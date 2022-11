–

De parte de ANRed November 12, 2022 176 puntos de vista

Un alarmante anuncio en el Bolet铆n Oficial sobre el hallazgo de un yacimiento de oro y cobre en la naciente de aguas que afecta la cuenca del r铆o Luracatao entre los departamentos de Cachi y Molinos ha movilizado a toda la comunidad del Valle. La explotaci贸n minera en el paradis铆aco territorio de la naci贸n Diaguita-Calchasqui terminar铆a con la actividad ancestral agr铆cola y ganadera de la zona. Ante el rechazo contundente, la minera Yacones SRL habr铆a comunicado que 芦abandonaba禄 esa explotaci贸n minera. En entrevista, al abogado ind铆gena Rafael Delgadillo denuncian que no hubo consulta alguna a las comunidades que se encuentran en ese territorio y que el expediente, a pesar de no haber consultados a las comunidades, tendr铆a un informe de impacto ambiental aprobado por la autoridad minera provincial. 芦Se ha destapado una olla禄, hay numerosos pedidos de explotaci贸n minera que no se conoc铆an y que amenazan al valle Calchaqui. Por ANRed.

El 24 de octubre comenz贸 a circular un alerta en los Valles Calchaqu铆es. El Bolet铆n Oficial de la provincia publicaba un edicto judicial en la que se informaba que la sociedad Yacones SRL hab铆a descubierto un yacimiento de oro y cobre: 鈥渓a Dra. Mar铆a Victoria Mosmann, Jueza de Minas de la Provincia de Salta, hace saber a los efectos de los arts. 51, 52, 53 y 66 del C贸digo de Miner铆a (conf. text. ord. Dec. N潞 456/97) que la sociedad YACONES SRL ha manifestado el descubrimiento de un yacimiento diseminado de oro y cobre, ubicado en el departamento de Cachi. La mina se denominar谩 YACONES III.鈥, expresa la p谩gina 43 del bolet铆n.

El escueto texto indicaba que eran casi 3 mil hect谩reas del yacimiento y que la due帽a era Andrea Wayar, hija del senador Walter Wayar, quien enseguida sali贸 a desmentir que 鈥渆sa noticia es falsa鈥. A pesar que los Wayar ya tienen en su haber desalojos contra la comunidades originarias como ocurri贸 en diciembre del 2020 en un operativo contra el territorio de la comunidad Las Pailas que termino en una dura represi贸n. En aquel entonces, los sobrinos de Walter Wayer motorizaron el despojo de la tierras con el apoyo judicial. (leer nota de Agencia Tierra Viva)

Como escribi贸 Anal铆a Brizuela en Salta 12, la propiedad indicada en el Bolet铆n corresponde a una propiedad en el centro de Cachi, de la cual s铆 es due帽a Wayar, al igual que otra propiedad, que figura con el n煤mero de catastro 403, y que es una finca de 138 mil hect谩reas, ubicada entre los departamentos de Cachi y Molinos, al oeste del Nevado de Cachi, una zona de vertientes de aguas que es la naciente del r铆o Luracatao. Tierras apropiadas desde 1979 por empresarios bajo la firma de la empresa hoy denominada Luracatao S.A.

Rechazo contundente de las comunidades Diaguita-Calchaqu铆

El yacimiento minero anunciado por Yacones SRL, por su ubicaci贸n, contaminar铆a el agua de la zona y terminar铆a con las pr谩cticas ancestrales de agricultura y ganader铆a que practica la Naci贸n Diaguita-Calchaqui en el valle. El alerta de la noticia moviliz贸 no solo a las comunidades sino a casi todo los sectores sociales que pueblan la regi贸n. Las asambleas rechazaron de forma contundente e hicieron com煤n la expresi贸n de las comunidades a trav茅s de un manifiesto en donde se帽alaron la ilegalidad del procedimiento.

鈥Denunciamos en ese marco, ante la sociedad, toda falta de consulta previa de cualquier proyecto minero que haya ingresado a territorio, denunciamos a las empresas que han ingresado a los territorios sin el consentimiento de nuestras comunidades y a espaldas del pueblo, denunciamos la complicidad del Estado por incumplimiento de las normas vigentes鈥. (Texto completo al final)



Las solidaridades de otros pueblos y personalidades comenzaron a activarse ante la amenaza. La presi贸n social se hizo sentir y desde Yacones SRL anunciaron a trav茅s de un escrito firmado por la gerencia que no explotar铆an del yacimiento lo cual no mermo los 谩nimos entre los pobladores.

El intendente de Cachi, Am茅rico Liendro, explic贸: 鈥渆n el 2007 el municipio de Cachi se manifest贸 contra la miner铆a, hay ordenanzas municipales donde se plant茅 este rechazo. Si se confirma que la mina est谩 en jurisdicci贸n de Cachi, no vamos a permitir que se explote. En Cachi tenemos una ordenanza al respecto. El posible yacimiento tendr铆a oro y cobre. Lo que me dijeron en inmuebles, es que el catastro 403, es muy extenso y abarca Cachi, Molinos y Los Andes. El terreno pertenece a Yacones S.A., de acuerdo a lo que me informo inmuebles. Si est谩 en Cachi, la mina estar铆a ubicada detr谩s del Nevado de Cachi禄, agreg贸 para el portal Inf贸rmate Salta.

Desde ANRed entrevistamos al abogado Rafael Delgadillo, abogado de Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y tambi茅n parte del equipo jur铆dico de las comunidades Diaguita-Calchaqu铆es para que nos cuente como se esta viviendo la noticia y que respuesta se ha activado en la comunidad:

芦A ra铆z de la difusi贸n del edicto judicial sobre el hallazgo del yacimiento de oro y cobre se genero un gran malestar social. Imag铆nate que alert贸 mucho en la poblaci贸n y particularmente a las comunidades que habitan el territorio. Sobre todo el anunci贸 de una inminente miner铆a de oro que sabemos que est谩 vinculada a la utilizaci贸n del cianuro y a grandes cantidades de agua que es vital en nuestra zona.

La noticia tuvo repercusi贸n en medios locales. Hubo una buena investigaci贸n de Ana Brizuela en Salta 12 en donde identifico que hubo un error en el edicto que se publico en el catastro de Cachi cuando en realidad era en el departamento de Molinos que es lindero. Claro es un catastro minero grande que abarca parte de Cachi.

A partir de esto, nos hemos comenzado a reunir para ver que hacer. Creo que muchos ve铆amos la miner铆a lejos, que siempre nos preocupaba pero que no hab铆a llegado hasta aqu铆. Bueno, con esta noticia, resulta que no era as铆; la miner铆a ya esta amenazando. Si bien hubo una experiencia hace 12 a帽os de re-intento de explotaci贸n de uranio en la zona de Tin Tin que fue rechazada mayoritariamente por el pueblo.

Lo bueno es que la repuesta del pueblo fue un rechazo contundente. Se realizaron reuniones y se auto-convoco una asamblea que se hizo el viernes pasado (4 de noviembre) y fue muy concurrida. Estuvieron presentes muchos actores m谩s all谩 de las comunidades, organizaciones sociales, partidos pol铆ticos incluso concejales y hasta se acerc贸 el Secretario de Gobierno, etc. Las cinco comunidades en Cachi se reunieron y emitieron un manifiesto contra la miner铆a (publicado al final de la nota).

Hace unos d铆as supimos que la empresa comunico el 芦abandono de mina禄 que significa que no realizar谩n la explotaci贸n del yacimiento. Esto fue una noticia alegre en cierto punto trajo algo de tranquilidad pero que no detiene el proceso de asamblea que ya arranc贸. Y es que todav铆a no hemos podido ver el expediente y constatar la veracidad de los documentos. Aun que circulo una imagen del documento con la firma del socio gerente y con la fecha y cargo.

Entendemos que el proyecto minero estaba en su etapa inicial. Pero lo preocupante es que ten铆a un informe de impacto ambiental aprobado por la autoridad ambiental de la provincia.

Viajamos a la ciudad de Salta y no pudimos leer el expediente que aunque esta en estado p煤blico hab铆a sido enviado a inmuebles para corregir el error de catastro. Esto nos inform贸 la secretar铆a, que aviso que no nos pod铆a recibir la jueza que se encontraba en una audiencia. Pero supimos que el expediente ten铆a aprobado este estudio de impacto ambiental. Es decir, que ven铆a avanzando sobre ruedas鈥

Sabemos que la miner铆a estaba avanzando mucho. Estamos cerca de Salinas Grandes donde la explotaci贸n del Litio crece. Pero esta zona que es de valle, hay mucha poblaci贸n que realiza agricultura, hay una tradici贸n de miles de a帽os de practicas agr铆colas de los pueblos originarios. Una cultura milenaria que se encuentra amenazada por la miner铆a.

Veremos que estrategia legal utilizar para tratar esta problem谩tica. Por ejemplo, un caso ser铆a realizar un refer茅ndum pero sabemos que esto deber铆a convocarlo la Legislatura provincial pero sabemos que el Gobierno esta alineado con que avance la miner铆a. Estamos viendo que el gobierno act煤a para ello. Salta viene triplicando las exportaciones de miner铆a y justamente con el protagonismo principal del oro.

Con la llegado del equipo jur铆dico tenemos que revisar que delitos ambientales se han producido. En un comienzo se han vulnerado los derechos ind铆genas de estas comunidades. ya podemos denunciar la falta de consulta de hecho estuvo presente la autoridad tradicional de la comunidad Alumbre y Condor Huasi quienes son poseedores de este territorio y se estuvo pensando estrategias. Desde el vamos la falta de consulta es un derecho especifico que le asiste a las comunidades y fue vulnerado. El entramado jur铆dico es un enredo en el cual debemos estar constantemente exigiendo que se cumplan estos derechos.

Las comunidades est谩n analizando pedir el revelamiento de la Ley 26.160 al INAI para que lo haga en forma de emergencia. A partir de todas estas averiguaciones a salido a la luz que hay un mont贸n de pedidos de castro mineros en Cachi. Se ha destapado una olla. Las empresas le piden al juzgado de minas la autorizaci贸n para explotar determinados lugares. Entonces estamos analizando que hacer porque nos enfrentamos a que la explotaci贸n minera es un proceso legal que tenemos que enfrentar. Hay grupos de pobladores en todo los pueblos que han venido juntando firmas. Se esta movilizando la zona y debemos pensar estrategias para canalizar la voluntad popular. Que logremos sacar una ordenanza no significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. El proceso minero tiene luz verde a nivel provincial y ha nivel nacional. Lo popular tiene que hacer sentir su decisi贸n m谩s all谩 de una ordenanza y sabiendo que iremos contra la voluntad del gobierno provincial.

La miner铆a es un nuevo proceso de despojo de la tierra que hay y no es el primero en el valle. Ac谩 se vienen dando distintos procesos y quiz谩 el minero es el que esta m谩s mediatizado pero el avance de las bodegas (vi帽edos) viene avanzando en los 煤ltimos a帽os en manos de empresarios nacionales y extranjeros. Y es un proceso de despojo m谩s silenciosos y lento. Y tambi茅n se viene resistiendo禄.