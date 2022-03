–

Pepe Escobar

The Cradle

Traducido para el CRPRID (www.nodo50.org/ceprid) por Julio Fucik

Tardó mucho en llegar, pero finalmente se están revelando algunos lineamientos clave de los nuevos cimientos del mundo multipolar.

El viernes, tras una reunión por videoconferencia, la Unión Económica Euroasiática (UEE) y China acordaron diseñar el mecanismo para un sistema monetario y financiero internacional independiente . La UEE está formada por Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Bielorrusia y Armenia, está estableciendo acuerdos de libre comercio con otras naciones euroasiáticas y se está interconectando progresivamente con la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China (BRI).

A todos los efectos prácticos, la idea proviene de Sergei Glazyev, el principal economista independiente de Rusia, exasesor del presidente Vladimir Putin y ministro de Integración y Macroeconomía de la Comisión Económica de Eurasia , el organismo regulador de la UEE. Vio que el apretón financiero occidental sobre Moscú venía años luz antes que otros.

Con bastante diplomacia, Glazyev atribuyó la realización de la idea a “los desafíos y riesgos comunes asociados con la desaceleración económica mundial y las medidas restrictivas contra los estados de la UEEy China”. Traducción: como China es una potencia euroasiática tanto como Rusia, necesitan coordinar sus estrategias para eludir el sistema unipolar de EEUU.

El sistema euroasiático se basará en “una nueva moneda internacional”, muy probablemente con el yuan como referencia, calculado como un índice de las monedas nacionales de los países participantes, así como los precios de las materias primas. El primer borrador ya se discutirá a finales de mes.

El sistema euroasiático está destinado a convertirse en una alternativa seria al dólar estadounidense, ya que la UEE puede atraer no solo a las naciones que se han unido al BRI (Kazajstán, por ejemplo, es miembro de ambos), sino también a los principales actores de la Organización de Cooperación de Shanghai así como ASEAN. Los actores de Asia occidental (Irán, Irak, Siria, Líbano) estarán inevitablemente interesados.

A medio y largo plazo, la difusión del nuevo sistema se traducirá en el debilitamiento del sistema de Bretton Woods, que incluso los estrategas y actores serios del mercado estadounidense admiten que está podrido desde dentro. El dólar estadounidense y la hegemonía imperial se enfrentan a mares tormentosos.

Muéstrame ese oro congelado

Mientras tanto, Rusia tiene un serio problema que abordar. El fin de semana pasado, el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, confirmó que la mitad de las reservas de oro y divisas de Rusia han sido congeladas por sanciones unilaterales. Es sorprendente que los expertos financieros rusos hayan colocado gran parte de la riqueza de la nación donde el “Imperio de las Mentiras” (copyright Putin) puede acceder fácilmente a ella e incluso confiscarla.

Al principio no estaba muy claro a qué se refería Siluanov. ¿Cómo es posible que Elvira Nabiulina y su equipo del Banco Central permitan que la mitad de las reservas de divisas e incluso el oro se almacenen en bancos y/o bóvedas occidentales? ¿O se trata de una táctica de distracción astuta de Siluanov?

Nadie está mejor equipado para responder a estas preguntas que el inestimable Michael Hudson, autor de la reciente edición revisada de Superimperialism: The Economic Strategy of the American Empire . Hudson fue bastante franco: “Cuando escuché por primera vez la palabra ’congelado’, pensé que esto significaba que Rusia no iba a gastar sus preciosas reservas de oro en apoyar al rublo, tratando de luchar contra una incursión al estilo de Soros desde el oeste. Pero ahora la palabra ’congelado’ parece haber significado que Rusia lo envió al extranjero, fuera de su control”. Esencialmente, todo sigue en el aire: “Mi primera lectura asumió que Rusia debe estar haciendo algo inteligente. Si fue inteligente mover el oro al extranjero, tal vez estaba haciendo lo que hacen otros bancos centrales: ’prestarlo’ a los especuladores, a cambio de un pago de intereses o una tarifa. Hasta que Rusia le diga al mundo dónde puso su oro y por qué, no podemos entenderlo. ¿Fue en el Banco de Inglaterra, incluso después de que Inglaterra confiscó el oro de Venezuela? ¿Fue en la Reserva Federal de Nueva York, incluso después de que la Reserva Federal confiscó las reservas de Afganistán?

Hasta el momento, no ha habido ninguna aclaración adicional ni de Siluanov ni de Nabiulina. Los escenarios giran en torno a una serie de deportaciones al norte de Siberia por traición nacional. Hudson agrega elementos importantes al rompecabezas: “Si [las reservas] están congeladas, ¿por qué Rusia está pagando intereses sobre su deuda externa al vencimiento? Puede ordenar al “congelador” que pague, para echarle la culpa por el incumplimiento. Puede hablar sobre la congelación de la cuenta bancaria de Irán por parte de Chase Manhattan desde la cual Irán trató de pagar los intereses de su deuda denominada en dólares. Puede insistir en que cualquier pago de los países de la OTAN se liquide por adelantado con oro físico. O puede enviar paracaidistas al Banco de Inglaterra y recuperar oro, algo así como Goldfinger en Fort Knox. Lo importante es que Rusia explique lo que pasó y cómo fue atacada, como una advertencia a otros países”. Como factor decisivo, Hudson no pudo sino guiñarle un ojo a Glazyev: “Tal vez Rusia debería nombrar a un no pro-occidental en el Banco Central”.

El cambio de juego del petrodólar

Es tentador leer en las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, en la cumbre diplomática en Antalya el jueves pasado, una admisión velada de que Moscú puede no haber estado totalmente preparado para la artillería financiera pesada desplegada por los estadounidenses: “Resolveremos el problema, y ​​la solución será dejar de depender de nuestros socios occidentales, ya sean gobiernos o empresas que actúan como herramientas de agresión política occidental contra Rusia en lugar de perseguir los intereses de sus negocios. Nos aseguraremos de que nunca más nos encontremos en una situación similar y que ni un Tío Sam ni nadie más pueda tomar decisiones encaminadas a destruir nuestra economía. Encontraremos una manera de eliminar esta dependencia. Deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo”.

Entonces, “hace mucho tiempo” comienza ahora. Y uno de sus pilares será el sistema financiero euroasiático. Mientras tanto, “el mercado” (como en el casino especulativo estadounidense) ha “juzgado” (según sus propios oráculos) que las reservas de oro rusas, las que se quedaron en Rusia, no pueden soportar el rublo.

Ese no es el problema, en varios niveles. Los oráculos hechos a sí mismos, lavados de cerebro durante décadas, creen que el Hegemón dicta lo que hace “el mercado”. Eso es mera propaganda. El hecho crucial es que, en el nuevo paradigma emergente, las naciones de la OTAN representan, en el mejor de los casos, el 15 por ciento de la población mundial. Rusia no se verá obligada a practicar la autarquía porque no necesita hacerlo: la mayor parte del mundo, como hemos visto representado en la considerable lista de naciones que no sancionan , está lista para hacer negocios con Moscú.

Irán ha demostrado cómo hacerlo. Los comerciantes del Golfo Pérsico confirmaron dicen que Irán está vendiendo no menos de 3 millones de barriles de petróleo por día incluso ahora, sin Plan de Acción Integral Conjunto (actualmente en negociación en Viena). El petróleo se vuelve a etiquetar, se pasa de contrabando y se transfiere desde camiones cisterna en la oscuridad de la noche.

Otro ejemplo: la Indian Oil Corporation (IOC), una enorme refinería, acaba de comprar 3 millones de barriles de Urales rusos al comerciante Vitol para entregarlos en mayo. No hay sanciones contra el petróleo ruso, al menos no todavía.

El plan reduccionista y mackinderesco de Washington es manipular a Ucrania como un peón desechable para arrasar Rusia y luego golpear a China. Esencialmente, divide y vencerás para aplastar no solo a uno sino a dos competidores en Eurasia que avanzan al unísono como socios estratégicos integrales.

Toda la cháchara sobre “destruir los mercados rusos”, acabar con la inversión extranjera, destruir el rublo, un “embargo comercial total”, expulsar a Rusia de “la comunidad de naciones”, etc., eso es para las galerías zombificadas. Irán ha estado lidiando con lo mismo durante cuatro décadas y sobrevivió.

La justicia poética histórica, como insinuó Lavrov, ahora dictamina que Rusia e Irán están a punto de firmar un acuerdo muy importante, que probablemente sea un equivalente de la asociación estratégica Irán-China. Los tres nodos principales de la integración de Eurasia están perfeccionando su interacción sobre la marcha y, más temprano que tarde, pueden estar utilizando un nuevo sistema monetario y financiero independiente.

Pero hay más justicia poética en camino, que gira en torno al último cambio de juego. Y llegó mucho antes de lo que todos pensábamos.

Arabia Saudita está considerando aceptar yuanes chinos, y no dólares estadounidenses, por vender petróleo a China. Traducción: Beijing le dijo a Riyadh que este es el nuevo ritmo. El final del petrodólar está cerca, y ese es el clavo certificado en el ataúd del hegemón indispensable.

Mientras tanto, hay un misterio por resolver: ¿dónde está ese oro ruso congelado?