July 8, 2022

Cuando iba avanzando la pandemia, y cada d铆a con m谩s fuerza, ciertas voces empezaron a llamar la atenci贸n sobre el PROBLEMA DE SALUD MENTAL que se cern铆a sobre nuestras sociedades despu茅s del encierro (confinamiento) y el miedo al virus.

Existe poca estad铆stica sobre la salud mental en el trabajo, pero un estudio elaborado por CC.OO. revela c贸mo el riesgo ha aumentado de 2020 a 2021 (y 2022). 鈥淟os trabajadores con riesgo y salario suficiente para cubrir necesidades del hogar han aumentado del 49% al 52% en un a帽o mientras que los empleados con riesgo y un sueldo insuficiente para vivir han pasado del 67% al 73%. El mayor aumento se ha dado en el grupo que, de entrada, ya estaba peor鈥, alerta el informe Condiciones de trabajo y salud tras un a帽o de pandemia, a partir de una encuesta realizada a 25.100 personas. Es destacable ver c贸mo las mujeres tienen un riesgo de padecer alg煤n trastorno del 67%, 12 puntos por encima que los hombres (55%). 鈥淟os sectores m谩s vulnerables est谩n feminizados y encima ellas cargan con las tareas familiares鈥, comenta M貌nica P茅rez, responsable de salud laboral de CC.OO. en Catalunya. Adem谩s, el informe revela que los j贸venes de 16 a 34 a帽os son el colectivo m谩s vulnerable, con un riesgo del 68%.

El trabajo [asalariado], desde la psiquiatr铆a y la sociedad, se plantea como relaci贸n que produce sufrimiento por las relaciones interpersonales, pero no por la explotaci贸n en s铆 que genera. No es tanto que el explotador sea un explotador por su condici贸n, sino porque sea mala persona. Pero la realidad, como todos sabemos no es esta. Para convencernos de eso est谩 la psiquiatr铆a oficial, para no profundizar en la relacion de explotaci贸n existente, y que acudas al psiquiatra y su tratamiento como el salvador.

La buena salud mental es una especie de puzzle formado por piezas gen茅ticas pero sobre todo ambientales. Algunas vienen de serie, como predisposici贸n gen茅tica a sufrir alg煤n problema mental; otras, las m谩s, se construyen con el tiempo, a trav茅s del entorno en el que vivimos, la familia que nos ha tocado, la relaci贸n con los dem谩s, la situaci贸n econ贸mica, el trabajo o los sucesos traum谩ticos que puedan surgir. Una amalgama de factores definen la buena o mala salud mental de cada uno, pero no todos juegan el mismo papel. El estr茅s laboral, por ejemplo, pesa en la depresi贸n y, seg煤n un estudio publicado en la revista Molecular Psychiatry, si se minimizase este factor de riesgo, se reducir铆a casi un 20% los casos de trastornos depresivos.

Celso Arango, jefe de Psiquiatr铆a del Hospital Gregorio Mara帽贸n de Madrid y autor del estudio, expone: 鈥淓l estr茅s aumenta el cortisol, que es neurot贸xico. El estr茅s cr贸nico, mantenido, acaba produciendo insomnio, ansiedad y cuadros depresivos鈥, explica el m茅dico, que tambi茅n es presidente de la Sociedad Espa帽ola de Psiquiatr铆a. El estudio, que hace una revisi贸n de la literatura cient铆fica disponible sobre el papel de los factores de riesgo modificables, calcula qu茅 porcentaje se podr铆a evitar si un factor de riesgo clave desapareciese. Depende, en cada caso, de la enfermedad y las circunstancias.

La investigaci贸n calcul贸, por ejemplo, que, si se evitaran las 鈥渁dversidades infantiles鈥, como los abusos o el maltrato en la infancia, se reducir铆a un 38% los casos de esquizofrenia. As铆 vemos c贸mo en los institutos los casos de ansiedad y depresi贸n han aumentado, y c贸mo no hay una pol铆tica real para combatir esto: falta inversi贸n en equipos de orientaci贸n, psic贸logos y especialistas, y una verdadera atenci贸n al problema psicol贸gico y social de nuestros j贸venes.

ES TU TRABAJO LO QUE APESTA…



El estr茅s da帽a la salud. De hecho, la Organizaci贸n Mundial de la Salud ya incorpor贸 el s铆ndrome de desgaste profesional (burnout) en la 煤ltima actualizaci贸n de la Clasificaci贸n Internacional de Enfermedades como un problema relacionado con el trabajo. Toni Corominas, vocal de la Junta Directiva del Cl煤ster de Salud Mental de Catalu帽a y director de la C谩tedra de Salud Mental de la Universidad de Vic, explica que las bases del burnout son tres: 鈥淧or un lado, hay un cansancio emocional y f铆sico, como una sensaci贸n de carga y agotamiento ante las exigencias de la tarea; tambi茅n hay una despersonalizaci贸n, de manera que los trabajos se hacen de forma fr铆a e impersonal porque esa persona no se siente a gusto con su rol; y, en tercer lugar, existe una falta de realizaci贸n personal en el trabajo鈥.

Como en una especie de tobog谩n, ese burnout incipiente puede desencadenar un trastorno de ansiedad o depresi贸n. Aparte de los factores de vulnerabilidad innata, explica Corominas, hay factores acumulativos: 鈥淓stos empiezan por una negaci贸n, cuando cuesta hablarlo, porque hay un estigma todav铆a para decir que uno se siente mal. Y luego entras en esas conductas que complican m谩s la cosa: en vez de hablar, pasas a una actitud pasiva, no valoras las nuevas oportunidades como factor de motivaci贸n de cambio y entras en esa pendiente鈥. Despu茅s de un tiempo en esa cuesta abajo, con una sensaci贸n de des谩nimo y falta de placer o capacidad de disfrutar de las cosas que antes generaban un gusto, describe Corominas, el camino se enfila hacia la depresi贸n. 鈥淎 esto se le acompa帽an otros s铆ntomas como la alteraci贸n del sue帽o, el apetito o la l铆bido, el cansancio y alteraciones del rendimiento. Este cuadro, que podr铆a ser inicialmente reactivo [a la situaci贸n laboral], puede pasar a convertirse en una depresi贸n mayor: los s铆ntomas se agravan con una sensaci贸n de desesperanza e impotencia, no ves arreglo al tema鈥.

Corominas remarca unas se帽ales de alerta para cuando ese estr茅s laboral empieza a complicarse. Una de ellas, dice, es 鈥渆l retraimiento鈥, cuando una persona se a铆sla o no se atreve a comunicar o expresar sus sentimientos. Tambi茅n pone el foco en una eventual 鈥渁lteraci贸n del patr贸n habitual del sue帽o u otros h谩bitos cotidianos鈥. Otro aviso es la 鈥渕agnificaci贸n de los problemas鈥 y, por 煤ltimo, 鈥渆l sentimiento de culpa, cuando se atribuye todos los males鈥. 鈥淥jo con la culpa porque, a veces, es otro enga帽o de la mente cuando est谩s con el chip depresivo鈥.

鈥淒esde que se puso en marcha la ley de prevenci贸n de riesgos laborales, en los a帽os noventa, menos del 1% de las empresas han implementado planes de prevenci贸n psicosocial鈥. Ya lo hemos dicho otras veces: la salud en el trabajo para las empresas es un gasto, para nosotros es la vida, Y DEBEMOS LUCHAR POR ELLO.

Es evidente que hay otros factores, no ambientales, en las enfermedades pisqui谩tricas, pero lo que estos estudios y la realidad circundante ponen sobre la mesa es la importancia de combatir la EXPLOTACI脫N LABORAL en todos los sentidos.

Los trabajadores asalariados seguiremos condenados a la destrucci贸n f铆sica y ps铆quica, mientras no nos organicemos y luchemos por la 煤nica consigna que, de verdad, puede liberarnos de tanto sufrimiento acumulado: la ABOLICI脫N DEL TRABAJO ASALARIADO.

