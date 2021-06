–

De parte de A Las Barricadas June 7, 2021 61 puntos de vista

Tras una larga espera de 6 a帽os y ciertos accidentes demasiado conocidos que ocurren y ocurrir谩n mientras perdure esta civilizaci贸n t贸xica, el Grupo surrealista de Madrid se ha soltado el pelo lic谩ntropo rompiendo hibernaciones y comas inducidos con la flamante e intratable Salamandra 23-24, que sin falsas modestias, verg眉enzas o miedos-al-qu茅-dir谩n alcanza el volumen y la intemperancia m谩s excesiva, irresponsable y escandalosa, pues lo que no mata engorda. 驴O era que te hac铆a m谩s fuerte?

En cualquier caso, Salamandra, la revista m谩s espor谩dica, cosmog贸nica, exc茅ntrica, desesperada y utopista del mundo, lleva desde hace veinte a帽os insistiendo en la cr铆tica rigurosa de la Megam谩quina capitalista (Estado, econom铆a, t茅cnica, espect谩culo, ideolog铆a, alienaci贸n, mutismo emocional, estandarizaci贸n de la imaginaci贸n, anomia), junto con la experimentaci贸n con el lenguaje, el juego, la deriva, el materialismo po茅tico y, en definitiva, la experiencia sensible y pr谩ctica de la poes铆a sin l铆mites ni fronteras. Porque la conciencia radical no basta si el fuego de la imaginaci贸n no camina a su lado para realizar los sue帽os, reencantar el mundo y reapasionar la vida. Lo que en esta nueva entrega se traduce y renueva en ensayos, an谩lisis, debates, encuestas, invectivas, experiencias, acciones, mitos proyectivos, poemas e im谩genes de rabiosa inactualidad, que pretenden poner patas arriba los trucos y tent谩culos de la dominaci贸n y de su apocalipsis tecnol贸gico, adem谩s de pensar, desear y experimentar las razones, imaginarios, deseos y formas de vida que ya le contradicen y combaten, para que la vida cambie y sea verdadera en un mundo transformado y libre.

As铆 sus editores, y las muchas y diversas individualidades y colectivos que han aportado su colaboraci贸n, discuten, niegan, proponen y act煤an sobre cuestiones como el comunismo del genio de la creatividad que el canon aplasta y el mercado manipula, la exterioridad objetiva y subjetiva todav铆a latente en el encierro industrial, el colapso civilizatorio y lo que tendremos que reinventar cuando la burbuja estalle por completo y sin vuelta atr谩s, la pol茅mica eterna entre la revoluci贸n y el 茅xodo como dos caminos de resistencia y emancipaci贸n tan antag贸nicos como quiz谩s complementarios, el inconsciente y el sue帽o en los malos tiempos del fetichismo de la mercanc铆a, el amor sublime y el eros polimorfo de los cuerpos que pugnan por escapar del miedo y la asepsia digital, la propaganda por el hecho de lo maravilloso, o la lucha aut贸noma contra la psiquiatr铆a hegem贸nica y sus relaciones con el lenguaje liberado y la poes铆a liberadora, hecha por todos, escrita y por otros medios.

En resumen: defensa y exaltaci贸n a cara de perra loba de la realidad material e imaginaria unas e indivisibles contra el fetichismo de la no-realidad virtual, la abolici贸n de la Econom铆a y el Estado por el retorno de la Comuna, el florecimiento de las singularidades irreductibles.

Y nos quedamos muy cortos. Sobre todo porque hablamos de 464 p谩ginas, ni una sola menos… 驴por qu茅 no, si dicen que ya llega el fin del mundo? O el principio de otro mejor que negar谩 el que ahora sufrimos y se autodestruye con todos sus pasajeros. Esta Salamandra est谩 pensada precisamente para eso: para afirmar una visi贸n y una intervenci贸n, en todos los planos de lo real y de lo imaginario, que se atreven a plantear alternativas y soluciones, por muy modestas que sean, para contribuir a lo imposible contra lo que no puede ser, que ya no puede ser, y adem谩s es invivible.

隆Dejad de temblar, cuerpos! La vida inmediata existe, como lo absoluto y el fantasma de la libertad con el cuchillo entre los dientes que no transige con nada porque va a por el todo.

驴Es que acaso hemos perdido las flechas del deseo?

Salamandra 23-24, Madrid 2021, 464 p谩ginas, 15 鈧

Para pedidos y distribuci贸n:

edicionesdelatorremagnetica@gmail.com

Traficantes de Sue帽os: https://www.traficantes.net/distribuidora

Virus: distribuidora@viruseditorial.net

Sumario:

Del comunismo del genio al genio de lo com煤n: Jornadas experimentales sobre los juegos surrealistas y la vida on铆rica en el Ateneo Nosaltres 鈥 Barraca de las Maravillas en la V Edici贸n de las Jornadas de Arte y Creatividad Anarquistas de 2019 鈥 Acciones callejeras en Madrid y C谩diz.

Crisis de civilizaci贸n, colapso y utop铆a 鈥 Fuga de la revoluci贸n, revoluci贸n de la fuga 鈥 M谩s Realidad 鈥 El incendio interior: sue帽o y mercanc铆a 鈥 Laboratorio de lo imaginario 鈥 El amor loco er贸tico, el eros locamente enamorado 鈥 Locura, automatismo, lenguaje 鈥 Poemas 鈥 Rese帽as.

Contingencia e insumisi贸n de la exterioridad: Debates y apuntes para un conocimiento salvaje del afuera.

脥ndice completo y Aviso al Lector:

https://gruposurrealistademadrid.org/sites/default/files/salam23-24.pdf