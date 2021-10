–

October 7, 2021

Maestra Justa Freire de la Instituci贸n Libre de Ense帽anza.

Antes de ayer, Madrid se manifestaba contra la vuelta al callejero de Mill谩n Astray. El tuerto, manco y cojo legionario que insult贸 al rector de la universidad de Salamanca Miguel de Unamuno http://loquesomos.org/madrid-profesora-democrata-o-militar-fascista/

La Maestra Justa Freire http://www.fundacionangelllorca.org/justa-freire-pasion-educar/ perteneci贸 a la ILE Instituci贸n Libre de Ense帽anza https://laescueladelarepublica.es/biografias/justa-freire/ , Maestra con el maestro 脕ngel Llorca http://www.fundacionangelllorca.org/angel-llorca/biografia/ en el colegio Cervantes glorieta de los Cuatro Caminos https://www.eldiario.es/madrid/somos/chamberi/historia/cervantes-colegio-justa-freire-maestros-convirtieron-ejemplo-mundo_1_8246240.html y en La C谩rcel de Ventas https://carceldeventas.madrid.es/history/el-almacen-de-reclusas . Fueron Depurados del Magisterio por el r茅gimen franquista tanto 脕ngel Llorca https://scwd.ihr.world/es/document/2599937 como Justa Freire https://scwd.ihr.world/es/document/2632964

ayer fu茅 el #D铆aMundialDeLosDocentes

Ahora la calle de Madrid Instituci贸n Libre de Ense帽anza del distrito Ciudad Lineal, van a borrarla en la historia, por resoluci贸n del TSJM Tribunal Superior de Justicia de Madrid http://loquesomos.org/la-institucion-libre-de-ensenanza-se-queda-sin-calle/

La ILE surgi贸 1876e.c. cuando expulsaron del magisterio y de la libertad de c谩tedra a Francisco Giner de los R铆os Rosas, a Gumersindo de Azc谩rate, a Nicol谩s Salmer贸n. a Emilio Castelar, a Augusto Gonz谩lez de Linares y a los hermanos Salvador y Laureano Calder贸n Arana. Por el Decreto Orovio del ministro de Fomento Manuel Orovio Echag眉e en 1875e.c., decreto inquisitorial que obligaba a ense帽ar la ciencia y moral cristiana y el sistema pol铆tico de la Restauraci贸n Mon谩rquica de los Borbones.

La ILE promovi贸 la Libertad de c谩tedra y el laicismo en el magisterio. Dentro de la ILE en 1907e.c. Santiago Ram贸n y Cajal dirigi贸 la JAE-IC Junta Para Ampliaci贸n de Estudios e Investigaciones Cient铆ficas. En 1931e.c. con la Rep煤blica, Bartolom茅 Coss铆o cre贸 las Misiones Pedag贸gicas, donde Mar铆a Moliner construir铆a Bibliotecas Rurales y Lorca viajar铆a con el Grupo de Teatro ambulante La Barraca.

La JAE-IC en 1939e.c. ser铆a Depurada por el Franquismo en el CSIC https://www.csic.es/es/el-csic/sobre-el-csic/historia y las Misiones Pedag贸gicas fueron desmanteladas en el franquismo.

De sus Maestras y Maestros, 564.269 ser铆an Represaliados en La Depuraci贸n Franquista Magisterio https://ihr.world/es/2020/12/17/con-los-expedientes-de-educacion-superamos-un-millon-de-registros/

y de sus 580 Catedr谩ticos: 20 ser铆an Asesinados, 150 Expulsados, 195 fueron condenados al Exilio.

Tal y como lo explican los libros: Ense帽anza Ciencia ideolog铆a Espa帽a 1890e.c.-1950e.c. Manuel Castillo Martos, Juan-Luis Rubio-Mayoral. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=705746 y La destrucci贸n de la ciencia en Espa帽a : depuraci贸n universitaria en el franquismo. Luis Enrique Otero Carvajal, Gutmaro G贸mez Bravo, Jos茅 Mar铆a L贸pez S谩nchez, Rafael Sim贸n Arce y Mirta N煤帽ez D铆az-Balart. https://eprints.ucm.es/id/eprint/29541/

La JAE-IC fu茅 borrada en la historia en su periodo entreguerra 1936e.c.-1939e.c.

Nos ense帽an que su historia est谩 muy presente la investigadora de Sorolla y de Migraciones y Exilios UNED Teresa Jim茅nez-Landi Usun谩riz hija de Antonio Jim茅nez-Landi https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=541647 y su amiga la investigadora Cristina Calandre Hoenigsfeld. Cristina nos educa con sus art铆culos, para que figure en la historia del CSIC, que en La Residencia de Estudiantes de los Altos del Hip贸dromo Colina de los Chopos existe un bunker, donde el Doctor Luis Calandre Iba帽ez cardi贸logo docente y m茅dico vicepresidente del Comit茅 Central de la Cruz Roja, instal贸 un Hospital de Guerra de Carabineros, que deber铆a ser protegido como el del Parque del Capricho. Luis Calandre Iba帽ez sufri贸 el exilio interior, la depuraci贸n del colegio de m茅dicos y consejos de guerra.

Tambi茅n nos ense帽an Teresa Jim茅nez-Landi y Cristina Calandre Hoenigsfeld que la JAE continu贸 su labor cient铆fica en el periodo 1936e.c.-1939e.c. con numerosos art铆culos http://loquesomos.org/category/s29-autores/c99-cristina-calandre-hoenigsfeld/page/22/ que ofrecen luz sobre la ILE Instituci贸n Libre de Ense帽anza.

La Fundaci贸n Giner del OPUS, No tiene nada que ver con el laicismo de Giner de los R铆os, incluso han destruido los edificios que construy贸 el sobrino de Giner Bernardo Giner de los R铆os Rosas arquitecto y ministro de Comunicaciones y Transportes y ministro de Trabajo, Sanidad y Previsi贸n Social http://salvarlaile.blogspot.com.es

Por todo ello piden Verdad Justicia y Reparaci贸n para la JAE-IC https://comiteprojaeile.wordpress.com

La Calle de la ILE Instituci贸n Libre de Ense帽anza del Distrito Ciudad Lineal, pasa por donde est谩 la Junta de Distrito, y volver谩 a ser, por resoluci贸n del TSJM, de los Falangistas y Nazis de la Divisi贸n Azul Hermanos Garc铆a Noblejas http://loquesomos.org/la-institucion-libre-de-ensenanza-se-queda-sin-calle/

En el mismo distrito de Ciudad Lineal, en el Cementerio Civil de La Necr贸polis del Este de Madrid La Almudena, yace la ILE:

https://laicismo.org/una-calle-en-madrid-para-la-institucion-libre-de-ensenanza/179784

En un solo pante贸n encontramos a la ILE: Juli谩n Sanz del Rio (jurista y pedagogo, maestro de Giner de los R铆os), Manuel Bartolom茅 Coss铆o (estudioso del Greco, Director del Museo Pedag贸gico Nacional y presidente de las Misiones Pedag贸gicas) Francisco Giner de los R铆os (catedr谩tico, maestro, pedagogo, jurista, creador de la ILE), Alberto Jim茅nez Fraud (pedagogo y secretario de la JAE-IC), Fernando de Castro Pajares (acad茅mico de la Historia, fil贸sofo, presidente de la Asociaci贸n para la Ense帽anza de la Mujer (calle San Mateo)) y Gumersindo de Azc谩rate Men茅ndez (pol铆tico, historiador y jurista contra la Usura) https://www.filosofia.org/lugares/001/g015.htm

Cerca encontramos a otros maestros de la ILE: Salmer贸n (maestro catedr谩tico fil贸sofo jurista y presidente republicano, hermano y padre de pol铆ticos republicanos), Alice Gordon Gulick (maestra del Instituto Internacional de la calle Miguel 脕ngel), Eduardo Chao Fern谩ndez (ge贸logo y ministro de Fomento), Luis Simarro (darwinista, neur贸logo, maestro de Ram贸n y Cajal), Antonio Machado y N煤帽ez (su abuelo, darwinista, catedr谩tico de qu铆mica, mineralog铆a y zoolog铆a, rector de la Universidad de Sevilla y Gobernador Civil de Sevilla, zo贸logo del museo de Ciencias Naturales. Uno de sus 4 nietos muri贸 en el exilio de la guerra civil y depurado del magisterio por el franquismo despu茅s de muerto), Dolores Cebri谩n (maestra de Ciencias Naturales y F铆sica, represaliada por el franquismo) y Juli谩n Besteiro (maestro de la ILE, Presidente de las Cortes, muri贸 v铆ctima del franquismo), Gloria Giner (maestra de la ILE) y Fernando de los R铆os Urruti (maestro de la ILE, amigo de Kropotkin, ministro de justicia y de Educaci贸n Instrucci贸n P煤blica y Bellas Artes, ministro de Estado en la Rep煤blica del Exilio) con Laura de los R铆os y Francisco Garc铆a Lorca (poeta, hermano de Federico, Isabel y Concha y cu帽ado de Manuel Fern谩ndez-Montesinos alcalde de Granada fusilado por el franquismo), Jos茅 Pep铆n Bello Lasierra (escritor de la ILE), Juan Manuel Diaz Caneja (pintor de la ILE), Manuel Ruiz de Quevedo Cuevas (maestro de la ILE y de la Asociaci贸n para la Ense帽anza de la Mujer), Mar铆a S谩nchez Arb贸s (maestra de la ILE en colegios y en La https://carceldeventas.madrid.es/history/el-almacen-de-reclusas), Am茅rico Castro (maestro de la ILE, fil贸logo, cervantista, historiador, Embajador de Espa帽a en Alemania, Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias), Carmen Castro y Xavier Zubiri (fil贸sofos de la ILE), Alice Pestana (pedagoga de la ILE), Mar铆a Luisa Su谩rez Rold谩n (alumna de la ILE, Abogada de Grimau, de Camacho y del TOP Tribunal de Orden P煤blico), Mar铆a Luisa Navarro y Lorenzo Luzuriaga (cuyo epitafio resume el exilio republicano de la ILE: “Alumnos Maestros Instituci贸n Libre de Ense帽anza luego mano Jos茅 Ortega y Gasset dedicaron vida obra privada p煤blica poner Espa帽a al d铆a materia educativa todos tuvieran acceso Cultura Murieron Exilio durante dictadura franquista”

y ya en el Cementerio la Almudena de la Necr贸polis del Este: Eulalia Galvarriato y D谩maso Alonso (ling眉istas de la ILE), Benito P茅rez Gald贸s (escritor y pol铆tico republicano, maestro en la ILE), Vicente Aleixandre (escritor de la Alianza de Intelectuales AntiFascistas, nobel, cuya casa de la poes铆a http://www.vicentealeixandre.es/marcos.html est谩 abandonada por el ayuntamiento de Madrid y el Patrimonio de la Comunidad de Madrid), Mar铆a Moliner (archivera, bibliotecaria, depurada del magisterio por el franquismo al igual que su marido Fernando Ram贸n y Ferrando f铆sico introductor de las teor铆as de Einstein en la comunidad cient铆fica espa帽ola, depurado del magisterio por el franquismo), Santiago Ram贸n y Cajal (Director de la JAE-IC de la ILE, padre de la neurociencia, fot贸grafo, escritor, culturista y nobel. Cuya casa mal vendida en la inmobiliaria Idealista en manos de su directora Paloma Mart铆nez-Almeida, deber铆a haber sido un museo de la ciencia. Parte de su legado fu茅 vendido en el rastro de Madrid y otra parte permanece en cajas. El franquismo destruy贸 la JAE-IC convirti茅ndola en el CSIC).

Cuando recordamos, en la Necr贸polis del Este Cementerio la Almudena, a Las Trece Rosas, recordamos tambi茅n La C谩rcel Mujeres de Ventas https://carceldeventas.madrid.es/history/el-almacen-de-reclusas por donde pasaron grandes maestras de la ILE: Mar铆a S谩nchez Arb贸s y Carmen Castro Card煤s (alumna y maestra de la ILE, carcelera de ventas) , Matilde Landa ( https://www.todostuslibros.com/libros/matilde-landa-tr-14_978-84-96495-01-2 ), Justa Freire (http://www.fundacionangelllorca.org/justa-freire-pasion-educar/ )

Las calles del pueblo espa帽ol y de su capital, no son solo memoria hist贸rica democr谩tica, tambi茅n son parte de la pedagog铆a, la cultura y la historia del pueblo.

Todo este trabajo del callejero de Madrid tiene un origen el la laboriosa tarea del historiador Antonio Ortiz Mateos, que recogi贸 m谩s de 350 calles franquistas en la ciudad de Madrid http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.com/ . Esto se di贸 a conocer en el grupo de trabajo de la ahora viuda C谩tedra de Memoria Hist贸rica del siglo XX de la Universidad Complutense de Julio Arostegui, Mirta N煤帽ez D铆az Balart, Juli谩n Vadillo, Sergio G谩lvez Biesca etc茅tera. El gobierno de Manuela Carmena deshizo la labor de la C谩tedra en el Comisionado de fil贸sofos y pseudo historiadores. Arturo Peinado presidente del Foro por la Memoria resume el periodo 2015e.c.-2020e.c. perfectamente en este art铆culo https://elobrero.es/opinion/54152-antigona-en-madrid.html

En el distrito de Chamart铆n la Justicia nazi franquista espa帽ola prefiere borran en la historia, la calle Memorial 11 m 2004e.c. en recuerdo a los atentados de Renfe en consecuencia de la Guerra del Golfo o Guerra de Irak, por la calle caidos de la Divisi贸n Azul, porque al parecer no estuvieron involucrados en reg铆menes nazi franquistas.

En el distrito de Hortaleza van a borrar en la historia la calle al m茅dico, maestro y escritor Jos茅 Rizal h茅roe de la independencia de filipinas que estudi贸 con Miguel de Unamuno https://www.eldiario.es/madrid/somos/malasana/jose-rizal-en-madrid-cuando-el-heroe-filipino-fusilado-vivia-en-la-capital-de-la-metropoli_1_6414548.html porque el TSJM y el Pleno del Ayuntamiento de Madrid prefieren al franquista matador de toros y asesino de republicanos Jos茅 Garc铆a Carranza, alias El Algabe帽o https://www.eldiario.es/sociedad/algabeno-torero-franquista-permite-madrid_1_2118428.html

En el distrito de Moncloa Aravaca no les gusta la glorieta al pintor y escritor Ram贸n Gaya. Prefieren una glorieta o plaza dedicada al alcalde republicano de Aravaca 1931e.c.-1934e.c. y primer alcalde franquista de Aravaca 1939e.c.-1940e.c. Cirilo Mart铆n Mart铆n que delat贸 al alcalde de Aravaca 1936e.c.-1939e.c. Santiago Dom铆nguez Riaza en un juicio sumar铆simo donde acabar铆a siendo uno de los #2936nombres fusilados en el Madrid de la posguerra en La Necr贸polis del Este de Madrid Cementerio la Almudena y Civil. El hijo de Santiago Dom铆nguez con 80 a帽os en 2014 segu铆a protestando por esta injusticia. Las familias de ambos alcaldes se reunieron en el Pleno de la Junta de Distrito en 2014e.c. https://www.elplural.com/sociedad/polemica-en-aravaca-por-la-calle-al-antiguo-alcalde-de-la-localidad-ni-es-un-asesino-ni-pertenecio-jamas-a-falange_34942102

En el distrito de Ciudad Lineal van a borrar en la historia la calle Francisco Largo Caballero justo delante de su sepultura. En palabras de Federica Montseny el 煤nico presidente obrero, que comparti贸 huelgas en 1917 con los anarquistas 脕ngel Pesta帽a y Salvador Segu铆 y gobierno en 1936 con 5 ministros anarquistas Federica Montseny, Segundo Blanco, Joan Peir贸, Garc铆a Oliver, Juan L贸pez S谩nchez Segu铆, padeci贸 c谩rceles 1917e.c. y 1934e.c. y al final de sus a帽os en el exilio v铆ctima del Campo de Concentraci贸n Nazi Sachsenhausen. A Largo Caballero le han tirado a martillazos una placa en su casa natal y hace un par de semanas le denegaron una Stolpersteine o piedra de tropiezo en recuerdo a deportados a campos nazis de las que ya se han colocado 80.000 por todo el mundo.

Recientemente en el distrito de Puente de Vallecas han devuelto el nombre franquista de Crucero Baleares a la renombrada calle de Barco Sinaia. El Crucero Baleares fue un bombardero militar del bando sublevado contra la Rep煤blica y contra la democracia cuyos ca帽ones bombardearon sin piedad a la poblaci贸n civil que hu铆a de M谩laga a Almer铆a en 1937e.c. en la Desband谩. La calle en recuerdo del Barco Sinaia recordaba al buque que en 1939 traslad贸 a 1.600 refugiados espa帽oles exiliados a M茅xico.

Tenemos en el pueblo espa帽ol, una secretar铆a de estado de memoria democr谩tica que trata de sacar una segunda ley de memoria hist贸rica. La primera Ley 52/2007 da m谩s garant铆as a los franquistas sublevados golpistas, que a las anarquistas defensoras de la libertad y a las republicanas defensoras de la democracia. Una segunda ley que anula los juicios y no juzga a los jueces, ni a los tribunales franquistas, como se hizo en el juicio de los jueces en N眉rnberger. Una segunda ley de memoria que subvenciona exhumaciones sin comparecencia de un juez, para que sin juzgar las evidencias, se haga desaparecer las pruebas. Con una secretar铆a de estado que no tutela ni cuida ni atiende a las familias con una ley que no indemniza ni repara a familiares de desapariciones forzosas ni a familiares de las v铆ctimas de la guerra y la posguerra, la dictadura y la transici贸n. Una segunda ley que hace un censo de v铆ctimas y no de verdugos, que ense帽a quienes construyeron la democracia pero no ense帽a quienes la destruyeron. Una segunda ley que no deroga o declara la nulidad de la ley de amnist铆a de 1977e.c. Una nueva ley que establece unas fechas de conmemoraci贸n para las v铆ctimas que no se sustenta en la historia del golpe de estado, el d铆a de aprobaci贸n de la constituci贸n del 78 no tiene nada que ver con las v铆ctimas del franquismo; ni del exilio el d铆a 8-9 mayo de 1945e.c. en que se di贸 fin al nazismo pero en Espa帽a tuvimos que esperar 30 a帽os y unos meses m谩s. Una ley de memoria democr谩tica y una secretar铆a de estado que no defiende a los ayuntamientos frente a sentencias impositivas del nombre de calles nazi franquistas.

Sin Juzgar al franquismo criminal y sin acabar con la impunidad franquista no habr谩 verdad justicia reparaci贸n y garant铆as de no repetici贸n.