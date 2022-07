San Simón, o cómo el PP se afana en borrar la memoria

30 julio, 202225 julio, 2022

Montse Fajardo, periodista y activista de Iniciativa Galega pola Memoria

Con la ca铆da de Tui en manos de los golpistas cuando a煤n no hab铆a terminado julio de 1936, Galicia queda completamente dominada por el bando sublevado y, mientras en otras zonas del Estado se dirime una guerra civil, en el territorio gallego se inicia el genocidio. A la masacre de las cunetas se une la aglomeraci贸n en las c谩rceles, tanta que las nuevas autoridades fascistas se ven obligadas a habilitar como prisi贸n instalaciones deportivas, escuelas, conservatorios y hasta islas. La de San Sim贸n, situada en la r铆a de Vigo, en el t茅rmino municipal de Redondela, se convirti贸 en penal en el oto帽o de ese mismo a帽o, y hasta su cierre en la primavera de 1943, acogi贸 a miles de presos, tan por encima de su capacidad que tras la ca铆da del Frente Norte, el barco Upo Mendi, que trasladaba nuevos represaliados vascos, c谩ntabros y asturianos, tuvo que quedarse fondeado frente a sus costas, con sus bodegas como improvisadas celdas, ante la imposibilidad de que la isla pudiese acoger un solo hombre m谩s.

Conocida como “el Lazareto” por haber sido, en otro tiempo, el destino de las personas que hab铆an contra铆do enfermedades contagiosas, fundamentalmente c贸lera, y tambi茅n el lugar donde los barcos que iban a tocar las costas gallegas somet铆an a cuarentena a sus tripulaciones, la isla se convertir铆a en uno de los lugares m谩s vinculados con la memoria antifascista gallega. Si Meir谩s simboliza la impunidad, el abuso y la corrupci贸n franquista, San Sim贸n atesora como pocos otros sitios, el sufrimiento de las v铆ctimas y la solidaridad que hacia ellas mostraron muchas personas de localidades cercanas, fundamentalmente mujeres que actuaron como “madrinas” llevando tanto a los presos en tierra como a los del Upo Mendi comida, ropa limpia o consuelo. Y metidas en los dobladillos del pantal贸n, ocultas en las ollas o en medio de la miga de pan, llegaban notas de resistencia que contaban los avances de las tropas, el estado de la familia o los nombres de los responsables de las atrocidades, con gran riesgo para quien hac铆a de correo. M谩s de una boda trajo la relaci贸n de confianza generada entre madrinas y presos a medida que 茅stos fueron recuperando la libertad. Pero algunos nunca lo consiguieron. San Sim贸n fue la capilla de muchos sentenciados a muerte, como Johan Carballeira, alcalde de aquella Bueu que, en los veranos republicanos, hab铆a congregado el talento de Maruxa Mallo o Torrente Ballester, de tan dispar destino. Otros presos fueron sacados de noche de la celda en la que dorm铆an amontonados como sardinas, e introducidos en la Raposa, nombre con el que bautizaron a la lancha que hac铆a los trayectos entre la isla y la redondelana playa de Cesantes. El sonido de su motor de madrugada era un anuncio inequ铆voco de que habr铆a paseos: los guardias coreaban los nombres de quienes al d铆a siguiente aparecer铆an en cunetas o ser铆an fondeados en la r铆a de Vigo, probablemente la fosa com煤n m谩s grande de toda Galicia.

Pero, a pesar de lo simb贸lico del enclave, o precisamente por eso, el gobierno popular de la Xunta de Galicia niega sistem谩ticamente la solicitud del movimiento memoralista galego para que se recupere la denominaci贸n de “Illa da Memoria”, isla de la memoria, que le hab铆a otorgado el bipartito de PSOE y BNG que dirigi贸 Galicia entre 2005 y 2009. El 煤nico acto de homenaje a las v铆ctimas que acoge la antigua prisi贸n cada a帽o es el que organizan familiares y colectivos englobados en la Iniciativa Galega pola Memoria durante el domingo m谩s pr贸ximo al 18 de julio.

No es solo que el actual gobierno auton贸mico no pusiese en marcha ning煤n tipo de pol铆tica p煤blica de memoria para perseguir los objetivos de verdad, justicia y reparaci贸n que exige la legislaci贸n internacional. Lo m谩s terrible es que el Partido Popular se esforz贸 mucho en borrar cualquier vestigio de memoria que hubiese quedado del mandato anterior. Como ejemplo, el proyecto universitario Nomes e Voces, que hab铆a puesto en marcha la direcci贸n xeral de Cultura, en manos del BNG, en convenio con la universidad compostelana. Los populares eliminaron su financiaci贸n hasta ahogarlo, impidiendo el acceso libre de quien investigue esta etapa a la que ya era entonces la mayor base documental, fotogr谩fica y de entrevistas a v铆ctimas y familiares de Galicia.

El mandato de N煤帽ez Feijoo segu铆a as铆 los pasos del de su predecesor popular, Manuel Fraga, que durante su etapa como presidente realiz贸 una reforma de la isla que estaba destinada a borrar cualquier vestigio de su pasado como lugar testigo del terror de una dictadura de la que 茅l mismo hab铆a formado parte. Una capa de pintura azul celeste sobre los edificios que hab铆an albergado celdas y otras instalaciones intent贸 ocultar el relato de lo que all铆 hab铆a pasado. Incluso quitaron la placa que los republicanos de Redondela hab铆an colocado durante la Transici贸n en memoria de las v铆ctimas. Y solo pudo ser recolocada con la llegada del gobierno de izquierdas en 2005. Un a帽o m谩s tarde, coincidiendo con el 70 aniversario del golpe de Estado, llegaba la declaraci贸n como “illa da Memoria” y la celebraci贸n en el antiguo Lazareto de homenajes y m煤ltiples actividades para dar a conocer su historia reciente. Pero tras la victoria popular de 2009 lleg贸 la segunda fase de borrado.

Si Fraga se hab铆a ocupado del continente, N煤帽ez Feij贸o se afan贸 con el contenido: La isla dej贸 de albergar cualquier tipo de actividad relacionada con la memoria, se retir贸 una exposici贸n permanente centrada en el per铆odo que fue c谩rcel, y buena parte de las fotos de los presos que el bipartito hab铆a colgado de las ventanas de los locales que hab铆an sido prisi贸n desaparecieron de la isla. Hoy, una persona puede permanecer durante horas en San Sim贸n sin percatarse de que est谩 en un antiguo campo de concentraci贸n. Tiene que cruzar el puente que lleva a otro islote, san Ant贸n, para encontrar, al fondo, el monolito colocado por el bipartito en el lugar en el que el movimiento memorialista realiza cada a帽o su acto de homenaje. Es casi un juego de b煤squeda del tesoro como los que proliferan en la isla desde que tom贸 el mando el Partido Popular. Ma帽ana mismo, 31 de julio, se inicia un “campamento pirata”. As铆 denomina la actividad, que durar谩 una semana, la naviera que la organiza. Aunque San Sim贸n es propiedad del Estado, las competencias est谩n transferidas al gobierno galego, y 茅ste consiente -pese a las continuas denuncias de colectivos y familias- que navieras privadas exploten la isla como si fuese un parque tem谩tico, con ginkanas, cenas, encuentros de yoga, rutas en las que se obvia el pasado como c谩rcel franquista y hasta el anuncio de la celebraci贸n de una fiesta de disfraces, en Halloween; es decir, un carnaval en la noche de difuntos en el lugar que fue antesala del asesinato de muchos republicanos. Si no se lleg贸 a celebrar fue por la movilizaci贸n de las familias, aunque el gobierno anunci贸 que lo suspend铆a por la mala previsi贸n metereol贸gica.

Como m谩s recientemente pas贸 en Meir谩s, con la Xunta anunciando que convertir铆a el Pazo en un lugar de encuentro feminista y loa a Pardo Baz谩n, el gobierno del actual l铆der estatal del PP anunciaba en sus or铆genes que San Sim贸n ser铆a una isla del Pensamiento, un lugar de encuentro filos贸fico. Y acab贸 convertido en parque tem谩tico. Una y otra vez, la derecha espa帽ola busca fines del todo loables -filosofia, feminismo o lucha contra el terrorismo- para contraponerlos a la memoria, como si fuese obligado elegir qu茅 cosa nos importa m谩s, con el abyecto fin de que la memoria vuelva a relegarse otras cuatro d茅cadas. Y as铆, las familias de las v铆ctimas, perdida ya para siempre la posibilidad de hacerle justicia a la generaci贸n represaliada, siguen abandonadas por una derecha empe帽ada en reafirmarse como heredera del franquismo y no de los partidos conservadores republicanos.

Por eso, cada aniversario del golpe, el movimiento memorialista galego sigue reuni茅ndose en San Sim贸n para homenajear a las v铆ctimas y reclamar que se apruebe un plan de usos que evite la realizaci贸n all铆 de cualquier actividad lesiva con la memoria. La isla de San Sim贸n fue reconocida como bien de inter茅s cultural. Es preciso que la administraci贸n establezca claramente qu茅 cosas se pueden hacer en ella y cu谩les no, teniendo en cuenta el parecer de familiares, colectivos de memoria y personas expertas. Debe adem谩s ponerse en marcha una pol铆tica p煤blica de memoria con perspectiva de g茅nero, pa铆s, -la represi贸n en Galiza fue distinta a la que se vivi贸 en otras partes del territorio donde si hubo guerra- y clase, y que adem谩s incida en la debacle que supuso para toda la sociedad la sustituci贸n de un tiempo de democracia y avances por una dictadura, especialmente gravosa en el caso de las mujeres, tratadas como menores de edad.

Es necesario, adem谩s, buscar f贸rmulas para implicar en la lucha a las generaciones nacidas tras la muerte do dictador, porque la memoria no es una cuesti贸n do pasado, es una herramienta de construcci贸n de un futuro libre de fascismo, de ese fascismo que nunca deja de rearmarse para poner en peligro la conquista de la democracia.