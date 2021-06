–

June 16, 2021

Desde el SAS-Sindicato Asambleario de Sanidad compartimos buena parte de las afirmaciones que figuran en el texto que vamos a reproducir, pero tenemos claro que para que la Atenci贸n Primaria (y en general el Sistema Nacional de Salud) haga las tareas para las que fue dise帽ada hay que acabar con la privatizaci贸n de Sanidad P煤blica y los recortes que padece.

Para acabar con este proceso es necesario la unidad de lxs pacientes y lxs trabajadorxs en la lucha para dejarle bien claro a las empresas privadas, Seguros Sanitarios y pol铆ticxs que NUESTRA SALUD NO ES SU NEGOCIO. Hay que seguir moviliz谩ndonos para defender la Sanidad P煤blica que es la 煤nica que garantiza que lxs trabajadorex y a la poblaci贸n en general sean tratados en igualdad de condiciones y no en funci贸n de su capacidad econ贸mica.

Lideres en seguros m茅dicos privados y en la trituradora.

La figura adjunta procede de los 煤ltimos informes de la patronal del seguro Unespa (aqu铆 y aqu铆) y muestra la proporci贸n de poblaci贸n espa帽ola (23,35%) y por CCAA con alg煤n tipo de seguro m茅dico privado en 2020. Madrid y Catalu帽a est谩n a la cabeza de las CCAA con un 36,65% y 31,82% respectivamente. Estos seguros acumularon en 2020 m谩s de 12,8 millones de asegurados sin contar los m谩s de 5,3 millones con un seguro dental. Millones de estos seguros de salud est谩n incentivados fiscalmente y contribuyen decisivamente al descremado sociol贸gico de la atenci贸n primaria. Pero la situaci贸n de la atenci贸n primaria en las CCAA l铆deres en seguros m茅dicos privados es ya irreversible y su mantenimiento moribundo la convierte en una trituradora de carne m茅dica.

Tipos de seguros de salud en Espa帽a

Existen tres tipos de seguros de salud en Espa帽a, dos de los cuales est谩n m谩s relacionados entre ellos (el seguro de asistencia sanitaria y seguro de reembolso). El objetivo de estos dos tipos es aportar a los asegurados el acceso a servicios de salud; por eso conjuntamente se denominan seguros 鈥渄e prestaci贸n de servicios鈥. La diferencia es el enfoque que utiliza cada uno de estos seguros. El seguro de asistencia sanitaria facilita, a cambio del pago del precio del seguro, acceso a un conjunto cerrado de servicios sanitarios sin m谩s coste que el propio pago ya citado. El seguro de reembolso de gastos m茅dicos es un seguro que, presentando o no un cuadro m茅dico de asistencia sanitaria como el anterior, tambi茅n incluyen la posibilidad de que el asegurado haga uso del servicio sanitario de su elecci贸n y, entonces, el asegurador le reembolse un porcentaje de dicho pago. El tercer tipo es el seguro de subsidio. Es un seguro que indemniza al asegurado en el caso de que deba estar de baja por enfermedad, hospitaliaci贸n, o causa relacionada con la salud. A su vez, estos tres tipos de seguros pueden ser colectivos (aseguramiento, por ejemplo, de los trabajadores de una empresa) o individuales. El precio medio de la p贸liza en el caso de los seguros colectivos suele ser menor que el del seguro individual pues, adem谩s de que los asegurados suelen ser sujetos activos laboralmente (m谩s sanos que el promedio de la poblaci贸n), los riesgos se compensan dentro del mismo colectivo asegurado, cosa que no ocurre cuando el sujeto que pretende comprar el seguro lo hace a t铆tulo individual. En Espa帽a, los seguros colectivos est谩n incentivados fiscalmente, tambi茅n los individuales adquiridos por aut贸nomos y, en algunas CCAA, tambi茅n cualquier individual sea o no adquirido por un trabajador aut贸nomo. Adem谩s, cualquiera de estos tipos de seguros de salud est谩 exento del Impuesto sobre Primas de Seguros.

Casi 13 millones de asegurados en 2020

Seg煤n informa UNESPA, 12.802.596 espa帽oles cuentan con alg煤n tipo de seguro de salud, lo que significa el 23,35% de la poblaci贸n. El total de sujetos con un seguro de “prestaci贸n de servicios” (asistencia sanitaria + reembolso) es de 11.056.803, mientras que el n煤mero de sujetos con un seguro de subsidios es de 1.745. 792. Dentro de los 11.056.803 asegurados con un seguro de “prestaci贸n de servicios” tenemos 10.292.344 con un seguro de asistencia sanitaria y 764.459 con un seguro de reembolso de gastos m茅dicos. Por 煤ltimo, dentro de los 10.292.344 sujetos con un seguro de asistencia sanitaria tenemos los 1.788.492 mutualistas que eligen provisi贸n privada por este tipo de seguros. La siguiente tabla confeccionada a partir de los datos de UNESPA muestra todo ello.

Estos casi 13 millones de asegurados en 2020 seguro que se superar谩n durante 2021 por la repercusi贸n de la pandemia en la sanidad p煤blica. S贸lo en los primeros tres meses de 2021 este ramo de seguros ha crecido casi un 4% (aqu铆).

Asegurados seg煤n grupos de edad

UNESPA ofrece informaci贸n sobre la distribuci贸n de los asegurados por tramos de edad para el conjunto de asegurados por prestaci贸n de servicios (asistencia sanitaria + reembolso).

Si acudimos al INE (aqu铆) para obtener la poblaci贸n espa帽ola por los mismos tramos de edad que considera UNESPA, podemos calcular qu茅 porcentaje de poblaci贸n est谩 asegurada en cada uno de esos tramos de edad. La siguiente tabla lo muestra.

S贸lo el 15,08% de los asegurados tiene 61 o m谩s a帽os de edad, mientras que la poblaci贸n espa帽ola de 61 o m谩s a帽os representa el 24,57% del total poblacional. Claramente se observa que la poblaci贸n m谩s envejecida est谩, proporcionalmente, menos cubierta por seguros m茅dicos privados de prestaci贸n de servicios (asistencia sanitaria + reembolso). Los tramos etarios con mayor cobertura por seguros m茅dicos privados son los que van de los 31 a los 50 a帽os de edad. Por la Encuesta de Salud sabemos que los sujetos con seguros m茅dicos privados (mutualistas y no mutualistas) son m谩s j贸venes que los sujetos que no disponen de estos seguros (aqu铆), tiene mayor nivel educativo (aqu铆) y, adem谩s, pertenecen mayoritariamente a clases sociales medias-altas (aqu铆). Por lo tanto, son las clases medias altas, m谩s instruidas y activas las que m谩s seguros de salud contratan y las que m谩s se ven favorecidas por los beneficios fiscales que muchos de estos seguros llevan aparejados y que, para 2015 con muchos menos asegurados que en 2020, supon铆an un coste fiscal estimado en unos mil millones de euros (aqu铆).

La atenci贸n primaria se muere: 驴y qu茅? 驴le importa a alguien?

Dos de las CCAA m谩s pobladas y ricas, Madrid y Catalu帽a, son punta de lanza del aseguramiento m茅dico privado en Espa帽a con casi un 37% de madrile帽os y casi un 32% de catalanes con un seguro m茅dico privado. Esto es sencillamente incompatible con tener una atenci贸n primaria apreciada y utilizada por la gran mayor铆a de la poblaci贸n y universalmente utilizada con efectividad por todas la clases sociales, dada la relaci贸n entre desarrollo de la atenci贸n primaria y seguros m茅dicos privados (aqu铆) y las motivaciones para la compra de estos seguros (“Porque se puede ir al especialista sin consultar con el m茅dico de cabecera”).

Fuente: Bar贸metro Sanitario 2018. Resultados totales. Ministerio de Sanidad (aqu铆).

La atenci贸n primaria en Espa帽a est谩 quedando para “la gente” pero en algunas CCAA como Madrid y Catalu帽a el deterioro de la atenci贸n primaria ya no tiene retorno. Con casi un 37% de madrile帽os y casi un 32% de catalanes con un seguro m茅dico privado, la situaci贸n de atenci贸n primaria en estas Comunidades ya no tiene vuelta atr谩s, ya es irreversible: ni con dinero se arregla pues su atenci贸n primaria ya no tiene suficiente apoyo social. La atenci贸n primaria en Madrid y Catalu帽a es ya s贸lo para “la gente”, para quienes no pueden comprarse un seguro m茅dico privado. Por eso, importa poco o nada que la atenci贸n primaria se muera. Cada vez hay m谩s gente que piensa que esto no le afecta ni le afectar谩 pues tienen un seguro m茅dico privado que -suponen- les protege del deterioro de la primaria: las clases sociales medias-altas, bien instruidas y activas. Pero se equivocan: a largo plazo es una trampa mortal (esto quiz谩 lo explique en una entrada futura aunque no es tan dif铆cil de entender, sobre todo si eres de clase media-alta y bien instruido).

Dada esta situaci贸n, importa poco que los m茅dicos de familia y pediatras de los centros de salud tengan 50, 60 o 70 citas al d铆a (entre presenciales y tel茅fonicas), antes de la pandemia todas presenciales. Por eso, importa poco que la absoluta no sustituci贸n de los m茅dicos ausentes por enfermedad o vacaci贸n signifique la sobrecarga inaguantable del resto de compa帽eros que han de hacer su trabajo y el de los ausentes. Por eso, importa poco que la longitudinalidad se vaya al carajo. Por eso, importa poco que las centralitas de los centros de salud est茅n continuamente saturadas y no se d茅 respuesta a todas las llamadas entrantes. Por eso, importa poco que los m茅dicos de familia que acaban su especialidad prefieran ir a las urgencias hospitalarias y no hospitalarias antes que al centro de salud. Por eso, importa poco o nada que la atenci贸n primaria se muera, porque las clases medias-altas bien instruidas y activas ya se han buscado la vida (ayudadas en gran parte, no hay que olvidarlo, por la incentivaci贸n fiscal; es decir, con el dinero de todos, incluso con el dinero de aquellos que no se pueden permitir un seguro m茅dico privado). La atenci贸n primaria en Madrid y Catalu帽a ya se han quedado sin el apoyo social que podr铆a hacer que mejorara. Ya no hay marcha atr谩s, es pura beneficencia.

Pero la atenci贸n primaria muere matando: la trituradora

La atenci贸n primaria en Espa帽a muere (aqu铆). Muere por abandono, por desinter茅s, por falta de recursos, por falta de innovaci贸n, por falta de rea帽os. Muere por falta de muchas cosas, pero tambi茅n muere por excesos, sobre todo por exceso de deterioro institucional (aqu铆). Pero el caso es que la atenci贸n primaria muere matando, se est谩 convirtiendo en una especie de trituradora de carne m茅dica, especialmente de la de aquellos m茅dicos de familia y pediatras que llevan muchos a帽os ejerciendo en los centros de salud. Ahora mismo, los m茅dicos de familia y pediatras que llevan muchos a帽os de servicio en zonas urbanas, unos con puesto fijo y otros interinos de larga evoluci贸n, son los m谩s afectados por las cuchillas de la trituradora. Testigos directos del cr贸nico y creciente deterioro, agudizado por la pandemia, han perdido toda esperanza de ver alg煤n tipo de mejora en los pr贸ximos a帽os. Lo ocurrido durante la 煤ltima d茅cada no presagia nada bueno para la d茅cada inaugurada este a帽o. Plantillas envejecidas de m茅dicos que no han visto mejora alguna y, lamentablemente, tampoco la esperan antes de su jubilaci贸n a la que llegar谩n, en muchos casos, siendo interinos. Las nuevas promociones de residentes huyen despavoridos ante la situaci贸n, huyen a las urgencias hospitalarias, a las urgencias de atenci贸n primaria, al extranjero o se cambian de especialidad. Algunos otros j贸venes m茅dicos de familia, si no son pasto de la precariedad laboral, lo intentan con ganas pero son los menos. La trituradora est谩 en marcha. Este verano, la trituradora triturar谩 m谩s que nunca. Es la fase previa, de duraci贸n indeterminada, a la desconexi贸n de respirador que insufla algo de aire a una atenci贸n primaria moribunda. Para morir as铆, m谩s nos valdr铆a desconectarla ya. 驴La desconectamos?

