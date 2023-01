–

M谩s de 60 familias de la Comunidad Wich铆 de Misi贸n Chaque帽a de Salta, se congregaron en la zona denominada 鈥淟a Picada鈥 en la vera de la Ruta N潞 53 en defensa del territorio ancestral. Por Claudia Castro T. (Red Eco Alternativo).

(Claudia Castro T. 鈥 Red Eco) Salta 鈥 Desde el 2 de diciembre la comunidad sostiene un acampe para evitar el desmonte entre Misi贸n Chaque帽a y Carboncito de Embarcaci贸n. La misma ha sido relevada por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas) en el a帽o 2018, seg煤n indic贸 Lucy Guti茅rrez, miembro de la Comunidad Misi贸n Chaque帽a.

鈥淓sos terrenos tambi茅n est谩n cerca de Carboncito, otra comunidad cercana a Misi贸n Chaque帽a que tambi茅n la utilizan como medio de subsistencia, sacando de ellas animalitos para comer o pastar los animales como chivos y cerdos. Sacamos le帽a, varillas para hacer nuestros cercos, hacer sillas, mesas y artesan铆as. Esos territorios que lindan a ambas comunidades son territorios ancestrales, nuestros tatarabuelos y dem谩s siempre anduvieron por esos montes, cazando, recolectando frutos, algarrobos, cha帽ar, mistol y dem谩s frutos. Nosotros continuamos con la misma forma de vida, sacamos provecho del monte sin da帽arla鈥, sostuvo Gutierrez.

Seg煤n denunciaron el terrateniente Dami谩n Ferrari habr铆a comprado a fines de noviembre parte del territorio, sin embargo, seg煤n averiguaron los miembros en AFIP, no habr铆a nada registrado hasta el momento.

鈥淣osotros nos enteramos hace poco, porque denunci贸 a dos representantes nuestros y empezamos a movilizarnos por el tema de que hab铆a gente limpiando la zona. Haciendo la picada para luego postear y alumbrar鈥, se帽al贸 Gutierrez.

鈥淣os quieren dejar sin nuestro supermercado, es un genocidio y un terricidio ambiental que no vamos a permitir que avancen鈥 sentenci贸.

En este marco, el referente Balducho Villafuerte subray贸 que 鈥渘osotros no aceptamos porque ancestralmente, hist贸ricamente estas tierras siempre han sido de nuestro ancestros. Creemos nosotros que por la historia, ancestralmente, tenemos todo el derecho de que estas tierras sean consideradas nuestras. Nosotros somos una poblaci贸n que crece y ser谩 para las generaciones venideras esto, y si no luchamos ellos no van a tener a donde vivir鈥.

En este contexto, Lucy se帽al贸 que 鈥渘ecesitamos que la justicia act煤e en pos de nuestros derechos como pueblos originarios aplicando las leyes que nos amparan. Que se respete los relevamientos territoriales, zonas de uso diario de nuestros hermanos鈥, e indic贸 que ya se realiz贸 una denuncia comunitaria contra Ferrari el d铆a 22 de diciembre, pero no hubo intervenci贸n de la fiscal铆a.

鈥淣ecesitamos apoyo del gobierno, de las instituciones que correspondan. Espero que haya instituciones que nos puedan apoyar. (鈥)Que el gobierno nos escuche y tome cartas en asunto鈥 remarc贸 Villafuerte. Adem谩s agreg贸 que necesitan agua y v铆veres para resistir en el acampe, ya que 鈥渘o podemos salir a trabajar鈥.

Por su parte, Marta Herrera, miembro de la comunidad indic贸 que como madre est谩n acampando pac铆ficamente. 鈥淣osotros pedimos a las autoridades nacionales que nos brinden su apoyo y alguna soluci贸n porque no tenemos respuestas y no queremos que pase a mayores, eso es lo que no queremos las madres que llegue a violencia. Esa es nuestra preocupaci贸n como madres, por eso pedimos una soluci贸n urgente鈥, sentenci贸 Herrera, mientras que Guti茅rrez finaliz贸 鈥渘os est谩n cercando, ay煤denos a lograr parar estos atropellos鈥.

