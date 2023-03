–

Tres previas

1陋 Como historiadora no me gustan los h茅roes, ni los mitos, puesto que implican desarrollar una historia imaginaria que altera las cualidades de una persona para darles m谩s valor del que tienen. Me pueden interesar como hecho sociol贸gico que explica la necesidad de mitos y h茅roes.

2陋 Como feminista me gustan menos los h茅roes y los mitos puesto que parecen una cualidad masculina, es excepcional en las mujeres.

3陋 Como anarquista redundo en lo dicho, los mitos y h茅roes establecen categor铆as y jerarqu铆as que no son de mi gusto.

Salvador Segu铆 era un trabajador 芦ilustrado禄 (su formaci贸n es autodidacta a trav茅s de muchas y diversas lecturas), ten铆a una gran facilidad para expresarse oralmente en tertulias, m铆tines, conferencias, etc. Se trataba, por tanto, de un l铆der carism谩tico de verbo afilado, convincente y decisivo. Sin embargo, su oralidad f谩cil y convincente no se traduc铆a en la escritura, algo que tambi茅n era frecuente entre hombres y mujeres autodidactas y que trabajaban muchas horas en su oficio.

驴D贸nde se dio a conocer Segu铆 y se convirti贸 en el l铆der carism谩tico que conocemos? Como tantos otros hombres y mujeres fue en la vida cotidiana de los sindicatos, en los conflictos sociales en que intervino (especialmente en la huelga de la Canadiense) y en la c谩rcel, verdadera escuela de militantes y de l铆deres.

Si algo podemos afirmar con seguridad es que Segu铆 era un anarcosindicalista que dispon铆a de una genealog铆a muy rica para definir su pensamiento. Igualmente, podemos se帽alar que el pensamiento sindical de Segu铆 no es una creaci贸n suya sino que resulta de esta genealog铆a que arranca de lejos desde el pre-sindicalismo existente antes de la entrada del internacionalismo. Vamos a diferenciar dos etapas en esta genealog铆a:

1陋 Etapa: 1870-1916: se fue definiendo un sindicalismo radical (o revolucionario) de influencia anarquista que qued贸 definido alrededor de los rasgos siguientes:

En cuanto a la forma organizativa: unidad de los trabajadores/as en una misma organizaci贸n de car谩cter econ贸mico, los intereses materiales eran el lazo natural y permanente que cimentaba la unidad de los trabajadores/as y aseguraba el descubrimiento del verdadero enemigo, el capital.

La base organizativa fueron las sociedades obreras de oficio.

La unidad estaba basada en la flexibilidad ideol贸gica para lograr dicha uni贸n de clase, esto implicaba, necesariamente, el apoliticismo que supon铆a dejar fuera del sindicato las ideas pol铆ticas. Se rechazaban adem谩s las peticiones de soluciones legales a los problemas laborales. Al reconocer a la lucha sindical un valor pol铆tico en s铆 misma se negaba su subordinaci贸n a otros grupos como pod铆an ser los partidos pol铆ticos. Es un sindicalismo pragm谩tico y posibilista, ya que pretend铆a armonizar la implantaci贸n de mejoras con lo que permit铆an las circunstancias.

En cuanto a la táctica: acción directa, sin mediación política, a través de la acción huelguística para enfrentarse con eficacia a la patronal. El fracaso de las huelgas era valorado como un factor desmoralizador y que podía debilitar a la organización. La violencia estaba prácticamente ausente de los conflictos aunque éstos pudieran llegar a ser muy duros.

En cuanto a las reivindicaciones: la jornada laboral de las ocho horas como símbolo de la guerra abierta entre la burguesía y el proletariado.

El sindicalismo radicalizado ten铆a numerosas similitudes con el sindicalismo revolucionario que se desarroll贸 en Francia por estas fechas. La carta de Amiens (1906) proclam贸 la autonom铆a del sindicato respecto a las pretensiones dirigistas.

El problema principal de este sindicalismo era explicar la articulaci贸n de una lucha por reivindicaciones laborales (por definici贸n integrada en el sistema) dentro de un movimiento que se defin铆a como revolucionario.

Las razones del anarquismo, especialmente a partir de 1906/07, para argumentar que las luchas concretas pod铆an favorecer la revoluci贸n fueron:

Las reformas proporcionaban motivos para trabar batallas en la guerra entre burgues铆a y proletariado. Con ellas este 煤ltimo se preparaba para el combate.

M谩s que un adiestramiento material era una preparaci贸n psicol贸gica con efectos concienciadores.

La lucha sindical, y la huelga especialmente, era la expresi贸n espont谩nea de la rebeld铆a obrera y el medio m谩s eficaz de 芦perturbar el orden禄 capitalista.

Al sindicalismo radical le faltaba para ser revolucionario un proyecto de transformaci贸n social. El sindicalismo tambi茅n transform贸 al anarquismo abri茅ndolo a la acci贸n de masas y a la alianza con otras organizaciones obreras. Esa uni贸n de anarquismo y sindicalismo fragu贸 en la CNT, que se diferenciaba del sindicalismo radical en varios aspectos:

Por un lado, la existencia de un objetivo revolucionario de transformaci贸n social.

Por otro lado, la presencia de cierta influencia de la ideolog铆a anarquista que reduc铆a la flexibilidad ideol贸gica

Y, por 煤ltimo, un claro antipoliticismo que rechazaba la v铆a electoral.

Segu铆 mam贸 la formaci贸n de este sindicalismo puesto que, como se puede apreciar en su biograf铆a, naci贸 en 茅poca internacionalista (1887), empez贸 a trabajar a los doce a帽os (aprendiz de pintor), participando con 15 a帽os en la huelga general de 1902 (ah铆 conoci贸 a una aut茅ntica lideresa de esta forma de entender el sindicalismo desde el anarquismo: Teresa Claramunt).

Cuando se produjo el cambio de etapa (en 1916), ten铆a 29 a帽os y una trayectoria dentro del sindicalismo, hab铆a conocido el populismo lerrouxista, la constituci贸n de Solidaridad Obrera, la Semana Tr谩gica, el nacimiento de CNT y ten铆a ya una experiencia como orador, como organizador y como participante en numerosos conflictos sociales. Desde muy joven hab铆a entrado en contacto con el anarquismo y se defini贸 como tal. Consideraba el anarquismo como una filosof铆a, una 茅tica, una concepci贸n del ser humano y de la sociedad que no pod铆a realizarse de un d铆a para otro. El anarquismo deb铆a tener una traducci贸n en la realidad cotidiana de la gente, si no era as铆 pod铆a caer en la mera especulaci贸n filos贸fica. Por este motivo, sindicalismo y anarquismo se complementaban.

2陋 Etapa: 1916-1939. Se produjo un cambio transcendental: el sindicalismo revolucionario se transform贸 en un movimiento de masas, dando protagonismo al anarquismo que siempre fue minoritario (Segu铆 solo vivi贸 los siete primeros a帽os de esta etapa que, tras la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), fue tan rica en realizaciones pr谩cticas y te贸ricas). En el resto de Europa este sindicalismo desapareci贸 en aras del sindicalismo de gesti贸n posibilista y negociador unido al crecimiento de partidos socialdem贸cratas que soltaban el lastre del marxismo para, desde posturas reformistas, aceptar el capitalismo y la sociedad de clases.

Por medio estall贸 la Revoluci贸n Rusa (1917) que pareci贸 contradecir el triunfo del reformismo socialista y por eso result贸 tan atractiva para el anarco-sindicalismo en un primer momento (CNT ingres贸 en la III Internacional en 1919). El 芦Informe Pesta帽a禄, que fue publicado en 1922, fue contrario a permanecer en la III Internacional por considerar la revoluci贸n bolchevique centralizada y burocratizada

La CNT supo construir un sindicalismo moderno, eficaz y efectivo en sus objetivos que lograba victorias en los conflictos sociales. No fue ajeno a ello el paso de la sociedad obrera de oficio, como base organizativa, a los Sindicatos 脷nicos de rama productiva, adoptados en Catalu帽a en el Congreso de Sans, junio/julio de 1918, que se generalizaron en toda la CNT en la 2陋 mitad del a帽o 1919.

Esta cultura organizativa se puso a prueba en la Huelga de la Canadiense en cuyo desarrollo tuvo tanto protagonismo Segu铆 y en la que impuls贸 la solidaridad y la colaboraci贸n desde la organizaci贸n sindical. El fracaso final de esta huelga y la aparici贸n de la violencia puso en cuesti贸n el modelo normalizador que impulsaba Segu铆 y que buscaba construir una alternativa social con tranquilidad y a largo plazo, es decir, gradualista y moderada.

Para Segu铆, tan importante como la vertiente social de los Sindicatos 脷nicos era convertir el sindicato en herramienta de capacitaci贸n, para ello la CNT construy贸 dichos sindicatos como un espacio formativo de cultura y educaci贸n, como elementos de emancipaci贸n personal y colectiva. Se trataba de crear formas de contrasociedad igualitaria (cooperativas de producci贸n, formas de vida colectivas, instituciones educativas y culturales, etc.) en el seno mismo de la sociedad desigualitaria. Segu铆 consideraba el Sindicato un medio de capacitar a los y las trabajadoras en el oficio del autogobierno. Para Segu铆 el Sindicato era el epicentro social, pol铆tico y cultural.

Segu铆 pod铆a aceptar pactos circunstanciales y flexibles con otros sindicatos e incluso con partidos pol铆ticos, pero rechazaba que un partido pudiera erigirse en representante de la clase trabajadora. Por lo mismo rechazaba con claridad el marxismo por su exaltaci贸n del Estado y por su deseo de ejercer el poder sustituyendo a una minor铆a por otra con la consiguiente limitaci贸n de las libertades.

Por 煤ltimo, la cuesti贸n nacional ha convertido a Segu铆 en una especie de adelantado a su tiempo partidario del independentismo catal谩n por un discurso que dio en la Casa del Pueblo (no en el Ateneo de Madrid) el 4 de octubre de 1919. Aclaremos algunos aspectos:

1潞 El discurso de Segu铆 en el teatro de la Casa del Pueblo fue taquigrafiado y se public贸 entero en el diario madrile帽o Espa帽a Nueva (con repeticiones, reiteraciones y estructura de espontaneidad oral). Tambi茅n fue recogido despu茅s en el folleto El Sindicalismo Libertario en Catalu帽a.

2潞 Pere Foix, un veterano anarcosindicalista pasado al catalanismo, tergivers贸 las palabras de Segu铆 al reproducir el discurso de la Casa del Pueblo en su obra Ap貌stols i mercaders, concluida al menos desde 1949 (ganadora de los Juegos Florales de Montevideo) y editada en M茅xico DF en 1957. Es este texto, y en concreto este fragmento que solo aparece en la obra de Foix, el que referencia el nacionalismo catal谩n como partidario de la independencia:

芦(鈥) nosotros, los trabajadores, como sea que con una Catalu帽a independiente no perder铆an nada, antes al contrario, ganar铆amos mucho, la independencia de nuestra tierra no nos da miedo禄.

Si nos atenemos al texto de Espa帽a Nueva y al resto de textos de Segu铆, el conflicto que hab铆a en la segunda d茅cada del siglo XX en Catalu帽a era social, no nacional. En ese conflicto, la burgues铆a identificaba al anarco-sindicalismo como el enemigo a abatir y para ello puso en marcha el somaten, grupos de pistoleros, el sindicato libre, etc. Por su parte, Segu铆 consideraba a la Lliga Regionalista (y a Camb贸) como el peor enemigo del anarco-sindicalismo y trat贸 de transmitir en Madrid que la Lliga no representaba a Catalu帽a, sino que pretend铆a utilizar el discurso de la autonom铆a para controlar la sociedad catalana.

Conclusi贸n: Salvador Segu铆 fue un sindicalista y anarquista que desarroll贸 un sindicalismo que proced铆a de una rica genealog铆a. Ten铆a rasgos brillantes como l铆der sindical y como orador, estamos ante un gran organizador que se puso como objetivo que la CNT fuera un sindicato decisivo en el mundo del trabajo.

Fue un anarco-sindicalista a recordar, no un mito ni un h茅roe a venerar y ensalzar.

Laura Vicente