vía Sarai Rua en La Directa

Hace unas semanas vivimos una aut茅ntica org铆a de opin贸logos y tertulianos condenando y recondenando la violencia. Los dislates en prensa se suced铆an, como aquellos que hablaban de los anarquistas del padr贸n, unas veces van a las manis, y otras non, al茅rgicos a ir a asambleas, pero siempre que aparecen lo hacen de forma muy violenta, con lo que pretend铆an abonar la criminalizaci贸n de la protesta prevista para el 20 de marzo que acab贸 siendo sometida a kettlings e identificaciones y cacheos masivos.

Pero, una vez m谩s, los relatos criminalizadores no llevan f茅 de erratas. Y as铆 hoy una de las compas encausadas y con acusaciones tan graves como tentativa de homicidio o pertenencia a organizaci贸n criminal ha quedado en libertad – con cargos- tras casi 20 d铆as de prisi贸n. Y ha sido relativamente sencillo: su defensa ha aportado un peritaje antropom茅trico en el que queda meridianamente claro que su defendida no es la que aparece en las im谩genes ni fue detenida donde los medios dijeron. Todo ello era evidente con el abundante material gr谩fico disponible desde el primer minuto, pero as铆 no encajan los relatos criminalizadores en los que llevar un mismo mechero puede ser constitutivo de organizaci贸n criminal. “Del an谩lisis de las im谩genes se desprende que S.C. ser铆a la persona que roci贸 la furgoneta de la Guardia Urbana con alg煤n tipo de l铆quido acelerante” dec铆a el atestado de los Mossos, mintiendo desde el primer minuto: ni su ropa ni su calzado (mucho m谩s dif铆cil de “cambiar” en medio de una acci贸n) ni su complexi贸n encajaban.



Por si acaso redactores de El Espa帽ol mencionan este chiste como parte del material “de los CDR” italo-anarquistas del Padr贸n, aclarar que es una co帽a.

A煤n en libertad con cargos se le ha retirado el pasaporte y estar谩 obligada a comparecer cada 2 semanas en el juzgado. De momento parece dudoso que los da帽os a su reputaci贸n se vean resarcidos: numerosos medios publicaron su nombre completo, fecha de nacimiento, profesi贸n, lugar de residencia en Italia… La “presunci贸n de inocencia”, como bien sabemos, en este pa铆s s贸lo aplica a la corrupci贸n y otros tipos de violencia. Por su parte el resto de los acusados, y habida cuenta de que la acusaci贸n se sustentaba precisamente en acciones s贸lo imputables a 2 de los 8 detenidos y en comprar el mismo mechero BIC en el estanco, han solicitado a la Audiencia de Barcelona su libertad provisional. El otro acusado de ser autor del incendio del furg贸n tambi茅n, seg煤n su defensa, fue identificado de forma err贸nea, ya que incluso el atestado de los Mossos habla de 2 personas con la misma chaqueta con una raya horizontal en la espalda.

No es que la prensa en este pa铆s se caracterice por hacer algo m谩s que corta-pegar informes policiales sin siquiera contrastarlos o investigar por su cuenta si lo narrado se corresponde con lo acontecido. Llega tarde, sus caras y datos ya salieron en numerosos medios (italianos y espa帽oles), los tertulianos disfrutaron hablando de esa violencia contra objetos inanimados mientras ante ojos que “desaparecen” o personas apaleadas se quedaban en un simple “que se investigue”, si es que llegaban a proferirlo. El monopolio de la violencia por el estado no es algo que se discuta, se acata.

De Naci贸Digital extraemos y traducimos el atestado en aquel momento proporcionado por los Mossos, y as铆 pasamos de los botellines de col lombarda a los mecheros BIC y los chihuahuas:

芦Acento italiano y palabras en clave: el atestado de los Mossos para acusar a los detenidos en los disturbios

Naci贸 Digital accede al informe en el que se basa la juez para mantener en prisi贸n a los arrestados en la manifestaci贸n por Pablo Has茅l el 27.

El juzgado de instrucci贸n n潞 2 de Barcelona ha ratificado el encarcelamiento provisional de los 8 detenidos en la manifestaci贸n del 27 de febrero en Barcelona que acab贸 con disturbios en el centro de la ciudad. Los 8 est谩n acusados de manifestaci贸n il铆cita, des贸rdenes p煤blicos, atentado contra agentes de la autoridad, delito continuado de da帽os, homicidio en grado de tentativa y pertenencia a organizaci贸n criminal, a partir de un informe de la Comisar铆a General de Informaci贸n los Mossos, al que ha tenido acceso Naci贸 Digital. El informe s贸lo atribuye hechos concretos a 2de los ocho detenidos.

Los agentes defienden, en el documento, que los detenidos forman parte de un grupo criminal organizado y aportan como argumento el hecho de que hablaran italiano, que 4 de ellos ten铆an encendedores exactamente iguales y que durante la manifestaci贸n los “l铆deres” del grupo utilizaban palabras clave cuando sus miembros se quer铆an reagrupar para esquivar la actuaci贸n policial.

El informe de los Mossos se basa en las declaraciones de agentes de paisano del cuerpo, cuyo objetivo era “detectar grupos de j贸venes violentos y encapuchados que hablaran en lengua italiana”. La justificaci贸n se帽alada por la minuta policial es que en manifestaciones anteriores con motivo del encarcelamiento de Pablo Has茅l hab铆a grupos de manifestantes que hablaban en esta lengua que hab铆an provocado destrozos.

El 28 de febrero, antes de que la manifestaci贸n saliera de la plaza Universidad, los agentes de paisano detectan 5 j贸venes de habla italiana sentados en un banco y cuando se inicia la marcha, los siguen. Los agentes pierden el grupo a la altura de la ronda Sant Antoni. Sin embargo, en la calle Hospital vuelven a localizar un grupo de 15 personas encapuchadas y vestidas de negro. La descripci贸n de uno de los miembros coincide con la de uno de los hombres que integraba el grupo inicial y que acabar铆a detenido.

Los integrantes de este grupo de 15 personas tambi茅n hablaban en italiano y los Mossos les atribuyen al atestado destrozos en oficinas de entidades bancarias, hoteles y tiendas de ropa. “Los 2 l铆deres del grupo para encontrarse entre la masa llamaban una palabra clave, en este caso Chihuahua, momento en que se volv铆an a reagrupar las 15 personas“, se帽ala el informe. En este punto del atestado, los Mossos hacen hincapi茅 en el “reparto claro de tareas” entre los miembros, como marcar objetivos o realizar acciones.

En el atestado sobre los registros en las naves de Matar贸 y Canet de Mar donde resid铆an los detenidos, los Mossos insisten tambi茅n en la acusaci贸n de pertenencia a grupo criminal bas谩ndose, entre otras cuestiones, en la consigna “Chihuahua”. “No puede pasar desapercibido y demuestra la coordinaci贸n previa de los investigados”, dicen, adem谩s de enmarcar la acci贸n del grupo en un colectivo “de tipo anarquista”. Los informes policiales s贸lo atribuyen hechos concretos a 2 detenidos. En un caso, el lanzamiento de un supuesto c贸ctel molotov que termina impactando con un 谩rbol. En el otro, el hecho de rociar con l铆quido inflamable una furgoneta de la Guardia Urbana. Desde la defensa, se insiste en que hay “serias dudas” sobre la rigurosidad de la identificaci贸n, ya que no es de tipo facial.

La minuta policial detalla el momento en que se quemaron 2 puertas de la parte posterior de una furgoneta de la Guardia Urbana. Los Mossos identifican a un hombre que lanza “lo que ser铆a un c贸ctel molotov”, que acaba impactando contra un 谩rbol. Despu茅s, observan lanzamientos de bengalas contra el veh铆culo policial, sin poder atribuir los hechos a nadie. El informe explica que fue en ese momento cuando una chica se acerc贸 a la furgoneta y roci贸 con l铆quido inflamable los bajos del veh铆culo, lo que sumado al fuego de las bengalas gener贸 las llamas que chamuscaron las puertas.

Despu茅s del episodio de la furgoneta, los Mossos detallan destrozos que estar铆an causadas por el grupo de 15 italianos, que van avanzando hacia el Eixample. En el cruce de C贸rcega y Rambla de Catalu帽a el grupo, seg煤n el informe, se divide en 2 y los agentes deciden seguirle s贸lo uno. M谩s tarde, detienen el grupo formado por 7 personas, a quien encuentran encendedores “exactamente iguales, supuestamente utilizados para hacer los destrozos”. Los agentes tambi茅n relatan que encuentran una mochila en el interior de una papelera donde hay 20 “pastillas incendiarias” y un bote con disolvente.

M谩s tarde, los agentes tienen constancia de que otra unidad de los Mossos ha detenido a una chica italiana que “por descripci贸n podr铆a coincidir con la autora del incendio en la furgoneta de la Guardia Urbana”. En el informe, los Mossos destacan que lleva un encendedor igual que los encontrados en el registro a 4 detenidos. Finalmente, de los 8 detenidos, 6 tienen nacionalidad italiana; uno, francesa; y, otro, espa帽ola.

Naci贸 Digital tambi茅n ha tenido acceso al informe policial sobre los registros en las naves de Matar贸 y Canet de Mar donde viv铆an los detenidos. Se detalla la incautaci贸n de garrafas de pl谩stico vac铆as, material inform谩tico, tarjetas telef贸nicas, sprays de pintura, botellas con alcohol, mochilas, mecheros, petardos, un pasamonta帽as de color negro y un l谩piz de memoria con la inscripci贸n “desaf铆o al incendio”, que seg煤n la defensa, hace referencia a una banda de m煤sica hom贸nima. Tambi茅n se confiscaron sudaderas, pantalones, chaquetas, guantes y zapatillas deportivas.

“No hay existencia objetiva de elementos que permitan atribuir ning煤n hecho delictivo a la mayor铆a y se construye el relato del grupo criminal con el mito de los anarquistas italianos como cabezas de turco para frenar las movilizaciones”, se帽ala Xavier Monge, abogado de 2 los 8 detenidos. La defensa tambi茅n critica que se mantenga los 8detenidos encarcelados y considera “poco fundamentado” que la juez haya ratificado el encarcelamiento argumentando el riesgo de fuga por las altas penas que podr铆an ser condenados y la existencia de un grupo criminal que no se ha demostrado.禄