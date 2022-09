Entrevista al psicoanalista 脕ngel Barraco

Salud mental: el Estado ausente

Mario Hernandez

-Es la primera vez desde la sanci贸n de la Ley de Salud Mental, que un miembro de la comunidad terap茅utica llega a juicio oral por el suicidio de un paciente. Me estoy refiriendo al caso del Centro San Camilo de Pilar. 驴Qu茅 pod茅s compartir al respecto con nuestros oyentes?

-Indudablemente que como primer caso, y esto en relaci贸n con la Ley y a lo que constantemente hablamos del incumplimiento, me parece que es bueno y oportuno que haya una visibilizaci贸n de este caso que representa y puede ser tomado como un paradigma de muchos otros tantos que lamentablemente ocurren, particularmente es en ese territorio, en el Municipio de Pilar, donde hay bastante cantidad de estas mal denominadas 鈥楥omunidades Terap茅uticas鈥 y que indudablemente se llevan adelante sin ning煤n tipo de control.

Esto anida la posibilidad de grandes trasgresiones que llegan hasta la muerte como es el caso de Saulo Rojas, que ocurri贸 en julio del 2013. Lo importante a destacar es que era mendocino, yo conozco a su mam谩. 脡l aparte de tener la problem谩tica de consumo tambi茅n era insulino-dependiente, entonces all谩 fundamentaron que no estaban en condiciones de atender un caso de esas caracter铆sticas. Con lo cual debieron traerlo a la provincia de Buenos Aires.

Hay que pensar que aparte de la problem谩tica lidiaba con el desarraigo a mil kil贸metros. Esto no deja de llamar la atenci贸n. Obviamente que este tipo de dispositivo, no solo tiene graves fallas desde la perspectiva de la atenci贸n, sino que tambi茅n se han encontrado y se sigue encontrando que est谩n personas sobre internadas, es decir, que hay m谩s cantidad de la capacidad.

-En el caso espec铆fico de este Centro San Camilo, que luego fue cerrado, era un Centro habilitado para 20 pacientes y ten铆a 60.

-Aparte de las deficiencias edilicias. Porque Saulo, por una cuesti贸n de castigo, fue asignado a una sala, a un cuarto de aislamiento, lo que est谩 prohibido, con condiciones terribles. Estaba con un colch贸n en el suelo, era julio, pleno invierno y con una ventana sin vidrio. Si bien esto puede indicar un nivel de seguridad para que no se lastimen, pero en invierno tampoco se puede permitir. Hay vidrios blindados que no se rompen.

Esto pone en el tapete que se abren este tipo de instituciones con cierta disposici贸n, no cumpliendo los requerimientos que est谩n establecidos con respecto a con qu茅 deben contar. No solo desde la perspectiva edilicia, sino tambi茅n en cuanto a la dotaci贸n de personas que deben hacerse cargo, que no es solo una cuesti贸n administrativa, sino fundamentalmente una cuesti贸n asistencial.

-Te iba a preguntar justamente porque tengo entendido que a quien se juzga es una persona que estaba a cargo del paciente, que a su vez era ex-paciente.

-S铆, eso se repite. Hay otro caso que justamente denunciara Pablo Galfre que ya lo he mencionado. Este juicio se lleva a cabo impulsado en gran parte, no solo por la mam谩 de Saulo, M铆riam Lucero, sino tambi茅n por Pablo Galfre que es el autor del libro La Comunidad. 脡l tambi茅n hab铆a denunciado que hab铆a ocurrido en otra Comunidad de la misma localidad, e incluso grab贸 un video, que era dirigido por un ex-paciente filmado con un chaleco antibalas de la Polic铆a de la Provincia, esgrimiendo un arma y despu茅s tirando tiros y balbuceando palabras incoherentes. Se ve que estaba en un momento de su adicci贸n y dirigiendo una comunidad terap茅utica.

Volviendo al caso de San Camilo el juicio ha tratado de encontrar, como se suele decir, el perejil. Esta persona que fue sentenciada era empleado de seguridad y fue sentenciado a 3 a帽os de prisi贸n. Lo que resulta llamativo es que no aparece ning煤n otro responsable, porque los due帽os o el director de la comunidad fueron absueltos.

Y despu茅s la cuesti贸n del Estado. Ac谩 hay una triple responsabilidad, por un lado, el Estado nacional que debe velar que se cumpla con la Ley de Salud Mental, en este caso parad贸jicamente Saulo se suicida el 14 de julio del 2013 justo cuando estaba saliendo la reglamentaci贸n de la Ley de Salud Mental.

La otra responsabilidad es la del Estado provincial que es quien debe fiscalizar no solo la habilitaci贸n, sino tambi茅n el modelo de atenci贸n y hacer un seguimiento de lo que ocurre. Sin embargo, no asumieron ninguna responsabilidad.

La tercera es la del Municipio que debe velar porque dentro de su territorio haya un control. Me imagino que en el Municipio de Pilar si vos quer茅s instalar un supermercado o cualquier otro tipo de negocio, el Municipio te deber铆a habilitar. Lo llamativo es que hay m煤ltiples de estas comunidades terap茅uticas y no hay ning煤n tipo de control con lo cual esto remite a una grave falla de responsabilidad.

Despu茅s, me llam贸 la atenci贸n, porque entiendo el dolor y que despu茅s de tantos a帽os al menos haya habido un juicio y que haya aparecido un responsable a lo mejor mitiga en parte esa cuesti贸n de injusticia, pero tambi茅n no se puede estar conforme respecto al resultado porque este hombre era indudablemente el engranaje m谩s bajo de esa maquinaria que nosotros llamamos modelo manicomial.

-脕ngel, estamos hablando de una cl铆nica privada y vos hiciste menci贸n del modelo manicomial. Te quiero llevar a una instituci贸n p煤blica como es el caso del Hospital Borda, porque all铆 ha comenzado un juicio por la muerte de Mat铆as Carbonell despu茅s de 12 a帽os.

-S铆, disculpame, pero antes de pasar a lo del Borda que es muy importante y que va en la misma l铆nea de qu茅 pasa con este tipo de situaciones y la intervenci贸n de la justicia, no quer铆a dejar de remarcar que tambi茅n, en cuanto a las comunidades terap茅uticas, hubo un caso resonante que fue el 22 de febrero de este a帽o cuando en otro centro de rehabilitaci贸n, casualmente en Pilar, llamado San Fernando de las Lonjas murieron intoxicados por mon贸xido de carbono 4 personas que estaban sobre medicadas y que al producirse el incendio no pudieron huir.

Ah铆 tambi茅n, de 24 personas internadas, 18 estaban en peque帽os ambientes con colchones tirados en el piso. Murieron 3 j贸venes de 25 a帽os y otro un poco m谩s grande. Vemos que esto tiene que ver con una impronta, el subsector privado en salud mental es el que est谩 cubriendo el vac铆o estatal en materia de pol铆tica p煤blica sanitaria de salud mental, fundamentalmente en la atenci贸n de las adicciones, con lo cual este es un dato que no hay que dejar de observarlo.

El Estado achica y con esto beneficia al sector privado. Estas comunidades, que son muchas, reciben suculentos aportes de obras sociales como IOMA, PAMI y tambi茅n de las prepagas. Estaba leyendo el libro de una periodista mexicana radicada en la Argentina, autora de varios libros sobre el tema del narcotr谩fico, conocedora e investigando lo que pasa en la Argentina justamente dec铆a que las pol铆ticas de drogas durante el kirchnerismo, el macrismo y ahora el peronismo no han diferido sustancialmente.

La estrategia no ha cambiado, es prohibicionismo, criminalizaci贸n y falta de prevenci贸n y, obviamente, esta ausencia del Estado en dar atenci贸n estatal p煤blica y gratuita para que esto pase a ser algo mercantilizado, vuelvo a repetir, est谩n subvencionadas e inclusive por organismos nacionales como la Sedronar.

As铆 que no quer铆a dejar de remarcar este caso respecto a lo que ocurri贸 con Saulo que es el primer juicio en democracia que tiene que ver con salud mental. Respecto a lo del Borda, es tambi茅n un caso paradigm谩tico que ocurri贸 en el 2010 justo a pocos d铆as de sancionarse la Ley nacional y que ahora comenz贸 el juicio contra 6 funcionarios profesionales, trabajadores del Hospital Borda en ese momento.

Este muchacho falleci贸 el 12 de noviembre del 2010 en el Hospital Penna derivado por descompensaci贸n por estar en un estado totalmente cr铆tico. Lo llamativo del caso es que la denuncia la hacen los mismos m茅dicos del Hospital Penna donde hab铆a sido derivado. Cuando en el Borda ven que el estado es cr铆tico lo derivan al hospital m谩s cercano. Cuando lo reciben constatan que hab铆a tenido un gran nivel de tortura, de lesiones en el t贸rax, electrocutado con quemaduras y estos eran indicios que los m茅dicos del Penna no dejaron pasar sabiendo que implicaba la responsabilidad de otros profesionales.

Justamente cuando el juez de la causa remarca que antes de haberlo derivado hab铆an hecho denuncias respecto a lo que estaba pasando. Esto delata este pacto de silencio que es la l贸gica manicomial. El caso fue grav铆simo, se confirmaron todos los da帽os que se le hab铆an causado, hab铆a sobre medicaci贸n excesiva que no tiene que ver con el tratamiento, sino con el mecanismo de control social y tambi茅n se constat贸 que hab铆a sido internado compulsivamente por disposici贸n de la justicia, o sea, constataron que no era un hecho aislado en el Borda y en tantos otros centros neuropsiqui谩tricos, sino que es el resultado de estas pr谩cticas punitivas de encierro, de castigo y abuso de poder.

Lo llamativo es que todo lo que se verifica ac谩 es lo que en estos tiempos hemos hablado cuando surgi贸 toda esta ofensiva de los medios de comunicaci贸n para tirar la Ley nacional de salud mental, justamente los psiquiatras y sus organizaciones dicen: 鈥榥osotros no somos torturadores, nosotros no utilizamos la medicaci贸n para otra cosa que no sea el tratamiento鈥. Sin embargo, en este caso es importante porque se verifica qu茅 buen rumbo fue salir con la ley cuando pr谩cticamente al mismo tiempo se constataba este desgraciado caso que es uno de los que se pudo saber, porque ac谩 tuvo gravitante incidencia el CELS, que fue quien sigui贸 el caso, quien hizo la denuncia penal y bueno, tard贸, pero estamos ahora en el tr谩mite de marcar las responsabilidades, donde hay varios profesionales, uno es psic贸logo, hay dos psiquiatras y despu茅s enfermeros.

Me parece que hay que hacer un seguimiento de este juicio y esperemos que la cosa no quede como siempre en una m铆nima responsabilidad y, sobre todo, absolviendo al principal imputado que debe estar en el banquillo que es el Estado, ll谩mese de la Naci贸n o el de la Ciudad de Buenos Aires, que incumplen las dos leyes, la 448 de la Ciudad y la 26.657 que es la ley nacional. Me parece muy importante que reflejemos esto. Tambi茅n te agradezco por tomar estos casos, porque se habla muy poco, porque sabemos que hay muchos intereses detr谩s de todo esto. Veremos c贸mo sigue.

-脕ngel, muchas gracias, muy completo. Como vos dec铆s, seguiremos de cerca sobre todo cu谩les son los resultados por el juicio por la muerte de Mat铆as Carbonell hace 12 a帽os en el Hospital Borda. Un abrazo.

-Otro, Mario.