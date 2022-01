–

De parte de ANRed January 4, 2022 52 puntos de vista

Franco Darío Centurión, de 29 años, era trasplantado de médula ósea. Fue víctima de torturas en la Comisaría 45 de Tartagal, donde estuvo detenido 15 días. Derechos Humanos remitió la causa a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Por La Izquierda Diario.

Franco Darío Centurión, de 29 años, era trasplantado de médula ósea. Fue víctima de torturas en la comisaría 45 de Tartagal, donde estuvo detenido 15 días. Derechos Humanos remitió la causa a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas

Como contamos en los últimos días de 2021, el 11 de noviembre pasado Franco Centurión fue detenido por un operativo policial en la zona de Tartagal, el norte de Salta. En total estuvo preso 15 días, durante los cuales sufrió apremios ilegales.El joven sufrió leucemia cuando tenía 11 años y lo trasplantaron de médula ósea en el hospital Garrahan. Los golpes policiales le habían lastimado diversos órganos.

Franco estuvo internado en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal y posteriormente fue derivado al hospital San Bernardo, de la ciudad de Salta.En las últimas horas nos enteramos de su fallecimiento.

Su padre Santos Nolasco Centurión pidió una entrevista al secretario de seguridad de la Provincia, recorrió los medios y realizó una denuncia en la fiscalía de Derechos Humanos.

Según resume el sitio oficial fiscalespenalesalta.gob.ar, “tras la muerte de Franco Darío Centurión, de 29 años, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, remitió las actuaciones al fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega. González llevó adelante la investigación por la posible comisión del delito de apremios ilegales por parte de efectivos policiales de la Comisaría 45 de General Mosconi y de la motorizada”.

Evidentemente el escándalo del caso y la pelea de su familia obligó al poder judicial y político a actuar, aunque no eso no garantice que el caso no termine en la impunidad, como suele suceder en la provincia.

Según agrega el sitio de los fiscales salteños, “al tomar intervención en la causa, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, dispuso una serie de medidas tendientes al esclarecimiento del hecho investigado, entre ellas, el traslado del cuerpo del joven al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde cumplidos los protocolos sanitarios vigentes, se le realizará la autopsia y estudios anatomopatológicos para determinar la causa del fallecimiento, como así también la remisión de la historia clínica actualizada”.

La policía salteña tiene las manos manchadas de sangre de pibes de los barrios populares, como en todo el país. En la «Marcha de la gorra» realizada en 2021 en la provincia, familiares denunciaron los casos de muchos jóvenes asesinados en casos de gatillo fácil, en opertivos y cárceles. Entre ellos El reclamo es también por Martín Carreras, David Alfonzo, Cristian Gallardo, Gury Farfán, quienes murieron en operativos de la policía salteña en 2019, Nahuel Salvatierra, quien fue asesinado en 2018 por policías. Los últimos casos fueron los de Estéfano Barrios en Salvador Mazza y Matías Ruíz. Aldo Cástulo Fernández, padre del joven Jonatan Nicolás, de 26 años, denunció en enero de 2020 que su hijo fue torturado en la Comisaría 42 de la ciudad de Tartagal. La lista es lamentablemente extensa e incompleta: la violencia policial sigue gozando de toda la impunidad del poder político. Que esta vez no vuelva a ocurrir: Justicia por Franco.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Salta-fallecio-Franco-Centurion-joven-torturado-en-comisaria-de-Tartagal