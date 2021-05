–

De parte de ANRed May 12, 2021 49 puntos de vista

El conflicto de salud en Neuquén sigue a raíz de los descuentos y los sumarios que continúan llegando al personal de la primera línea. “Hoy los trabajadores de salud tenemos un terrible problema: ya somos 16 sumariados, y siguen llegando cartas de documento”. Mavy Albornoz enfermera de Añelo dialogó con ANRed en el día Internacional de Enfermería. En su localidad hubo 16 sumariados y descuentos de más de 20 mil pesos. También hubo reclamos del sector en distintas partes de país. Por ANRed | imágenes: Stephanie Malen.

“A mi me toca estar transitando el Covid algo que en su momento me daba mucho miedo. Pensar que capaz se te puede complicar y te podes morir en muy difícil. Yo tengo una familia, tengo hijos, una nena que tiene 3 años y toda una vida por criarla” dice Mavy enfermera de la localidad de Añelo de la provincia de Neuquén en diálogo con ANRed.

“Me tocó vivir muchas situaciones como enfermera enfrentando la pandemia en las que yo no podía cuidar a mi familia porque también el gobierno ni tenía en cuenta; te decían pueden salir hasta las 8 de la noche pero yo trabajo hasta las 10, y mi marido también en salud, entonces mi hija ¿con quién se queda?. Y después decían para administración pública si los dos padres trabajan uno se puede quedar cuidando los hijos, con excepción de salud publica. ¿Y mis hijos? ¿No son igual a los demás? Mavy piensa cómo ha tenido que cambiar la vida de sus hijos. “Todo el tiempo ves como pones en riesgo”.

Hoy en la provincia de Neuquén la Asamblea interhospitalaria decidió marchar y hacer un paro por 48 horas para pedir la anulación de los sumarios que inició la ministra de salud después de dos meses de reclamos salariales. Si bien lograron un aumento al básico, el gobierno de Omar Gutiérrez no les perdonó los días de paro y ordenó descuentos que según dice Mavy, no están organizados.

“Sabíamos que esto iba a tener sus repercusiones. A mi me llegó un descuento de 11 días de trabajo de casi 23 mil pesos. Hoy nos estamos organizando con los compañeros del hospital para poder recaudar plata. Yo llevo 7 días aislada y tengo doblemente sumario porque le tocó a mi marido, chofer de ambulancia y a mí, y descuento a los dos. Sabíamos que en esto nos jugábamos todo, es el alimento para nuestros hijos. Es toda una presión que la vivimos de los dos lados. No sabemos cuanto vamos a cobrar y pagar las cuentas».

Los sumarios firmados por la ministra de salud Andrea Peve son investigaciones que les traen consecuencias al legajo de los y las trabajadoras y también puede afectar el salario.

“Durante el conflicto me tocó estar en la mesa de diálogo en la fiscalía, lo viví en varias partes. El gobierno le hace creer a la sociedad que nos quiere, que las negociaciones son en paz, como dijo en marzo, pero hoy nuestra cabeza está preocupada por los sumarios, por la persecución continua que estamos sufriendo. Añelo tuvo este mes 270 mil pesos en descuentos a salud. En el Hospital Añelo somos 16 compañeros sumariados, mientras la cantidad de contagios va creciendo muchísimo. Y tendríamos que estar preocupados únicamente por atravesar la pandemia no cómo hago yo ahora para juntar un poco más de plata de todo lo que nos descuentan. Encima nos dicen que son descuentos por el mes de marzo, y en ese mes no hicimos retención de tareas ni nada por el estilo. Entonces yo no sé cuánto voy a cobrar a fin de mes, tenemos un gobierno que ni siquiera es claro en lo que está haciendo. Acá quieren buscar responsables, gente para perseguir.

#Ahora Paro y concentración en Jefatura de Gobierno de trabajadores de Salud El paro de extiende hasta el día de mañana. Las trabajadoras autoconvocados rechazan los descuentos , sumarios y exigen una recomposición salarial con mejores en las condiciones laborales. pic.twitter.com/OdA6Nji3mK — ANRed #25Años (@Red__Accion) May 12, 2021

¿Qué te guardas de parte de la sociedad en estos meses de lucha?

Algo que le decía a mis compañeros para incentivar que sigamos en la ruta durante la lucha era nadie va a venir a pasar la noche acá ni reclamar nuestro sueldo; y que el pueblo fue el que nos vino a apoyar fue una situación muy linda. A mi particularmente me tocó en Añelo porque es mi pueblo pero sé que en toda la provincia fue así. Añelo siempre apoya este tipo de causas y que todo se termina logrando en la ruta lamentablemente.

¿Cómo es el trabajo en un hospital del interior de la provincia?

En el interior hacemos guardias pasivas. ¿Qué son? 24 horas y 24 horas. En mi casa si me necesitan me llaman para hacer derivaciones. Una guardia pasiva nuestra de un enfermero o un chofer vale $800. Como nuestro hospital es de complejidad 3B, tenemos solo laboratorio y rayos siempre necesitamos derivar, entonces en el día vamos 3 o 4 veces en la guardia. La primera atención para todo. Todas las petroleras tienen su sistema privado pero si se les cayó un obrero nos lo dejan acá y lo llevamos nosotros a otro hospital. Entonces cuando salió en su momento el secretario general del gremio Petroleros, Pereyra para hablar malísimo de nosotros me ofuscó muchísimo porque el sistema privado si lo levanta a un obrero no lo atienden ahí, lo demás lo hacemos nosotros, en el hospital público.

A mi me tocó una situación particular, uno de los enfrentamiento que tuvimos con camioneros lo pasaron por todos lados, estaba TN. Ese día en el corte estaba con mi hija, porque mi vida todo ese tiempo fue así, y entonces un hombre se acerca y nos dice yo soy petrolero pero estoy con ustedes, dame que te ayudo para que prendamos una goma así los camioneros no se acercan y no arrancan para el lado que estábamos nosotros. Después durante los dos meses hubo empresas que nos traían comida, petroleros que se acercaban en sus autos particulares, y nos decían que ellos sabían lo que nosotros reclamábamos. Yo sé que seguramente me voy a cruzar en una guardia con un camionero que nos enfrentó. Estaremos ahí como siempre, en primera línea.