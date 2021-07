–

De parte de ANRed July 26, 2021 6 puntos de vista

Medio centenar de personas se reunió este martes nuevamente en el campo de Agustina Tolosa, en Salsipuedes, para diagramar acciones que eviten que la campesina de 70 años sea desalojada de la tierra que habita y trabaja desde hace casi dos décadas. A pesar de que se evitó el desalojo previsto para el pasado 6 de julio y se logró una mesa de diálogo con el Municipio como mediador con la familia Cardozo – los demandantes -, las novedades no son positivas. Por La tinta para Prensa Comunitaria Córdoba (PrenCOM).

La abogada Sofía Poggione, que asumió recientemente la representación legal de la familia Tolosa, expresó en diálogo con Radio Nexo: “Las novedades no son para nada buenas ni esperanzadoras. La mesa de diálogo propuesta desde el Municipio no se concretó pese a la voluntad puesta por Agustina y el Intendente de Salsipuedes. Tuvimos una reunión con el Ejecutivo y planteamos una propuesta para la familia Cardozo, propuesta que fue negada. No tienen intención de hacer ningún tipo de negociación porque tienen sentencia firme”, indicó.

El jueves 5 de agosto, se realizará una audiencia virtual de conciliación con el juez Eduardo Benito Bruera y ambas partes. Para esta instancia, la defensa intentará que participen, además, diferentes ministerios como el de Agricultura de la Nación y Agricultura de la Provincia, para que los gobiernos velen por los derechos de Agustina como campesina, derechos que ya se han visto vulnerados en reiteradas oportunidades. Si no hay acuerdo en la audiencia -es lo que se presume, por la falta de voluntad de los Cardozo en la comunicación extrajudicial-, efectivamente, estará vigente el desalojo para el día 17 de agosto.

Al ser consultada sobre su situación, la propia Agustina Tolosa expuso: “Quiero seguir adelante, defender estas tierras y que sea un aliento para gente que también está luchando y está peor que yo. Yo estoy pagando impuestos en Rentas, puse el agua y la luz, hice mi casa yo sola sin ayuda de nadie. Me merezco lo que tengo. Vamos a hacer todo lo posible. Hay toda una comunidad apoyándome y estoy muy agradecida”.

Poggione subrayó que harán una presentación judicial para solicitar la nulidad absoluta del proceso, entendiendo que se ha vulnerado el derecho de defensa de Agustina. Aislada por la pandemia, por su situación económica y de salud particular, la campesina no se presentó al juzgado a tiempo por desconocimiento y porque no fue notificada de manera efectiva.

Ante la amenaza latente de desalojo contra Agustina, les vecines y organizaciones que participaron de esta segunda asamblea definieron acciones concretas para evitar que la campesina y su familia sean desplazadas, entendiendo que, si bien es un caso particular, se trata de una problemática que abarca a todas Sierras Chicas y a la provincia de Córdoba en general.

“Se acercaron muches representantes de organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, feministas, del corredor Sierras Chicas. La repercusión viene siendo más de la esperada y el caso de Agustina terminó siendo el detonante que necesitaba la comunidad para entender que no son casos aislados, sino que está pasando demasiado seguido y las personas tenemos derecho a acceder a la tierra para vivir y trabajarla”, agregó Samanta Solaguren, integrante de La Ollera, Movimiento de mujeres y disidencias autoconvocades de Salsipuedes.

En este marco, para las próximas semanas, se prevén diferentes acciones directas como marchas y cortes de ruta para pedir al intendente Marcelo Bustos participación activa para responder al problema de Agustina. Además, se presentarán proyectos al Municipio para crear políticas públicas que aborden la problemática de tierras en general en la zona.

“Sin la voluntad de negociar por parte de los Cardozo, creemos que la salida es política. Ellos tienen que dar una respuesta a Agustina y dejar de escudarse en que se trata de un problema entre privados. Ella hace 18 años que trabaja esa tierra y tiene derecho a vivir en paz”, cerraron desde la organización feminista de Salsipuedes.