De parte de CGT De Galicia April 19, 2023 183 puntos de vista

Dentro dos actos que a CGT da Coruña celebrará cara este Primeiro de Maio, temos o gusto de anunciarvos a representación da obra de teatro Salvador Seguí, o home que camiñou sobre a utopía. A representación terá lugar o día 30 de abril, ás 12:30 horas, no local dos Maracos, na Estación de Trens de San Diego da Coruña.

Dirixida por Moisés Mato (creador do Teatro da Escoita), a obra transpórtanos aos acontecementos cruciais que transcorreron tras o asesinato de Salvador Seguí. A través do seu protagonista, un obreiro que toma a palabra en asamblea, repasa os momentos máis importantes da vida do Noi del Sucre.

Moisés Mato é director de teatro e actor, activista da non-violencia e dinamizador cultural. O espazo é limitado, polo que non poderán entrar quen cheguen de últimos.

Comité Local da CGT da Coruña