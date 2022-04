–

De parte de La Corda April 2, 2022 93 puntos de vista

Recibimos carta de Victor Manuel, preso en la cárcel de Córdoba y chapado en aislamiento. El compañero nos escribe para presentarse y pide que se publiquen sus letras, donde relata la falta de atención psiquiátrica, el trato degradante por parte de lxs médicos-carcelerxs y otras situaciones de maltrato que ha sufrido él y otros compas. Al final de la carta ponemos su nombre completo y dirección por si alguien quiere escribirle. La carta no tiene fecha escrita, pero hay que decir que la publicamos con bastante retraso.

Hola, soy Victor Manuel.

Por mediación de X os escribo para decir todo lo que estoy pasando. No tenemos asistencia psiquiátrica, los médicos siempre se burlan de mis patologías que tengo confirmadas por papeles: trastorno mixto de la personalidad, manía persecutoria, depresión continuada. No me fio de nadie desde que me apuñalaron con arma blanca.

Tengo COVID, y no puedo tener contacto con nadie. Por ello me tratan peor todavía. Se han inventado numerosos partes disciplinarios para chaparme. Tengo aplicado el PPS, que por si no se sabe lo que es, es el Protocolo de Prevención de Suicidios, pero no tengo a nadie acompañándome en la celda. Aquí los médicos son veterinarios no, peor, son Mengele, peores que los carceleros.

En los 18 años que llevo he visto muchos abusos por parte de los carceleros y muertes. Vienen con sus móviles y se quedan todo el día con el teléfono en la mano, y si los llamamos dicen que están trabajando, y después salimos a llamar y los vemos con el móvil mirándonos con cara desafiante.

Estoy en tratamiento psiquiátrico. En las celdas que estamos tenemos a dos metros un muro, y tienen reja de cuadritos que te come la vista. Estamos sin vis a vis supuestamente por el COVID, cuando ellos vienen muchos sin mascarillas y algunos borrachos. Aquí en estos departamentos se sufre mucho maltrato psicológico. Te encierran pero no sabes cuando sales. Si un día me da un brote psicológico me amarran en una cama de pies a cabeza y así te pueden dejar 72 horas, haciéndote de cuerpo en la cama y meándote. Los funcionarios te tiran agua en la cara, te insultan. Sufro vejaciones.

En Moron de la Frontera (Sevilla) a unos compañeros les dieron una paliza que los reventaron, y en aislamiento les metieron una de las porras por el culo, en el año 2012. Recuerdo todo, y mucho se me pasa.

Todo esto quisiera que lo publicarais en las redes sociales, yo doy permiso para ello. Quisiera seguir en contacto y poder seguir contando cosas que pasaron y siguen pasando. Un gran saludo.

Para escribir al compañero: