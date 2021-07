–

Los de partamentos de RRII (Recursos Inhumanos) dedican parte de su tiempo en decidir y analizar qui茅n se queda y quien se va dentro de la empresa que les paga. RRII es una salida laboral muy recurrente para un psic贸logo o experto en marketing, en este sentido.

El primero analiza la salud mental del currito medio, as铆 como su idoneidad como esclavo por horas y lo que llamamos 鈥渃lima laboral鈥, esa cosa de la convivencia (hay quienes opinamos que tambi茅n se dedican a modular y dise帽ar las t茅cnicas de mobbing dentro de la organizaci贸n empresarial, pero puede que seamos unos paranoicos, le preguntar茅 al jefe).

El de marketing b谩sicamente se dedica a vendernos la compa帽铆a. Son los que mandan esos correos corporativos de como molamos y que bien nos llevamos o qu茅 importante son los objetivos y mentalidades de la empresa. Es su curro, es posible que en su vida civil no sean as铆 de gilipollas (lo dudamos).

Dentro de los te贸ricos de ese 谩mbito (RRII) lleva tiempo triunfando un concepto, tal vez relacionado con lo dicho hasta aqu铆, que llaman 鈥渟alario emocional鈥. El concepto que se maneja es que uno permanece en su curro por motivos no-econ贸micos, sino m谩s bien emocionales.

O sea, que curras aqu铆 porque te sientes a gusto e integrado. Incluso por encima de cuestiones monetarias. O sea, que est谩s aqu铆 porque se te da cari帽o. Vamos, que como no te quieren pagar lo que te corresponde pretenden pagarte con abracitos y alg煤n v铆deo motivacional.

Y, claro, con la gilipollez, luego algunos se quejan de que no pueden contratar gentes para realizar las tareas que les generen las plusval铆as deseadas.

Como dice aquel Anciano Revolucionario: pagarles m谩s. Y yo a帽ado: co帽o.

A ver si nos dejamos de gilipolleces, chorradas y moner铆as. Se curra por dinero, los abracitos ya me los doy con la gente que quiero y me quiere, ni necesito ni quiero que mi empresa me d茅 cari帽o y amor. Estoy en este puto curro para pagarme la jodida hipoteca, la luz y dem谩s cosas que me permiten tener una vida aceptable/decente (dentro de lo aceptable/decente que puede ser la vida basada en el trabajo asalariado). La relaci贸n laboral consiste en un intercambio de tiempo por dinero, sin m谩s.

Y si eres currito y te has cre铆do las mierdas est谩s ten en cuenta que cuando dejes de ser rentable (o sea, considere que alguien le va a dar m谩s plusval铆as que t煤, tu jefe te va a mandar a darte cari帽o con el funcionario del SEPE. Con todo el cari帽o, eso s铆.

Salario emocional, valiente chorrada.

