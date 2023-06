–

Hola a todo el mundo:

Me llamo Serge y fui gravemente herido, como muchos otros, en la manifestaci贸n contra el megaembalse de Sainte Soline el 25 de marzo de 2023. Fui alcanzado en la cabeza por una granada, probablemente disparada contra m铆 por un gendarme equipado con un lanzagranadas Cougar. Sufr铆 una grave herida en la cabeza que me puso en una situaci贸n de urgencia absoluta, situaci贸n agravada por el hecho de que se bloque贸 el acceso de los servicios de emergencia para atenderme durante la manifestaci贸n. Tras un mes en coma inducido y seis semanas en cuidados intensivos, me trasladaron a una unidad de neurocirug铆a y luego a un centro de rehabilitaci贸n. En estos momentos, noto enormes progresos en mi capacidad para moverme, comer y, simplemente, hablar y pensar. Va a ser un camino muy largo, pero estoy decidido a darlo todo, a luchar por recuperar lo que ten铆a, tanto f铆sica como mentalmente. Evidentemente lo hago por m铆, pero tambi茅n porque creo que negarse a ceder, negarse a dejarse aplastar por la maquinaria represiva, es una necesidad pol铆tica en un momento en que los gobiernos apuestan por el terror y por nuestra pasividad.

En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que, en aquel campo de minas me llevaron a cuestas, me cogieron de la mano, me protegieron, me prestaron primeros auxilios (ralentizaci贸n de la hemorragia, masaje card铆aco, intubaci贸n, etc.) y, sencillamente, me mantuvieron con vida. Tambi茅n quiero dar las gracias al personal sanitario que, en todo momento, se ha ocupado de m铆 y siguen ayud谩ndome a recuperar mi cuerpo y mi mente. No puedo sino haceros saber de la alegr铆a loca que sent铆 cuando sal铆 del coma y vi la solidaridad masiva que se hab铆a expresado: asambleas, textos, grafitis, donaciones, m煤sica, acciones y diversos mensajes de compa帽eras y compa帽eros de todo el mundo. El eco de vuestras voces y el rugido de las calles nos ayudaron a mi familia y a m铆 a seguir adelante. Por todo ello, quiero daros las gracias a todas y todos. Hab茅is sido incre铆bles.

Todo esto nos recuerda que es vital que ninguna paliza, ning煤n encarcelamiento, ninguna mutilaci贸n, ning煤n asesinato pase desapercibido para las fuerzas del orden social capitalista. Mutilan y asesinan tan a menudo que no se puede decir que tenga nada de accidental, hace parte de su funci贸n. Demasiadas historias en todo el mundo nos recuerdan que no hay expresi贸n m谩s verdadera que 鈥淎CAB鈥. Todos los polic铆as son unos verdaderos cabrones. Son y seguir谩n siendo los lacayos de la burgues铆a. Protegen sus intereses y garantizan, por ahora, su continuidad.

La 煤nica perspectiva para la clase capitalista es el deterioro de nuestras condiciones de vida a escala masiva, y todo el proletariado, aqu铆 y en todas partes, lo est谩 experimentando actualmente con amargura. Frente a las luchas que libramos para frustrar este funesto destino, han optado claramente por aumentar dr谩sticamente la represi贸n, tanto mediante nuevas leyes represivas como dando carta blanca a las fuerzas del orden, como en Sainte Soline. Debemos tomar nota de ello y promover colectivamente la idea de que est谩 fuera de lugar participar en una lucha sin una protecci贸n eficaz y sin capacidad de resistencia. No somos m谩rtires.

Pero nuestra fuerza tiene poco que ver con el campo de batalla. Nuestra fuerza reside en nuestro n煤mero, nuestro lugar en la sociedad y el mundo mejor al que aspiramos. Frente a algunas organizaciones de dirigentes y bur贸cratas que querr铆an llevarnos de vuelta a casa una vez que se hayan ganado su poltrona a costa nuestra, necesitamos mil formas de organizarnos desde la base por y para la solidaridad concreta, para las y los compa帽eros del movimiento pero tambi茅n, y quiz谩s sobre todo, para todas aquellas y aquellos que se unir谩n a los movimientos revolucionarios del futuro.

隆Fuerza a las y los compa帽eros actualmente en la mira de los Estados!

隆Viva la Revoluci贸n!

Nos vemos en las luchas.

