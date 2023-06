–

De parte de ANRed June 10, 2023

Desde la Campa帽a por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito Regional Salta junto a organizaciones feministas presentaron un petitorio expresando su absoluta preocupaci贸n ante la media sanci贸n que obtuvo el proyecto de Ley en la C谩mara de diputados de Salta, que permitir铆a el ingreso de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles a formar parte de consejer铆as a personas embarazadas. La iniciativa es impulsada por legisladores que se manifestaron en contra del aborto legal. 芦Venimos a manifestar nuestra m谩xima preocupaci贸n sobre los riesgos que conllevar铆a su eventual implementaci贸n, toda vez que colisiona con los derechos adquiridos por las mujeres y personas gestantes, materializados mediante la Ley 27.610 de Interrupci贸n Voluntaria y Legal del Embarazo, Ley 27.611禄. Adem谩s sostienen que la implementaci贸n de este proyecto implicar铆a una partida presupuestaria en una provincia en conflicto por los salarios por debajo de la l铆nea de pobreza de quienes trabajan para el Estado. Por ANRed

El martes la C谩mara de Diputados de la provincia de Salta otorg贸 media sanci贸n a un proyecto de ley que insta a establecer consejer铆as integrales en los establecimientos de salud destinados a brindar atenci贸n a embarazadas, con la particularidad de que obliga la incorporaci贸n de terceros, provenientes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles. El proyecto fue impulsado por legisladores que se manifestaron en contra del aborto legal.

ANRed dialog贸 con Sof铆a Fernandez referente de la Campa帽a por el derecho al aborto, Regional Salta dijo: 芦se trata de un proyecto de Ley que aprueba la C谩mara de Diputados enviado por Cristina Fiore que es antiderecho, para hacer consejer铆as a embarazadas por medio de personal no m茅dico terceriz谩ndolo a trav茅s de las ONGs. El mayor problema que observamos es que se trata de personal no m茅dico que puede no cumplir con la ley, que no le pod茅s exigir lo mismo que a un m茅dico funcionario del hospital p煤blico y las garant铆as. Adem谩s ya existen consejer铆as de salud sexual reproductiva y no reproductiva en Salta que brindan un control integral para embarazadas que quieran ingresar al plan Sumar (Programa Sumar brinda cobertura de salud a todas las personas que no cuentan con obra social ni prepagas), es decir son obligatorias la consejer铆as. Ten茅s que hacerte los an谩lisis indicados para entrar a este programa, como a la Asignaci贸n Universal, el Plan de los mil d铆as, o sea, ya existen las consejer铆as con personal m茅dico. Con esta ley pretenden tercerizar a trav茅s de las ONGs que Fiore maneja禄.

Contin贸 芦隆este es el panorama horrendo!. Hace tres meses hicieron tambi茅n una diplomatura en la UCASal para maternidades en situaci贸n de vulnerabilidad para acompa帽ar, pero en realidad es para decirles que no aborten y y pintarles un mundo que no es en pos que sigan pariendo. De hecho les dicen que son unas hero铆nas las que en contextos desfavorables a煤n as铆 deciden ser madres. Esto es lo que est谩 pasando en Salta禄.

Asimismo desde la Campa帽a por el derecho al aborto junto a organizaciones feministas presentaron un petitorio en el que se帽alan una serie de argumentos jur铆dicos que dan cuenta de la evidente contradicci贸n del Proyecto de Ley con la normativa vigente: Ley 27.610 de Interrupci贸n Voluntaria y Legal del Embarazo, Ley 27.611 de los 1000 d铆as y Ley 26.485 de Protecci贸n Integral para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los 谩mbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, as铆 como Tratados Internacionales como la Convenci贸n sobre la Eliminaci贸n de todas formas de Discriminaci贸n contra la Mujer (CEDAW) y la Convenci贸n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convenci贸n Belem Do Par谩).

芦Ayer presentamos el documento petitorio en la C谩mara de Senadores. Va a pasar a la Comisi贸n de Salud, tambi茅n le enviamos el mismo documento a todos los contactos que ten铆amos de Senadores. La idea es frenar este proyecto de Ley y darles argumentos a estos funcionarios para que no la voten, o voten en contra o directamente la devuelvan. 隆Ojal谩!. Ah铆 vamos, por lo menos el gobernador (Gustavo S谩enz) vet贸 la mitad de la ley antipiquete, es un peque帽o triunfito que tenemos. Vamos a ver qu茅 pasa禄 finaliz贸 Fern谩ndez.