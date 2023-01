Salta:  Acampe comunitario Wichí en resistencia al desmonte

Claudia Castro T. 鈥 Red Eco Salta

Enero 5, 2023

Seg煤n denunciaron el terrateniente Dami谩n Ferrari habr铆a comprado a fines de noviembre parte del territorio, sin embargo, seg煤n averiguaron los miembros en AFIP, no habr铆a nada registrado hasta el momento.

鈥淣os quieren dejar sin nuestro supermercado, es un genocidio y un terricidio ambiental que no vamos a permitir que avancen鈥 sentenci贸.

En este marco, el referente Balducho Villafuerte subray贸 que 鈥渘osotros no aceptamos porque ancestralmente, hist贸ricamente estas tierras siempre han sido de nuestro ancestros. Creemos nosotros que por la historia, ancestralmente, tenemos todo el derecho de que estas tierras sean consideradas nuestras. Nosotros somos una poblaci贸n que crece y ser谩 para las generaciones venideras esto, y si no luchamos ellos no van a tener a donde vivir鈥.