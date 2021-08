–

De parte de ANRed August 13, 2021 83 puntos de vista

Las y los docentes de la provincia se encuentran llevando adelante dos semanas de paro en reclamo por la reapertura de paritarias. A ello se le suman numerosos acampes, piquetes y manifestaciones. Apremiados por las elecciones, hubo un intento de acercamiento por parte de funcionarios gubernamentales. Las fracciones en lucha denuncian una apuesta al desgaste y la fractura. Ayer, la jornada de protestas y movilizaciones del sector de educadores que est谩 de paro termin贸 por la noche con tensi贸n, a partir de un intento de despeje de la ruta de acceso a Salta, donde manifestantes realizaban un bloqueo, con un importante despliegue de la Polic铆a de la Provincia, que no dud贸 en utilizar sus dispositivos 鈥 como el gas pimienta 鈥 para cumplir con el objetivo ordenado. Por M谩ximo Paz, para ANRed.

Desde hace poco m谩s de 15 d铆as, la situaci贸n de las y los docentes salte帽os tom贸 un impulso grande. Tras asambleas y manifestaciones, lleg贸 el turno del cumplimiento de un paro por tiempo indeterminado, cuya convocatoria, hoy por hoy, tiene m谩s del 65% de adhesi贸n. Mientras, las acciones directas gravitaron por sobre el descontento creciente: desde el comienzo de la semana en curso, se produjeron piquetes en Aunor (ex peaje ubicado en la entrada a Salta Capital), Cafayate, Or谩n y Cachi, entre otros puntos urbanos. Tambi茅n se colocaron carpas y acampes en Rosario de la Frontera 鈥 una de las primeras ciudades de la provincia yendo desde el sur- y en la Plaza 9 de Julio, la principal de Salta Capital. Las movilizaciones estuvieron a la orden del d铆a, caracterizadas por nutridas columnas en protesta de hasta 10 cuadras. Muchos de los piquetes se convirtieron en permanentes, conforme pasaron los d铆as.

La fuerza de lucha est谩 siendo impulsada por las agrupaciones Movimiento Docente y Docentes Autoconvocados de Salta, a la que se sum贸 el Sindicato de Trabajadores de la Educaci贸n de la Provincia de Salta (Sitepsa), qui茅n decidi贸 apoyar el paro desde el 9 de agosto.

Por su parte, el estado provincial encontr贸 espacios para contrarrestar el embate. En principio, comenz贸 lanzando cifras falsas respecto a los n煤meros de trabajadores y trabajadoras en huelga, al tiempo que aplic贸 descuentos a salarios sobre el mes de julio por los paros realizados.

Luego, dejaron fuera a los sectores combativos en las conversaciones paritarias, sosteniendo que no discutir铆an con los autoconvocados debido a que no tienen entidad sindical y que mantendr铆an el di谩logo con los gremios que componen la Mesa Intergremial (ATE, ADP, UPCN, UDA, AMET, SADOP y CTA). Montado en ello, le siguieron las declaraciones de Mat铆as Posadas, Secretario General de la Gobernaci贸n y candidato a Senador por el oficialismo, quien se帽al贸 no entender por qu茅 la docencia estaba en huelga y que la medida era mantenida por una porci贸n insignificante de maestros y maestras. Como remate, el funcionario asegur贸 que estaba de licencia, por su campa帽a electoral de cara a las elecciones del domingo, y que, por ello, no pod铆a tener en cuenta a las y los docentes.

Las estrategias del gobierno fueron compensadas con una profundizaci贸n de la lucha. Fue as铆 que el oficialismo salte帽o tuvo que salir dar se帽ales de compromiso para dar fin al conflicto, teniendo en cuenta que se est谩 a d铆as de las elecciones del pr贸ximo 15 de agosto.

Pero la puntada no fue sin hilo: a principios del a帽o pasado, y aunque el conflicto los mantiene unificados, el sector autoconvocado se fractur贸 en dos alas. Fue as铆 que el gobierno de S谩ez apunt贸 a aquellas fracciones por separado.

En ese sentido, el propio Posadas se reuni贸 anteayer con un sector de la docencia autoconvocada, mientras que, por otro lado, funcionarios de menor rango del Ministerio de Educaci贸n, Cultura, Ciencia y Tecnolog铆a de la provincia se apersonaron en el acampe docente en la plaza principal de la capital salte帽a.

Frente al candidato, se le exigi贸 una inmediata apertura de la mesa paritaria en la que participen todos los delegados. 芦Le expusimos a Posadas los ejes centrales del reclamo docente y defendimos la legitimidad de nuestro movimiento con el que han firmado gobiernos anteriores e inclusive ha sido reconocido por una fallo judicial del 2014禄, expres贸 a medios Ignacio Boasso, delegado por Capital de Docentes Autoconvocados Salta, luego de la reuni贸n.

Mientras que 脕ngel Tolaba, representante del sector y quien tambi茅n estuvo en el encuentro, dijo que le dejaron avisado que 芦si esto es serio tiene que haber una presentaci贸n formal a Autoconvocados禄, dijo. 芦Hasta tanto no haya nada de eso, seguiremos nosotros con nuestras medidas禄, agreg贸.

En la reuni贸n tambi茅n pidieron como condici贸n que no se aplique ninguna sanci贸n ni se descuenten los d铆as de paro de actividades que se iniciaron el 1 de agosto, ni bien se retorn贸 del receso invernal. Exigieron adem谩s que se restituyan los descuentos ya realizados.

El otro sector est谩 representado por Sandra Nieva, y fue el que impuls贸 el acampe en la Plaza 9 de Julio. Desde all铆, Nieva inform贸 que tuvieron la visita de una empleada del Ministerio de Educaci贸n de Salta para 芦informar que se tendr铆a una reuni贸n con Autoconvocados y Sitepsa (Sindicato de Trabajadores de la Educaci贸n de la Provincia de Salta)禄, en clara actitud de profundizar la fractura.

Tras ello, la delegada de Docentes Autoconvocados de la Plaza, dijo que en las reiteradas notas que enviaron a la cartera educativa que dirige Mat铆as C谩nepa se encuentran los tel茅fonos de los compa帽eros para comunicarse.

El conflicto encontr贸 su punto m谩s alto este jueves 12 por la noche, cuando las y los autoconvocados, estando en el acampe de la zona del expeaje de Aunor, por la noche, efectivos de la Polic铆a de la Provincia llegaron para desbloquear la circulaci贸n.

Luego del altercado, desde la fuerza de seguridad se difundi贸 que se mantendr铆a una guardia. Por su parte, las y los docentes denunciaron el ejercicio represivo por parte de las fuerzas, incluido el uso de gas pimienta y otros dispositivos represivos para cumplir su objetivo.

Mismo, hoy, viernes 13 por la madrugada, un vallado fue colocado en tiempo r茅cord para separar a la plaza donde se realiza el m谩s importante acampe y la casa de gobernaci贸n.

Apremiados por las elecciones, el gobierno de S谩enz se encuentra en un brete. La docencia de Salta pide un incremento escalonado del 25% para lo que resta del a帽o, distribuidos un 5% en julio, 5% septiembre, 10% en octubre y 5% en diciembre. Adem谩s, reclaman un bono de $10 mil, a pagarse con el sueldo de agosto.

En la provincia, el salario de un docente que reci茅n se inicia ronda los $28.370. Para un docente con cuatro a帽os de antig眉edad, que a su vez percibe el m谩ximo por zona desfavorable, la remuneraci贸n es de $57.521. La medici贸n oficial realizada por el INDEC, marca que la canasta de pobreza para una pareja con dos hijos menores es de $66.488. Es decir, los sueldos docentes se encuentran por debajo del consumo m铆nimo para no ser pobre.