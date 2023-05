–

Luego de la doble represi贸n del gobierno de Salta, cuyo jefe m谩ximo es Gustavo S谩enz ,hacia los trabajadores de la educaci贸n y salud, que dej贸 como saldo 20 detenciones y varias personas heridas, las asambleas de autoconvocados rechazaron el aumento del 34%, m谩s el bono de $60 mil pesos, por considerarlos insuficientes. En el Enredando las Ma帽anas de este lunes, Manuel Esp铆ndola, integrante del Frente por los Trabajadores de la Salud, actualiz贸 las nuevas medidas acordadas entre las que destac贸 la continuidad del paro por tiempo indeterminado, nuevos cortes de ruta y movilizaci贸n al centro de la ciudad. Habl贸 sobre el papel de los gremios reconocidos por el gobierno, que no representan el reclamo de los autoconvocados y destac贸: 鈥渉oy tenemos 15 cuadras de trabajadores de salud y de educaci贸n caminando las calles.鈥 Por Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Fotos: FOL Salta.

驴Nos comentas sobre el reclamo y a quienes nuclea?

Este es un movimiento de trabajadores de la salud y educaci贸n autoconvocados porque el gobierno no da respuestas como corresponde a un salario digno. Sabemos que todos los a帽os arregla con los gremios por eso hemos decidido pedir una audiencia con el ministro los autoconvocados de salud. Se comprometi贸 a recibirnos en paritarias para conversar sobre los salarios. Luego est谩bamos hablando el d铆a 3 de enero pero a trav茅s de sus secretarios nos enteramos de que los sindicatos no nos quieren recibir a los autoconvocados porque no tenemos una legalidad de la personer铆a gremial. Entonces nosotros fuimos creciendo en cantidad. Los gremios no quieren que nosotros entremos a las paritarias. Hicimos el primer paro el 27 de abril y ah铆 nos recibi贸 el gobernador diciendo que pod铆amos conversar y tratar algunos temas que los gremios deber铆an hacerse cargo. Le dijimos que los mismos siempre han sido entregadores porque nosotros viviendo en esta ciudad de Salta donde nos conocemos todos, sabemos c贸mo act煤an. Como todos saben los gremios tambi茅n act煤an en pol铆tica y hace unos d铆as el gobernador de Salta gan贸 las elecciones en una estrategia que hay que felicitarlo porque se mantuvo en el poder con el 31% de los votos de los afiliados, eliminando las PASO. Una estrategia muy buena para 茅l como pol铆tico pero para a los trabajadores no nos sirve. El ofrecimiento que nos hizo es 铆nfimo. Hoy lo escuch茅 diciendo que el salario de los trabajadores era el mejor del pa铆s.

No nos recibe y entonces hoy tenemos 15 cuadras de trabajadores de salud y de educaci贸n caminando las calles de la ciudad de Salta.

驴Qu茅 opinan sobre este aumento del 34% que el gobierno dice que anunci贸?

Es una aumento del 34%, luego 11% y as铆, es un aumento que fueron ac谩 unos art铆fices de esa ingenier铆a salarial, pero no es ahora sino escalonado en 4 meses. Nos come la inflaci贸n. Y ese aumento es con base a diciembre del 2022. Imag铆nense en 2022 el kilo de az煤car vali贸 $100, hoy vale 500. La inflaci贸n se lo comi贸 todo, no nos sirve. El 69% de aumento, de qu茅 nos sirve si el porcentaje no se refleja en la realidad del bolsillo del trabajador. No nos convoca a nosotros. El gobernador dijo que no pod铆a dar m谩s dinero por una radio local y afirm贸 驴qu茅 quieren, que cierre el centro c铆vico?

No nos dio la oportunidad y ahora estamos marchando hacia el centro c铆vico para decirle que no es que tiene que cerrar la casa de gobierno, lo que tiene que hacer es llamar a los trabajadores, a los que son capaces de cambiar esa realidad. O por lo menos que alguien nos reciba y establezca un di谩logo. No nos recibe, no dialoga con los trabajadores.

驴Contin煤a entonces el paro por tiempo indeterminado y los cortes de ruta?

Los gremios no nos recibieron tampoco, entonces los referentes de autoconvocados de la provincia de Salta y docentes establecieron un paro por tiempo indeterminado. La gente de salud hizo paro s贸lo por hoy pero hay una pr贸xima asamblea a la tarde para determinar si continuamos y acompa帽amos, porque nos unimos con educaci贸n y ahora vamos a hacer un frente de lucha unido para conseguir un sueldo digno.

驴Ten茅s alguna actualizaci贸n sobre el tema de los detenidos, procesados y luego liberados?

La gente estuvo en Aunor, en corte de ruta el d铆a 24 de mayo. Se hizo el primer corte donde hubo forcejeos, golpes. Pero el 25 fue el d铆a muy crucial, no s贸lo nos apalearon y se llevaron a detenidos a trabajadores de la salud, hay algunos pobladores que pasaban por el camino y tambi茅n se los llevaron. En total fueron 20 y le hicieron causa por corte de ruta. Fuimos a la alcaid铆a a presionar por su liberaci贸n y ah铆 los soltaron. Queremos luchar para que esas causas sean eliminadas porque s贸lo estamos por un salario digno.

El gobernador habla a trav茅s de los medios, que son comprados por la pauta, los masivos de Salta, que dicen s贸lo lo que el oficialismo quiere escuchar, no nos sacan porque si sacan algo en contra del gobierno, no hay m谩s pauta.

A nosotros no nos importa quien est谩 en el gobierno, no luchamos en contra del gobernador, sino en contra de un gobierno que no da respuesta a sus trabajadores. No queremos un estallido social, comenzamos pidiendo una audiencia con el ministro de salud, que arregle el conflicto y esto se ha generado a trav茅s de la falta de respuesta a los trabajadores de todo el sector p煤blico.

No somos violentos, es una marcha pac铆fica de 15 cuadras con cada uno de los trabajadores que invita a su familia. La sociedad nos apoya. Hicimos acampe en Aunor, en la entrada de la ciudad y ac谩 en la plaza central 9 de julio y la gente nos trae alimentos, bebidas, nos saludan, nos instan a seguir luchando. Salta es un feudo porque hay familias pol铆ticas que fueron legisladores, pol铆ticos y heredan los cargos a sus hijos, a sus familiares. El gobernador tiene a varios de 茅l como funcionarios. Entiendo que uno tiene que tener gente leal a su gobierno pero no una familia que gobierne a una comunidad.

Escucha la entrevista completa 馃憞

https://archive.org/download/elm-29052023-completo/ELM29052023BLOQUE5%20salta.mp3