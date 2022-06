Argentina_Salta_Mosconi:

Pepino Fernandez y la Uni貌n de Trabajadores Desocupados (UTD)

Planes sociales en debate, entre la miseria y la cooptaci贸n: la opini贸n del piquetero m谩s procesado del pa铆s

En el seno del sistema pol铆tico arde el debate hasta ahora relegado sobre los planes sociales. La vicepresidenta Cristina Fern谩ndez plante贸 el tema en una intervenci贸n, empezaron las respuestas, alineamientos y lapsus que no se sabe si son poderosos ni profundos, aunque la realidad es que todos los funcionarios, pol铆ticos y gobiernos de los 煤ltimos a帽os, macrismo incluido, reforzaron el mecanismo del plan social como respuesta al empobrecimiento de amplios sectores en estado de decadencia y vulnerabilidad, con un ojo puesto en evitar posibles estallidos sociales.

Hay planes y no trabajo, y la propia din谩mica del presente refuerza esa especie de destino para un creciente n煤mero de personas. El debate incluye el rol de los movimientos sociales, enfrentados con sectores opuestos del mismo oficialismo en un juego de fuerzas en el que, m谩s all谩 de los argumentos, parecen predominar intereses econ贸micos y alineamientos electorales y partidistas frente a 2023.

La revista MU realiz贸 un viaje a Salta para conocer la situaci贸n de las comunidades wichis (muerte de cientos de ni帽os y ni帽as por desnutrici贸n y enfermedades relacionadas). De paso, pudimos entrevistar a uno de los piqueteros hist贸ricos del pa铆s: Jos茅 Pepino Fern谩ndez, fundador de la UTD (Uni贸n de Trabajadores Desocupados) de General Mosconi. Dicha organizaci贸n en Mosconi (y junto a Cutral C贸), protagoniz贸 los primeros piquetes del pa铆s tras la privatizaci贸n de YPF por parte del menemismo, con el saldo masivo de desocupaci贸n que signific贸.

Pepino se gan贸 un r茅cord que visto hoy es un blas贸n: ser el hombre m谩s procesado de la Argentina (unas 350 veces) por piquetes y reclamos que buscaron siempre recuperar y generar trabajo, defender derechos, e incluso intentar proteger el medio ambiente.

Las reflexiones de Fern谩ndez sobre el rol de los planes sociales como respuesta a las necesidades, y a la vez como mecanismo de desmovilizaci贸n y cooptaci贸n social. La falta de inter茅s real en desarrollar, y el exceso de inter茅s en reprimir los reclamos. El rol de los funcionarios, la clase pol铆tica y los propios movimientos sociales. El problema de lo narco en provincias como Salta. Ideas sobre la uni贸n y la desuni贸n.

鈥淓s muy dif铆cil construir un pa铆s distinto con tantos planes, porque la 煤nica soluci贸n de fondo que tenemos como naci贸n es mandar a laburar a la gente. Con voluntad y decisi贸n pol铆tica, en un d铆a ya empez谩s a recuperar la matriz productiva. Pero no, por miedo deciden mantener y ampliar los planes鈥.

Aqu铆, la nota completa publicada en MU como aporte a un debate embotado por panelistas televisivos y radiales (y urbanos) y por especulaciones frente al a帽o pr贸ximo.

Debate en el que voces de referentes como este ex petrolero 鈥損or su propia experiencia de vida鈥 pueden resultar opinables (de eso se trata) pero a la vez relevantes y descriptivas para comprender los tiempos actuales.

Otros planes

Jos茅 Pepino Fern谩ndez es un hist贸rico de la organizaci贸n social y la autogesti贸n en Salta y en el pa铆s. Despedido por YPF durante el menemismo, fund贸 la Uni贸n de Trabajadores Desocupados de Mosconi, protagoniz贸 los primeros piquetes y un r茅cord nacional: 350 procesamientos. Aqu铆, sus inquietudes actuales: c贸mo generar empleo dignao, cuidar el ambiente, combatir la inflaci贸n y no perder autonom铆a frente a gobiernos y corporaciones. Por Francisco Pandolfi.

El chofer grita en un micro despoblado la llegada a General Mosconi, noreste de la provincia de Salta. El reloj marca las cuatro de la tarde de un martes. Y el term贸metro parece que va a explotar. El calor seco penetra por arriba, por abajo, de frente, de costado. Un horno, que no es tal para quienes viven en esta localidad de 16 mil habitantes en el Departamento General San Mart铆n. 鈥淗ace calorcito, poco m谩s de 30 grados, pero hoy d铆a no es nada. Cuando hace calor, hace calor鈥, dice Sandra, de la Uni贸n de Trabajadores Desocupados (UTD). 鈥淎c谩 estamos acostumbrados a los 49 grados o m谩s. Hace un tiempo 铆bamos por la ruta y se nos revent贸 una goma de la temperatura que hac铆a鈥.

Mosconi no s贸lo es sin贸nimo de aire caliente, por momentos irrespirable. Es sin贸nimo de lucha, de uni贸n, de trabajadores y de desocupados. Es sin贸nimo de la UTD, organizaci贸n que naci贸 en abril de 1996 tras el terreno arrasado que dej贸 la privatizaci贸n de Yacimientos Petrol铆feros Fiscales (YPF), en una zona desarrollada principalmente por la explotaci贸n petrolera. Hace 25 a帽os, precisamente el 7 de mayo de 1997, se produjo en esta tierra ardiente una pueblada de resistencia hacia las pol铆ticas neoliberales, que junto a los levantamientos en Cutral C贸 fueron referencia a nivel nacional por la innovadora manera de protesta social: corte de ruta y piquete. Un cuarto de siglo despu茅s, en Mosconi, en su ladera Tartagal y en el pa铆s en general, hay semejanzas que conmocionan y perturban.

Jos茅 Pepino Fern谩ndez tiene 66 a帽os y es referente de la UTD. La integra desde aquellas primeras jornadas de rebeli贸n popular. Trabaj贸 en YPF desde 1975 hasta el 5 de septiembre de 1991, cuando fue despedido junto a cientos de compa帽eros (de m谩s de 23 mil empleados que YPF ten铆a en el 91, se pas贸 a 5.690 en 1995). Recibe a MU en el tinglado principal del movimiento. All铆 mismo tiene una piecita donde vive desde el 97. 鈥淓n Mosconi hay dos estaciones: el verano y la de los ferrocarriles鈥, arranca rompiendo el hielo que se derrite al instante.

Lleva ese apodo de chiquito, cuando su familia distingui贸 en una pel铆cula italiana el parecido con un actor al que llamaban as铆. Tiene la piel trigue帽a, el poco pelo color ceniza y parece reci茅n afeitado. Camina a paso lento. Sus ojos verdes hace cuatro a帽os que no ven. Qued贸 ciego en 2018, cuando sali贸 mal una operaci贸n de cataratas. No hubo mala praxis: el desencadenante fue la diabetes que lo atormenta hace d茅cadas, tras haber estado en contacto con fluidos contaminantes cuando trabajaba en YPF. La misma que deriv贸 en que le cortaran el dedo mayor de la mano derecha y un dedo del pie. 鈥淓sos l铆quidos afectan al coraz贸n, al ri帽贸n, a la vista. Muchos compa帽eros han muerto porque trabaj谩bamos sin ninguna medida de seguridad, porque lo 煤nico que importaba era seguir produciendo鈥 .

Ni su enfermedad, ni el paso del tiempo, ni una lucha que lejos de mermar se recrudece, le han borrado su sonrisa. Ni siquiera cuando en lo que dice, no hay nada para celebrar: 鈥淢uchas cosas siguen igual que en el 97 en relaci贸n al tejido social, como la desocupaci贸n, la pobreza, pero la gran diferencia es que ahora hay m谩s droga. Y con funcionarios y fuerzas de seguridad que la venden鈥. Pone en cifras al flagelo: 鈥淢谩s del 50 por ciento del Departamento de San Mart铆n vive del narcotr谩fico desde la gesti贸n de Juan Carlos Romero como gobernador de Salta (1995-2007) 驴Vos cre茅s que se va a acabar la droga?鈥, pregunta de manera ret贸rica. Y vuelve a sonre铆r, para no llorar.

驴Por qu茅, despu茅s de tanta resistencia popular, muchas cosas siguen hoy igual o peor que ayer?

Porque los funcionarios desarticularon todo. Ellos son los grandes culpables. Bajaron las necesidades con los planes sociales y as铆 lograron dominar a la gente. La soluci贸n es que haya trabajo, no planes sociales. De esta manera s贸lo ganan los empresarios y los pol铆ticos, no la gente. Entonces, hasta que no se erradique a este tipo de funcionario, va a ser muy dif铆cil un cambio de ra铆z. Tenemos un pa铆s para hacer lo que queramos, pero se adue帽aron de todo, hasta de la tierra. Ac谩 en Salta todos los gobiernos provinciales siempre nos quisieron hacer mierda. Presentamos un mont贸n de proyectos y nunca aceptaron nada. No quieren desarrollar, pero s铆 te mandan Gendarmer铆a cuando te manifest谩s. El gobierno actual de Gustavo S谩enz sigue esa l铆nea como representante de la aristocracia salte帽a.

Petroleros + comerciantes

La pueblada norte帽a en Mosconi y Tartagal, que se extendi贸 hasta el 13 de mayo de 1997, tuvo como desenlace el nacimiento de los planes sociales, cual curita para tapar la hemorragia. Una curita que se extendi贸 en el tiempo. Una curita que nunca fue una cura. 鈥淐uando se fue YPF se vino abajo el pueblo. Y en el 97 ya no aguantamos m谩s. Fuimos los petroleros en Mosconi y los comerciantes de Tartagal que est谩bamos pasando hambre y dijimos basta. Ah铆 se uni贸 el resto. Hab铆a miedo pero la gente tom贸 conciencia. Y ante la represi贸n nos hicimos m谩s valientes. As铆 logramos los primeros planes sociales y bolsones鈥, recuerda Fern谩ndez.

驴Qu茅 opin谩s sobre el uso actual de los planes sociales, 25 a帽os despu茅s de aquella conquista?

Es muy dif铆cil construir un pa铆s distinto con tantos planes, porque la 煤nica soluci贸n de fondo que tenemos como naci贸n es mandar a laburar a la gente. Con voluntad y decisi贸n pol铆tica, en un d铆a ya empez谩s a recuperar la matriz productiva. Pero no, por miedo deciden mantener y ampliar los planes. En otro aspecto, es fundamental que la gente que los recibe entienda su origen, que tengan bien claro que no existen porque s铆, sino que vienen de una lucha de muchos a帽os.

En la recorrida por los m煤ltiples emprendimientos de la UTD, varios en tinglados que eran de YPF previo a la privatizaci贸n y el vaciamiento, una mujer quiere hablar. Mar铆a lleva la historia del movimiento en su cara, con arrugas de sacrificio, con bifurcaciones de esfuerzo, con un entusiasmo jovial que contagia. Tiene 83 a帽os: 鈥淓stoy desde el inicio y voy a estar hasta que ya no tenga m谩s fuerzas. Sigo para incentivarme y contagiar a los m谩s j贸venes la cultura del trabajo鈥. Agrega: 鈥淵 sigo, tambi茅n, porque en estos a帽os Mosconi en vez de progresar ha retrocedido. Vivimos sin agua y con cortes de luz permanentes. No podemos abandonar lo que con tanto esfuerzo construimos鈥.

La UTD nuclea a 552 personas que llevan adelante distintas labores: carpinter铆a, costurer铆a, limpieza, desmalezamiento, construcci贸n de ladrillos, edificaci贸n de casas y de n煤cleos h煤medos (ba帽o y cocina), compactaci贸n de pl谩sticos, huertas. 鈥淎ntes del macrismo 茅ramos m谩s de 3.600, pero lo que hicieron fue manejar los planes seg煤n sus intereses, desde arriba, beneficiando a quienes m谩s les respond铆an y sin pedirle a la gente que trabaje como contrapartida del recurso. As铆, mucha gente se ha ido. No s贸lo buscaron desarticularnos, de fondo lo que generan es que no se estimule la cultura del trabajo鈥. 驴C贸mo se sigue manteniendo la UTD? 鈥淎 base de laburo. Ac谩 en Mosconi reemplazamos a los sindicatos como defensores del trabajo y la naturaleza. Y hasta creamos una ley de jubilaci贸n por trabajo insalubre鈥, se jacta Pepino, quien lleva puesta una remera gris con tres consignas universales, imprescindibles y esquivas: 鈥淧az, Pan y Trabajo鈥.

驴Qu茅 an谩lisis hac茅s, Jos茅, de los movimientos sociales en la actualidad?

El error m谩s grande de las organizaciones es separarse. Y la clave est谩 en volverse a unir. Mi esperanza para el futuro est谩 en que nos juntemos todos los movimientos, no que se acomoden y busquen cargos pol铆ticos.

驴A qu茅 le atribu铆s esa separaci贸n

A dos motivos. Por un lado, es la misma pol铆tica la que fractura a los movimientos. Los distintos gobiernos aprovechan y a las organizaciones cercanas les dan una mayor tajada, que genera conflicto. Debemos entender que no se puede seguir peleando por una tajada. En segundo lugar, creo que todos quieren mandar, ser jefes, y eso tambi茅n divide a las organizaciones. Hay mucha ambici贸n de poder, de ganar plata, por eso los terratenientes te hacen mierda.

Ustedes iniciaron la protesta bajo la figura del piquete. 驴Qu茅 opin谩s de las metodolog铆as que se llevan adelante hoy en los distintos reclamos?

Opino que hay que cortar la ruta. 驴Qu茅 olla? 驴Qu茅 carpa? 驴Qu茅 marcha? Es importante no olvidar que Mosconi tambi茅n fue el epicentro del comienzo del derrumbe de Fernando de la R煤a y eso no lo logramos solamente haciendo una marcha, sino mediante la acci贸n directa. Cada vez que fuimos a protestar ante alguna empresa nos llevamos puestos de trabajo, porque al privado no le gusta perder plata; le conviene m谩s inventarte un empleo. Entonces me pregunto: 驴vale la pena el corte o no? Es lo m谩s efectivo, porque enseguida vienen a negociar. Si no, te dan vueltas. Te miente uno, te miente el otro, parece que juegan al truco.

Teor铆a sobre las neuronas

Pepino est谩 sentado en una silla hecha con neum谩ticos. Tambi茅n hay sillones hechos con neum谩ticos. Macetas hechas con neum谩ticos. Mesas hechas con neum谩ticos. En la UTD se respira la b煤squeda permanente por vivir con dignidad. No es gratis: derechito al R茅cord Guinnes, Jos茅 Fern谩ndez tiene acumuladas m谩s de 350 causas judiciales en su contra. La primera fue en 1998. Las 煤ltimas dos, en enero pasado, cuando salieron a cortar la ruta en defensa del agua y el cuidado del ambiente. 鈥溌緾贸mo puede ser que nos falte el agua dulce cuando ten茅s tres r铆os importantes, como el Pilcomayo, el Bermejo y el Tarija, que atraviesan la provincia? No tener agua es el problema m谩s grande que tenemos en Salta. Lo mismo pasa con la madera: se la llevan toda, sufrimos el desmonte hace a帽os y ni siquiera se esfuerzan por plantar pensando en el futuro鈥, dice y ya no sonr铆e, mientras detr谩s suyo le cuida la espalda un cartel que avisa: 鈥淯TD, en defensa de los recursos naturales鈥.

驴Cu谩l es la causa de la falta de agua?

La falta de inversi贸n. Ni la m铆nima e indispensable, existe. No se necesita mucha porque hay enormes cantidades superficiales de agua dulce; agua hay, s贸lo hay que guiarla. Pero no hacen nada los funcionarios ni las empresas tr谩nsfugas. No respetan nuestra salud, el ambiente, s贸lo les interesa la guita. No podemos estar pidiendo tener agua, que es la vida del ser humano. No lo podemos aceptar. Y esto no pasa s贸lo en Salta, sino en la mayor铆a de las provincias.

Anteriormente hablaste de la acci贸n directa. 驴Por ejemplo?

Luchar contra las grandes empresas, es la 煤nica manera de lograr un cambio. Hay que atacar donde m谩s les duele, en la producci贸n. A ellos lo que les interesa es ganar plata. Hay que cortarle a la empresa que produce la leche, cortarle a los barcos para que no salgan por el Paran谩, donde se va cualquier cantidad de guita, miles de millones que se escapan por ese r铆o.

驴As铆 se gana la guerra contra la inflaci贸n?

Claro, parando los barcos, los camiones. Ir a los negocios y hacerles bajar los precios. O parar a los grandes agricultores y hacerles nosotros mismos las retenciones. Atacar con medidas fuertes.

Pepino esboza esa idea y vuelve a re铆r. Como si se imaginara la situaci贸n. 鈥淢uchas veces hac茅s marchas y no gener谩s nada, porque ten茅s a los gobiernos que quieren subsistir sin importarle el c贸mo y no dan respuestas. Hay que ir contra las corporaciones鈥 Y plantea otra soluci贸n: 鈥淧ara pagar la deuda externa y tambi茅n la interna, alcanzar铆a con cobrarle a los Menem, a los Romero, la plata que se llevaron por las privatizaciones. Con esa guita solucionamos todos nuestros problemas y volvemos a ponernos de pie鈥.

As铆 como Mosconi, Tartagal y Cutral C贸 fueron referencia y gu铆a para otras luchas populares a fines de los noventa, 驴sent铆s que alguna marca ese camino hoy?

La resistencia del pueblo de Chubut a la miner铆a. Esquel es una muestra de la que hay que aprender. Dijeron que no, que no quieren ninguna mina de oro para explotar por 15 a帽os. Quieren agua pura, esquiar en paz por mil a帽os, no por quince. Dejaron claro que aunque los gobiernos sigan haciendo estragos, lo que debe prevalecer en la lucha del pueblo es la continuidad de la vida digna.

驴C贸mo seguimos, para d贸nde vamos?

La gente tiene que volverse a unir. Por eso, ac谩 estamos pensando hacer un movimiento grande para que bajen los precios de la mercader铆a. Un ejemplo: 驴c贸mo puede ser que en Mosconi, donde somos productores de combustible, la nafta salga m谩s cara? La respuesta es que de ac谩 se va a C贸rdoba o a Tucum谩n para ser procesada y entonces se encarece mucho m谩s. Si la proces谩ramos ac谩, ser铆a mucho m谩s barata, pero no hay ning煤n plan para eso. Y ah铆 tenemos que estar nosotros, con proyectos e ideas. Ante la desarticulaci贸n que existe hoy entre las organizaciones, nosotros proponemos una gran movilizaci贸n nacional. Porque si se activa algo grande, el pueblo se levanta. Necesitamos la acci贸n directa鈥 y no dejar que se enfr铆en las neuronas.

