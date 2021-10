–

De parte de Indymedia Argentina October 25, 2021

Hoy, lunes 25 de octubre a partir de las 17hs, familiares, amigos, organizaciones sociales, de DD.HH, feministas y el pueblo salte帽o convocan para exigir justicia por Agustina Cruz y todas las victimas de femicidio de la provincia salte帽a.

Ante la convocatoria, la Comisi贸n de G茅nero del Frente de Organizaciones en Lucha Regional Salta se solidariza y adhiere al pedido de justicia por Agustina Cruz, joven de 17 a帽os que fue asesinada el ultimo viernes en horas de la ma帽ana por su ex pareja quien ya se encuentra detenido. Este lunes a las 17 hrs en la Plaza Central de Coronel Moldes, lugar donde sucedi贸 el lamentable hecho, y en la plaza 9 de Julio de la capital salte帽a concencentraremos para decir basta de femicidios, el Estado junto a la polic铆a es responsable de este nuevo femicidio y de todos los que ocurrieron a lo largo de este 2021.

Agustina Cruz, fue asesinada cuando se dirig铆a a su colegio a plena luz del d铆a cuando su ex pareja la sorprendi贸 y la ataco salvajemente con la 煤nica intenci贸n de provocarle la muerte y a pesar de los gritos y pedidos de ayuda de la joven los vecinos y la asistencia medica tardia no pudieron salvarla. La joven quien hab铆a mantenido una relaci贸n con el femicida meses atr谩s, hab铆a realizado dos denuncias por amenaza de muerte que hab铆an logrado para el femicida una restricci贸n de acercamiento y una prohibici贸n de ingreso a la ciudad y para la joven, acceder al bot贸n antip谩tico y una consigna policial diaria; medidas que no solo no fueron ejecutadas o lo fueron a medias sino que resultaron insuficientes para proteger a Agustina.

Una vez mas, el accionar de la justicia y de las fuerzas de seguridad, quienes debieron controlar con el cumplimiento de las medidas de protecci贸n dispuestas, claramente no lo hicieron. Hoy los m茅todos, practicas y formas de actuar de los juzgados, fiscales y de las fuerzas policiales tanto dentro como fuera y conjuntamente fueron c贸mplices del femicidio de Agustina Cruz, quien hab铆a solicitado la protecci贸n del Estado. La negligencia, la omisi贸n, la inacci贸n o el simple machismo son los responsables de este nuevo femicidio que se pudo haber evitado como otros tantos en esta provincia y en el pa铆s.

Hoy nos sentimos impotentes, inseguras y desprotegidas pero no somos indiferentes ante el dolor de este nuevo femicidio en nuestra provincia por eso vamos a seguir exigiendo que el Estado revea con total urgencia una real incorporaci贸n de una perspectiva de genero en la implementaci贸n de pol铆ticas publicas. Este lunes 25 vamos a salir a las calles porque es nuestra lucha exigir justicia por Agustina y cada una de las victimas de femicidio en manos de este sistema perverso y patriarcal.