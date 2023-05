–

La inestabilidad econ贸mica, la falta de ingresos y el miedo al despido, son situaciones precursoras de problemas en la salud mental. Cuando la vida est谩 ligada a la precariedad laboral, la experiencia humana parece estar destinada exclusivamente a actividades para la supervivencia. As铆 mismo, se vuelve imposible para las personas, tener tiempo y disponibilidad hacia pr谩cticas que desarrollen el raciocinio, la afiliaci贸n y la pertenencia 鈥攅l poder para repensar el orden establecido y mejorar la vida鈥. La incertidumbre econ贸mica enlazada con el acceso y mantenimiento de un trabajo, genera continuos malestares e inseguridades a nivel ps铆quico. En esta misma l铆nea, podemos decir que el trabajo 鈥攅n su sentido m谩s amplio鈥 es un precursor de problemas y enfermedades mentales debido al deterioro de las condiciones laborales del mismo. Los empleos est谩n constituidos por exigencias que la mayor铆a de trabajadoras y trabajadores se ven incapaces de gestionar.

El trabajo produce relaciones asim茅tricas: se despoja a las personas del poder de negociaci贸n y de su libertad. Trabajar en el contexto actual, significa moverse entre contratos basura, ritmos acelerados que no permiten el descanso, y al mismo tiempo, la explotaci贸n de las personas hasta enfermar. Precisamente, las caracter铆sticas del trabajo en la era del capital son proclives a aumentar el empeoramiento de la salud. La precariedad es, en ocasiones, invisible ante los ojos de la sociedad debido a la normalizaci贸n de la misma: un encadenamiento de trabajos precarios sin la posibilidad de llegar a tener buenas condiciones laborales nunca. Podemos decir que la pobreza est谩 directamente vinculada a los trabajos precarios, no solo al desempleo, por tanto las personas son consideradas pobres a pesar de tener un trabajo 鈥渆stable鈥 鈥攓ue no cubre las necesidades personales y las del entorno m谩s pr贸ximo-. No obstante, esta 鈥渄anza de la precariedad鈥 puede llegar a alimentar la malograda idea de que el trabajo determina 鈥渜ui茅nes somos鈥 y ser un hervidero de insatisfacci贸n, incertidumbre y dolor.

El precio de la desigualdad es alto, muy alto, sobre todo para ese 99% de las personas que no tienen los recursos que necesitan. El aumento de la precariedad laboral y la falta de oportunidades van de la mano en una sociedad donde una de cada cuatro personas 鈥攃omo es el caso de Espa帽a鈥 est谩n en riesgo de exclusi贸n social por problemas relacionados con el acceso al empleo y a la vivienda. El desempleo siempre ha sido un elemento caracter铆stico del mercado laboral espa帽ol con una de las tasas m谩s altas de la UE 鈥攕eg煤n la EPA de unos 11,9 millones de personas bajo la precariedad laboral, 9 millones son asalariadas, 1,2 aut贸nomas, y 2,6 se encuentran en desempleo鈥. A estos datos tan desoladores, se une el problema de la brecha salarial desde la cual las mujeres no pueden remontar sus vidas por la falta de ingresos econ贸micos que cubran sus necesidades: los desequilibrios salariales entre sexos y g茅neros, desdibujan la independencia y el bienestar social dejando a las mujeres en el umbral de la pobreza. As铆 es como esta tendencia al empobrecimiento de la sociedad, no se acaba cuando se obtiene un trabajo: 鈥渆l acceso al 谩mbito laboral bajo unas condiciones precarias e inflexibles que no posibilitan salir de esa situaci贸n de exclusi贸n social en la que se mantienen con recursos 铆nfimos鈥 seg煤n el informe de las CC OO del pasado a帽o. El azote de la crisis econ贸mica se deja sentir en el 谩mbito laboral por la falta de redes de seguridad y la desarticulaci贸n de los recursos para la poblaci贸n menos privilegiada.

En la actualidad el salario percibido por un empleo, no llega a cubrir las necesidades b谩sicas de una gran parte de la poblaci贸n, as铆 mismo es muy dif铆cil tener recursos para cubrir la asistencia ante el malestar ps铆quico

El reciente informe PRESME desarrollado por un grupo de expertas y expertos sobre el impacto de la precariedad laboral, afirma que la desigualdad social y econ贸mica, la discriminaci贸n y las agresiones a la democracia son problemas globales de salud p煤blica. La actual tendencia decreciente de los salarios y el desempleo refuerzan las desigualdades en relaci贸n a la salud mental. 鈥淒e la poblaci贸n ocupada, unos 17,3 millones son asalariados, de los cuales un 46,9% puede considerarse que tiene un empleo precario (8,1 millones de personas)鈥. En la actualidad el salario percibido por un empleo, no llega a cubrir las necesidades b谩sicas de una gran parte de la poblaci贸n, as铆 mismo es muy dif铆cil tener recursos para cubrir la asistencia ante el malestar ps铆quico. Un sistema de salud p煤blica deficiente y cada vez m谩s privatizado, no cubre, ni da soluciones para tratar los problemas mentales de las personas.

Por tanto, la profunda precariedad bajo la que trabaja la mayor铆a de personas a lo largo del mundo, se infiltra en los cuerpos y deriva en vidas inseguras, envejecimiento prematuro y una muerte que llega antes de tiempo. La disciplina del trabajo es invisible y altamente nociva para la salud: una estigmatizaci贸n del pobre y del precariado bajo un malestar ps铆quico constante. De la misma forma, este sufrimiento ps铆quico aumenta cuando hay un desconocimiento sobre qu茅 es lo que lleva a tantos individuos a aceptar lo inaceptable en situaciones de explotaci贸n. Esta posici贸n de desamparo se intensifica con los discursos meritocr谩ticos: 鈥渉ay que ponerle m谩s ganas para alcanzar la plenitud laboral鈥.



La pandemia de salud mental ya ha llegado



una medida de protecci贸n social y seguridad econ贸mica como la Renta B谩sica universal (RB) podr铆a tener importantes efectos beneficiosos para la salud mental de toda la poblaci贸n.

El soci贸logo David Casassas refiere que si las personas llegan 鈥渄espose铆das鈥 al mundo del trabajo, es improbable que puedan tener la fuerza para exigir sus derechos: se pierde la capacidad de autodeterminaci贸n individual y colectiva. La salud mental depende de diversas situaciones de la cotidianidad que la determinan 鈥攗na combinaci贸n de m煤ltiples factores sociales鈥. Como explica PRESME, hay evidencias cient铆ficas que avalan las teor铆as sobre la precariedad laboral y los problemas ps铆quicos. La pobreza laboral est谩 incentivada por 鈥渓as condiciones socioecon贸micas, decisiones pol铆ticas o legislativas, y en estrategias o pr谩cticas laborales de muchas empresas鈥.

鈥淗ay que abrir debates y poner en pr谩ctica pol铆ticas tan esenciales como la gesti贸n del tiempo y el reparto del trabajo, el trabajo garantizado, la implementaci贸n de una renta b谩sica universal o garantizada y, muy especialmente, el desarrollo de la democracia econ贸mica en las empresas para avanzar en la realizaci贸n de trabajos socialmente necesarios y ecol贸gicamente sostenibles鈥 (PRESME, 2023)

Una Renta B谩sica Incondicional como aliada de la salud mental

No es de extra帽ar que la falta de ingresos empeore progresivamente las condiciones de vida: repercute en todos los 谩mbitos del desarrollo, sobre todo en la salud mental. Ante estos fen贸menos que disminuyen la esperanza de vida, la renta b谩sica universal e incondicional (RBI) podr铆a dar una respuesta a los dramas cotidianos que sufre la mayor铆a. Con esta cuesti贸n, se abre un debate extenso y necesario, debido a que hay un gran desconocimiento sobre lo qu茅 es lo que se plantea. En concreto, se habla de la renta b谩sica como una asignaci贸n monetaria a toda la poblaci贸n individual, de forma universal e incondicional: sin ning煤n tipo de condici贸n. No se debe confundir la Renta B谩sica Incondicional, con subsidios o ayudas que est谩n condicionadas por otras variables, es decir, que las personas deben cumplir con una serie de requisitos para obtener la ayuda tramitada 鈥攅n su mayor铆a son incompatibles con otros subsidios鈥. Desde EUREKA (Red Activista por la Renta Incondicional) se denuncia la tendencia a manipular los objetivos de la renta b谩sica para que las personas que realmente lo necesitan, se pongan en contra.

Una renta b谩sica como la que plantean algunos autores 鈥擠aniel Ravent贸s entre otros鈥 cambiar铆a la vida de muchas personas. Este nuevo derecho fundamental podr铆a dar un vuelco en las relaciones humanas: no solamente se acabar铆a con el problema de la pobreza, sino que el trabajo no estar铆a directamente orientado al mercado. En el caso de que una persona obtuviera una renta b谩sica todos los meses de 900 euros, debido a que es incondicional y universal, se podr铆an tener otros ingresos provenientes del trabajo o de alguna pensi贸n/ayuda que se percibe por derecho. Esta garant铆a de ingresos podr铆a suponer una vinculaci贸n al trabajo sin la presi贸n continua de la vida precaria, adem谩s de suprimir la obligaci贸n de aguantar condiciones de explotaci贸n: las personas tendr铆an m谩s poder de negociaci贸n frente a las condiciones de los empresarios.

El economista y activista por la renta b谩sica, Daniel Ravent贸s, explica que hay una serie de 鈥渙bjeciones鈥 detr谩s de la cuesti贸n de la renta b谩sica. Se tratar铆a de mitos y especulaciones sobre una supuesta ruptura de la reciprocidad: un impulso al individualismo debido a que, la renta b谩sica, podr铆a permitir a las personas dedicar su vida de manera plena a 鈥渁quello que deseen鈥 鈥攕in compromiso, ni colaboraci贸n colectiva鈥. Pero este descr茅dito se propulsa por la desconfianza que genera la precariedad hacia los dem谩s y el miedo de los empresarios a que los trabajadores ya no acepten unas condiciones precarias. Estos bulos desde el desconocimiento influyen de manera negativa en la percepci贸n que tienen las personas de la Renta B谩sica. No obstante, a lo largo de la historia, se ha visto que en los proyectos que redistribuyen la riqueza (y tambi茅n el poder) prima el principio de colaboraci贸n y responsabilidad social.

Con el sistema que tenemos actualmente, nos enfrentamos a una serie de problemas psicol贸gicos derivados de la pobreza y la falta de acceso a los recursos m铆nimos para la existencia. La Renta B谩sica reducir铆a los niveles de exclusi贸n junto a esa sensaci贸n de vivir bajo una amenaza constante

En un documental dirigido por Christian Todd, se describe un proyecto piloto de la Renta B谩sica en la poblaci贸n de Anchorage. Con el yacimiento de petr贸leo considerado el m谩s grande del mundo, la poblaci贸n vivi贸 un boom econ贸mico nunca antes visto. Bajo este incremento de capital, se estableci贸 la mejor forma de destinar este dinero a fondos sociales. Teniendo en cuenta que el petr贸leo era un bien que se podr铆a acabar en alg煤n momento, y con 茅l, el dinero, los gobernadores y legisladores propusieron establecer una cuenta de ahorros: el Fondo Permanente de Alaska. Cada ciudadano de la zona recibir铆a una renta b谩sica que se anuncia cada a帽o 鈥攅ntre los 1.500/2000 d贸lares鈥. Las petroleras extraen la materia prima de este paraje natural, as铆 que los ciudadanos reciben esta compensaci贸n econ贸mica. Las personas de la localidad, experimentaron una vida con facilidades que les permit铆an ser pr贸speros en base a un patrimonio com煤n, y pes茅 a los bulos sobre la renta b谩sica, no dejaron de trabajar, pero viv铆an sin el miedo a la precariedad o a ser despedidas.

Con el sistema que tenemos actualmente, nos enfrentamos a una serie de problemas psicol贸gicos derivados de la pobreza y la falta de acceso a los recursos m铆nimos para la existencia. La Renta B谩sica reducir铆a los niveles de exclusi贸n junto a esa sensaci贸n de vivir bajo una amenaza constante. Pero, 驴cu谩les son las objeciones que tiene la gente ante la renta b谩sica? Ravent贸s enumera las siguientes: En primer lugar, al son del mito 鈥渕antendremos a vagos y par谩sitos鈥 se suele especular con el hecho de que las personas con necesidades producen muchos costes, y que no llegan a retribuir estas ganancias a las arcas del estado. Desde esta perspectiva, se intenta estigmatizar al pobre para negar su derecho a la existencia material garantizada.

Lo siguiente que expresa el economista es el temor a que 鈥渘adie trabajar铆a鈥 refiri茅ndose a que se perder铆a el sentido de la responsabilidad socioecon贸mica. Pero la RBI no establece que la soluci贸n sea dejar de trabajar, sino que por medio de esta medida, se pueden llegar a blindar los derechos laborales de las personas. Hay que tener en cuenta que el trabajo va m谩s all谩 de lo que ahora mismo se establece como remunerado: en referencia al trabajo dom茅stico y de cuidados que las mujeres suelen hacer de forma gratuita. La renta b谩sica, en este caso, permitir铆a compaginar este bien material con subsidios o salarios sin estar condicionados por laberintos administrativos donde los recursos no llegan a quienes deber铆a. Ravent贸s, argumenta que hay una gran capacidad t茅cnica para reducir las horas de trabajo, y la raz贸n es que la capacidad productiva actual lo permitir铆a.

鈥… el modelo de renta b谩sica universal, ha sido propuesta como potencial estrategia para reducir el impacto de la precariedad laboral en la salud mental de los trabajadores. Hasta el momento, se han realizado (o est谩n en proceso de realizaci贸n) experimentos sociales en Canad谩 (MINCOME, Ontario), Estados Unidos (Alaska, Stockton, Eastern Band of Cherokees), Finlandia, Escocia, Alemania, Espa帽a (B-MINCOME de Barcelona; y Catalu帽a), Ir谩n, Namibia, India, Kenia, Macao y Brasil (Marica). En la mayor铆a de los casos se produjo una mejora de la salud mental de las participantes, con una reducci贸n del estr茅s psicol贸gico y del consumo de drogas, alcohol y tabaco禄. (PRESME, 2023)

La 煤ltima objeci贸n que explica Ravent贸s, tiene que ver con el t铆pico dilema sobre la renta b谩sica 鈥渘o se puede financiar鈥. A esta cuesti贸n el economista se respalda en los estudios que prueban la posibilidad de establecer una renta b谩sica si se hace una reforma del IRPF, sin tener que tocar otras partidas 鈥攐 subvenciones鈥. Sin ir m谩s all谩, la posibilidad de la renta b谩sica se producir铆a a partir de los impuestos a las rentas altas, y ser铆a producto de reducir las subvenciones a asuntos innecesarios como a la realeza, entre otros. En definitiva, los ricos recibir谩n una renta b谩sica, pero pagar铆an un impuesto equivalente a lo que reciben e incluso m谩s 鈥渓os ricos no ganan nada鈥. Lo que no se tocar铆a nunca, ser铆an las remuneraciones p煤blicas imprescindibles para la sociedad, como por ejemplo, las pensiones, las ayudas p煤blicas, el sistema de salud gratuito, en definitiva no se perder铆a el sistema de bienestar p煤blico. La renta b谩sica 鈥攃omo explica Kathi Weeks鈥 podr铆a llegar a ser retribuida por medio de varias medidas, entre las m谩s importantes: 鈥淯n sistema de impuestos simplificado, m谩s progresivo y efectivo para individuos y corporaciones鈥.

鈥淪istema fiscal progresivo, donde los que m谩s ganan, m谩s pagan. Un impuesto sobre los bienes de lujo y de productos contaminantes y el ahorro mediante la simplificaci贸n de una serie de subsidios actuales y de los servicios p煤blicos asociados que han quedado obsoletos 鈥攃omo la monarqu铆a鈥斺. (EUREKA, 2023)

Por tanto, fuera de cualquier especulaci贸n, Daniel Ravent贸s explica que ser铆a posible implantar una Renta B谩sica 鈥攃on datos econ贸micos de comit茅s de expertos que avalan su teor铆a鈥. La medida supondr铆a un avance para las personas sobre el derecho de decidir por su econom铆a y donde el bienestar pueda estar al alcance de todas y todos. Con una Renta B谩sica aumenta el nivel de libertad, precisamente para poder elegir entre la vida impuesta o lo que es m谩s acorde con las tendencias/necesidades de cada persona y del colectivo.

La Renta B谩sica no producir铆a vagos, ni par谩sitos, sino gente sin la presi贸n y la carga de la esclavitud del trabajo. Una RBI facilita que las personas no tengan que vivir bajo el estigma de una pensi贸n que no llega a unos m铆nimos y se reducen los dramas para llegar a fin de mes: el sinvivir de la cotidianidad menguante entre la ansiedad y la depresi贸n. Sin ir m谩s lejos, para las mujeres, ser铆a la oportunidad de no tener que tolerar la violencia laboral, el acoso, las condiciones denigrantes por obtener un salario. Una Renta B谩sica Incondicional ser铆a una soluci贸n frente al problema de la brecha salarial en los empleos, y por otra parte, una liberaci贸n de la dependencia econ贸mica en los 谩mbitos familiares que llevan a muchas mujeres a aguantar durante a帽os situaciones de abusos o maltrato. Las continuas cargas de trabajo a las que se deben enfrentar las mujeres en su d铆a a d铆a, deterioran su salud a nivel f铆sico, mental-conductual y emocional. La ocupaci贸n permanente en las demandas externas tiene un coste en el cuidado de la salud de las mujeres. Por lo general, la doble presencia en la cual dividen su cotidianidad 鈥攖rabajar en el hogar y en el 谩mbito laboral鈥 establece una presi贸n constante, donde el encargarse de los dem谩s es 鈥渦n estado mental鈥: estar disponible las 24 horas.

Una renta b谩sica facilita que las personas no tengan que vivir bajo el estigma de una pensi贸n que no llega a unos m铆nimos y se reducen los dramas para llegar a fin de mes: el sinvivir de la cotidianidad menguante entre la ansiedad y la depresi贸n

Este estado de alerta permanente esclaviza a las mujeres, no solo en relaci贸n a los cuidados de la familia, sino tambi茅n de las personas dependientes de su entorno. Para estas mujeres por lo general, no hay opci贸n a derivar, ni activar estrategias de corresponsabilidad por la falta de recursos o la capacidad de gesti贸n. La Renta B谩sica ser铆a una potente soluci贸n para las relaciones de dominio que se crean por la precariedad laboral y el abandono de los cuidados por parte de la sociedad: ser铆an unos fondos que permitir铆an liberar de ciertos trabajos a las mujeres y tener tiempo excedente para sus vidas. Ser铆a un tipo de reivindicaci贸n clara para que todas las personas pudieran acceder no solo a los recursos que comportan beneficios al colectivo 鈥攕alud, educaci贸n鈥, sino que se pueda tener tiempo de calidad para disfrutar de los derechos fundamentales y, con ello, blindar el bienestar de la ciudadan铆a. La seguridad que se adquiere al tener unos ingresos incondicionales, ser铆a el impulso para que los colectivos de mujeres trabajadoras puedan llegar a liberarse de cargas y tener una mejor vida. Por tanto, la renta b谩sica universal es un instrumento que puede llegar a facilitar una mayor igualdad y ser un desaf铆o a la doble presencia para otorgar m谩s dinero, tiempo y libertad a las mujeres, revelando aquellas tendencias econ贸micas que precarizan la distribuci贸n de los ingresos.

Una renta b谩sica seg煤n Ravent贸s, ordenar铆a de manera racional los recursos econ贸micos que deber铆an ir destinados a las personas. Para que esto llegara a funcionar ser铆a necesario establecer controles m谩s exhaustivos para que las rentas incondicionales, estuvieran a disposici贸n de los destinatarios y no se produzcan situaciones de abuso, fraude o desamparo: el silencio administrativo.

La renta b谩sica, es f谩cil de caricaturizar cuando no se tienen plenos conocimientos. Sin embargo, cuando se entiende la propuesta se puede llegar a contemplar el ingreso incondicional como un medio para obtener m谩s tiempo fuera del trabajo, desarrollar las propias capacidades y tener menos presi贸n en la vida diaria. Por ende, como refiere Ravent贸s, la renta b谩sica tendr铆a el poder de mitigar problemas econ贸micos estructurales, reducir铆a la deuda, reforzar铆a la salud p煤blica, beneficiar铆a la econom铆a del pa铆s, adem谩s de colocar la vida, los cuidados y la salud mental en el centro de la pol铆tica.