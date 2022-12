Salta: matriz colonial, agronegocio, desmontes y mucha tierra en pocas manos

Por Anabel Pomar

noviembre 30, 2022

agenciatierraviva.com.ar/

“Nos están matando con hambre y abandono”, dice Abel Mendoza, presidente de la Unión Autónoma de Comunidades del Pilcomayo (Uacop), que nuclea a unos 18 caciques de la zona. “Cuando cortamos rutas, para el Estado estamos cometiendo un delito. Cuando una criatura muere por falta de agua no lo ven como delito. En nuestras comunidades sufrimos la falta de asistencia de salud y la falta aun de un recurso tan esencial como el acceso al agua”, denuncia.

Con sus 39 años, Mendoza sigue viviendo en el lugar a dónde nació, en Santa Victoria Este. Zona rural, tripartita, en dónde la frontera argentina se junta con Paraguay y Bolivia, en dónde se vive y convive del río. “Hace poco el Gobierno señaló que el Pilcomayo estaba contaminado y después dijo que no había peligro. Nosotros cómo habitantes consumimos peces de ese río, sin saber con certeza si es seguro o no. El Gobierno tiene que evitar la contaminación y también garantizar que sus estudios brinden confianza, cosa que no sucede”, alerta. Y por eso asegura que la resistencia que lleva más de 530 años seguirá firme: “Vamos a seguir alzando nuestra voz, por lo que nos corresponde, para generar políticas que respeten la vida y a quienes más necesitamos, con oportunidades e igualdad”.