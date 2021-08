–

De parte de ANRed August 25, 2021 42 puntos de vista

Luego de la recargada presencia policial que desembocó en el poco amable intento de desalojo de las y los docentes salteños que se encontraban realizando una sentada pacífica, este martes 24 el gobierno local decidió excluir de la negociación paritaria a las y los trabajadores de la educación reprimidos. De todos modos, mientras los representantes sindicales de la Intergremial estaban dentro de las instalaciones del Centro Cívico Grand Bourg, el acceso principal fue rodeado por segundo día consecutivo por Docentes Autoconvocados, que mantienen su huelga por cuatro semanas consecutivas y la postura de no aceptar un acuerdo paritario que no supere realmente a la inflación y la línea de pobreza. Por Máximo Paz, para ANRed.

Fue alrededor de las 17.30 cuando de repente se oyó una descarga de bala en medio del tumulto. Era la segunda refriega de la jornada. Fue un policía. Después se supo que su reacción estuvo atada a su impotencia ante la orden de despejar la manifestación que ocupaba las puertas del centro cívico, lugar donde se encuentra la gobernación y en donde había caído al suelo, en el forcejeo, un agente de la infantería.

«¡No somos delincuentes, no somos delincuentes!», comenzaron a cantar los Docentes Autoconvocados ante la detonación, mientras levantaban las manos en señal de freno de la situación producida. El infante se incorporó lo más bien.

Según se entiende, el encontronazo comenzó a suceder cuando al menos 40 policías, acompañados por efectivos de infantería, se colocaron delante de las vallas puestas en el ingreso del edificio gubernamental. El cara a cara entre las partes derivó en la irremediable pugna por los espacios.

Una hora después las fuerzas represivas volvieron a la carga contra las y los docentes. A pesar de que los las y los autoconvocados contaban con heridos del primer encontronazo, la presión policial fue más fuerte. Ese fue el contexto por el cual se desarrolló el episodio del infante caído y el posterior accionar del arma de fuego.

Luego, las maestras denunciaron que recibieron patadas y fuertes empujones por parte de los agentes. Asimismo, desde Docentes Autoconvocados comunicaron que hicieron la respectiva denuncia por violencia institucional ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Silvia Di Piazza, una de las voceras de las y los docentes, aseguró a medios que el 90% de las personas que participaron de la protesta eran mujeres. También dijo que por lo menos cuatro de ellas fueron llevadas por el personal del Samec, acusando lesiones leves y crisis de nervios.

Una docente presente en el lugar manifestó por redes: «aquí en el Centro Cívico Grand Bourg nos están reprimiendo a las mujeres, les están pegando a todos/as. Así Sáenz (el gobernador) dio la orden, una vergüenza colegas. Aquí hay maestras ensangrentadas y pateadas, y con cortes en el brazo. Son muchos los docentes lastimados/as».

Por su parte, el jefe de Policía de Salta, José Ibarra, expresó que el accionar de la fuerza «fue correcto y preventivo». Y afirmó que sobre las denuncias producidas, será la Policía quien se hará responsable, dando a entender que no hubo orden judicial de reprimir.

Después del exabrupto, el ambiente se tranquilizó. La manifestación se extendió hasta la noche a través de un acampe sobre la calle principal del Centro Cívico, donde algunas docentes se encadenaron en el lugar.

Mientras el altercado perpetrado en la ciudad capital se llevaba las miradas del día, en el interior de la provincia norteña se replicaron las protestas con cortes de rutas en distintos puntos. La concentración más contundente se mostró en General Mosconi, ya que durante toda la jornada sólo dos veces se permitió el paso de vehículos: al mediodía y pasado el atardecer. Allí, la acción fue acompañada por más de 500 vecinos en reclamo por su derecho al agua. Una problemática que afecta a la zona por décadas.

La misma situación se observó en el departamento Orán, donde se logró una adhesión al paro de casi el 90%. La protesta fue sostenida a partir de cortes intermitentes (impedimento de la circulación de media hora y circulación libre durante 15 minutos) y estuvo ocupado por maestros y maestras de los distintos sitios que forman la jurisdicción: desde los mismos oranenses, hasta los de Pichanal, Hipólito Yrigoyen, Embarcación y Colonia Santa Rosa.

En el lugar se añadieron las demandas de las y los municipales (incluidos los de la salud), quienes pidieron por el pase a planta permanente, además de denunciar la situación de precarización laboral de las y los contratados del Programa Potenciar y su famélico sueldo de $10 mil. Fueron los mismos quienes durante el fin de semana se encadenaron en la plaza municipal.

En el Paraje Caraparí, punto situado entre las localidades de Aguaray y Tartagal, las y los maestros protestaron sobre la Ruta Nacional 34. Lo hicieron con cortes intermitentes de una hora. Al lugar provinieron docentes de las distintas poblaciones que rodean la zona.

Fue en este marco que el estado provincial reabrió la paritaria salarial con los gremios docentes incluidos en la Mesa Intersindical, compuesta por ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), la ADP (Asociación Docente Provincial), la UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), la UDA (Unión de Docentes Argentinos), SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Particulares), la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) y la AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica). El ministro de Educación Matías Cánepa, junto con la secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib, ya recibió a los referentes gremiales en las instalaciones del Centro Cívico Grand Bourg, que tiene su acceso principal rodeado por el acampe de maestras y maestros autoconvocados y excluidos.

Luego de la reunión, en entrevista con el diario El Tribuno, el ministro Cánepa marcó que hasta la fecha no hubo ni se trató una oferta concreta, pero que la negociación continuará.

La docencia que está en las calles se encuentra en camino de su cuarta semana de huelga. La misma es por tiempo indefinido. Ellos no reconocen la representatividad de la Mesa Intergremial que dialoga con el gobierno. Estiman que su acuerdo irá en línea con la reciente paritaria nacional y que, por ello, los salarios no superarán la línea de pobreza. En la asamblea docente que se llevó a cabo de manera virtual el sábado pasado, se acordó realizar un nuevo corte de ruta para hoy, miércoles 25, a la altura del ex peaje Aunor, en el acceso sur a la Capital. A su vez, se precisó que desde distintos departamentos se movilizarán hacia la ciudad.

Por ello se pide, principalmente, un incremento escalonado del 25% para lo que resta del año sobre lo ya acordado anteriormente. Además, reclaman un bono de $10 mil. Otro punto importante del pliego de demandas solicita que no se les descuente los días de paro, algo que, por ahora, el gobierno se encuentra decidido a hacer.