¡Samir no murió, el Estado lo mató!

19 de febrero de 2023

Por Oralba Castillo N谩jera

鈥淪i alguien roba, tendr谩 necesidad,

pero los traidores van al pared贸n鈥

Emiliano Zapata.

La madrugada del 20 de febrero de 2019, sicarios le dispararon a la cabeza y la mejilla. Tiraron a matar. No sabemos qui茅n lo mat贸, si qui茅n lo se帽al贸, tal como lo dijo Marichuy. *

En el amanecer, dolientes compa帽eros de organizaciones de Guerrero, CDMX, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y m谩s se unieron al duelo. El ta帽er de las campanas acompa帽贸 las consignas 隆Samir vive, la lucha sigue!! Una veladora en el patio de su casa, ilumina el sitio donde cay贸. Su compa帽era y suegros acomodaron toldos para recibir a los muchos consternados por el asesinato.

鈥撀stamos encabronados! 鈥 dice Tere Castellanos. 隆Mataron a un guerrero! Los dolientes lloran y murmuran; traici贸n del 鈥渃apataz鈥 *. Nubes sucias, deslavadas pintan el cielo de Zapata. 隆Aqu铆 estamos, no nos van a acabar!, 隆con su muerte nos quieren decir que nos callemos, pero eso no lo vamos hacer! 隆Si algo nos ense帽贸 nuestro compa帽ero es a seguir luchando, aunque quieran que tengamos miedo! Afirma llorando Samantha. Desde Radio

Amilzinko se escuchaba un llamado a la organizaci贸n aut贸noma y la lucha por el territorio, en la voz de Samir. 隆Nos quitaron al mejor, ahora viene lo peor! Un hombre mayor cerquita del caj贸n ruega 隆M谩ndanos una se帽al, dinos por d贸nde buscamos! El Popocat茅petl vomit贸 rabia y cenizas.

Marichuy vocera del Concejo Nacional Ind铆gena CNI, el Congreso Ind铆gena de Gobierno CIG y el Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional EZLN, la maestra Osbelia Quiroz, del Plat贸n de Tepoztl谩n, madres de los 43, Ignacio del Valle de Atenco ondean banderas, mantas y estandartes que se帽alan que: 隆Fue el Estado!

En mayo de 2014 L贸pez Obrador, cuando era candidato de Morena. en casa de Emiliano Zapata se enter贸 del Plan Integral Morelos PIM. Indignado en Yecapixtla sostuvo: 鈥淵o aqu铆 quiero expresarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos. No queremos ese gasoducto, no queremos esa termoel茅ctrica, y no queremos tampoco las minas que van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas. Vamos a apoyarles en todo lo que podamos, pueden contar con nosotros. M茅xico no es territorio de conquista, no es para que vengan los extranjeros aqu铆 a apropiarse de todo, 驴Qu茅 les pasa a 茅stos? Es como si fueran a Jerusal茅n y construyeran basureros t贸xicos o una planta nuclear en el muro de las lamentaciones.鈥

Fue un alivio, espera de futuro. Votaron por AMLO, su gallo, su esperanza. Como balde de agua fr铆a cay贸 escuchar en la Ma帽anera, a L贸pez Obrador, ya presidente, afirmar que apoyaba al Plan Integral Morelos PIM. Alegando 鈥渜ue se estaba perdiendo mucho dinero del pueblo. 隆Que el desarrollo y la modernidad. . .!

驴Progreso para qui茅n? Preguntan quienes saben que eso que denominan desarrollo, progreso, modernidad contamina sus aguas, seca sus campos, enferma a sus animales y a ellos mismos. Destrozan redes comunitarias, usos, costumbre, y culturas ancestrales, condenado el presente y el futuro de sus familias.

Pero en mayo de 2019 el presidente regres贸 a Morelos. En Cuautla, se trep贸 en un templete rodeado de guaruras, alejado de la 鈥渃husma鈥. Los compa帽eros armaron un templete para mirar de frente al capataz, Samir se le puso de t煤 a t煤. El sol ca铆a a raudales. En tierras de Emiliano el presidente traicion贸 su palabra.鈥 La termoel茅ctrica va, se est谩 perdiendo 40 millones del pueblo, tenemos que echarla andar, Morelos tendr谩 luz m谩s barata鈥 鈥 prometi贸.

鈥撀o, No! De qu茅 nos va a servir abaratar la luz, si ya no tendremos casa, ni tierras, ni vida. Saben de qu茅 hablan, cuando se hicieron pruebas de la termo, el ruido fue mortal pues rebasa los desniveles permitidos. Los ni帽os desesperados se tapaban los o铆dos, las viejas ensordecieron, hablaban a gritos para poderse escuchar, los animales se asustaron, las gallinas no pusieron huevos, las vacas no dieron leche. El infierno. Aun as铆, el presidente favorece a empresarios espa帽oles, italianos y alemanes, que se llevan casi la totalidad de las ganancias, a los que se les rebajan pagos de luz, agua y lo que sea menester a los conquistadores de hoy.

Los compa帽eros pusieron en la bocina, a todo volumen la grabaci贸n con sus promesas traicionadas, 隆Traidor!, 隆traidor! dec铆an entre murmullos. Enfurecido el presidente amenaz贸 con hacer una consulta. -隆No, no! Sabemos que son ama帽adas, compran, prometen, desunen, hacen fraude. 隆No, no!

鈥淎unque griten, aunque haya gritos y sombrerazos, va a ser el pueblo el que decida, y la consulta va. La termoel茅ctrica no agotar谩 ni contaminar谩 el agua. Escuchen, radicales de izquierda que para m铆 no son m谩s que conservadores鈥 si no se utiliza la termoel茅ctrica de la Comisi贸n Nacional de Electricidad, una empresa de la naci贸n, en vez de tener luz para alumbrar todo Morelos, tend铆amos que seguirle comprando la luz a las empresas extranjeras, as铆 de claro, entonces a la hora de votar nada m谩s piensen eso.鈥 Samir estaba vigilado por hombres que no se le separaron.

Esa noche la asamblea herv铆a de gente enojada 鈥 hab铆a prometido que no y ahora鈥 se discut铆a la organizaci贸n para evitar que se pusieran casillas, informar, denunciar la farsa. Al d铆a siguiente en comisi贸n Samir y el maestro Jorge asistieron la reuni贸n que convoc贸 el subdelegado de Morelos, Hugo Erik Flores Cervantes, a empujones entraron al recinto cerrado, donde se realizaba una reuni贸n 鈥渄izque鈥 p煤blica. El subdelegado prometi贸 las perlas de la virgen, terrenos, dinero, trabajos, escuelas, salud y vivienda. Samir le dio una lecci贸n de historia recordando a los invasores espa帽oles que despojaron, y mataron.

鈥淓ntonces hoy, conociendo mi historia, nuevamente me lleva a esos escenarios, a esas p谩ginas de la historia, Vienen otra vez los espa帽oles, la familia real de Espa帽a nuevamente, a querer hacerse ricos con este megaproyecto. Porque las empresas por lo regular siempre piensan en su capital, en su dinero. Despu茅s est谩n las comunidades. No s茅 si 茅ste sea un proyecto donde est茅n pensando en nosotros, s铆 est茅n pensando en sus hijos, en mis nietos, en la educaci贸n 鈥淎 la salida ofrece una entrevista a los medios. Los hombres siniestros no se le separan. Regresa a su comunidad. Al d铆a siguiente es abatido a balazos.鈥

隆Zapata y Samir viven! 隆La lucha sigue!! 隆A Samir no le enterramos, lo

sembramos para que se multiplique!

* Marichuy declar贸 en el aniversario cien del asesinato de Zapata, en Chinameca 鈥淣o sabemos qui茅n lo mat贸, sabemos qui茅n lo se帽al贸鈥.

* El sub Mois茅s 麓sostuvo qu茅 con L贸pez Obrador hab铆a un nuevo capataz.