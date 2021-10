–

Afectados y profesionales hablan de los efectos psicol贸gicos de esta crisis para luchar contra los estigmas.

El 30% de la poblaci贸n espa帽ola afirma haber tenido ataques de p谩nico desde que el coronavirus trastoc贸 nuestras vidas. M谩s del 50% reconoce haber sentido alg煤n tipo de tristeza o ansiedad. Hay estimaciones que apuntan que las consultas con profesionales de la psicolog铆a se han duplicado respecto a 2019 y el consumo de psicof谩rmacos ha aumentado el doble de lo que suele hacerlo.

Estas son solo algunas de las cifras que reflejan que la salud mental en Espa帽a ha empeorado desde el inicio de la pandemia. Cifras que por s铆 solas impactan, pero que impresionan a煤n m谩s cuando nos acercamos a las historias reales que laten tras ellas. Poner voz a estos problemas ayuda a visibilizar una cuesti贸n que tradicionalmente ha permanecido oculta y sobre la que ha pesado un gran estigma contra el que poco a poco se va luchando: cada vez con m谩s fuerza, pero a煤n con un largo trayecto por recorrer.

“Yo nunca hab铆a tenido problemas de salud mental y nunca cre铆 que podr铆a acabar ingresada por ello. Pero el confinamiento me pill贸 solo unas semanas despu茅s de la ruptura de una relaci贸n sentimental larga y contribuy贸 a que sintiera que todo se me ven铆a abajo. Aquella idea que ten铆a de estar con esa persona hasta el fin de mis d铆as se hab铆a desvanecido y a partir de ah铆 todo lo que me daba cierta estabilidad tambi茅n se iba cayendo. De repente la red en la que pod铆a apoyarme estaba completamente alterada”, relata Laura, que suma como factor de su colapso emocional “el atiborramiento de informaci贸n” sobre la Covid.

Esta mujer forma parte del grupo de portavoces de Obertament, una plataforma que lleva m谩s de diez a帽os luchando contra la discriminaci贸n que sufren las personas con alg煤n problema de salud mental y a quienes pretenden hacer due帽as de su cambio. Ese grupo lo componen un centenar de activistas que tienen o han tenido un trastorno y han sufrido las consecuencias de un estigma que dificulta su recuperaci贸n. Esta entidad denuncia que se trata de ciudadanos que adem谩s suelen ser infradiagnosticados cuando padecen alguna enfermedad f铆sica porque sus dolencias tienden a asociarse a su estado psicol贸gico.

Como Laura, Vanesa, Jes煤s, C茅sar, Micaela, Alberto… son algunas de las personas que se han prestado a compartir sus vivencias con este diario y que iremos conociendo a lo largo de los pr贸ximos d铆as. Vivencias con las que muchos nos sentiremos identificados porque de alguna u otra manera, en mayor o menor medida, esta pandemia nos ha afectado pr谩cticamente a todos. Junto a ellos, un grupo de profesionales nos ampliar谩n la diversidad de situaciones que se est谩n produciendo y nos ayudar谩n a saber c贸mo detectarlas y qu茅 hacer para intentar superarlas.

“El estigma hunde sus ra铆ces en aspectos culturales muy mantenidos en el tiempo y muy intensos. El miedo a la locura es ancestral y est谩 muy extendido en nosotros, aunque hay mucho de irracional en 茅l porque la mayor铆a de los problemas de salud mental tienen remedio. El tab煤 ha contribuido a que ese miedo irracional se mantuviera. Incluso sentimientos vinculados a 茅l como la verg眉enza o la culpa refuerzan su irracionalidad”, explica Mercedes Nav铆o, directora de la Oficina de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid. Esta unidad puso en marcha en junio del a帽o pasado un Plan de Respuesta en Salud Mental a la crisis generada por la Covid-19 a trav茅s del cual ha atendido a m谩s de 10.000 pacientes.

“Afortunadamente el 90% eran fundamentalmente casos de ansiedad, leves o moderados, y en menos medida trastornos del 谩mbito afectivo o adaptativo depresivo. Es una buena noticia porque significa que hemos podido amortiguar la necesidad y reducir la posibilidad de que pudiera haber una patolog铆a m谩s instaurada, mantenida en el tiempo. Hemos hecho prevenci贸n secundaria intentando impedir que hubiera situaciones de cronicidad y por supuesto mitigar todo lo posible el sufrimiento que hay detr谩s de esta sintomatolog铆a”, agrega la psiquiatra.

Este plan se dirige principalmente a tres grupos considerados de “especial vulnerabilidad derivada del contacto con las situaciones potencialmente traum谩ticas de la pandemia”: sanitarios, enfermos que han superado el coronavirus y familiares que perdieron a un ser querido y no pudieron despedirse de 茅l. Pero las casu铆sticas que se est谩n registrando son m煤ltiples: ni帽os aterrados por el toque de queda que exig铆an a sus padres marcharse a casa en cuanto empezaba a oscurecer; embarazadas angustiadas por lo que pudiera ocurrirles a sus beb茅s; adolescentes inquietos por su futuro y que han perdido el contacto con amigos; personas que han pasado a帽o y medio sin entrar en un espacio cerrado y que siguen manteniendo unas estrictas medidas higi茅nico-sanitarias…

…Y afectan a todos los colectivos. Aut贸nomos que han tenido que cerrar sus negocios tras d茅cadas dedicadas a ellos; trabajadores por cuenta ajena en ERTE o en paro; familias a las que se les ha muerto un ser querido y no han afrontado el duelo al no poder despedirse de 茅l; mayores que se han sentido solos y aislados; personas con discapacidad con altos niveles de estr茅s por el confinamiento; padres superados al verse incapaces de conciliar el teletrabajo con el cuidado de los hijos…

“Los primeros meses el impacto fue muy fuerte. Vivimos una situaci贸n generalizada porque nadie sab铆a qu茅 estaba pasando. A帽o y medio despu茅s nos encontramos a煤n con personas que no se han adaptado a la evoluci贸n de la pandemia y que est谩n de baja laboral, tienen mucho miedo a salir a la calle, no est谩n preparadas para la presencialidad, no quedan con gente ni entran en establecimientos cerrados…”, se帽ala Carmen Rodr铆guez, psic贸loga de Affor Health, consultora especializada en prevenci贸n psicosocial.

En l铆neas generales, la 煤ltima encuesta del Centro de Investigaciones Sociol贸gicas (CIS) sobre salud mental, realizada en febrero, mostr贸 que el 51,9% de los entrevistados se hab铆a sentido “cansado o con pocas energ铆as” y el 23,4% hab铆a sentido mucho o bastante “miedo a morir debido al coronavirus”. El sondeo tambi茅n reflej贸 cambios en el comportamiento de los ni帽os y adolescentes. Un 52,2% de los padres o abuelos notaron alteraciones en la manera de ser de los peque帽os: un 72,7% en el “humor”, un 78,6% 鈥渆n los h谩bitos de vida鈥 y un 30,4% “en el sue帽o”.

Ese mismo sondeo apuntaba que el 6,4% de los espa帽oles hab铆a tenido que acudir a terapia con un psic贸logo o psiquiatra desde el inicio de la crisis, mayoritariamente por trastornos ansioso o depresivos. El portal Doctoralia a帽ad铆a hace unos d铆as que en lo que llevamos de 2021 ha registrado m谩s de 93.000 visitas en la especialidad de Psicolog铆a, frente a las 77.000 de 2020 y un 98% m谩s que las 47.000 de 2019.

En ese contexto, el consumo de ansiol铆ticos, sedantes e hipn贸ticos subi贸 en 2020 a 91 dosis diarias suministradas por cada 1.000 habitantes, seg煤n datos de la Agencia Espa帽ola del Medicamento. Antonio Blanes, director de los Servicios T茅cnicos del Consejo General de Farmac茅uticos, corroboraba a 20minutos que en el 谩mbito de los medicamentos para el sistema nervioso, en patolog铆as como la ansiedad, la depresi贸n o trastornos del sue帽o, se hab铆an producido los mayores incrementos: “El crecimiento en estos grupos de medicamentos en 2020 respecto al a帽o anterior ha sido significativo, con una media de un 4,8%. En 2019 el aumento interanual para los medicamentos indicados en este tipo de patolog铆as fue de tan solo del 2%”.

Con todos esos datos sobre la mesa, esta crisis sanitaria, econ贸mica y social ha puesto el tema en la agenda pol铆tica y ha llevado a los dirigentes a impulsar medidas para abordar una situaci贸n que ven铆a quedando en el 谩mbito privado. Tambi茅n abordaremos a lo largo de este especial las propuestas que han hecho los partidos y las iniciativas, que como la Comunidad de Madrid, est谩n llevando a cabo diferentes administraciones.

“Me puse en contacto con la sanidad p煤blica y me daban cita, pero son citas muy espaciadas en el tiempo, muy cortas, y tienes que adaptarte a los horarios que ellos ponen. Son muy escasas y deficientes“, lamenta un usuario de Cruz Roja Te Escucha, un servicio tel茅fono de apoyo psicosocial lanzado por la ONG en abril de 2020. “Urge una salud p煤blica de calidad, no hay recursos y hay mucha gente que lo est谩 necesitando y no se lo puede pagar y que est谩 llamando a todas las puertas que puede sin que le atiendan”, ahonda la psic贸loga Marta Codeseda, que augura que “esto va a traer cola”: “Los problemas que esto nos va a traer a nivel psicol贸gico van a perdurar a帽os porque, por ejemplo, en los ni帽os todo lo que haya a nivel de vinculaci贸n, de apegos y de desarrollo va a empezar a salir cuando sean m谩s mayores y necesitamos una estructura que lo pueda sostener”.

