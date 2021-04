–

La empresa Avex S.A. (propiedad del Grupo Beltr谩n) anunci贸 este lunes 芦la paralizaci贸n de todas las actividades de la planta de producci贸n de aderezos de D谩nica en Villa Mercedes禄. Culpa por su decisi贸n patronal al reclamo salarial de los trabajadores y el Sindicado de Aceiteros (SOEAD): 芦la reciente homologaci贸n del acuerdo paritario del gremio de Aceiteros impone un incremento salarial en torno al 70% para la actividad. Respetamos el derecho de todo trabajador y trabajadora a agremiarse y defender sus derechos laborales. Pero lamentamos que las exigencias desmedidas del Sindicado de Aceiteros hayan puesto a AVEX en tan delicada situaci贸n禄. El sindicato repondi贸: 芦se trata de un mega holding frigor铆fico, alimenticio y aceitero n煤mero uno en faena ganadera, que posee m谩s de 2 mil empleadosy exporta a diversas partes del mundo. No est谩 en crisis ni mucho menos. Es una m谩s de las empresas que quieren aprovechar la pandemia de Covid-19, para llevar delante de manera definitiva sus planes de atacar a sus trabajadores, apretarlos para que se cambien de convenio, con la consecuente reducci贸n del salario y desconociendo la deuda que tiene la empresa de la paritaria 2020禄. La Federaci贸n Aceitera respalda su lucha. Por ANRed.

As铆 lo anunci贸 el lunes 19 de abril a los trabajadores Javier Juszczyk, Gerente General de Avex S.A.: 芦lamentamos comunicarles la paralizaci贸n de todas las actividades de la planta de producci贸n de aderezos de D谩nica en Villa Mercedes. Es una decisi贸n que nunca quisimos tomar pero lamentablemente la situaci贸n actual no nos deja otra salida. Siempre tuvimos el obst谩culo de los representantes gremiales que no admit铆an los datos objetivos que demostraban lo dif铆cil que era seguir funcionando si no reestructur谩bamos por completo la planta禄, apunt贸 el representante empresarial.

芦El err贸neo encuadramiento sindical se traduce en costos sensiblemente mayores a los que afronta cualquier otra empresa de la competencia que produce para el mismo segmento de productos alimenticios en el mercado nacional. La reciente homologaci贸n del acuerdo paritario del gremio de Aceiteros, que impone un incremento salarial en torno al 70% para la actividad, junto con la fijaci贸n de precios m谩ximos para los productos alimenticios que produce la empresa y el abrupto incremento del precio internacional de los 鈥榗ommodities鈥 que impacta en el costo de los insumos, terminan de agravar los desequilibrios previamente existentes. Respetamos el derecho de todo trabajador y trabajadora a agremiarse y defender sus derechos laborales. Pero lamentamos que las exigencias desmedidas del Sindicado de Aceiteros (SOEAD) hayan puesto a AVEX en tan delicada situaci贸n, porque adem谩s no representan la actividad ni los intereses de la mayor铆a de nuestros colaboradores que desean mantener su fuente de trabajo禄, finaliza el comunicado de Avex S.A., culpando por su propia decisi贸n patronal al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de R铆o IV y V.Mercedes San Luis (S.O.E.A.D.), en un claro intento de confrontar al sindicato con sus trabajadores representados en la planta.

En tanto, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de R铆o IV y V.Mercedes San Luis (S.O.E.A.D.) 鈥 que se encuentra por paro por tiempo indeterminado desde el s谩bado tras agotarse todas las instancias y que cuenta con el respaldo de la Federaci贸n de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmotadores de Algod贸n y Afines de la Rep煤blica Argentina (FTCIODyARA) 鈥 repudi贸 la decisi贸n de la empresa por haber difundido 芦de manera ilegal, maliciosa e improcedente un 鈥榗omunicado鈥 amenazando a los trabajadores de D谩nica Villa Mercedes con el cierre de la planta industrial y el despido de los trabajadores禄.

En esa l铆nea, detall贸 que 芦AVEX SA se niega a pagar los aumentos de haberes acordados en Paritarias Nacionales acordados en el a帽o 2020 y homologados por el Ministerio de Trabajo de la Naci贸n. Est谩 pagando valores salariales del a帽o 2019 y se niega a pagar los salarios de los trabajadores con los aumentos acordados desde abril de 2020 a la fecha禄. Adem谩s, el gremio aceitero destac贸 que 芦no ha otorgado las vacaciones a los trabajadores correspondientes al a帽o 2020禄.

Ante este reclamo, el sindicato explic贸 el origen del conflicto por la intransigencia empresarial: 芦el Programa de Relaciones Laborales intim贸 a la empresa a dar cumplimiento al pago de los aumentos salariales y fij贸 distintas audiencias de conciliaci贸n, a las cuales el sindicato ha comparecido a todas y cada una de ellas a los fines de solucionar el conflicto. Ante el no cumplimiento por parte de la empresa, se inici贸 una medida de fuerza que se levant贸 ante el dictado de la conciliaci贸n obligatoria, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. En el 谩mbito de la conciliaci贸n obligatoria, se fijaron distintas audiencias a las cuales el sindicato compareci贸 a cada una de ellas, no as铆 la empresa que pr谩cticamente no se present贸 a ninguna audiencia aduciendo pretextos injustificados y demostrando su desinter茅s por solucionar el reclamo efectuado. Transcurrieron as铆 20 d铆as h谩biles intentando llegar a un acuerdo con la empresa, proponi茅ndoles que comiencen a cumplir con la escala salarial vigente, o sea con los nuevos valores y que abonaran lo adeuda por diferencias salariales y sumas fijas enadeudadas, cuotas. Pero la empresa se neg贸, manteniendo su conducta incumplidora. Vencido el plazo de la conciliaci贸n obligatoria se decidi贸 iniciar unan huelga hasta tanto la empresa cumpla con el pago de haberes con los valores que corresponden y pague lo adeudado禄.

As铆 mismo, el sindicato aclar贸 que 芦los reclamos, denuncias y medidas de fuerza llevadas adelante fueron consultadas, votadas y decididas por los trabajadores de AVEX SA. a lo largo del conflicto suscitado禄, siendo 芦pr谩cticamente un谩nimes las decisiones de los trabajadores禄.

芦La realidad es que est谩n faltando a la verdad 鈥 sentencia el gremio 鈥 Pretenden mostrarse como una pyme cuando en realidad se trata de un poderoso grupo econ贸mico: el Grupo Beltr谩n. En diciembre de 2018, el Grupo Beltr谩n compr贸 a Brasil Foods (BRF) las plantas de Avex S.A., por 50 millones de d贸lares. La operaci贸n sum贸 los traspasos de Avex y D谩nica. Pero no solo es eso. El Grupo Beltr谩n, tal como lo manifiesta en su p谩gina web, es el grupo frigor铆fico m谩s grande del pa铆s. Ocupando el primer puesto en la faena de bovinos del pa铆s, desde el a帽o 2017 a la fecha, superando ampliamente a Coto, Swift, entre otras grandes empresas. El Grupo Beltr谩n es propietaria, entre otras inversiones de las siguientes plantas: Refiner铆a Del Centro (Refiner铆a de grasas animales y aceites vegetales), Frigor铆fico La Superior, Frigor铆fico Novara S.A., Ciclo II, Frigor铆fico Natilla S.A., Frigor铆fico Forres Beltr谩n S.A. (Considerado actualmente como el m谩s moderno del pa铆s.), Frigor铆fico Villa Mar铆a 鈥 MeatS.A., Frigor铆fico Morteros S.A., Frigor铆fico San Francisco S.A., Feed Lot Don Sebasti谩n S.A. Y por supuesto Danica/AVEXY como si fuera poco, recientemente el grupo compr贸 la f谩brica aceitera de Valent铆n Alsina COFCO (Ex Nidera), que hab铆a cerrado en enero de 2019鈥.

Finalmente, el Sindicado de Aceiteros se帽ala: 芦en definitiva, no hay ninguna crisis econ贸mica. Se trata de un mega holding frigor铆fico, alimenticio y aceitero n煤mero uno en faena ganadera, que posee m谩s de 2000 empleadosy exporta a diversas partes del mundo. No est谩 en crisis ni mucho menos. Es una m谩s delas empresas que quieren aprovechar la pandemia de Covid-19, para llevar delante demanera definitiva, sus planes de atacar a sus trabajadores, apretarlos para que se cambien de convenio con la consecuente reducci贸n del salario y desconociendo la deuda que tiene la empresa de la paritaria 2020. En relaci贸n a AVEX/ DANICA, cabe decir que se trata de una Industria y marca emblema de la Argentina, con m谩s de 70 a帽os en el mercado. Siempre ha tenido a los trabajadores encuadrados en el CCT de Aceiteros y negociado en el 谩mbito de Paritarias Nacional elnivel salarial. Entonces como puede decir que son inviables los costos salariales. Ac谩 la realidad es que pretenden bajar los costos salariales para acrecentar sus ganancias禄, remarca el gremio.

En tanto, la Federaci贸n de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmotadores de Algod贸n y Afines de la Rep煤blica Argentina (FTCIODyARA) expres贸 su apoyo a la lucha de los trabajadores de San Luis: 芦nuestra Federaci贸n acompa帽a al colectivo obrero de D谩nica Villa Mercedes y al SOEAD San Luis en su justa lucha en defensa del Convenio Colectivo Aceitero 420/05 de los aceiteros y del Salario M铆nimo Vital y M贸vil seg煤n su definici贸n constitucional y legal en el 14 bis de la Constituci贸n Nacional y art铆culo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, derecho de toda la clase trabajadora禄.