De parte de ANRed July 26, 2022 215 puntos de vista

Las madres y jefas de hogar llevan varios d铆as presas luego de que el jueves, de madrugada, la Polic铆a del gobernador peronista Gustavo S谩enz arremetiera contra decenas de familias sin techo del barrio Solidaridad. El 鈥渕odelo Guernica鈥 no afloja y la respuesta al d茅ficit habitacional sigue siendo la represi贸n. Organizaciones sociales y la izquierda exigen la libertad de las detenidas y el fin de la criminalizaci贸n de la pobreza. Por Daniel Satur (La Izquierda Diario).

A mediados de la semana pasada unas cincuenta familias del barrio Solidaridad de la ciudad de Salta tomaron la decisi贸n de avanzar sobre un predio (alrededor de ocho manzanas) que lleva a帽os abandonado y se convirti贸, seg煤n el propio vecindario, en un 鈥渃ementerio鈥 a cielo abierto y un basural que no para de crecer.

Esas familias representan a un n煤mero mayor de pobladores (se estima 300 familias) del sudeste de la capital salte帽a que carecen de vivienda o arrastran largo tiempo de d茅ficit habitacional. Por eso, ante el estado de abandono del predio, llevan a帽os pidiendo su urbanizaci贸n. Sin embargo, ni la intendencia ni la gobernaci贸n hicieron caso a sus reclamos, permitiendo de hecho que los problemas se acumulen.

Desalojo violento

El mi茅rcoles 20, decenas de mujeres (madres y jefas de hogar) se congregaron sobre uno de los l铆mites del predio. Poco despu茅s, junto a sus compa帽eros, hijas, hijos y dem谩s familiares avanzaron y se instalaron en el lugar. El hecho, como era previsible, alert贸 a las autoridades pol铆ticas y judiciales, quienes no tardaron en enviar a la Polic铆a.

Ante medios como El Tribuno y Qu茅 Pasa Salta, las mujeres fueron m谩s que claras al explicar la situaci贸n. Entre otras cosas recordaron que hace pocos d铆as en ese terreno fue hallado el cuerpo de Silvano Maigua, un anciano del barrio que hab铆a estado seis d铆as desaparecido. Y que tiempo atr谩s 鈥渢ambi茅n encontraron a otros chicos sin vida鈥, entre ellos a una joven de nombre Celeste, quien habr铆a aparecido calcinada en el lugar. Por eso exig铆an que el predio 鈥渄eje de ser un cementerio鈥 y 鈥渢ierra de nadie鈥, al tiempo que denunciaban: 鈥渧aya casualidad que cuando queremos ir a instalarnos, aparece la Polic铆a鈥.

La exigencia de urbanizaci贸n es m谩s que entendible. 鈥淭ampoco es que lo queremos gratis, podemos pagarlos en cuotas pero antes de que est茅n como un terreno bald铆o los podr铆an dar a gente que no tiene d贸nde vivir y anda alquilando o en la casa de familiares鈥, sostuvo una de las mujeres a El Tribuno. La decisi贸n de avanzar sobre esa porci贸n de tierra abandonada cuenta, adem谩s, con el apoyo del resto del vecindario.

La respuesta del Estado salte帽o no se hizo esperar. 驴Soluci贸n habitacional? 驴Atenci贸n del reclamo para que el predio se urbanice? Nada de eso. Polic铆a, represi贸n, desalojo y detenciones. En la noche del mi茅rcoles y madrugada del jueves, por orden de la jueza de Garant铆as Ada Zunino, un operativo como nunca se vio en la zona, con patrulleros, motos y decenas de efectivos de la Polic铆a de Salta reprimi贸 a las mujeres movilizadas para evitar que m谩s familias llegaran al lugar y se sumaran al reclamo. El hecho qued贸 registrado un un m贸vil de Qu茅 Pasa Salta.

Horas antes de arremeter con la brutalidad que caracteriza a la fuerza represiva provincial, la secretaria del Juzgado de Garant铆as les hab铆a advertido a las mujeres que un supuesto propietario del predio, de apellido Ovejero, hab铆a iniciado acciones legales contra ellas por 鈥渋ntento de usurpaci贸n鈥. En el barrio desconocen siquiera la existencia de ese se帽or y, de realmente existir, lo culpan de que el lugar se haya convertido en una fuente inagotable de problemas.

La amenaza judicial no amedrent贸 a las manifestantes y, por eso, el Estado consum贸 un nuevo hecho de violencia contra familias pobres, tal como se est谩 haciendo costumbre en la Argentina de la crisis, la pobreza y la precariedad extendidas. El operativo, que se mantuvo por un largo rato y se extendi贸 hacia calles aleda帽as al predio, termin贸 con la detenci贸n de una decena de mujeres y dos varones, quienes fueron conducides a la Comisar铆a 15 del barrio Democracia, aleda帽o a Solidaridad, donde hasta el d铆a de hoy permanecen incomunicades.

El jueves por la noche la polic铆a de @GustavoSaenzOK desaloj贸 a decenas de familias que estaban peleando por tierra para vivir. Hay detenidas 9 mujeres y 2 hombres. Incomunicadxs. Libertad ya! El gobierno y la justicia son responsables! 鈥 Daniela PlanesS (@DaniPlanesS) July 25, 2022

鈥溌ue las liberen ya!鈥

Tras las detenciones, el vecindario sali贸 a las calles a reclamar la liberaci贸n de las mujeres. Cortaron durante horas las avenida Pontussi y denunciaron maltratos f铆sicos y psicol贸gicos de la Polic铆a hacia las detenidas. 鈥淏ajaron las cortinas de la comisar铆a, se escuchan gritos como si les estuvieran pegando y no nos permiten verlas鈥, dijeron sus compa帽eras y vecinas ante los medios el mismo jueves.

Pese a haber sido inaugurada hace menos de diez a帽os, la Comisar铆a de Democracia (valga la iron铆a) ya cuenta con un frondoso prontuario de torturas y apremios ilegales. Su 鈥減resa鈥 predilecta son los j贸venes de las barriadas de esa zona, una de las m谩s pobres de la capital de Salta.

Este lunes, cuatro d铆as despu茅s de las detenciones, la situaci贸n no mejor贸 para las mujeres. Por eso un conjunto de organizaciones sociales y pol铆ticas marcharon a la Ciudad Judicial para exigir la libertad de las presas y la anulaci贸n de la causa que se les inici贸 tras el desalojo. 鈥淣o s贸lo no las liberan sino que no nos est谩n dejando entrar a visitarlas para llevarles ropa, art铆culos de higiene y alimentos鈥, denunci贸 ante La Izquierda Diario un referente social.

Desde las organizaciones salte帽as esperaban que en las pr贸ximas horas las once personas detenidas e incomunicadas fueran finalmente liberadas. M谩s complicada ser谩 la pelea por lograr que las sobresean en la causa penal, ya que esa es una de las herramientas privilegiadas del Estado para amedrentar a quienes luchan por derechos elementales como la vivienda, el trabajo, la educaci贸n y la salud.

El desalojo de familias sin vivienda que ocupan terrenos para sobrevivir ya es un 鈥渄eporte鈥 del gobierno peronista de Gustavo S谩enz. En 2020, en plena pandemia, casi cuarenta asentamientos o villas fueron 鈥渄espejados鈥 por la Polic铆a en toda la provincia. Obviamente, ninguno de esos operativos fue acompa帽ado de una pol铆tica seria de respuesta al problema habitacional de cientos de familias. De hecho, desde el Frente de Izquierda vienen denunciando que el programa 鈥淢i Lote鈥, anunciado hace tres a帽os por S谩enz, es una estafa que no dio una sola parcela de tierra a quienes lo necesitan.

S谩enz, como se sabe, antes de ser gobernador fue intendente de la capital salte帽a. Y adem谩s en las elecciones de 2015 acompa帽贸 en la f贸rmula presidencial del Frente Renovador a Sergio Massa, el actual presidente de la C谩mara de Diputados y una de los m谩ximos exponentes del Frente de Todos, junto a Alberto Fern谩ndez y Cristina Kirchner.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Salta-una-decena-de-madres-detenidas-e-incomunicadas-tras-represion-a-familias-sin-techo