August 4, 2022

En plena socio-económica comienza una nueva etapa de super ajuste y las pocas y débiles políticas sociales del gobierno del Frente de Todos se van yendo. Así lo anunció este miércoles 3 de agosto el flamante ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, que detalló un conjunto de medidas en línea con lo exigido por el FMI, que incluyen un fuerte ajuste fiscal, congelamiento de la planta del Estado, más extractivismo, auditoría y posible baja de muchos planes sociales y muchos DNU. En cuanto a los subsidios para las tarifas de luz indicó que se aplicará una segmentación por consumo: el gobierno sólo subsidiará hasta 400 kilowatts por mes, lo que significa que habrá una tarifa plena sin subsidios para el 90% de la clase obrera, dado que una casa de clase trabajadora tipo del conurbano promedio consume entre 500 y 600 kilowats por mes, superando claramente el tope. Massa indicó que se seguirá un criterio similar para el gas y el agua. Por ANRed.

Tarifazo para todes

Este miércoles 3 de agosto por la tarde el flamante ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, tomó posesión de su cargo y, acto seguido, en conferencia de prensa, dio a conocer las nuevas medidas que implementará en los próximos días para intentar frenar la corrida de los dólares paralelos, «llevar calma» a los mercados y ordenar la macroeconomía.

Entre ellas, tras la inscripción que había impulsado la ex ministra Silvina Batakis para implementar una segmentación de tarifas Massa anunció que «casi cuatro millones de hogares argentinos no solicitaron mantener el subsidio y ese es un primer corte», sin hacer ninguna mención a la posibilidad de hacer alguna contemplación estatal para quienes no pudieron anotarse por no tener computadora para hacerlo online o que no se pude trasladar por sus propios medios, por estar enfermo o algún otro motivo, a sedes de la ANSES a tramitar su inscripción para continuar percibiendo el subsidio del Estado nacional. Cabe destacar que claramente en este universo de 4 millones de personas no alcanzadas por el subsidio no estamos hablando de 4 millones de personas ricas o millonarias.

Asimismo, para el resto de usuarios y usuarias que sí se inscribieron para continuar con el subsidio, y en el maro de ir hacia una «racionalidad tarifaria«, Massa anunció un nuevo criterio de segmentación por consumo: «entre los 9 millones que si solicitaron el subsidio, vamos a promover el ahorro por consumo». En ese sentido, detalló el criterio que se va a seguir: «en luz vamos a subsidiar hasta 400kw, alcanzando el 80% de los usuarios pero solo el 50% del consumo total residencial. En el caso del gas, la quita de subsidios seguirá la misma lógica, pero respetando la estacionalidad de las distintas regiones del país». Luego trascendió que un criterio similar se seguiría para el servicio de agua.

En la práctica, esto va a suponer una tarifa plena para el 90% de la clase trabajadora y un brutal tarifazo masivo, dado que una casa de clase trabajadora tipo del conurbano promedio consume entre 500 y 600 kilowatts por mes, superando claramente el tope de 400kw anunciado por Massa, dado que, entre otros factores, la mayoría de los hogares pobres de Argentina, por ejemplo, se calefacciona con artefactos eléctricos no eficientes para el consumo «racional» de energía, dado que la mayoría no cuenta estructuralmente con instalaciones de gas natural.

«De Massa a mazazo»

Rápidamente se hicieron sentir varias voces en repudio a esta y las demás medidas antipopulares que tendrán un efecto dañino masivo en los ya paupérrimos ingresos de la mayoría de la población.

El referente del PTS Nicolás del Caño repudió el tarifazo y las demás medidas de Massa: «tarifazo recargado para millones de trabajadores, ajuste fiscal, beneficios a las grandes patronales, más extractivismo. Son las medidas del plan ‘aguantar’ de Massa para cumplir con las acciones dolorosas que pide el FMI», sentenció. Asimismo, en declaraciones en Radio del Plata sentenció: «la llegada de Massa tiene que ver con un fracaso del Frente de Todos en el gobierno«.

Por su parte, Myriam Bregman, diputada nacional por el PST/FIT Unidad remarcó sobre la globalidad de las medidas anunciadas: «ajuste en el sector público, dureza con los planes sociales, contratación laboral barata para el sector privado que ya se embolsó U$S 41.000 millones de los trabajadores durante este gobierno. Este señor busca reiniciar el ciclo de endeudamiento y viene un gran tarifazo. De Massa a mazazo», remató.

En declaraciones a Ambito Financiero, Bregman amplió: «es una gran conquista de la derecha neoliberal en la Argentina el que todos acepten que solamente con más ajuste se puede salir de la crisis, mientras los bancos ganaron 500 millones por día, en los últimos 12 meses, y nadie dice nada de eso, ni se establecen medidas de control para la no salida de divisas del país, cuando Argentina tuvo récord de entrada de dólares, pero no queda ni uno solo en el Banco Central. De conjunto, se trata de medidas de ajuste, ortodoxas, que se dan en un marco de una situación muy crítica social y económica, y donde, como dice el informe de cifras de la CTA, en el gobierno del Frente de Todos, la transferencia de ingresos de los sectores asalariados hacia al sector del capital, ha sido de 41 mil millones de dólares, casi lo mismo que Mauricio Macri tomó como deuda en 2019″.

En tanto, la docente, sindicalista y militante del Partido Obrero Romina del Plá, señaló: «Massa anunció más endeudamiento, más tarifazos y más beneficios a las patronales. Festejan sus amigos y los trabajadores nos preparamos para enfrentarlo en las calles», anunció.

En declaraciones a radio Delta 90.3 amplió su postura sobre los anuncios de Massa: «la verdad que no estoy sorprendida. Los anuncios van en la línea de garantizar el acuerdo con el Fondo Monetario, lo que implica un ajuste fiscal de magnitud. Está claro que el superministerio de Massa pone en el centro al sector más derechista de la coalición. El presidente Alberto Fernández está totalmente debilitado. Venimos viendo como se fue opacando su rol y su posición dentro del Frente de Todos. Este es un ajuste que tiene el sello de todos los sectores del Frente de Todos«, remarcó.

El resto de medidas de ajuste, a la medida del FMI

En cuanto al resto del paquete de medidas de ajuste para tratar de equilibrar la macroeconomía, Sergio Massa anunció: «vamos a mirar lo económico-productivo parado en dos ejes. Uno vinculado a principios y otro a motores. En cuanto a los principios: orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión. En cuanto a los motores: inversión, producción, exportaciones y defensa del mercado interno«, anunció en primer lugar.

Entre las medidas para lograrlo, indicó: «vamos a cumplir con la meta del 2,5% del déficit. Vamos a hacer todas las correcciones necesarias», expresó, en referencia al cumplimiento de lo exigido por el FMI.

En cuanto a los adelantos transitorios detalló: «le di la instrucción la secretario de Hacienda de no utilizar el saldo de adelantos del Tesoro para lo que resta del año. Asimismo, el día lunes se hará un reintegro al BCRA por $10.000 millones, camino de cancelación que procuraremos continuar. Nos vamos a arreglar con nuestros recursos y financiamiento del sector privado».

En la misma línea de ajuste, ratificó la medida que ya había anunciado la ex ministra del área por apenas 24 días Silvina Batakis: «rige el congelamiento de la planta del Estado nacional, pero además cada jurisdicción será responsable de las empresas descentralizadas que también estarán alcanzados por esta limitación. Deberán presentar una declaración jurada mes a mes del estado de su planta».

En tanto, con el fin de alcanzar el superávit comercial anunció que va a «promover por DNU regímenes para agroindustria, minería, hidrocarburos por aumento de producción y economía del conocimiento, con beneficios». También que realizará denuncias de triangulación de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, para lo cual, detalló que «se abrirá un registro por 60 días para que las empresas rectifiquen su posición frente a la Aduana. Son más de 13 mil operaciones de 722 empresas las que están en la mira». También anunció medidas de promoción de la financiación de exportaciones y un esquema de trazabilidad del Comercio Exterior.

Para fortalecer las reservas, anunció: «hemos acordado un adelanto de exportaciones, con las cadenas de valor de la pesca, del agro, de la minería y otros, que ingresarán en los próximos 60 días por un total de 5000 millones de dólares, que pasarán a engrosar las reservas del BCRA». También indicó que esperan el «desembolso por 1200 millones de dólares con organismos internacionales por programas vigentes» y «un nuevo programa con la CAF con un desembolso por 750 millones de dólares adicionales».

Asimismo, resaltó que habrá «cuatro ofertas de Repo para fortalecimiento de reservas y recompra de deuda soberana: tres de instituciones financieras internacionales y un fondo soberano». Y que habrá un fuerte vínculo con el FMI para fortalecer reservas.

Finalmente, en cuanto a las pocas y débiles medidas sociales que aún quedaban en pie del Frente de Todos, en el eje que tituló «Desarrollo con inclusión», detalló sin muchas más precisiones de cómo implementará cada medida:

Jubilaciones : «el 10 de agosto vamos a anunciar el índice de movilidad jubilatoria con un refuerzo que ayude a los jubilados a superar el daño que les produce la inflación».

: «el 10 de agosto vamos a anunciar el índice de movilidad jubilatoria con un refuerzo que ayude a los jubilados a superar el daño que les produce la inflación». Trabajo : «vamos a convocar el jueves de la semana que viene a entidades empresarias y de trabajadores a los efectos de asegurar un mecanismo que permita recuperar ingresos en trabajadores del sector privado, que incluye la mejora de las asignaciones familiares».

: «vamos a convocar el jueves de la semana que viene a entidades empresarias y de trabajadores a los efectos de asegurar un mecanismo que permita recuperar ingresos en trabajadores del sector privado, que incluye la mejora de las asignaciones familiares». Reordenamiento de los programas sociales : «encararemos una política de reordenamiento de los planes sociales durante los próximos 12 meses , poniendo foco en tres ejes: vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad». Además, informó que Desarrollo Social implementará auditoría con universidades y quién no cumpla verá paralizado su programa .

: «encararemos una política de , poniendo foco en tres ejes: vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad». Además, informó que . Crédito Argentino: «iniciamos una unificación de los programas de crédito en una sola línea, que se llama Crédito Argentino, y que va a unificar todas las políticas de promoción del crédito para los sectores productivos, PyMES y comercio, programa por un total de $400 mil millones porque estamos convencidos que hay que sostener el trabajo y el crecimiento argentino».