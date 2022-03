–

Las pel铆culas sobre desastres son apasionantes, especialmente si involucran la acci贸n de las fuerzas de la naturaleza. Aunque en las 煤ltimas d茅cadas se haya inventado casi todo, los guiones abunden en inexactitudes cient铆ficas que no resisten una revisi贸n por pares y hasta identifiquemos groseras copias entre algunos de los largometrajes m谩s taquilleros, no renuncio a la cat谩strofe, ese viaje a lo improbable y distante de nuestra realidad. 驴Improbable y distante? Ese es el punto. El auge de este subg茅nero 鈥 la d茅cada de 1970 鈥 coincidi贸 sugestivamente con un punto de inflexi贸n en el equilibrio del sistema Tierra, aunque por entonces no se conociese su dimensi贸n total. Por Valeria Foglia (@valeriafgl) 鈥 Emergencia en la Tierra.

Las pel铆culas sobre desastres son apasionantes, especialmente si involucran la acci贸n de las fuerzas de la naturaleza. No voy a mentir: me encanta ver el mundo arder, olas enormes que tapan ciudades y gente que lucha por sobrevivir en un planeta sin agua ni comida. Ya sea que los sucesos se desaten por alg煤n desbarajuste clim谩tico o el impacto de un meteorito, si dicen cine cat谩strofe yo me anoto: vi Twister, El d铆a despu茅s de ma帽ana, Impacto profundo, Armageddon, La tormenta perfecta, 2012, Interestelar, San Andreas, El final de todo, Greenland, Geostorm, etc. Casi todas las producciones en esa suerte de revival de las disaster movies, una tercera etapa entre fines del siglo XX y primeras d茅cadas del XXI, donde las maquetas rid铆culas y las im谩genes de archivo de los 70 les cedieron paso a los efectos especiales y el CGI.

Aunque en las 煤ltimas d茅cadas se haya inventado casi todo, los guiones abunden en inexactitudes cient铆ficas que no resisten una revisi贸n por pares y hasta identifiquemos groseras copias entre algunos de los largometrajes m谩s taquilleros, no renuncio a la cat谩strofe, ese viaje a lo improbable y distante de nuestra realidad.驴Improbable y distante? Ese es el punto. El auge de este subg茅nero 鈥搇a d茅cada de 1970鈥 coincidi贸 sugestivamente con un punto de inflexi贸n en el equilibrio del sistema Tierra, aunque por entonces no se conociese su dimensi贸n total.

Hoy sabemos que en 1974, mientras Charlton Heston, Ava Gardner y Genevi猫ve Bujold protagonizaban un tri谩ngulo amoroso en medio de un enorme terremoto en Los 脕ngeles, la temperatura de la superficie terrestre comenzaba a aumentar m谩s r谩pido que en ning煤n otro per铆odo de cincuenta a帽os en por lo menos los 煤ltimos dos milenios.

Era 1978 cuando Rock Hudson film贸 Avalancha, donde debe rebusc谩rselas para no morir sepultado bajo la nieve en un complejo tur铆stico, coincidiendo con la hip贸tesis en boga de que la Tierra se estaba enfriando y aproxim谩ndose a una nueva era glacial. Ese mismo a帽o, sin embargo, cient铆ficos de Exxon advirtieron a la petrolera norteamericana sobre el efecto de sus emisiones de di贸xido de carbono (CO2) en el calentamiento global, una expresi贸n que comenzaba a usarse.

Costumbrismo

El cine cat谩strofe atrae porque es desmesurado y majestuoso, porque expone las miserias y grandezas de la humanidad en situaciones l铆mite. Lo vimos desde peque帽os durante 鈥渟谩bados de superacci贸n鈥 en la comodidad del sill贸n o aferrados a la butaca de un cine repleto de otros seres humanos que se sab铆an a salvo de esos avatares, a un colectivo o subte de distancia de la tranquilidad del hogar.

Ahora los desastres de la naturaleza acaparan titulares en portales, redes sociales y z贸calos de televisi贸n. Aunque no ofrezcan fen贸menos extremos nuevos (no es que bajen aliens de una nave), estos son m谩s frecuentes e intensos. Si ya suced铆an en una regi贸n, se anticipan y prolongan, como las temporadas de incendios. Ahora son parte del paisaje ciudades sepultadas por r铆os de lodo que corren con la fuerza de r谩pidos, tormentas de miles de rayos que alimentan incendios descontrolados, inundaciones severas, huracanes y tifones que no dan tiempo a prepararse, r铆os pr谩cticamente secos, megasequ铆as que provocan hambrunas, olas de calor mortales, destrucci贸n de carreteras y puentes, miles de muertos, desplazados, conflictos y p茅rdidas multimillonarias. Y eso solo en 2021.Aunque se apoye en elementos que le den verosimilitud y hasta intentos de explicaci贸n cient铆fica, el cine cat谩strofe no necesita ser realista ni pintar escenarios cotidianos. La ficci贸n nos asombra y genera adrenalina, con una tranquilidad que no ofrecen los documentales: lo que se ve en pantalla es improbable, al menos en nuestro ciclo vital, cuando no es directamente flojo de papeles en t茅rminos cient铆ficos.

Cient铆ficos ignorados

Una frase popular dice que en la base de todo largometraje sobre cat谩strofes hay un cient铆fico ignorado por el Gobierno. Pongamos por caso a Jack Hall, el paleoclimat贸logo interpretado por Dennis Quaid en El d铆a despu茅s de ma帽ana. Tras una expedici贸n a la Ant谩rtida, Hall expone ante la ONU para alertar sobre el freno de la Circulaci贸n de Reversi贸n Meridional del Atl谩ntico (AMOC) y una nueva glaciaci贸n por el avance del calentamiento global, pero el vicepresidente lo acusa de 鈥渟ensacionalista鈥 (驴suena familiar?) y habla de costos econ贸micos: 鈥淣o podemos evacuar la mitad del pa铆s porque un cient铆fico piensa que el clima est谩 cambiando鈥.

En Geostorm a Gerard Butler 鈥揳ctor emblema del subg茅nero en los 煤ltimos a帽os 鈥 lo echan de su trabajo como jefe de una red global de sat茅lites por saltarse protocolos para intentar dispersar un tif贸n en medio de cambios abruptos y peligrosos en el clima. Independientemente de la factibilidad de este sistema y de que el film oriente al espectador hacia soluciones meramente tecnol贸gicas, el despido de Jake Lawson vale como ejemplo.Pero aun si se diese el caso de que los Gobiernos escucharan las advertencias de los expertos, la opci贸n en el cine es salvar a unos pocos tard铆amente y con m茅todos crueles, algo que vimos en Impacto profundo con el presidente encarnado por Morgan Freeman, y hasta desplegar tecnolog铆a para hacer negocios con el inminente peligro, como ejemplific贸 brutalmente Don鈥檛 Look Up con ese gur煤 billonario, un h铆brido entre Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Bill Gates.

No es ficci贸n: las advertencias de los cient铆ficos fueron de hecho ninguneadas por los Gobiernos, y durante mucho tiempo aquellos fueron personalmente descalificados como 鈥減rofetas del Apocalipsis鈥.

Sexta extinci贸n masiva, alteraci贸n del 75 % de la superficie terrestre no cubierta de hielo, cambios sin precedentes en miles de a帽os, calentamiento acelerado hacia puntos de no retorno 鈥搈谩s all谩 del aumento del 1.5 掳C respecto a 1850/1900鈥, retroceso masivo de glaciares y monta帽as polares, suba del nivel del mar por derretimiento del hielo en Groenlandia, la Ant谩rtida y especialmente el 脕rtico (que perder谩 todo su hielo marino durante septiembre al menos una vez antes de 2050), acidificaci贸n de los oc茅anos, olas de calor marinas, fuertes tormentas e intensificaci贸n de ciclones, deslizamientos de tierra, desaparici贸n de naciones insulares, sabanizaci贸n de selvas tropicales, destrucci贸n de infraestructura y hogares en las ciudades, millones de migrantes y refugiados, proliferaci贸n de enfermedades virales, megasequ铆as y hambrunas, entre otros riesgos simult谩neos que m谩s all谩 de 2040 鈥搈enos de dos d茅cadas鈥 podr铆an volverse incontrolables e irreversibles.

No es el borrador de un guion cinematogr谩fico: son los fen贸menos proyectados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Clim谩tico de la ONU si no se frenan las emisiones de gases de efecto invernadero. En lugar de verlos en la pantalla grande con m煤sica de John Williams o Hans Zimmer, lo m谩s probable es que vivamos las consecuencias en carne propia, especialmente el 60 % de la poblaci贸n mundial que vive en ciudades, por no hablar de las futuras generaciones.

El consenso general de la comunidad cient铆fica es que las medidas que se tomen durante esta d茅cada son claves. Pero las alarmas han sonado durante las previas sin despertar el inter茅s de los Gobiernos a nivel global, y especialmente los de los llamados pa铆ses centrales, principales responsables de las emisiones contaminantes a trav茅s de los combustibles f贸siles. En pa铆ses como Argentina, los cambios en el uso del suelo mediante incendios, desmontes y otras actividades para la agroindustria, las forestales, la miner铆a y otros rubros extractivistas tambi茅n son fuentes de emisiones y despojan a millones de sus medios de vida tradicionales.

As铆 como las grandes empresas de petr贸leo y gas sab铆an qu茅 consecuencias generaba su actividad, luego del suceso local y global del primer D铆a de la Tierra el 22 de abril de 1970, los Gobiernos se llenaron de organismos cient铆ficos que los asesoraban sin alterar su business as usual. No se trata de que el mensaje no haya llegado: no hubo ni hay voluntad pol铆tica de tomar medidas urgentes y radicales por parte de aquellos que administran Estados como si el sistema Tierra fuera infinito.

De La aventura del Poseid贸n a Greenland

En 1972 Donella y Dennis Meadows, cient铆ficos del Instituto de Tecnolog铆a de Massachusetts (MIT), y un equipo de trabajo con especialistas de otros pa铆ses, publicaron Los l铆mites del crecimiento , un informe encargado por el Club de Roma que advirti贸 que si el aumento poblacional, la industrializaci贸n, la contaminaci贸n, la producci贸n de alimentos y la explotaci贸n de la naturaleza se mantienen sin variaci贸n, la Tierra alcanzar谩 sus l铆mites.

, un informe encargado por el Club de Roma que advirti贸 que si el aumento poblacional, la industrializaci贸n, la contaminaci贸n, la producci贸n de alimentos y la explotaci贸n de la naturaleza se mantienen sin variaci贸n, la Tierra alcanzar谩 sus l铆mites. Ese mismo a帽o se realiz贸 la primera cumbre ambiental en Estocolmo .

. El Programa Mundial de Investigaciones Clim谩ticas se crea en 1979 para determinar y predecir la influencia de actividades humanas sobre el clima de la Tierra.

En 1987 se funda el Programa Internacional Bi贸sfera Ge贸sfera (IGBP) con la misi贸n de 鈥渄escribir y comprender los procesos f铆sicos, qu铆micos y biol贸gicos que regulan todo el sistema Tierra, el ambiente 煤nico que proporciona para la vida, los cambios que est谩n ocurriendo en este sistema y la forma en que estos cambios est谩n influenciados por las actividades humanas鈥.

(IGBP) con la misi贸n de 鈥渄escribir y comprender los procesos f铆sicos, qu铆micos y biol贸gicos que regulan todo el sistema Tierra, el ambiente 煤nico que proporciona para la vida, los cambios que est谩n ocurriendo en este sistema y la forma en que estos cambios est谩n influenciados por las actividades humanas鈥. En plena ola de calor en Washington en 1988, James Hansen , climat贸logo del Instituto Espacial Goddard de la NASA, dio testimonio ante el Congreso de EE. UU. sobre el calentamiento global, su relaci贸n con el efecto invernadero y la probabilidad de eventos extremos que lleven a la inhabitabilidad de ciertas regiones del planeta.

, climat贸logo del Instituto Espacial Goddard de la NASA, dio testimonio ante el Congreso de EE. UU. sobre el calentamiento global, su relaci贸n con el efecto invernadero y la probabilidad de eventos extremos que lleven a la inhabitabilidad de ciertas regiones del planeta. La Organizaci贸n Meteorol贸gica Mundial y el Programa de la ONU para el Medio Ambiente fundaron el IPCC ese mismo a帽o. En 1990 public贸 su primer informe de evaluaci贸n, y ya va por el sexto (2021鈥2022).

ese mismo a帽o. En 1990 public贸 su primer informe de evaluaci贸n, y ya va por el sexto (2021鈥2022). En 1992 tuvo lugar en R铆o de Janeiro la 鈥 Cumbre de la Tierra 鈥, que reuni贸 a casi doscientos pa铆ses y miles de representantes dos d茅cadas despu茅s del encuentro en Suecia. 鈥淧ara alcanzar el desarrollo sostenible, la protecci贸n del ambiente debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede ser considerada por separado鈥, dice su principio n煤mero cuatro.

鈥, que reuni贸 a casi doscientos pa铆ses y miles de representantes dos d茅cadas despu茅s del encuentro en Suecia. 鈥淧ara alcanzar el desarrollo sostenible, la protecci贸n del ambiente debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede ser considerada por separado鈥, dice su principio n煤mero cuatro. En 2000 Paul Crutzen propone dejar de hablar de Holoceno y empezar a considerar el Antropoceno como nueva 茅poca geol贸gica, caracterizada por el impacto contempor谩neo de las actividades humanas en el ambiente global. A煤n debe ser reconocido por la Uni贸n Internacional de Ciencias Geol贸gicas.

como nueva 茅poca geol贸gica, caracterizada por el impacto contempor谩neo de las actividades humanas en el ambiente global. A煤n debe ser reconocido por la Uni贸n Internacional de Ciencias Geol贸gicas. En 2009 decenas de cient铆ficos liderados por Johan Rockstr枚m, del Centro de Resiliencia de Estocolmo, y Will Steffen, de la Universidad Nacional Australiana, propusieron el concepto de l铆mites planetarios: nueve procesos fundamentales para la estabilidad de la Tierra.

nueve procesos fundamentales para la estabilidad de la Tierra. El 鈥 reporte del 1.5 掳C 鈥 del IPCC de 2018 fue una bisagra para el movimiento ambiental: si no se limitan las emisiones, un aumento en la temperatura terrestre superior a esa cifra producir谩 鈥渋mpactos desafiantes鈥 en ecosistemas y comunidades.

鈥 del IPCC de 2018 fue una bisagra para el movimiento ambiental: si no se limitan las emisiones, un aumento en la temperatura terrestre superior a esa cifra producir谩 鈥渋mpactos desafiantes鈥 en ecosistemas y comunidades. En 2020 naci贸 Scientist Rebellion, una agrupaci贸n de profesionales de la ciencia, que, inspirados por el movimiento juvenil clim谩tico de los 煤ltimos a帽os, llaman a una 鈥渞esistencia civil no violenta鈥 para exponer la gravedad de la emergencia clim谩tica y reclamar descarbonizaci贸n, decrecimiento y transici贸n justa hacia un sistema sostenible.

Literatura cient铆fica no falt贸 (solo el reporte del Grupo de Trabajo II del IPCC publicado en 2022 tiene m谩s de tres mil p谩ginas). Sin embargo, las noticias y los estudios sobre la crisis planetaria no fueron un parteaguas para la acci贸n global de quienes est谩n en el poder.

James Hansen fue varias veces detenido por protestar tras abandonar la NASA y volcarse al activismo. Michael Kuperberg, cient铆fico a cargo del Informe Nacional del Clima, fue despedido durante la administraci贸n de Donald Trump. Jair Bolsonaro removi贸 al director del Instituto Nacional de Investigaci贸n Espacial de Brasil tras la divulgaci贸n de datos sobre la deforestaci贸n de la Amazon铆a.

Pero la respuesta m谩s habitual en los tiempos de la correcci贸n pol铆tica es dar la raz贸n 鈥揺l 煤ltimo sumario para formuladores de pol铆ticas del IPCC fue aprobado por cientos de Estados鈥, pactar compromisos (no vinculantes) en cumbres mundiales y financiar investigaciones, mientras se sigue subsidiando la exploraci贸n, extracci贸n y quema de combustibles f贸siles, por ejemplo, en lugar de dar impulso a las energ铆as renovables.

Hace m谩s de tres d茅cadas la comunidad cient铆fica fue o铆da y atendida: en 1987, dos a帽os despu茅s de que la British Antarctic Survey descubriera el agujero de ozono, se acord贸 el Protocolo de Montreal, una cooperaci贸n internacional in茅dita para la eliminaci贸n de emisiones de clorofluorocarbonos e hidroclorofluorocarbonos, responsables del agotamiento de la capa que protege a la Tierra de las radiaciones ultravioletas del Sol.

Aunque sin cantar victoria en forma definitiva, se logr贸 estabilizar y luego reducir las concentraciones de estas sustancias qu铆micas en aerosoles y refrigerantes. Pero una cosa es discontinuar contaminantes en algunos productos ante una amenaza inminente e inaplazable y otra es poner en cuesti贸n la matriz energ茅tica, productiva y de consumo del capitalismo a nivel mundial.

驴Final feliz?

En un recomendable art铆culo de The Guardian, el editor y activista australiano Jeff Sparrow se pregunta si, a contramano de lo que se pensaba hace algunos a帽os, enfocarse en desastres concretos distrae de la lucha contra la crisis clim谩tica. Australia pas贸 de la emergencia de los incendios forestales de 2019/2020 a la cat谩strofe de las inundaciones de 2022 (advertida mucho antes por los especialistas) sin que el primer ministro Scott Morrison dejara de militar los combustibles f贸siles, especialmente el carb贸n. 鈥淗emos permitido que los s铆ntomas del colapso ecol贸gico proliferen tanto como para hacer que abordar las causas subyacentes sea cada vez m谩s dif铆cil鈥, se lamenta Sparrow.

El doctor Ilan Kelman, del University College de Londres, se especializa en desastres y salud. En la l铆nea de Sparrow, Kelman identifica que a los desastres y conflictos que sobrevienen tras eventos naturales extremos los anteceden situaciones de pobreza y vulnerabilidad en el acceso a servicios esenciales e infraestructura. Es la pol铆tica y no el cambio clim谩tico la responsable de la crisis, dice el cient铆fico.

Todav铆a estamos a tiempo de prevenir, adaptarnos y mitigar escenarios as铆: hoy las condiciones del planeta Tierra est谩n a medio camino entre el cine cat谩strofe y el posapocal铆ptico. Aunque no se pronostican zombis, de Mad Max a Mar de la Tranquilidad no son pocas las ficciones de este otro subg茅nero que muestran c贸mo ser铆a un mundo sin agua. Spoiler: no es bonito.

Quiero ver tornados que pulvericen el cartel de Hollywood en Los 脕ngeles. Tsunamis que sumerjan Nueva York y obliguen a las personas a refugiarse en torres improvisadas. Tormentas el茅ctricas, apagones e incendios en zonas rurales. Par铆s envuelta en polvo. Pero solo en las pel铆culas.

No dejemos morir el cine cat谩strofe, ese entretenimiento pochoclero al que no le pedimos demasiadas credenciales. Pero, sobre todo, no dejemos morir la vida en nuestro planeta. Las pel铆culas de desastres nos ense帽an que el mundo es fr谩gil y todo puede cambiar radicalmente de un momento a otro.

