅n una zona de tr谩nsito para el contrabando de coches y tabaco, que se hab铆a ampliado en las 煤ltimas d茅cadas con el tr谩fico de armas, de migrantes que se dirigen a Europa y de la droga procedente de los c谩rteles de Am茅rica Latina. Un polvor铆n sin control estatal por el que en 2012 el Congreso maliense pidi贸 ayuda a la comunidad internacional para hacer frente a la amenaza secesionista y al avance de los grupos religiosos fundamentalistas. As铆 fue como su territorio se fue llenando de misiones militares internacionales a la vez que el yihadismo, inicialmente concentrado en el norte del pa铆s, se extend铆a por un 75% de su territorio y por buena parte de Burkina Faso y N铆ger. Una triple frontera en la que las acciones criminales de los fundamentalistas han aumentado en un 70% en este periodo, seg煤n datos del Instituto Espa帽ol de Estudios Estrat茅gicos.

芦En 2012, ten铆amos unas 60 muertes anuales en la regi贸n de la triple frontera de Mali, N铆ger y Burkina Faso. Hoy tenemos entre 5.000 y 6.000. En este periodo, hemos pasado de miles a millones de desplazados. Mientras, vemos que la respuesta pol铆tica internacional sigue siendo la misma aunque solo provoca m谩s violencia. Hay que escuchar a las voces locales que piden que se ponga en el centro la seguridad humana frente a la defensa y seguridad militar禄, sostiene Iv谩n Navarro, investigador de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Aut貌noma de Barcelona y autor del Informe Sahel: una d茅cada marcada por la inestabilidad en la triple frontera.

Estos diez a帽os de conflictos en Mali han provocado una crisis humanitaria con m谩s de 400.000 personas desplazadas y 2,5 millones en toda la regi贸n del Sahel, una crisis pol铆tica por la que se han sucedido tres golpes de Estado y un aumento de la malnutrici贸n que el encarecimiento de los alimentos provocado por la guerra de Ucrania ha terminado de agravar. Y la respuesta armada que lider贸 Francia se ha demostrado fallida.

La respuesta militarista a un conflicto multicausal

En 2013, el Gobierno galo despleg贸 la misi贸n Serval, integrada por m谩s de 5.000 soldados, con el apoyo de la misi贸n de pa铆ses de 脕frica Occidental (AFISMA). Tambi茅n lanzaron sus propios proyectos de apoyo la Comunidad Econ贸mica de 脕frica Occidental (ECOWAS), la ONU 鈥揷on la misi贸n de mantenimiento de paz MINUSMA con m谩s de 12.000 efectivos鈥, la UE inici贸 un proyecto de apoyo y formaci贸n de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado malienses -EUTM Mali- y la Uni贸n Africana el G5 Sahel. En 2014, comienzan las negociaciones de paz entre el gobierno de Mali, la Coordinadora de Movimientos de Azawad que ped铆an la independencia y la plataforma de grupos 谩rabes y tuaregs de esa regi贸n que eran afines a Bamako. El llamado acuerdo de Argel, suscrito en 2015, est谩 en entredicho despu茅s de que, en diciembre de 2022, la Coordinadora de Movimientos de Azawad haya pedido una evaluaci贸n internacional por el supuesto incumplimiento de los compromisos adquiridos por la actual Junta Militar de Mali.

De todo este proceso fueron excluidos los grupos yihadistas, un error seg煤n todas las fuentes consultadas para este reportaje. De hecho, desde entonces, JNIM, integrada por los grupos afines a Al Qaeda, la Katiba Masina y el Estado Isl谩mico de Gran S谩hara (ISGS), no han parado de avanzar hasta adentrarse en parte del sur del pa铆s. La poblaci贸n local, desprotegida, ha organizado milicias de autodefensa que han aumentado la virulencia del conflicto.

芦驴Qu茅 hace la MINUSMA o el G5 Sahel cuando llega una katiba y se apropia del ganado de los peul? 驴Qui茅n interviene? Nadie. Tienen que autoprotegerse ellos mismos. Es decir, hay una legitimidad que no solo est谩 relacionada con la amenaza, sino por reconocimiento social de ser etnias emancipadas. Hay peuls que intervienen mediante la violencia no por la yihad, sino porque la violencia genera un reconocimiento social, una promesa econ贸mica, alternativas de vida. Y no tanto por la promesa de la implantaci贸n de un Estado Isl谩mico禄, aclaraba Beatriz Mesa, autora de Los grupos armados del Sahel (Catarata), en un curso organizado recientemente por el Institut de Derechos Humanos de Catalunya y la Escola de Cultura de Pau.

Por otra parte, hay miembros de los grupos yihadistas que forman parte de las comunidades malienses. Es decir, como en tantos otros conflictos, el victimario no es un agente externo, sino que tiene apoyo de parte de la sociedad de la que forma parte. Y no se puede abordar ninguna resoluci贸n que no pase por aceptar esta complejidad.

芦Siendo realistas, la paz en el Sahel no la vamos a conseguir, pero s铆 aspiro a ir ganando espacios de paz frente a los violentos. Y para eso hay que sentarse a hablar con todos, independientemente de sus ideolog铆as. Ha de instalarse el concepto de diplomacia securitaria: hay que negociar y necesitamos mediar禄, expon铆a Beatriz Mesa, tambi茅n periodista y doctora en Ciencias Pol铆ticas.

Campo de personas desplazadas Faladie Garbal, construido sobre el mayor vertedero de Bamako (RICARD GARC脥A VILANOVA)

Negociar la paz sin los victimarios

芦El principal problema (de este conflicto) no es de car谩cter religioso, porque ya hay zonas en las que est谩 implantada la sharia, como tambi茅n las hay en Marruecos o en Libia. Territorios que ya controlan estos grupos y en los que aplican leyes religiosas. Pero es que el problema no es ese. El problema es la pugna por el control territorial de una zona con una econom铆a il铆cita muy floreciente y en la que no operan los mecanismos del Estado-naci贸n, sino que tienen sus propias leyes, costumbres y poderes tribales禄, a帽ad铆a Mesa quien, como muchas de las fuentes expertas en esta regi贸n, se indigna ante la simplificaci贸n de una realidad llena de grises que rompen con las categor铆as impuestas desde Occidente.

En mayo de 2022, el presidente franc茅s Emmanuel Macron anunciaba el fin de la misi贸n Barkhane en Mali, que hab铆a sustituido en 2014 a Serval, y el traslado de unos 3.000 soldados que la conformaban a N铆ger. En los 煤ltimos a帽os, hab铆a crecido el rechazo entre la poblaci贸n maliense al despliegue de unas tropas francesas que no solo no hab铆an logrado acabar con los grupos yihadistas ni pacificar el pa铆s, sino que, adem谩s, hab铆an excluido de sus operaciones al Ej茅rcito maliense, lo que fue interpretado como un nuevo desprecio colonialista. El sentimiento antifranc茅s se agrav贸 con la oposici贸n de Macron a que los sucesivos gobiernos malienses abrieran mesas de di谩logo con los fundamentalistas, siguiendo la doctrina impuesta en Occidente, a ra铆z de los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, de no negociar con el terrorismo islamista.

Un a帽o antes, en febrero de 2021, Macron declaraba que la mejora de la gobernanza 鈥搖na de las principales causas de la conflictividad maliense, seg煤n la mayor铆a de las investigaciones鈥 solo podr铆a abordarse cuando los grupos terroristas fuesen derrotados. 鈥淓s casi seguro que este enfoque contribuy贸 a aumentar la inestabilidad pol铆tica y, a su vez, fortaleci贸 a los mismos terroristas que los franceses buscaban derrotar鈥, sostiene un an谩lisis de Clara de Solages publicado en Georgetown Security Studies Review.

芦Una cosa son las agendas de seguridad y otra desde cu谩ndo el Sahel se ha convertido en un laboratorio de securitizaci贸n de los actores internacionales. Y empieza a serlo cuando Estados Unidos lanza la campa帽a de prevenci贸n y lucha contra el terrorismo por los atentados (del 11 de septiembre) m谩s all谩 de sus fronteras. Lo hace a partir de 2002 con los programas Iniciativa Pan Sahel, Trans Saharan, el AFRICOM鈥 Otra cosa son los procesos de paz禄, puntualizaba Mesa en referencia a la desconexi贸n entre los objetivos de las intervenciones internacionales y las necesidades de la poblaci贸n maliense.

芦驴Qu茅 pasa si algunos 芦locales禄 est谩n dispuestos a ceder en valores liberales, como el secularismo, la igualdad de g茅nero o el acceso universal a la educaci贸n, para salvar vidas? 驴Deben atenderse las voces locales solo cuando sirven a los objetivos liberales de consolidaci贸n de la paz?禄, se preguntaba Alex Thurston en el art铆culo Peace talks with Sahelian jihadists? It鈥檚 worth a shot, publicado en The New Humanitarian.

El profesor de Ciencias Pol铆ticias de la Universidad de Cincinnati, autor del libro Yihadistas del Norte de 脕frica y del Sahel, recoge en su an谩lisis el resultado de encuestas malienses que evidencian que la mayor铆a de su poblaci贸n apoya la democracia a la vez que la implantaci贸n de una ley isl谩mica. 鈥淵 los malienses que apoyan la sharia en abstracto no necesariamente quieren que sean los yihadistas quienes la implanten, ni ser apedreados por adulterio o ejecutados por ap贸statas鈥, a帽ade.

De hecho, en 2017, el Gobierno maliense celebr贸 la Conferencia del Entendimiento Nacional, cinco a帽os despu茅s de que comenzase el mayor despliegue de campa帽as de contraterrorismo internacionales por parte de los pa铆ses europeos. Pese a los acuerdos de paz de 2015, la situaci贸n no paraba de empeorar. Ya en aquella cumbre se plante贸 la ineficacia de los marcos occidentales de resoluci贸n de conflictos y negociaciones de paz para esta guerra.

Desde entonces, se han alcanzado nuevos acuerdos, como el alcanzado en 2020 por el Gobierno maliense que hizo posible la liberaci贸n de cuatro personas secuestradas por grupos yihadistas a cambio de la liberaci贸n de 100 presos por pertenencia a los mismos. Tambi茅n se han firmado otros a nivel local e intercomunitario que ha logrado pacificar algunas zonas, como el suscrito en 2021 entre las comunidades fulani y dogon o en la regi贸n de Kidal entre los tuareg y los ansar dine. 鈥淓s en esa direcci贸n en la que hay que seguir avanzando鈥, sostiene Navarro.

Miembros de la Asociaci贸n de j贸venes por la ciudadan铆a y la democracia (Patricia Sim贸n)

Entender los conflictos desde la complejidad

芦No creo que haya una radicalizaci贸n ideol贸gica. Para explicar por qu茅 muchos j贸venes terminan integrando estos grupos hay que atender a la falta de oportunidades y a las consecuencias de la crisis clim谩tica禄, reflexiona Boris G. Kabr茅, que en el momento de la entrevista acaba de volver de Tombuct煤, donde ha trabajado con adolescentes para prevenir su incorporaci贸n a grupos armados.

芦Cuando viajas al centro del pa铆s, te encuentras con zonas donde, mires donde mires, solo hay arena. El problema es la mala gobernanza, no hay Estado. Entonces, la 煤nica forma que tienen sus j贸venes de mejorar sus vidas es unirse a un grupo il铆cito, as铆 sea yihadista o dedicado al tr谩fico. El mismo d铆a de la incorporaci贸n, les dan un arma, una moto y un dinero que no ganar铆as en un a帽o cuidando ganado. Pero no es solo eso. Tambi茅n les dan un estatus social porque pasan a ser alguien respetable. Y cuando formas parte de un grupo empiezas a apreciar sus ideas y cuando te dan un arma, tienes que usarla. Por eso es tan importante acabar con esta crisis cuanto antes. Porque cuanto m谩s tiempo pasa, m谩s personas armadas y enfrentadas hay禄, contin煤a Kabr茅.

Y hay otro elemento que en Mali sale r谩pidamente a colaci贸n cuando se aborda la guerra del Sahel: la crisis clim谩tica.

芦El cambio clim谩tico ha provocado una escasez de los recursos y, como consecuencia, un aumento de la pugna entre las comunidades por ellos. A su vez, un aumento de los desplazamientos de poblaci贸n que, cuando llegan sin nada a otros territorios, terminan vi茅ndose inmersas en otros conflictos. Y no tenemos las respuestas adecuadas para mitigar los efectos da帽inos de la crisis clim谩tica禄, explica Fousseini Diop, responsable de programas de gobernanza y compromiso c铆vico de la Asociaci贸n de j贸venes por la ciudadan铆a y la democracia (AJCAD).

芦El cambio clim谩tico ha provocado un retraso de, al menos, dos meses en las estaciones. As铆 pues, los dogon y los peul, que se dedican a la trashumancia, cuando pasan con sus ganados por los terrenos de las comunidades que viven de la agricultura, se encuentran que a煤n est谩n creciendo las plantaciones. Los animales no tienen suficiente alimento y encima pisan y se comen los brotes, arruinando las cosechas. Y comienzan los conflictos. Los cazadores, tambi茅n se ven afectados por la falta de caza y de agua. Y esto se solucionar铆a con una buena gobernanza, que no existe. Es m谩s. La relaci贸n que tienen estas comunidades con el Estado es la corrupci贸n: cuando ven a un funcionario ya piensan que les va a extorsionar. Por eso es habitual que les ataquen禄, expone Kabr茅.

El Sahel es una de las regiones m谩s afectadas por la crisis clim谩tica y, como llevan d茅cadas advirtiendo los distintos informes, una de sus consecuencias m谩s graves es el aumento de la conflictividad y de la inseguridad. Por eso, las eventuales negociaciones de paz deber铆an incluir un bloque sobre adaptaci贸n y mitigaci贸n de los efectos del calentamiento global. Algo a lo que la comunidad internacional deber铆a estar destinando importantes partidas econ贸micas si quiere frenar el avance, entre otros actores armados, del extremismo violento.

Por su parte, JNIM, la coalici贸n de grupos yihadistas vinculada con Al-Qaeda, ha hecho p煤blico su inter茅s por negociar con el Gobierno de Mali. 芦Esto no es un hecho novedoso. Desde hace algunos a帽os ha habido acercamientos entre Bamako y las fuerzas dirigidas por Iyad ag Ghali, l铆der de Ansar Dine y cabeza de JNIM. Lo mismo ha sucedido con los gobiernos de Burkina Faso y de N铆ger, que tambi茅n han mostrado su predisposici贸n a explorar espacios de di谩logo con JNIM para contener la violencia. Si bien hasta hace poco la negativa de los socios Occidentales ha bloqueado cualquier posible iniciativa, la salida de Francia, la presi贸n de la ciudadan铆a y el deterioro constante de la situaci贸n de seguridad en la zona apuntan a una revaloraci贸n de las estrategias de construcci贸n y negociaciones de paz en el Sahel, que inevitablemente obligaran a dialogar con todos los actores禄, apunta Iv谩n Navarro.

La actual Junta Militar que gobierna Mali, resultante de un golpe de Estado a otro golpe de Estado previo, ha cambiado como socio prioritario a Francia por Rusia, que cuenta con mercenarios de la empresa Wagner en el pa铆s desde 2021, seg煤n informaciones publicadas en diversos medios de comunicaci贸n. Por su parte, Francia ha concentrado la mayor parte de sus efectivos en N铆ger, un pa铆s rico, adem谩s de en oro, en uranio, del que depende en buena medida las centrales nucleares galas.

En opini贸n de Dagauh Komenan, historiador, especialista en el Sahel y coordinador del libro Guerra y paz en 脕frica (Catarata y Casa 脕frica), 鈥淰amos hacia un N铆ger que se orienta cada vez m谩s hacia un bloque occidental, y un Mali que mira cada vez m谩s hacia Rusia. Observamos ah铆 un riesgo de confrontaci贸n鈥.

En un mundo definido por la complejidad, donde cada vez m谩s actores y factores confluyen a la vez y en distintas direcciones, es m谩s urgente que nunca que los modelos de resoluci贸n de conflictos recojan y trabajen desde su diversidad. Eso, si lo que buscan realmente es la paz.

Este reportaje forma parte de una cobertura en Mali realizada por Patricia Sim贸n y Ricardo Garc铆a Vilanova en el marco de un proyecto del Institut de Drets Humans de Catalunya, con la colaboraci贸n de la Escola de Cultura de Pau, financiado por la Agencia Catalana de Cooperaci贸n al Desarrollo.