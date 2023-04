–

De parte de Briega

Traducci贸n de Briega. Texto original publicado el 12 de abril en nantes.indymedia.org bajo el t铆tulo: “Quand les postures bassinent, ou porquoi tout n麓est pas binaire”

Este texto es una respuesta a otro texto que empez贸 a circular tras la manifestaci贸n del 25 de marzo de Sainte-Soline y que comete varios errores de apreciaci贸n respecto a los colectivos y las personas que han estado implicadas en la organizaci贸n y la 鈥済esti贸n鈥 de esa jornada. Una vez m谩s, el fantasma de la ZAD viene a simplificar el an谩lisis, fundament谩ndose en conflictos y violencias del pasado o m谩s recientes que, si bien son reales, no pueden ser evocadas e instrumentalizadas indefinidamente para etiquetar y desmontar movimientos m谩s actuales que tratan de superarlas, y que son menos binarios de lo que se querr铆a.

Empecemos con un breve repaso hist贸rico, que no pretende ser exhaustivo, pero s铆 poner algunas cosas en su sitio.

El 鈥渁pelismo鈥 y los traumatismos de la ZAD

脡rase una vez un grupo de estudiantes parisino, un poco situacionistas, un poco mao- espontaneistas, un poco nost谩lgicos de los tiempos en los que la nueva izquierda, armas en mano, hac铆a temblar al Estado. Este grup煤sculo se atribuy贸 entonces un nombre procedente de un imaginario m铆stico, Tiqqun, para producir textos verbosos, l铆ricos y rancios, profetizando el sabotaje, la insurrecci贸n armada, entre ellos el 鈥淟lamamiento鈥 (L麓Appel) que dar谩 lugar m谩s tarde nombre a sus 鈥渁migxs鈥, sus autorxs y a lxs fanes de sus escritos. Corr铆a el a帽o 2007. Aunque no eran especialmente exitosos, el Ministerio del Interior contribuy贸 a que su suerte cambiara. La ma帽ana 11 de noviembre de 2008, se desencaden贸 el 鈥渃aso Tarnac鈥 a ra铆z de una operaci贸n de comunicaci贸n grandilocuente durante la cual polic铆as encapuchados arrestaron a varias personas habitantes de una granja en la regi贸n de Limousin, acus谩ndolas de pertenecer a una c茅lula terrorista. Una turbia historia de trenes. Un crimin贸logo, un tal Alain Bauer, sugerir铆a que los libros del Comit茅 Invisible 鈥損royecto literario que sucedi贸 a Tiqqun鈥 pod铆an consistir en un manual terrorista. Los focos se pusieron sobre la autonom铆a. Los servicios de inteligencia decidieron rebautizar la nueva izquierda como ultraizquierda, un caj贸n de sastre que servir谩 muchas veces, a lo largo de la siguiente d茅cada, para vigilar y tratar de destruir todo aquello que contesta la autoridad del Estado, porte una bandera roja, una bandera negra, una bandera rojinegra o aborrezca todas las banderas. Y esto incluso a pesar del fracaso judicial en que se convertir谩 el caso Tarnac, como otras tantas operaciones antiterroristas posteriores.

En ese mismo periodo, otro llamamiento de un comit茅 hasta entonces invisible, pero en adelante bien audible, fue escuchado: el de ocupar los terrenos de un futuro aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes. En 2009, despu茅s de un campamento por la acci贸n clim谩tica, y en 2011, bajo el impulso del colectivo internacionalista Dissent, as铆 como algunas personas provenientes de las redes No Borders y de la tradici贸n de las contra-cumbres, un pu帽ado de personas organiz贸 unas reuniones para plantar un campamento anti G8-G20 en Notre-Dame-des-Landes con la idea de que se convirtiese en permanente. Precisemos: este proyecto no ten铆a nada que ver con el Comit茅 Invisible. Comenz贸 entonces un 茅xodo de militantes urbanitas hacia lo que se convertir铆a en la ZAD, es decir, una zona de ocupaci贸n que comprend铆a entre 200 y 300 habitantes seg煤n la 茅poca. La cosa hab铆a cuajado y los servicios de inteligencia empezaron a preocuparse. El nuevo gobierno socialista, y especialmente su ministro del interior, Manuel Valls, se propusieron eliminar este quiste. Este recib铆a los consejos de su 铆ntimo amigo, el mismo Alain Bauer que hab铆a cambiado el estatus del Comit茅 invisible: de c铆rculo de poetas desaparecidos a amenaza a la seguridad del Estado.

Al mismo tiempo, tambi茅n, en octubre de 2010 se abri贸 la 鈥渃asa de la huelga鈥 en la ciudad de Rennes. Se convirti贸 r谩pidamente en un basti贸n de las luchas y teji贸 v铆nculos con lxs ocupantes de Notre-Dame-des-Landes. V铆nculos quiere decir que algunas personas se asocian o crean amistades con otras personas, creando relaciones a veces 铆ntimas y a menudo complejas que no tienen nada que ver con lo que la polic铆a pinta como relaciones de subordinaci贸n a la manera de una organizaci贸n religiosa. La ZAD se convertir铆a de hecho en un ecosistema extremadamente diverso, conjugando en un mismo territorio tendencias de la autonom铆a pol铆tica que a veces estaban en las ant铆podas las unas de las otras, pero que no dej贸 en ning煤n momento de asociar seres humanos, m谩s all谩 de los conflictos y con todo lo que implican las relaciones no-binarias y cambiantes en el tiempo. Resumiendo, no ha habido nunca nada homog茅neo ni definitivo en la ZAD. De hecho, la caracter铆stica de una TAZ (Zona Temporalmente Aut贸noma) es su temporalidad, lo que parece haber sido olvidado por aquellxs que han decidido rehacer su vida en Notre-Dame-des-Landes鈥

A finales de 2012, el megal贸mano Manuel Valls lanz贸 la 鈥渙peraci贸n C茅sar鈥 para evacuar Notre-Dame-des-Landes. Fue un fracaso; los gendarmes se hundieron en el barro y la represi贸n multiplico por diez el apoyo popular a lxs ocupantes. Se crearon colectivos de apoyo en toda Francia, iniciando el amplio movimiento de convergencia de luchas contra 鈥渓os grandes proyectos in煤tiles impuestos鈥 y otras 鈥渓uchas por el territorio鈥. Hab铆a nacido el t茅rmino de zadista. M谩s adelante, el festizad reuni贸 a 30.000 personas en 20cm de barro pastoso. Fue a ra铆z de ese evento que la ZAD conoci贸 una nueva oleada de ocupaciones, con personas que pertenec铆an menos a los c铆rculos de militantes urbanitas, y que se concentrar铆an en la parte este de la zona, especialmente en torno a la 鈥渃arretera de las barricadas鈥.

Tras la retirada de la madera de la zona, en la primavera de 2013, los conflictos se cristalizaron entre habitantes, especialmente respecto al mantenimiento o la retirada de las barricadas, la ganader铆a, el uso de tractores o la tala de 谩rboles, pero tambi茅n debido a agresiones o violencias varias鈥 Entre partidarios del compromiso con el campesinado local y anarco-primitivistas, entre militantes de clase media que saben 鈥渉ablar bien鈥 y marginadxs que rechazan su poder simb贸lico, entre grandes estrategas y espontaneistas, etc. R谩pidamente se dibuj贸 en el mismo coraz贸n de la ZAD un centro y unos m谩rgenes. M谩s adelante se dir铆a que los centros neur谩lgicos de la ZAD fueron ocupados por los apelistas que, a trav茅s de una vanguardia bautizada como Comit茅 por el Mantenimiento de las Ocupaciones, CMDO, (gui帽o al Consejo por el mantenimiento de las ocupaciones en la Sorbona creado por la Internacional Situacionista en mayo de 1968) habr铆an monopolizado el poder de decisi贸n vali茅ndose de las Asambleas del movimiento. Pero m谩s all谩 de eso, no se puede ignorar (ni algunas de ellas ser olvidadas) un cierto n煤mero de violencias que fueron llevadas a cabo entre ocupantes de la ZAD, pero que tampoco pueden ser atribuidas completamente a una parte o a otra. Desde 2013, de hecho, textos y anatemas fueron lanzados por parte de unxs y otrxs basados tanto en hechos como en rumores, y la ZAD se convirti贸 r谩pidamente en el papel PH medidor de la acidez de nuestros entornos. Para deleite de los servicios de inteligencia de la polic铆a, que indudablemente aprovecharon las divisiones para organizar la revancha del Estado tras la derrota de C茅sar鈥

Aun cuando el Comit茅 Invisible tuvo cierto protagonismo durante el periodo 2012-2016, generando una especie de club de fans gracias a la intervenci贸n de un 铆dolo de la esfera radical-bobo parisina, Eric Hazan, permitiendo una difusi贸n amplia de sus libros, es err贸neo pretender que esta 鈥渇anzone鈥 constituy贸 un 贸rgano pol铆tico propiamente dicho. Se ha dado demasiada importancia a un epifen贸meno que solo se encarn贸 en una serie de personajes (masculinos) m谩s o menos mediatizados u omnipresentes, algunos de los cuales estuvieron presentes en la ZAD de NDDL, pero que no por ello fueron dotados del poder que se les quiere atribuir. Se podr铆a en todo caso considerar que un micro 鈥減artido imaginario鈥 se organiz贸 en base a afinidades pol铆ticas, especialmente alrededor de la Casa de la huelga de Rennes y de distintas Escuelas Superiores y Facultades parisinas cuando sali贸 el best-seller 鈥淎 nuestros amigos鈥 (2014), as铆 como el CMDO de NDDL, pero no tuvo mayor trascendencia. Si bien es cierto que hubo tensiones y episodios de violencia entre aquellxs designados como apelistas y otros grupos aut贸nomos, como los producidos durante el campamento antinuclear de Bure (agosto de 2015), durante el 鈥減icnic en casa de Valls鈥 (9 de abril de 2016) o en la ZAD a lo largo de toda su historia, identificar una verdadera corriente pol铆tica detr谩s de unos 60 individuos repartidos en todo el pa铆s es cuanto menos atrevido. Hay que tener en cuenta adem谩s que, como en todo grupo humano, las amistades y alianzas se hicieron y deshicieron a lo largo de la d茅cada siguiente: en otras palabras, las cohabitaciones no siempre acabaron en buen puerto.

驴Qu茅 es lo que perdura entonces realmente del imaginario 鈥渁pelista鈥 m谩s all谩 de los fuegos artificiales de Frankfurt (blockupy contra el Banco Central Europeo), de las protestas contra la reforma laboral de 2016, de 鈥淕eneraci贸n Ingobernable鈥 y de la campa帽a de normalizaci贸n de la ZAD de NDDL (v茅ase negociaciones con la prefectura durante las expulsiones de 2018)?

Volviendo a Sainte-Soline: son manipulados aquellxs que quieren

Hoy en d铆a, la generaci贸n Z (nacida entre 1997 y 2010, y que lleg贸 a la pol铆tica despu茅s del estado de emergencia de 2015), ha tomado el relevo de la anterior, recuperando, como cada generaci贸n, los restos de lo que hab铆a construido su predecesora (nacida entre 1984 y 1996, y que se politiz贸 despu茅s del estado de emergencia de 2005). Entre las personas de esta generaci贸n, que solo han conocido los conflictos de la ZAD por procuraci贸n, muchas se muestran especialmente rencorosas con lxs 鈥渁pelistas鈥 sin tener en cuenta que su existencia en 2023 obedece m谩s bien a un imaginario que a una realidad. En efecto, aqu铆 o all谩 nos topamos con regularidad con comentarios, textos o discusiones p煤blicas en los que el apelismo es un tema candente. 驴A qu茅 se debe esto?

La respuesta parece encontrarse entre la ZAD de Carnet (2020-2021) y 鈥渓es Soul猫vements de la Terre鈥. Pero, sobre todo, la respuesta parece estar en dos hombres que, a ra铆z de sus actitudes y sus pr谩cticas, generan mucha animosidad. No queremos nombrarlos aqu铆 porque no queremos exponerlos al punto de mira de la represi贸n del Estado, que se abate cotidianamente sobre todxs nosotrxs. A pesar de lo que pensamos de ellos, nos negamos a ayudar a la polic铆a en su labor. Sea como sea, sabemos que despu茅s de haber vivido durante una d茅cada en la ZAD de NDDL y tratado de imponer su estrategia en la ZAD de Carnet, en vano; ahora nos encontramos a estos dos pillos en las reuniones, detr谩s de los meg谩fonos y frente a las c谩maras para erigirse como portavoces de les Soul猫vements de la Terre.

驴Qu茅 se les reprocha a estas personas? Seg煤n lo que se cuenta y las experiencias vividas, se les acusa de comportase como vanguardia y como estrategas, de forzar las decisiones que les convienen, de tejer lazos por oportunismo, de tener un pensamiento t谩ctico y utilitarista a costa de la 茅tica y la horizontalidad, de monopolizar las tomas de palabra y no escuchar a las dem谩s personas, de jugar a dos bandas con los reformistas y los radicales, de usar una ret贸rica guerrera y de poner en riesgo a la gente sin preocuparse a posteriori de las personas heridas o represaliadas, de no incluir los cuidados y la interseccionalidad en su l贸gica pol铆tica, de complacerse en los delirios guerreros y de poder, etc.

Si, efectivamente, todos estos reproches se aplican a nuestros dos tribunos, se puede entender que exasperen a m谩s de unx. Y sin embargo 驴C贸mo se les puede acusar de dirigir o manipular las masas hasta el punto de haber llevado 30.000 personas a una trampa durante la manifestaci贸n de Sainte-Soline? 驴Pueden cientos o quiz谩s miles de anarquistas pretender, sin avergonzarse, haber sido arrastradxs como un reba帽o por un pu帽ado de personas plenamente identificadas y desprovistas de medios de adoctrinamiento o de coerci贸n? 驴Qui茅n les oblig贸 a venir y seguir la propuesta de acci贸n de les Soul猫vements de la Terre? 驴Realmente esperaban otra cosa que la represi贸n por parte de las Autoridades? Y finalmente 驴D贸nde est谩 la autonom铆a de acci贸n por la que abogan en sus textos?

La realidad es que miles de personas que acudieron a Sainte-Soline el 25 de marzo de 2023 sab铆an a lo que ven铆an y a lo que se arriesgaban. La realidad es tambi茅n que un cierto n煤mero de 鈥渁nti-apelistas鈥 y anarquistas acudieron a煤n sin adherir necesariamente a los modos de organizaci贸n y de acci贸n de les Soul猫vements de la terre. Pero entonces 驴les Soul猫vements pueden ser reducidos a una conspiraci贸n apelo-tiqquniana? La respuesta es no. Les Soul猫vements de la terre es antes que nada una alianza de numerosas organizaciones como la Conf茅d茅ration Paysanne o Bassines Non Merci, que dif铆cilmente pueden ser calificadas de apelistas sin caer en la ridiculez o el menosprecio. Si algunas personas pertenecientes a les Soul猫vements (portavoces) suponen un problema por sus actitudes y sus pr谩cticas, es responsabilidad de esos cientos de personas que no les apoyan hacerlas caer de su posici贸n de poder (real o simb贸lica). Y no permanecer calladxs mientras las escuchan hablar, antes de la acci贸n, para atacarlas a posteriori en los textos, poniendo como excusa la violencia del Estado. Si no nos damos los medios para echar a las personas que nos causan problema sin por tanto desacreditar o destruir todo el movimiento que las apoya, es porque en realidad no somos tan aut贸nomxs como pretendemos o porque nos sentimos c贸modxs con su liderazgo o porque nos la suda mantener vivo un movimiento de ecolog铆a radical capaz de reunir a 30.000 personas en un descampado contra un proyecto nocivo.

En la pr谩ctica, todo el mundo encontr贸 sentido a acudir a Sainte-Soline para tratar de sabotear la maldita balsa, de la misma manera que todo el mundo encontr贸 sentido a 鈥渢raer su azada鈥 en 2014 contra el cementerio nuclear de Bure, sin que se pueda atribuir la organizaci贸n a una u otra tendencia de nuestro rollo.

En cualquier caso, toda persona es sustituible sin que ello impacte al movimiento pol铆tico. Solo que hay que darse los medios de hacerlo, y un texto publicado en las redes claramente no es la manera. Pero, por desgracia, parece haberse convertido en costumbre ladrar junto con su manada ante la represi贸n del Estado en vez de llevar a cabo actos concretos antiautoritarios del que hacemos bandera鈥

Resistir y organizar los cuidados aut贸nomos sin fantasear con la guerra

Repit谩moslo, es poco cre铆ble que cientos de activistas acudan a una acci贸n de este tipo sin saber perfectamente el nivel de tensi贸n que les espera, sobre todo sabiendo que la manifestaci贸n ha sido prohibida y que acuden con medios de defensa adaptados a una confrontaci贸n con las fuerzas de seguridad. Es hora de dejar de fingir sorpresa cada vez que el Estado despliega sus tropas frente a nuestras acciones y manifestaciones. No se trata de ser fuertes en tanto que individuos, sino de encontrar los medios para resistir colectivamente a la violencia del Estado. Y frente a esta, la solidaridad es nuestra arma.

Y ya que hablamos de armas, hablemos de guerra. Es un secreto a voces que el Estado lleva militariz谩ndose continuamente desde la era Sarkozy, armando a la vez los discursos como sus fuerzas de seguridad. Y cada ataque armado (tambi茅n llamados 鈥渁ctos terroristas鈥 ha justificado m谩s y m谩s medidas liberticidas, as铆 como violencias policiales y judiciales. Ya no es solo el Estado quien se sostiene solo por su polic铆a, sino tambi茅n el capitalismo en su totalidad. Y Macron llega en este momento preciso para terminar el proceso de transici贸n del capitalismo hacia el fascismo. Y lo hace con total transparencia, hasta el punto de repetir cada vez que puede que estamos en guerra. Por desgracia, no podemos ignorar este hecho, y si el Estado est谩 en guerra, no nos queda m谩s remedio que estarlo tambi茅n. Sin embargo, sabiendo que no deseamos ni tenemos las fuerzas suficientes para llevar a cabo una guerra asim茅trica o proporcional, tenemos que evitar caer en el juego de los planes de batalla. No conseguiremos nunca inclinar la balanza a nuestro favor en este juego viril. Tienen de su lado la violencia leg铆tima, tenemos del nuestro, la leg铆tima defensa. Dada esta configuraci贸n, no sirve de nada 鈥渃ontribuir a la guerra en curso鈥. Es mejor pensar formas de resistencia que no nos expongan a la ferocidad de las fuerzas del orden. Y la resistencia no es la guerra frontal: nuestra 煤nica defensa es la autodefensa popular y el sabotaje.

El texto cr铆tico hacia les Soul猫vements de la Terre que ha circulado bajo forma de fanzine a ra铆z del 25 de marzo afirma que nada se ha hecho para prevenir esta violencia y que ninguna informaci贸n sobre las armas fue transmitida anticipadamente. Adem谩s de ser falsa, esta afirmaci贸n es insultante hacia las personas que se implican a fondo desde hace varios meses para organizar lo mejor que pueden los cuidados de lxs participantes en la manifestaci贸n. Personas que, aunque no guste a algunxs, no tienen en su mayor铆a ninguna afinidad con los escritos del Comit茅 Invisible. La alienaci贸n no se encuentra necesariamente all铆 d贸nde se piensa鈥

Para empezar, es in煤til precisar que tras la manifestaci贸n de Sainte-Soline del 30 de octubre de 2022, durante la cual hubo varias personas heridas, el equipo de apoyo jur铆dico de les Soulev猫ments de la Terre tomo inmediatamente contacto con otros colectivos contra la represi贸n y las violencias policiales para organizar tanto un seguimiento de lxs heridxs en esta acci贸n como para organizar un grupo aut贸nomo de cuidados de cara a la siguiente manifestaci贸n. A lo largo de los meses que precedieron el 25 de marzo, numerosas personas se unieron a la 鈥渞etaguardia鈥 pensada para aportar apoyo jur铆dico, m茅dico, psicol贸gico y prevenci贸n contra las violencias sexistas y sexuales. La mayor铆a de las personas pertenecientes a dicho grupo no ten铆an ninguna afiliaci贸n con el colectivo de les Soulev猫ments de la Terre y proven铆an de horizontes y pr谩cticas de lucha diversas. Durante las discusiones sobre la preparaci贸n del 25 de marzo se dieron debates y desacuerdos en los que el hecho de incluir informaciones sobre las armas no se puso en ning煤n momento en duda. De hecho, se llevaron a cabo dos briefings en l铆nea delante de 700 a 2000 personas una semana antes de la acci贸n que permitieron transmitir las informaciones necesarias para protegerse de la represi贸n y de las armas. Por 煤ltimo, justo antes del inicio de la acci贸n, la dificultad para reunirse y el estr茅s del momento impidieron volver a comunicar de forma exhaustiva dicha informaci贸n, aunque una persona del equipo jur铆dico inform贸 a trav茅s de un micro, incluyendo la cuesti贸n de las armas y los cuidados, delante de varios cientos de personas presentes en el 鈥渃ampamento ef铆mero鈥.

Tambi茅n es importante anotar que el equipo jur铆dico tuvo que asumir el seguimiento de decenas de personas heridas junto con el apoyo de colectivos que luchan contra las violencias del Estado, sin que las personas descritas en el fanzine evocado aqu铆 hayan desempe帽ado ning煤n rol en la puesta en marcha espont谩nea de estas herramientas al servicio exclusivo de las personas v铆ctimas de la represi贸n. Por otro lado, lxs abogadxs que se ofrecieron para el seguimiento de las personas detenidas no est谩n afiliadas a les Soulev猫ments de la Terre, pero cooperan habitualmente (y no exclusivamente) con los 鈥渓egal teams鈥 y cajas antirrepresivas, algunas de las cuales forman parte de la red Rajcol (Red de Autodefensa Jur铆dica colectiva) Al igual que los equipos de 鈥渟treet medics鈥, los 鈥渓egal teams鈥 son, antes que nada, una herramienta de autonom铆a que no podemos vincular o asimilar a otros grupos pol铆ticos sin arriesgarse en caer en los mismos an谩lisis sesgados de la polic铆a.

No todxs formamos necesariamente parte de les Soulev猫ments de la Terre, pero les Soulev猫ments de la Terre nos pertenecen si as铆 lo decidimos y si hacemos el esfuerzo de aprender de nuestras debilidades y errores, para mejorar nuestras formas de funcionar, pero tambi茅n para poder hacer frente al Estado en estos tiempos de represi贸n feroz.

Toda mi atenci贸n y solidaridad hacia las v铆ctimas de la violencia del Estado y lxs heridxs de Sainte-Soline,

Cuid茅monos lxs unxs de lxs otrxs.

Un anarquista que contribuy贸 en la retaguardia para la acci贸n de Sainte-Soline