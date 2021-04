–

La Comisi贸n Interna de Mondelez de la planta de Victoria, en el partido bonaerense de San Fernando, anunciaron el bloqueo de los portones de la planta desde ayer por la tarde ante la reducci贸n de salarios que defini贸 la patronal. 芦Los trabajadores vienen sufriendo la falta de empat铆a y hostigamiento desde comienzos de la pandemia: el traslado encubierto a trav茅s de suspensiones, techos paritarios, bonos de fin de a帽o y persecuci贸n sindical a los delegados que enfrentan. En esta ocasi贸n Mondelez le quit贸 el 10%, el 30% y hasta el 50% del salario a los trabajadores. Existe una intencionalidad repetida ante la mala liquidaci贸n, mostrando su insensibilidad en un contexto del pa铆s donde se necesitan restringir las medidas sanitarias debido a la segunda ola del Covid- 19禄, denuncian los trabajadores en lucha, que llaman a 芦la solidaridad de las organizaciones sindicales, sociales y de la comunidad para parar las pol铆ticas de ajuste del monopolio norteamericano禄, un gigante alimenticio que en el pa铆s produce alimentos muy conocidos, como Mantecol, Beldent, Halls, Bazooka, Lenguetazo, Chocolate Milka y Caramelos Media Hora, entre otros. Su due帽o, Warren Buffet, es uno de los cinco hombres m谩s ricos del mundo. Por ANRed.

As铆 anunci贸 la medida ayer por la tarde la Comisi贸n Interna de Mondelez de la Planta Victoria, ubicada en el partido bonaerense de San Fernando: 芦los trabajadores vienen sufriendo la falta de empat铆a y hostigamiento desde comienzos de la pandemia: el traslado encubierto atrav茅s de suspensiones, techos paritarios, bonos de fin de a帽o y persecuci贸n sindical a los delegados que enfrentan. En esta ocasi贸n, Mondelez le quit贸 el 10%, el 30% y hasta el 50% del salario a los trabajadores禄, denuncian los trabajadores.

Resaltan lo negativo de la decisi贸n patronal en medio de la pandemia: 芦existe una intencionalidad repetida ante la mala liquidaci贸n, mostrando su insensibilidad en un contexto de pa铆s donde se necesitan restringir las medidas sanitarias debido a la segunda ola del Covid-19禄.

Ante esta situaci贸n, 芦los trabajadores y su Comisi贸n Interna como respuesta, a este nuevo avasallamiento, han tomando como medida de fuerza el bloqueo de los portones desde el d铆a de ayer芦, anunciaron, y llamaron a 芦la solidaridad de las organizaciones sindicales, sociales y de la comunidad para parar las politicas de ajuste del monopolio norteamericano禄.

Mondelez Internacional tiene tres plantas en Argentina: una en San Luis y dos en Buenos Aires. En San Fernando, en la zona norte del Gran Buenos Aires, 芦se producen alimentos como Mantecol, Beldent, Halls, Bazooka, Lenguetazo, Chocolate Milka, Caramelos Media Hora, entre tantos禄, detallan los trabajadores de la planta. Adem谩s, destacan que 芦Warrent Buffet 鈥 due帽o del gigante de la alimentaci贸n 鈥 es uno de los cinco hombres m谩s ricos del mundo芦.

Warrent Buffet, adem谩s de emrpesario, es un inversor estadounidense considerado uno de los m谩s grandes inversores del mundo, 鈥嬧媋dem谩s de ser el mayor accionista y presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, una sociedad tenedora de origen estadounidense, due帽a total o parcial de las acciones de varios grupos empresariales.

Buffet se destaca en el mundo de los negocios porque la mayor parte de su fortuna la hizo 煤nicamente vendiendo y comprando acciones de empresas en la bolsa, no de la actividad empresarial como tal. As铆 es como tiene acciones tambi茅n en empresas como American Express, Wells Fargo, Kraft Heinz Co. y el JP Morgan Chase & Co.